День 581: бывший завод Volvo в Калуге заработает до конца года, Россия остаётся главным импортёром грузинского вина Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 27 сентября: доллар — 96,23 рубля (на 9 копеек больше, чем 26 сентября), евро — 101,98 рубля (на 26 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Простаивающий бывший завод Volvo в Калуге Volvo Trucks возобновит работу до конца 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора области Владислава Шапшу. На полную мощность — это 15 тысяч грузовиков в год — предприятие должно выйти в 2024-м.
«Яндекс» выкупил у зарегистрированной в Мальте Zebrainy платформу игр для детей дошкольного возраста «Сказбука». Сумму сделки не раскрыли, но она, по оценкам опрошенных «Ведомостями» аналитиков, могла составить до 120 млн рублей. Проект сохранит название и команду. Приложение запустили в 2017 году, оно работало по подписке, но потеряло часть пользователей из-за платёжных ограничений в отношении россиян от App Store и Google Play.
Брокер «Меррилл Линч Секьюритиз», входящий в группу Bank of America и один из последних в России сохранивший иностранных акционеров, ищет покупателя, сообщили источники «Ъ». По их словам, ЦБ уже согласовал нового гендиректора, а сделку могут закрыть в ближайшие дни. В 2021 году компания входила в десятку крупнейших инвестфирм в России по величине выручки с комиссий за услуги на фондовом рынке, но после 24 февраля лишилась большей части клиентов.
Из решения суда по иску Tele2 к «Сател ТВК», которая поставляла шведское оборудование Ericsson, выяснилось: поставлять продукцию российским компаниям шведскому производителю запретило местное правительство. Суд изучил ограничения и пришёл к выводу, что обязательства предприятия по поставке оборудования, взятые до 24 февраля, утратили силу.
Верховный суд рассмотрит дело о взыскании убытков с «Промсвязьбанка», после включения которого в SDN-лист США средства клиента оказались заблокированы. Последний переводил деньги в долларах в Казахстане во время наложения санкций, но средства так и не дошли.
Какие есть проблемы и трудности
Правительство рассчитывает, что российские разработчики электроники, которую потом используют на объектах критической информационной инфраструктуры, откажутся от «иностранных, неоткрытых архитектур, сложнофункциональных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности». Источники «Ъ» отмечают, что это возможно, только если компании откажутся от контрактного производства на зарубежных фабриках, потому что там системы совместимы только с определёнными деталями.
«Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли переоформить самолёты иностранных лизингодателей в российскую собственность. Для закрытия сделок остаётся три дня, но по состоянию на 26 сентября деньги из ФНБ, выделенные на страховое урегулирование, так и не поступили. Источник «Ъ» в Минтрансе допустил, что это связано с «бюрократическими процедурами». Часть участников рынка не исключает, что Минтранс хочет придержать деньги для «Аэрофлота».
Контекст
Россия остаётся главным экспортным рынком для грузинского вина. Доля страны в экспорте выросла за январь-август 2023 года с 22,5% до 24,3% год к году, до $121,1 млн. На втором месте, для сравнения, разместилась Польша: объём её закупок в денежном выражении составил $9,2 млн за восемь месяцев.
Большинство банкиров не поддержало идею ЦБ организовываться в альянсы и зонтичные компании. Регулятор полагал, что это поможет банкам снизить затраты на поддержание работы и расширить клиентские базы. Сами банки, однако, боятся потерять независимость и не исключают, что более крупные финансовые организации попробуют извлечь выгоду из таких объединений: начнут зарабатывать на чужих коммерческих тайнах или переманят клиентов.
По итогам августа 2023 года доля новых автомобилей, купленных в кредит, составила около 47% от общего числа продаж в России. В 2022 году этот показатель равнялся 43,6%. Более высокий спрос на покупку машину в кредит связывают с желанием россиян «оформить покупку в преддверии очередного роста цен и роста процентных ставок».
Обсуждая развитие ИИ в России, Минэкономики и Минцифры предложили запустить льготные кредиты на закупку компонентов для суперкомпьютеров. Несмотря на курс страны на импортозамещение ведомства не исключают, что их распространят в том числе на закупку зарубежной компонентной базы.
По итогам 2023 года правительство России рассчитывает получить 114,5 млрд рублей «от прочих безвозмездных поступлений», которые приходят от бизнеса, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. Речь в том числе о поступлениях, связанных с продажей активов иностранными компаниями.
Новости предыдущего дня, 26 сентября — здесь.
откажутся от «иностранных, неоткрытых архитектур, сложнофункциональных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности»
И что дальше делать будут эти мифические производители, существующие в фантазиях правительства? Работать на таких же фантастических отечественных открытых архитектурах и сложных блоках?
Это потому что ты не знаешь о существовании российских производителей или ты утверждаешь, что их нет?
Случаи закрытия частных автомобильных заправочных станций фиксируются в Нижегородской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу сети «Стандарт Ойл» в регионе Александра Вахрушина.
