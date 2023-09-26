Деньги
Таня Боброва

«БНБ-Банк» прекратит обслуживание нерезидентов с доверенными лицами, оформившими «аномальное» количество счетов Статьи редакции

До этого банк сообщал, что закроет счета и карты всем нерезидентам, которые стали его клиентами по доверенности.

  • В сентябре 2023 года «Белорусский народный банк» («БНБ-Банк») сообщил, что с 26 сентября прекратит обслуживание счетов и карт нерезидентов, которые стали его клиентами по доверенности. Банк рекомендовал им обналичить деньги или перевести их на другие счета.
  • Теперь банк разъяснил Forbes, что мера касается только тех клиентов, чьи доверенные лица действовали от имени «аномально большого» числа доверителей.

Эти меры касаются только нерезидентов, открывших счета через доверенных лиц, которыми было получено аномально большое количество карточек. Если нерезидент открывал карточки через доверенное лицо с небольшим количеством оформленных карточек, то его карточка не подвергнется блокировке.

Также, если нерезидент стал клиентом банка лично, посетив любое отделение «БНБ-Банка», он может продолжать беспрепятственно пользоваться своими счетами или карточками без ограничений.

«БНБ-Банк» (цитата по Forbes)

  • Ограничения коснутся менее 5% от всех открытых нерезидентами карт, сообщили в банке. Сколько именно карт считается «аномально большим» количеством, в компании не уточнили.

  • В Национальном банке страны заявили изданию, что это решение конкретного банка, оно не отражает ситуацию в банковской системе Беларуси в целом.
  • После приостановки работы Visa и Mastercard в России у россиян стал популярен «карточный туризм» — поездки в соседние страны для открытия счёта. Но оформить карту иностранного банка можно было и удалённо — например, по доверенности или с помощью удалённой верификации, писал Frank Media.

#новость #беларусь

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21 комментарий
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 Dima Alexeev

Судя по всему, пресекается чей-то бизнес по удалённому открытию счетов в этом банке

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Васисуалий Лоханкин

Лица тех, кто за 25-30 тыс рублей купил карту через фирму прокладку представили?

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Собственный капитал

Когда мне нужно было перевыпустить номер телефона я вышел с работы, сел в поезд на белорусском вокзале, утром проснулся в Минске и вечером вылетел на самолете обратно. Все это было супер чипово, ещё и стражей галактики 3 посмотрел.
Так что сгонять и подтвердиться, если из Москвы, точно не составит труда
P.s. Моя карта в долларах работает в Турции с телефона, но не сработала для оплаты подписки на американском сайте. В России тоже не работает.

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Pavel Chernev

Даже раньше скипали беларуские карты некоторые сервисы в инете. Открывай палку и привязывай карту, тогда должно заработать(через палку). В америке у всех сайтов наверн палка есть

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Жони Деп

Прижали походу

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Конаковский Мох

А что, беларусские карты работают до оплаты заграницей?

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illusive man

если банк не под санкциями то работают

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Дима Перегон

Работают. visa и mastercard из страны не ушли

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Alexey Melikhov

Как раз БНБ Банковская карта выручила при переезде в ЕС в прошлом году. Везде работала без проблем. Есть правда нюанс. Работают карты неподсанкционных банков. А именно они и не особо работают с рос.банковской системой. По итогу в них сложно завести средства удаленно (а без лютых комисссий почти нельзя)

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xbevice

Ваще легко, через мир в любой банк, например белинвест, потом через ерип в бнб. Никаких комиссий.

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Вайтишник

Открываете два счета в Беларуси. Делается это в два счета) Например, Альфа банк белорусский нормально коннектится через Мир с Альфа банком российским без больших комиссий, а Карта Виза АЛьфабанка РБ работает везде в Европе

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Pavel Chernev

Открою тайну, в стране все платят телефонами эпл пеями и всеми этими буржуйскими системами :)

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xbevice

Hetzner оплачивается без проблем. А вот билет на фест в каннах не прокатило.

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Александр Борцов

да везде

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Тоже хочу

Беларусь против России?

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mysh

И правильно. Как можно открывать счет на имя человека, которого банк даже ни разу не видел? К тому же, гражданина другой страны, оформленного через абсолютно левого посредника.

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Mr. Z

А какая разница?) Банк же не в глаза им смотрит, он документы проверяет и базы )

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Дмитрий Зима

А этот банк связан как-то с грузинским БОГ? У них очень логотипы схожи

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mysh

Да, это дочерний банк Банка Грузии

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Дмитрий Зима

Странно, в Грузии очень пристально проверяли особенно в начале всех кто приезжал счет открывать, что уж говорить, что никакие доверенности не возможны были в принципе. А эти что-то совсем расслабились. В общем ожидаемый итог

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Бинарный Ёж

Наоборот вроде бы.

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18 комментариев
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