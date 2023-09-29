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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 сентября: доллар — 97 рублей (на 50 копеек больше, чем 28 сентября), евро — 102,09 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:33 мск: доллар — 97,01 рубля, евро — 100,48 рубля.

Курсы на Forex на 8:19 мск: доллар — 96,99 рубля, евро — 102,51 рубля.

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Кто и как адаптируется

В октябре 2023 года «МТС Банк» планирует запустить сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках — таких, как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и других, сообщил «Ъ» источник, близкий к банку. Пользователь сможет купить в приложении «МТС Банка» купон на пополнение суммы, после чего получит код, который нужно будет ввести в самом сервисе, и инструкцию «по настройке аккаунта таким образом, чтобы он не был связан с Россией». Такие услуги уже предлагают «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие.

Брокерско-консалтинговая компания Ricci открыла новую структуру Ricci Capital — через неё будет инвестировать в строительство в развивающихся странах. На острове Бали, например, она вместе с местными девелоперами запустит четыре жилых проекта, объём инвестиций в них составит $60 млн. Выбор Индонезии объясняют развитием региона и лояльным настроем местных властей по отношению к предпринимателям из России.

Какие есть проблемы и трудности

Один из франчайзи KFC в России «Эй Кей Раша» не хочет переименовывать заведения в Rostic’s. Все его 100 ресторанов временно продолжат работу под вывеской KFC и имеют на это право, так как большинство договоров на использование американского бренда у компании подписаны до 2035 года. «Смарт Сервис», который выкупил бизнес KFC в России, ещё в январе 2023 года говорил, что франчайзи могут не переходить на новый бренд, пока не истекут их контракты.

Контекст

«АвтоВАЗ» скорректировал экспортный план на 2023 год: поставки по итогам года составят около 10 тысяч автомобилей Lada. До этого представители компании говорили, что объёмы могут дойти вплоть до 15 тысяч штук. Начать производство новой модели Lada могут уже в этом году — на заводе в Санкт-Петербурге. Для этого будут сотрудничать с «восточными партнёрами», но какими — не уточняют.

Участники пленарной сессии Московского финансового форума «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации» во время дискуссии сошлись на том, что экономика России справилась с санкциями во многом благодаря переключению с «больных» западных рынков на «здоровые» восточные. Но и у тех, как было замечено, есть свои нюансы — например, преференции местным и «двойные» цены для партнёров из-за рубежа.

Forbes составил подборку финансовых показателей семи автопроизводителей из Китая, которые активизировали работу на российском рынке после ухода других иностранных поставщиков. Лидер по глобальным выручке и прибыли — Chery.