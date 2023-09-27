OpenAI начала предлагать акции инвесторам по оценке компании в $80-90 млрд — WSJ Статьи редакции
В апреле 2023 года стартап оценивался в $29 млрд.
- Разработчик ChatGPT и других моделей ИИ начал обсуждать с инвесторами продажу части акций при общей оценке компании в $80-90 млрд, сообщили источники WSJ, знакомые с ходом обсуждения.
- По их словам, OpenAI рассчитывает продать бумаги на несколько сотен миллионов долларов. Это также позволит обналичить свои акции сотрудникам стартапа, но условия продажи могут измениться.
- Сделка может установить минимальную цену для любого последующего привлечения финансирования, отмечает издание. А в будущем компания получит больше инвестиций за счёт дополнительного выпуска акций.
- OpenAI хочет сохранить долю MIcrosoft на уровне 49%, утверждают собеседники WSJ. Корпорация не сможет участвовать в каком-либо раунде финансирования, если в результате её доля поднимется выше 50%.
- Microsoft инвестирует в OpenAI с 2019 года. В январе 2023-го компания объявила об «многомиллиардных» вложениях в стартап. Источники Bloomberg и Semafor сообщали, что речь идёт о $10 млрд в течение нескольких лет.
- В апреле источники TechCrunch рассказали, что OpenAI привлекла $300 млн от нескольких венчурных фондов. Оценка компании тогда составила около $29 млрд.
- В августе The Information и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что с 2022 года выручка OpenAI выросла втрое и достигла $80 млн в месяц. По итогам 2023 года она может составить больше $1 млрд.
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Когда хочешь стать инвестором, но у тебя столько денег нет
Или денег есть, но доступа к deal flow нет. :)
Новость скорее показательная, чем призывающая обычных читателей к вложению
Вот это — рост, надолго ли, нет ли, но очень круто.
Предположу, что на столько, насколько они сами захотят развиваться
Пока нейронки не решат, что всяческие акции не нужны в силу отсутствия человеков (-:
Пссс, инвестор, акций нада?
Очередной спам... этих генеративных чатов уже на кажом углу
и все от двух компаний
Выйти в кэш, пока конкуренты часть доли рынка не отгрызли...
Умно, умно👌