По его словам, АЗС прекращают работу из-за того, что СОДЕРЖАТЬ ИХ СТАНОВИТСЯ НЕВЫГОДНО. Аналогичную ситуацию отмечают и в других российских субъектах.
https://iz.ru/1577745/2023-09-22/v-rossii-poiavilis-sluchai-zakrytiia-azs-v-regionakh-iz-za-ubytkov
У таких заправок часто репутация сомнительная. Вот у меня сейчас(живу сейчас в Московской области) вокруг дома в рамках 10 минут езды три ноунейм заправки. Там почти никогда нет заправляющихся, я вообще не понимаю, за счет чего они живут(не сейчас, а последние года 3 такая ситуация). На всех трёх нет туалета, на двух из них нет никакой еды/кофе, на третьей... на стенде офигительная акция уже год горит, стаканчик кофе "всего" за 299 рублей.. Выглядят все три.. ну как нечто среднее между заправкой из 90х и начала 2000х. Не знаю насчет двух из них, но у одной из них репутация - что там адово хреновый бензин, настолько что даже мотоблоки и прочую бензотехнику нетребовательную убивает. Так вот примерно такая картина плюс-минус везде. Все ж теперь стараются заправляться на крупных сетевых заправках. По куче причин. Не удивительно что подобные одиночки закрываются, тем более что приличной одиночной заправки ни разу не видел.
Ну так этот процесс уже 20 лет идет, ничего нового
Сказбука — классное название. Пора передачи по тв так называть, только они уже для взрослых.
А кого будут производить на заводе Volvo? Не нашел в источнике.
FAW
Кетайцев, что же еще
А то все новости про полное изобилие и всеобщее счастье в 2030, а иногда и в 2035 году. Сделаем то, сделаем сё, и все в далеком будущем.
А тут четкий планируемый результат. Могут же, когда захотят!
И главное, без повышения налогов.
Какие интересные предложения поступают. Средней Азии уже не хватает, несмотря на резко увеличившуюся им в последние два года выдачу российского гражданства. Нужно больше вьетнамцев, камбоджийцев и тайцев.
Не ну а че они, русские то, не хотят работать за копьё по 12-16 часов.
Русские к ним едут жить и ничего - нужен обратный обмен.
Есть сомнения, что они сюда поедут в 2023 году с учетом курса рубля
А что Титов?
Volvo производили 15 000 грузовиков в год, а то, что там теперь обосновалось, осилит? Или к 24-му как раз шильдики будут готовы?
вульво уже давно принадлежит Китаю. 100% будут пилить Джели
Как и любой другой даже чисто гипотетический. Ну пора уже признать-то.
И в большинстве других стран, забыл добавить Вадим.
Вот, есть же стабильность. Да и вина хорошие, так что и новость позитивная (-:
Почти половина новых машин куплена в кредит, вот где стабильность
Конечно, потому что выгоду получает польша и Грузия. А вина - так себе. Абхазские лучше.
Как раз хорошие грузинские вина мало экспортируются в рф 😂
Вадим оккупировал коменты 😁 Дай дорогу молодым!))
Пусть пишет. Молодые будут знать на чьей стороне Вадим. Там где русскому плохо, как я понял уже из его комментов.
Модераторы, это дискуссия, а не преследование, на всякий случай. Хочу услышать ответы на вопросы подателя и комментатора новостей.
Да всё-всё, проходи, молодой (-:
Комментарии анонимов так помечаются, а-ля Джон Доу.
Так сказать, быть Вадимом Д.
«Правительство рассчитывает, что российские разработчики электроники, которую потом используют на объектах критической информационной инфраструктуры, откажутся от «иностранных, неоткрытых архитектур, сложнофункциональных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности»
Какие всё-таки мудрые люди сидят в нашем славном правительстве. Не могу им прямо сейчас аплодировать только потому, что пишу этот камент.
Думаешь, они все бросили и ждут пока ты допишешь?
Ну они типа надеяться, что разработчики достанут откуда-то отечественные инфраструктуры, блоки и т.д. Ну типа, это не совсем как маразм звучит, но по факту он и есть, потому что аналогов, кроме Китая нет.
Как «СОРМ» поставлять, так Нокиа впереди планеты всей
Цикл замкнулся. FAW (Автозавод №1 если переводить дословно) был копией ЗиС (ЗиЛ), строился под руководством советских инженеров и грузовики были копией ЗиС-150. ЗиСа больше нет, а местные будут собирать китайские машинокомплекты.
Кстати, ЗиС-150 был второй или третьей итерацией американских машинокомплектов AutoCar Dispatch SA. И контора по-прежнему существует, выпускает грузовики.
А разве надеться, что российские разработчики откажутся от иностранных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности, это не маразм
Ну да, забыли сначала выразить обеспокоенность
откажутся результатов интеллектуальной деятельности? Хм... Праща?
Ну а кто еще согласится пить грузинский масс маркет по цене Испании? 🤮 хороших грузинских вин очень мало идет на экспорт, те же Амбер вайны в рф не распространены
Звучит как бизнес-план
Камаз скоро совсем сдуется, только на оборонке и держится, если сейчас грузовики от FAW будут ещё и внутри страны производится, то Камазу совсем грустно станет, в нормальную конкуренцию они не смогли. Объёмы продаж китайских грузовиков и отечественных как бэ открыто об этом говорят.
Учитывая, что фав на голову выше камаза, то платить дотации камазу опять будут россияне, они богатые
Есть, кто грузинское покупает? Как оно, по сравнению с Италией/Испанией?
Есть. Если покупать его в Грузии - то массмаркет вполне на уровне, с поправкой, что вам нравятся местные сорта винограда. Но вот смысла покупать в России - ни малейшего