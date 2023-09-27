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Деньги
Полина Лааксо

День 581: бывший завод Volvo в Калуге заработает до конца года, Россия остаётся главным импортёром грузинского вина Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Дзен»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 сентября: доллар — 96,23 рубля (на 9 копеек больше, чем 26 сентября), евро — 101,98 рубля (на 26 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:26 мск: доллар — 96,37 рубля, евро — 101,96 рубля.

Курсы на Forex на 7:50 мск: доллар — 96,36 рубля, евро — 101,85 рубля.

Кто и как адаптируется

Простаивающий бывший завод Volvo в Калуге Volvo Trucks возобновит работу до конца 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора области Владислава Шапшу. На полную мощность — это 15 тысяч грузовиков в год — предприятие должно выйти в 2024-м.

«Яндекс» выкупил у зарегистрированной в Мальте Zebrainy платформу игр для детей дошкольного возраста «Сказбука». Сумму сделки не раскрыли, но она, по оценкам опрошенных «Ведомостями» аналитиков, могла составить до 120 млн рублей. Проект сохранит название и команду. Приложение запустили в 2017 году, оно работало по подписке, но потеряло часть пользователей из-за платёжных ограничений в отношении россиян от App Store и Google Play.

Брокер «Меррилл Линч Секьюритиз», входящий в группу Bank of America и один из последних в России сохранивший иностранных акционеров, ищет покупателя, сообщили источники «Ъ». По их словам, ЦБ уже согласовал нового гендиректора, а сделку могут закрыть в ближайшие дни. В 2021 году компания входила в десятку крупнейших инвестфирм в России по величине выручки с комиссий за услуги на фондовом рынке, но после 24 февраля лишилась большей части клиентов.

Из решения суда по иску Tele2 к «Сател ТВК», которая поставляла шведское оборудование Ericsson, выяснилось: поставлять продукцию российским компаниям шведскому производителю запретило местное правительство. Суд изучил ограничения и пришёл к выводу, что обязательства предприятия по поставке оборудования, взятые до 24 февраля, утратили силу.

Верховный суд рассмотрит дело о взыскании убытков с «Промсвязьбанка», после включения которого в SDN-лист США средства клиента оказались заблокированы. Последний переводил деньги в долларах в Казахстане во время наложения санкций, но средства так и не дошли.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство рассчитывает, что российские разработчики электроники, которую потом используют на объектах критической информационной инфраструктуры, откажутся от «иностранных, неоткрытых архитектур, сложнофункциональных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности». Источники «Ъ» отмечают, что это возможно, только если компании откажутся от контрактного производства на зарубежных фабриках, потому что там системы совместимы только с определёнными деталями.

Если кратко описывать единственный российский чип, который нам стоит ждать в ближайшее время, — это будет процессор, разработанный на RISC-V, выпущенный и упакованный на заводе в Китае. Но не факт, что этот чип можно будет называть российским.

собеседник «Ъ»

«Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли переоформить самолёты иностранных лизингодателей в российскую собственность. Для закрытия сделок остаётся три дня, но по состоянию на 26 сентября деньги из ФНБ, выделенные на страховое урегулирование, так и не поступили. Источник «Ъ» в Минтрансе допустил, что это связано с «бюрократическими процедурами». Часть участников рынка не исключает, что Минтранс хочет придержать деньги для «Аэрофлота».

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Контекст

Россия остаётся главным экспортным рынком для грузинского вина. Доля страны в экспорте выросла за январь-август 2023 года с 22,5% до 24,3% год к году, до $121,1 млн. На втором месте, для сравнения, разместилась Польша: объём её закупок в денежном выражении составил $9,2 млн за восемь месяцев.

Большинство банкиров не поддержало идею ЦБ организовываться в альянсы и зонтичные компании. Регулятор полагал, что это поможет банкам снизить затраты на поддержание работы и расширить клиентские базы. Сами банки, однако, боятся потерять независимость и не исключают, что более крупные финансовые организации попробуют извлечь выгоду из таких объединений: начнут зарабатывать на чужих коммерческих тайнах или переманят клиентов.

Источник: «Ведомости»

По итогам августа 2023 года доля новых автомобилей, купленных в кредит, составила около 47% от общего числа продаж в России. В 2022 году этот показатель равнялся 43,6%. Более высокий спрос на покупку машину в кредит связывают с желанием россиян «оформить покупку в преддверии очередного роста цен и роста процентных ставок».

