Morgan Stanley запланировал продать 50% ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге арабской Mubadala Investment — «Ведомости» Статьи редакции
Рыночная стоимость всего объекта, по оценке экспертов, может составлять 60-106 млрд рублей.
- Американский фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII обсуждает продажу доли в петербургском торговом центре «Галерея» компании Mubadala Investment (владеет 50%) из ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон.
- Информацию также подтвердили два консультанта по недвижимости, работающие с объектом. По их словам, переговоры находятся в продвинутой стадии. В Morgan Stanley и Mubadala Investment не ответили на запросы газеты.
- Один из собеседников предположил, что сделка может быть безденежной — рыночная стоимость «Галереи» примерно равна её кредитной нагрузке. Актив заложен в «Сбере», поэтому Mubadala Investment может просто взять часть долга на себя, считает он.
- Опрошенные газетой эксперты оценили рыночную стоимость ТЦ в 60-106 млрд рублей, а его ежегодную посещаемость в 26 млн человек.
- ТЦ «Галерея» в 2010 году за $500 млн построила казахстанская Meridian Capital. В 2011-м объект за $1,1 млрд купил фонд Morgan Stanley. В 2019 году Mubadala Investment купила у фонда 50% (сумму сделки стороны не раскрыли).
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Неееееееет, ну зачем...Давайте всё продадим Эмиратам, китайцам, кому ещё???? А сами будем сидеть с голой ж
А то что сейчас ТЦ принадлежит американскому Morgan Stanley тебя не смущает?
Треш, сколько они отмывают денег...
вечновсем-недовольный новорег
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Так если платить долги нечем-лучше продать и поддерживать, чем обанкротить и заговнякать совсем.
Ну, тупые, им же Орешкин с Набиулькиной нарисовали рост ВВП и инфляцию 4% на ближайшие 10 лет. Че выходят-то?
Так тупые же, на них давят, а они ведутся и продают прибыльные активы. В первый раз что ли? А вот арабы умные.
Как хорошо и кошельку приятно когда можно смело опереться на твердое мужское арабское плечо!
В этой новости все прекрасно. Особенно название компании нового владельца. Конкурс на новое имя ТЦ открыт:
Галерея- уже бренд,зачем менять имя-то?
Нет смысла, это место настолько на слуху, что люди не поймут ребрендинга
Ну если деняк нет на кредит-продавайте
У арабов точно хватит долги покрыть
Ну в современных условиях, такие ТЦ это как бы моветон. Пусть ими иностранцы и владеют.
А мне кажется очень хорошее "владение" было бы для нас
А смысл? Пусть платят налог на имущество и налог на землю. Государство тут всегда в плюсе будет. А не будет убытки покрывать.