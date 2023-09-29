День 583: один из крупнейших франчайзи KFC в России отказался переименовывать рестораны в Rostic’s до 2035 года Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 29 сентября: доллар — 97 рублей (на 50 копеек больше, чем 28 сентября), евро — 102,09 рубля (на 12 копеек больше).
Кто и как адаптируется
В октябре 2023 года «МТС Банк» планирует запустить сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках — таких, как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и других, сообщил «Ъ» источник, близкий к банку. Пользователь сможет купить в приложении «МТС Банка» купон на пополнение суммы, после чего получит код, который нужно будет ввести в самом сервисе, и инструкцию «по настройке аккаунта таким образом, чтобы он не был связан с Россией». Такие услуги уже предлагают «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие.
Брокерско-консалтинговая компания Ricci открыла новую структуру Ricci Capital — через неё будет инвестировать в строительство в развивающихся странах. На острове Бали, например, она вместе с местными девелоперами запустит четыре жилых проекта, объём инвестиций в них составит $60 млн. Выбор Индонезии объясняют развитием региона и лояльным настроем местных властей по отношению к предпринимателям из России.
Какие есть проблемы и трудности
Один из франчайзи KFC в России «Эй Кей Раша» не хочет переименовывать заведения в Rostic’s. Все его 100 ресторанов временно продолжат работу под вывеской KFC и имеют на это право, так как большинство договоров на использование американского бренда у компании подписаны до 2035 года. «Смарт Сервис», который выкупил бизнес KFC в России, ещё в январе 2023 года говорил, что франчайзи могут не переходить на новый бренд, пока не истекут их контракты.
Контекст
«АвтоВАЗ» скорректировал экспортный план на 2023 год: поставки по итогам года составят около 10 тысяч автомобилей Lada. До этого представители компании говорили, что объёмы могут дойти вплоть до 15 тысяч штук. Начать производство новой модели Lada могут уже в этом году — на заводе в Санкт-Петербурге. Для этого будут сотрудничать с «восточными партнёрами», но какими — не уточняют.
Участники пленарной сессии Московского финансового форума «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации» во время дискуссии сошлись на том, что экономика России справилась с санкциями во многом благодаря переключению с «больных» западных рынков на «здоровые» восточные. Но и у тех, как было замечено, есть свои нюансы — например, преференции местным и «двойные» цены для партнёров из-за рубежа.
Forbes составил подборку финансовых показателей семи автопроизводителей из Китая, которые активизировали работу на российском рынке после ухода других иностранных поставщиков. Лидер по глобальным выручке и прибыли — Chery.
Новости предыдущего дня, 28 сентября — здесь.
Слово предоставляется министру финансов Российской Федерации.
То есть в заголовке пишем "Отказался", а в статье, что никто его и не заставлял? Ясно понятно.
- А можно не приходить?
- Можно. Вычеркиваю...
Разницы как таковой нет, люди будут ходить и туда и сюда. Главное чтобы качество и сервис был на уровне.
Сейчас вам эксперты пояснят за качество и уровень сервиса фастфуда в РФ и других странах)
Меньше тучных людей.
Уже минус к сервису, не как для себя!
"Ты туда не ходи, ты сюда ходи.."))
Стало только лучше?
Про стало лучше никто не говорил.
Пересели с длинного европейского члена на китайский мелкочлен, только выиграли!
Правильно, франчайзи KFC! А к 2035 обещают такую райскую жизнь, что переименовываться и не понадобится!
Кто обещает? В чем рай?
Товарищ верь взойдет она звезда пленительного счастья Россия встанет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена
А после 2035 можно уже будет не менять))
Дождутся наконец нового царя на императорском троне, и решат как поступить) хотя, может и ещё придется подождать
Тебе то какое дело? Ты ж не в России. Шаурма наше все.
и «двойные» цены для партнёров из-за рубежа
А так справились, да.
Всех нагибаем.«Интер РАО» может остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины. Эта мера вводится с 1 октября, размер пошлины зависит от курса рубля
Так это не в раздел «Трудности» надо, а в раздел «Кто и как адаптируется»
Также к вечеру жду эпичных срачей на тему превосходства одних сетей фастфуда над другими.
Вот бы наши так смогли!
Это Автоваз ещё скромно корректирует свои наполеоновские планы.
База
База слушает. Говорите.
Есть у куриц яйца
Подсказка автовазу: можно скорректировать план в конце 4 квартала, тогда точно откорректированный план выполнят. Можно будет всем премии выписать за выполнение плана