Обсуждая развитие ИИ в России, Минэкономики и Минцифры предложили запустить льготные кредиты на закупку компонентов для суперкомпьютеров. Несмотря на курс страны на импортозамещение ведомства не исключают, что их распространят в том числе на закупку зарубежной компонентной базы.

По итогам 2023 года правительство России рассчитывает получить 114,5 млрд рублей «от прочих безвозмездных поступлений», которые приходят от бизнеса, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. Речь в том числе о поступлениях, связанных с продажей активов иностранными компаниями.

Новости предыдущего дня, 26 сентября — здесь.

#новость

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66 комментариев
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 Вадим Д.
российские разработчики электроники
откажутся от «иностранных, неоткрытых архитектур, сложнофункциональных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности»

И что дальше делать будут эти мифические производители, существующие в фантазиях правительства? Работать на таких же фантастических отечественных открытых архитектурах и сложных блоках?

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Sергей Фeдoтов

Это потому что ты не знаешь о существовании российских производителей или ты утверждаешь, что их нет?

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16 комментариев
Роман Вячеславович

Случаи закрытия частных автомобильных заправочных станций фиксируются в Нижегородской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу сети «Стандарт Ойл» в регионе Александра Вахрушина.
По его словам, АЗС прекращают работу из-за того, что СОДЕРЖАТЬ ИХ СТАНОВИТСЯ НЕВЫГОДНО. Аналогичную ситуацию отмечают и в других российских субъектах.

https://iz.ru/1577745/2023-09-22/v-rossii-poiavilis-sluchai-zakrytiia-azs-v-regionakh-iz-za-ubytkov

В России появились случаи закрытия АЗС в…
На фоне рекордных биржевых цен на топливо, срывов сроков доставки нефтепродуктов РЖД, а также…
iz.ru
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Станислав Киселев

У таких заправок часто репутация сомнительная. Вот у меня сейчас(живу сейчас в Московской области) вокруг дома в рамках 10 минут езды три ноунейм заправки. Там почти никогда нет заправляющихся, я вообще не понимаю, за счет чего они живут(не сейчас, а последние года 3 такая ситуация). На всех трёх нет туалета, на двух из них нет никакой еды/кофе, на третьей... на стенде офигительная акция уже год горит, стаканчик кофе "всего" за 299 рублей.. Выглядят все три.. ну как нечто среднее между заправкой из 90х и начала 2000х. Не знаю насчет двух из них, но у одной из них репутация - что там адово хреновый бензин, настолько что даже мотоблоки и прочую бензотехнику нетребовательную убивает. Так вот примерно такая картина плюс-минус везде. Все ж теперь стараются заправляться на крупных сетевых заправках. По куче причин. Не удивительно что подобные одиночки закрываются, тем более что приличной одиночной заправки ни разу не видел.

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Вася Пражкин

Ну так этот процесс уже 20 лет идет, ничего нового

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Вадим Д.

Сказбука — классное название. Пора передачи по тв так называть, только они уже для взрослых.

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Плато Щукин

А кого будут производить на заводе Volvo? Не нашел в источнике.

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Сергей С.

FAW

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Black7

Кетайцев, что же еще

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S.Capusta
По итогам 2023 года правительство России рассчитывает получить 114,5 млрд рублей «от прочих безвозмездных поступлений», которые приходят от бизнеса

А то все новости про полное изобилие и всеобщее счастье в 2030, а иногда и в 2035 году. Сделаем то, сделаем сё, и все в далеком будущем.
А тут четкий планируемый результат. Могут же, когда захотят!
И главное, без повышения налогов.

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Иван Помидоров
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту Владимиру Путину упростить механизм трудовой миграции для граждан так называемых визовых стран (тех, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза), сообщили РБК в аппарате Титова. В первую очередь, по словам омбудсмена, речь идет о странах Юго-Восточной Азии.

Какие интересные предложения поступают. Средней Азии уже не хватает, несмотря на резко увеличившуюся им в последние два года выдачу российского гражданства. Нужно больше вьетнамцев, камбоджийцев и тайцев.

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Robber

Не ну а че они, русские то, не хотят работать за копьё по 12-16 часов.

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1 комментарий
Ed R

Русские к ним едут жить и ничего - нужен обратный обмен.

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Alexey Ivanov
Нужно больше вьетнамцев, камбоджийцев и тайцев

Есть сомнения, что они сюда поедут в 2023 году с учетом курса рубля

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Александр Ларин

А что Титов?

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Вадим Д.

