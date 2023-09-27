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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 сентября: доллар — 96,23 рубля (на 9 копеек больше, чем 26 сентября), евро — 101,98 рубля (на 26 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:26 мск: доллар — 96,37 рубля, евро — 101,96 рубля.

Курсы на Forex на 7:50 мск: доллар — 96,36 рубля, евро — 101,85 рубля.

Кто и как адаптируется

Простаивающий бывший завод Volvo в Калуге Volvo Trucks возобновит работу до конца 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора области Владислава Шапшу. На полную мощность — это 15 тысяч грузовиков в год — предприятие должно выйти в 2024-м.

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«Яндекс» выкупил у зарегистрированной в Мальте Zebrainy платформу игр для детей дошкольного возраста «Сказбука». Сумму сделки не раскрыли, но она, по оценкам опрошенных «Ведомостями» аналитиков, могла составить до 120 млн рублей. Проект сохранит название и команду. Приложение запустили в 2017 году, оно работало по подписке, но потеряло часть пользователей из-за платёжных ограничений в отношении россиян от App Store и Google Play.

Брокер «Меррилл Линч Секьюритиз», входящий в группу Bank of America и один из последних в России сохранивший иностранных акционеров, ищет покупателя, сообщили источники «Ъ». По их словам, ЦБ уже согласовал нового гендиректора, а сделку могут закрыть в ближайшие дни. В 2021 году компания входила в десятку крупнейших инвестфирм в России по величине выручки с комиссий за услуги на фондовом рынке, но после 24 февраля лишилась большей части клиентов.

Из решения суда по иску Tele2 к «Сател ТВК», которая поставляла шведское оборудование Ericsson, выяснилось: поставлять продукцию российским компаниям шведскому производителю запретило местное правительство. Суд изучил ограничения и пришёл к выводу, что обязательства предприятия по поставке оборудования, взятые до 24 февраля, утратили силу.

Верховный суд рассмотрит дело о взыскании убытков с «Промсвязьбанка», после включения которого в SDN-лист США средства клиента оказались заблокированы. Последний переводил деньги в долларах в Казахстане во время наложения санкций, но средства так и не дошли.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство рассчитывает, что российские разработчики электроники, которую потом используют на объектах критической информационной инфраструктуры, откажутся от «иностранных, неоткрытых архитектур, сложнофункциональных блоков и других результатов интеллектуальной деятельности». Источники «Ъ» отмечают, что это возможно, только если компании откажутся от контрактного производства на зарубежных фабриках, потому что там системы совместимы только с определёнными деталями.

Если кратко описывать единственный российский чип, который нам стоит ждать в ближайшее время, — это будет процессор, разработанный на RISC-V, выпущенный и упакованный на заводе в Китае. Но не факт, что этот чип можно будет называть российским. собеседник « Ъ

«Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли переоформить самолёты иностранных лизингодателей в российскую собственность. Для закрытия сделок остаётся три дня, но по состоянию на 26 сентября деньги из ФНБ, выделенные на страховое урегулирование, так и не поступили. Источник «Ъ» в Минтрансе допустил, что это связано с «бюрократическими процедурами». Часть участников рынка не исключает, что Минтранс хочет придержать деньги для «Аэрофлота».

Контекст

Россия остаётся главным экспортным рынком для грузинского вина. Доля страны в экспорте выросла за январь-август 2023 года с 22,5% до 24,3% год к году, до $121,1 млн. На втором месте, для сравнения, разместилась Польша: объём её закупок в денежном выражении составил $9,2 млн за восемь месяцев.

Большинство банкиров не поддержало идею ЦБ организовываться в альянсы и зонтичные компании. Регулятор полагал, что это поможет банкам снизить затраты на поддержание работы и расширить клиентские базы. Сами банки, однако, боятся потерять независимость и не исключают, что более крупные финансовые организации попробуют извлечь выгоду из таких объединений: начнут зарабатывать на чужих коммерческих тайнах или переманят клиентов.

Источник: «Ведомости»

По итогам августа 2023 года доля новых автомобилей, купленных в кредит, составила около 47% от общего числа продаж в России. В 2022 году этот показатель равнялся 43,6%. Более высокий спрос на покупку машину в кредит связывают с желанием россиян «оформить покупку в преддверии очередного роста цен и роста процентных ставок».

Обсуждая развитие ИИ в России, Минэкономики и Минцифры предложили запустить льготные кредиты на закупку компонентов для суперкомпьютеров. Несмотря на курс страны на импортозамещение ведомства не исключают, что их распространят в том числе на закупку зарубежной компонентной базы.

По итогам 2023 года правительство России рассчитывает получить 114,5 млрд рублей «от прочих безвозмездных поступлений», которые приходят от бизнеса, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. Речь в том числе о поступлениях, связанных с продажей активов иностранными компаниями.