Брокер «Меррилл Линч Секьюритиз», входящий в группу Bank of America и один из последних в России сохранивший иностранных акционеров, ищет покупателя, сообщили источники «Ъ». По их словам, ЦБ уже согласовал нового гендиректора, а сделку могут закрыть в ближайшие дни. В 2021 году компания входила в десятку крупнейших инвестфирм в России по величине выручки с комиссий за услуги на фондовом рынке, но после 24 февраля лишилась большей части клиентов.

