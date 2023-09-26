«БНБ-Банк» прекратит обслуживание нерезидентов с доверенными лицами, оформившими «аномальное» количество счетов Статьи редакции
До этого банк сообщал, что закроет счета и карты всем нерезидентам, которые стали его клиентами по доверенности.
- В сентябре 2023 года «Белорусский народный банк» («БНБ-Банк») сообщил, что с 26 сентября прекратит обслуживание счетов и карт нерезидентов, которые стали его клиентами по доверенности. Банк рекомендовал им обналичить деньги или перевести их на другие счета.
- Теперь банк разъяснил Forbes, что мера касается только тех клиентов, чьи доверенные лица действовали от имени «аномально большого» числа доверителей.
Ограничения коснутся менее 5% от всех открытых нерезидентами карт, сообщили в банке. Сколько именно карт считается «аномально большим» количеством, в компании не уточнили.
- В Национальном банке страны заявили изданию, что это решение конкретного банка, оно не отражает ситуацию в банковской системе Беларуси в целом.
- После приостановки работы Visa и Mastercard в России у россиян стал популярен «карточный туризм» — поездки в соседние страны для открытия счёта. Но оформить карту иностранного банка можно было и удалённо — например, по доверенности или с помощью удалённой верификации, писал Frank Media.
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Судя по всему, пресекается чей-то бизнес по удалённому открытию счетов в этом банке
Лица тех, кто за 25-30 тыс рублей купил карту через фирму прокладку представили?
Когда мне нужно было перевыпустить номер телефона я вышел с работы, сел в поезд на белорусском вокзале, утром проснулся в Минске и вечером вылетел на самолете обратно. Все это было супер чипово, ещё и стражей галактики 3 посмотрел.
Так что сгонять и подтвердиться, если из Москвы, точно не составит труда
P.s. Моя карта в долларах работает в Турции с телефона, но не сработала для оплаты подписки на американском сайте. В России тоже не работает.
Даже раньше скипали беларуские карты некоторые сервисы в инете. Открывай палку и привязывай карту, тогда должно заработать(через палку). В америке у всех сайтов наверн палка есть
Прижали походу
А что, беларусские карты работают до оплаты заграницей?
если банк не под санкциями то работают
Работают. visa и mastercard из страны не ушли
Как раз БНБ Банковская карта выручила при переезде в ЕС в прошлом году. Везде работала без проблем. Есть правда нюанс. Работают карты неподсанкционных банков. А именно они и не особо работают с рос.банковской системой. По итогу в них сложно завести средства удаленно (а без лютых комисссий почти нельзя)
Ваще легко, через мир в любой банк, например белинвест, потом через ерип в бнб. Никаких комиссий.
Открываете два счета в Беларуси. Делается это в два счета) Например, Альфа банк белорусский нормально коннектится через Мир с Альфа банком российским без больших комиссий, а Карта Виза АЛьфабанка РБ работает везде в Европе
Открою тайну, в стране все платят телефонами эпл пеями и всеми этими буржуйскими системами :)
Hetzner оплачивается без проблем. А вот билет на фест в каннах не прокатило.
да везде
Беларусь против России?
И правильно. Как можно открывать счет на имя человека, которого банк даже ни разу не видел? К тому же, гражданина другой страны, оформленного через абсолютно левого посредника.
А какая разница?) Банк же не в глаза им смотрит, он документы проверяет и базы )
А этот банк связан как-то с грузинским БОГ? У них очень логотипы схожи
Да, это дочерний банк Банка Грузии
Странно, в Грузии очень пристально проверяли особенно в начале всех кто приезжал счет открывать, что уж говорить, что никакие доверенности не возможны были в принципе. А эти что-то совсем расслабились. В общем ожидаемый итог
Наоборот вроде бы.