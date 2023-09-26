Издательство Hobby World вложит 500 млн рублей в строительство завода настольных игр под Тверью Статьи редакции
В течение пяти лет компания планирует увеличить свою долю на российском рынке с 10% до 20%.
- Одно из крупнейших в России издательств настольных игр Hobby World решило построить завод в промышленном парке «Боровлево-3» в Тверской области, рассказал «Ведомостям» глава компании Михаил Акулов. Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей.
- Запустить предприятие планируют к весне 2025 года. Его мощность составит до 9 млн экземпляров игр в год, отметил Акулов. Сейчас издательство ежегодно производит порядка 3 млн игр в арендованном помещении в Твери.
- Помимо производства коробок, карточек, фишек и игровых полей, на заводе будет цех для литья пластиковых фигурок, которые до этого, как правило, импортировались. Основную часть заказов для предприятия будет обеспечивать само издательство, но компания также «открыта для сотрудничества с рынком».
- Расширение производства связано со стратегическими планами Hobby World, пояснил Акулов. В течение пяти лет издательство хочет увеличить долю на российском рынке до 20%, нарастить продажи в странах СНГ и выйти на «новые зарубежные рынки». За это время компания также планирует окупить вложенные в строительство инвестиции.
- Объём российского рынка настольных игр, по данным Hobby World и агентства «Бизнес аналитика», в 2022 году достиг 22 млрд рублей. Свою долю на нём издательство оценивает в 10%. Выручка ООО «Мир Хобби» (управляет Hobby World), по информации Rusprofile, за 2022 год составила 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — 270 млн рублей.
- Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что сроки окупаемости проекта выглядят реалистично для рынка настольных игр. Однако планам компании может помешать увеличение параллельного импорта и конкуренция с собственными торговыми марками крупных сетей и дистрибьюторов игрушек.
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Интересно. Не думал что рынок настолок настолько большой в РФ
Не стимом единым народ развлекается
эх, подарил бы кто Немезиду со всеми дополнениями…
Нет слов, одно уважение
Интересно, а они будут иностранные настолки без лицензии печатать или дадут дорогу российским разработчикам?
Ну что, молодцы. Если построят, принципиально что-нибудь прикуплю, чтоб поддержать производителя. Хотя в настолки и не играю
Любопытные у них игры выходят.
"Иван Грозный"
Настоящая изюминка и смак игры — влияние на царя. Сумейте умаслить его приближенных, и, кто знает, возможно, именно ваш род сможет занять русский престол в следующем столетии. Во всяком случае, споры уж точно разрешатся в вашу пользу. Строго, но справедливо!