ВТБ запланировал обменять доли хорватского ритейлера Fortenova на акции «Яндекса» — Frank Media Статьи редакции
Сделку обсуждают несколько месяцев, но согласовать её трудно из-за российских регуляторов и неопределённой структуры ИТ-компании после разделения, рассказали источники.
- ВТБ, владеющий около 7% акций крупнейшего ритейлера на Балканах — хорватской Fortenova Grupa, обсуждает возможный обмен этой доли на акции «Яндекса». Об этом рассказали Frank Media два источника, близких к разным сторонам сделки. В ВТБ и «Яндексе» не комментировали сообщение.
- Стороны обсуждают сделку несколько месяцев, а хорватские власти способствуют получению разрешений, в том числе от Еврокомиссии и Управления по контролю над иностранными активами Минфина США, утверждают оба собеседника.
- Один из источников описал схему: Fortenova скупает акции «Яндекса» у иностранных инвесторов, после меняет их на собственную долю для ВТБ, а банк должен «втащить» её территорию России.
- ВТБ получил долю в Fortenova в счёт погашения долгов компании на €350 млн, уточнило издание. По информации одного из собеседников, банк договаривается, чтобы сделка прошла по номиналу бывшего долга. В декабре 2022 года «Сбербанк» продал долю в ритейлере с убытком в €700 млн.
- Сделка «космически сложная» во всех отношениях, считает один из госбанкиров. Один из источников Frank Media утверждает, что она может не состояться, потому что нет ясности с будущей акционерной структурой «Яндекса». А выкуп ценных бумаг у нерезидентов не нравится ЦБ и требует согласования с межведомственной комиссией.
- В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента «Яндекса». Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить название.
- По данным The Bell, Владимир Путин уже согласовал сделку по продаже «Яндекса» консорциуму инвесторов — это глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и ВТБ.
- В июне 2023 года глава банка Андрей Костин допускал отказ ВТБ от участия в сделке из-за повышения цены до $7 млрд. Он посчитал несправедливой продажу доли на рыночных условиях без дисконта. Позже источники The Bell рассказали, что состав консорциума с бизнесменами и компаниями под санкциями не устраивает иностранных директоров в совете «Яндекса».
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Вот же схематозники!
Что то фигня, что это (-:
Крутятся, значит хотят денег заработать.
Прочитал как "доли хогвартского ритейла", ну дела, думаю
Это норм, я прочитал «холиварского»
может кто-нибудь понятно разъяснить?
Fortenova скупает акции «Яндекса» у иностранных инвесторов, после меняет их на собственную долю для ВТБ, а банк должен «втащить» её территорию России." -
если бы акции были в бумажном виде, то агенты Fortenova ездили бы ЕС и скупали акции Яндекса. Набрав чемодан нужного размера приехали бы на "мост шпионов" и поменяли на чемодан своих акций, который бы принес агент ВТБ. После этого ВТБшник тащит полученный тяжелый чемодан на территорию России. А вот как это работать будет в электронном виде у меня фантазии не хватает.
Также, только на флешках
На албанских перфокартах. Лампово и надежно!
В электронном виде тоже есть мост НРД-Clearstream/Euroclear. Но его вроде заморозили, или там пограничники - ручная проверка всех операций. А уже когда они будут на счетах российских депозитариев можно будет договориться об их конвертацию.
Обмен долями будет происходить вне юрисдикции РФ, т.к. у иностранцев на руках акции голландской яндекс н.в. А дальше ВТБ должен будет как-то "втаскивать" акции в РФ, т.е. лишаться права собственности в голландской конторе, и одновременно получать право собственности в российском юрлице.
Это при том, что ЦБ и правительство рассматривают выход иностранцев как способ отбить замороженные 300 млрд долларов через 50% комиссии при выходе, а ВТБ под санкциями в ЕС.
На мосбирже же Yandex N.V. торгуется https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=YNDX
Небось хотят скупить по дешевке условно $5, притом на полную сумму долга. Завести в российский контур и продать получив х5.
Условно как у тинька сейчас с finex скидка 80% и когда будет возможность сделают иксы на этом.
Это разделение с вами в одной компане ?
Теперь осталось понять какого лешего у гос банка вообще есть доля в иностранной фирме за рубежом…