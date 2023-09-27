Деньги
Артур Томилко

OpenAI начала предлагать акции инвесторам по оценке компании в $80-90 млрд — WSJ Статьи редакции

В апреле 2023 года стартап оценивался в $29 млрд.

  • Разработчик ChatGPT и других моделей ИИ начал обсуждать с инвесторами продажу части акций при общей оценке компании в $80-90 млрд, сообщили источники WSJ, знакомые с ходом обсуждения.
  • По их словам, OpenAI рассчитывает продать бумаги на несколько сотен миллионов долларов. Это также позволит обналичить свои акции сотрудникам стартапа, но условия продажи могут измениться.
  • Сделка может установить минимальную цену для любого последующего привлечения финансирования, отмечает издание. А в будущем компания получит больше инвестиций за счёт дополнительного выпуска акций.
  • OpenAI хочет сохранить долю MIcrosoft на уровне 49%, утверждают собеседники WSJ. Корпорация не сможет участвовать в каком-либо раунде финансирования, если в результате её доля поднимется выше 50%.
  • Microsoft инвестирует в OpenAI с 2019 года. В январе 2023-го компания объявила об «многомиллиардных» вложениях в стартап. Источники Bloomberg и Semafor сообщали, что речь идёт о $10 млрд в течение нескольких лет.
  • В апреле источники TechCrunch рассказали, что OpenAI привлекла $300 млн от нескольких венчурных фондов. Оценка компании тогда составила около $29 млрд.
  • В августе The Information и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что с 2022 года выручка OpenAI выросла втрое и достигла $80 млн в месяц. По итогам 2023 года она может составить больше $1 млрд.

#новость #openai #инвестиции

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10 комментариев
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 Вадя Кулаков

Когда хочешь стать инвестором, но у тебя столько денег нет

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Philipp Novikov

Или денег есть, но доступа к deal flow нет. :)

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Режиссер Максим

Новость скорее показательная, чем призывающая обычных читателей к вложению

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Вадим Д.

Вот это — рост, надолго ли, нет ли, но очень круто.

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Марина Крылова

Предположу, что на столько, насколько они сами захотят развиваться

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Вадим Д.

Пока нейронки не решат, что всяческие акции не нужны в силу отсутствия человеков (-:

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ЯжПрограммист

Пссс, инвестор, акций нада?

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Тоже хочу

Очередной спам... этих генеративных чатов уже на кажом углу

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Иисус был социалистом

и все от двух компаний

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Иван Хаманн

Выйти в кэш, пока конкуренты часть доли рынка не отгрызли...
Умно, умно👌

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