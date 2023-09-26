Эти меры касаются только нерезидентов, открывших счета через доверенных лиц, которыми было получено аномально большое количество карточек. Если нерезидент открывал карточки через доверенное лицо с небольшим количеством оформленных карточек, то его карточка не подвергнется блокировке.

Также, если нерезидент стал клиентом банка лично, посетив любое отделение «БНБ-Банка», он может продолжать беспрепятственно пользоваться своими счетами или карточками без ограничений.