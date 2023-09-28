Деньги
Артур Томилко

Morgan Stanley запланировал продать 50% ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге арабской Mubadala Investment — «Ведомости» Статьи редакции

Рыночная стоимость всего объекта, по оценке экспертов, может составлять 60-106 млрд рублей.

  • Американский фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII обсуждает продажу доли в петербургском торговом центре «Галерея» компании Mubadala Investment (владеет 50%) из ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон.
  • Информацию также подтвердили два консультанта по недвижимости, работающие с объектом. По их словам, переговоры находятся в продвинутой стадии. В Morgan Stanley и Mubadala Investment не ответили на запросы газеты.
  • Один из собеседников предположил, что сделка может быть безденежной — рыночная стоимость «Галереи» примерно равна её кредитной нагрузке. Актив заложен в «Сбере», поэтому Mubadala Investment может просто взять часть долга на себя, считает он.
  • Опрошенные газетой эксперты оценили рыночную стоимость ТЦ в 60-106 млрд рублей, а его ежегодную посещаемость в 26 млн человек.
ТЦ «Галерея», Санкт-Петербург / Фото «Ведомости»  
  • ТЦ «Галерея» в 2010 году за $500 млн построила казахстанская Meridian Capital. В 2011-м объект за $1,1 млрд купил фонд Morgan Stanley. В 2019 году Mubadala Investment купила у фонда 50% (сумму сделки стороны не раскрыли).

#новость #тцгалерея #morganstanley

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16 комментариев
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 Олег Волк

Неееееееет, ну зачем...Давайте всё продадим Эмиратам, китайцам, кому ещё???? А сами будем сидеть с голой ж

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Dengi

А то что сейчас ТЦ принадлежит американскому Morgan Stanley тебя не смущает?

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Вадя Кулаков

Треш, сколько они отмывают денег...

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Ilyaa

вечновсем-недовольный новорег

https://chrome.google.com/webstore/detail/vcru-user-rate-display/kabhocdgabncpfcelpkpnfinbbifjleg

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Kseniia Grishniakova

Так если платить долги нечем-лучше продать и поддерживать, чем обанкротить и заговнякать совсем.

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Невкусно и грустно

Ну, тупые, им же Орешкин с Набиулькиной нарисовали рост ВВП и инфляцию 4% на ближайшие 10 лет. Че выходят-то?

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Таир Бакиев

Так тупые же, на них давят, а они ведутся и продают прибыльные активы. В первый раз что ли? А вот арабы умные.

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Сергей Леопольдович

Как хорошо и кошельку приятно когда можно смело опереться на твердое мужское арабское плечо!

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Пьер Вудман
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Аарон Витте

В этой новости все прекрасно. Особенно название компании нового владельца. Конкурс на новое имя ТЦ открыт:

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Kseniia Grishniakova

Галерея- уже бренд,зачем менять имя-то?

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Вишняковский

Нет смысла, это место настолько на слуху, что люди не поймут ребрендинга

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Саша Васильев

Ну если деняк нет на кредит-продавайте
У арабов точно хватит долги покрыть

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Станислав

Ну в современных условиях, такие ТЦ это как бы моветон. Пусть ими иностранцы и владеют.

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Марина Крылова

А мне кажется очень хорошее "владение" было бы для нас

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Станислав

А смысл? Пусть платят налог на имущество и налог на землю. Государство тут всегда в плюсе будет. А не будет убытки покрывать.

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13 комментариев
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