Volvo производили 15 000 грузовиков в год, а то, что там теперь обосновалось, осилит? Или к 24-му как раз шильдики будут готовы?

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giftmouse

вульво уже давно принадлежит Китаю. 100% будут пилить Джели

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1 комментарий
Вадим Д.
это будет процессор, выпущенный и упакованный на заводе в Китае

Как и любой другой даже чисто гипотетический. Ну пора уже признать-то.

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Sергей Фeдoтов

И в большинстве других стран, забыл добавить Вадим.

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3 комментария
Вадим Д.
Россия остаётся главным экспортным рынком для грузинского вина

Вот, есть же стабильность. Да и вина хорошие, так что и новость позитивная (-:

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Karl

Почти половина новых машин куплена в кредит, вот где стабильность

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3 комментария
Sергей Фeдoтов

Конечно, потому что выгоду получает польша и Грузия. А вина - так себе. Абхазские лучше.

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Пьер Вудман

Как раз хорошие грузинские вина мало экспортируются в рф 😂

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Alex Shevchenko

Вадим оккупировал коменты 😁 Дай дорогу молодым!))

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Sергей Фeдoтов

Пусть пишет. Молодые будут знать на чьей стороне Вадим. Там где русскому плохо, как я понял уже из его комментов.

Модераторы, это дискуссия, а не преследование, на всякий случай. Хочу услышать ответы на вопросы подателя и комментатора новостей.

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Вадим Д.

Да всё-всё, проходи, молодой (-:

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Александр Привалов

Комментарии анонимов так помечаются, а-ля Джон Доу.

Так сказать, быть Вадимом Д.

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Слегка Придурковатый

«Правительство рассчитывает, что российские разработчики электроники, которую потом используют на объектах критической информационной инфраструктуры, откажутся от «иностранных, неоткрытых архитектур, сложнофункциональных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности»

Какие всё-таки мудрые люди сидят в нашем славном правительстве. Не могу им прямо сейчас аплодировать только потому, что пишу этот камент.

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Sергей Фeдoтов

Думаешь, они все бросили и ждут пока ты допишешь?

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1 комментарий
Robber

Ну они типа надеяться, что разработчики достанут откуда-то отечественные инфраструктуры, блоки и т.д. Ну типа, это не совсем как маразм звучит, но по факту он и есть, потому что аналогов, кроме Китая нет.

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Allestor Klei
Из решения суда по иску Tele2 к «Сател ТВК», которая поставляла шведское оборудование Ericsson, выяснилось: поставлять продукцию российским компаниям шведскому производителю запретило местное правительство.

Как «СОРМ» поставлять, так Нокиа впереди планеты всей

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Сергей С.

Цикл замкнулся. FAW (Автозавод №1 если переводить дословно) был копией ЗиС (ЗиЛ), строился под руководством советских инженеров и грузовики были копией ЗиС-150. ЗиСа больше нет, а местные будут собирать китайские машинокомплекты.

Кстати, ЗиС-150 был второй или третьей итерацией американских машинокомплектов AutoCar Dispatch SA. И контора по-прежнему существует, выпускает грузовики.

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Valera Lavera

А разве надеться, что российские разработчики откажутся от иностранных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности, это не маразм

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varchar

Ну да, забыли сначала выразить обеспокоенность

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Александр Привалов

откажутся результатов интеллектуальной деятельности? Хм... Праща?

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Пьер Вудман

Ну а кто еще согласится пить грузинский масс маркет по цене Испании? 🤮 хороших грузинских вин очень мало идет на экспорт, те же Амбер вайны в рф не распространены

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Иван
хороших грузинских вин очень мало идет на экспорт

Звучит как бизнес-план

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Robber

Камаз скоро совсем сдуется, только на оборонке и держится, если сейчас грузовики от FAW будут ещё и внутри страны производится, то Камазу совсем грустно станет, в нормальную конкуренцию они не смогли. Объёмы продаж китайских грузовиков и отечественных как бэ открыто об этом говорят.

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Black7

Учитывая, что фав на голову выше камаза, то платить дотации камазу опять будут россияне, они богатые

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Вася Пражкин

Есть, кто грузинское покупает? Как оно, по сравнению с Италией/Испанией?

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Alexey Ivanov
Есть, кто грузинское покупает? Как оно, по сравнению с Италией/Испанией?

Есть. Если покупать его в Грузии - то массмаркет вполне на уровне, с поправкой, что вам нравятся местные сорта винограда. Но вот смысла покупать в России - ни малейшего

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