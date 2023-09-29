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Деньги
Полина Лааксо

День 583: один из крупнейших франчайзи KFC в России отказался переименовывать рестораны в Rostic’s до 2035 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 сентября: доллар — 97 рублей (на 50 копеек больше, чем 28 сентября), евро — 102,09 рубля (на 12 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:33 мск: доллар — 97,01 рубля, евро — 100,48 рубля.

Курсы на Forex на 8:19 мск: доллар — 96,99 рубля, евро — 102,51 рубля.

Кто и как адаптируется

В октябре 2023 года «МТС Банк» планирует запустить сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках — таких, как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и других, сообщил «Ъ» источник, близкий к банку. Пользователь сможет купить в приложении «МТС Банка» купон на пополнение суммы, после чего получит код, который нужно будет ввести в самом сервисе, и инструкцию «по настройке аккаунта таким образом, чтобы он не был связан с Россией». Такие услуги уже предлагают «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие.

Брокерско-консалтинговая компания Ricci открыла новую структуру Ricci Capital — через неё будет инвестировать в строительство в развивающихся странах. На острове Бали, например, она вместе с местными девелоперами запустит четыре жилых проекта, объём инвестиций в них составит $60 млн. Выбор Индонезии объясняют развитием региона и лояльным настроем местных властей по отношению к предпринимателям из России.

Какие есть проблемы и трудности

Один из франчайзи KFC в России «Эй Кей Раша» не хочет переименовывать заведения в Rostic’s. Все его 100 ресторанов временно продолжат работу под вывеской KFC и имеют на это право, так как большинство договоров на использование американского бренда у компании подписаны до 2035 года. «Смарт Сервис», который выкупил бизнес KFC в России, ещё в январе 2023 года говорил, что франчайзи могут не переходить на новый бренд, пока не истекут их контракты.

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Контекст

«АвтоВАЗ» скорректировал экспортный план на 2023 год: поставки по итогам года составят около 10 тысяч автомобилей Lada. До этого представители компании говорили, что объёмы могут дойти вплоть до 15 тысяч штук. Начать производство новой модели Lada могут уже в этом году — на заводе в Санкт-Петербурге. Для этого будут сотрудничать с «восточными партнёрами», но какими — не уточняют.

Участники пленарной сессии Московского финансового форума «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации» во время дискуссии сошлись на том, что экономика России справилась с санкциями во многом благодаря переключению с «больных» западных рынков на «здоровые» восточные. Но и у тех, как было замечено, есть свои нюансы — например, преференции местным и «двойные» цены для партнёров из-за рубежа.

Forbes составил подборку финансовых показателей семи автопроизводителей из Китая, которые активизировали работу на российском рынке после ухода других иностранных поставщиков. Лидер по глобальным выручке и прибыли — Chery.

Новости предыдущего дня, 28 сентября — здесь.

#новость

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26 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Слово предоставляется министру финансов Российской Федерации.

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Игорь

То есть в заголовке пишем "Отказался", а в статье, что никто его и не заставлял? Ясно понятно.

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Griby Lenina

- А можно не приходить?
- Можно. Вычеркиваю...

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Олег Бринц

Разницы как таковой нет, люди будут ходить и туда и сюда. Главное чтобы качество и сервис был на уровне.

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jonewayne

Сейчас вам эксперты пояснят за качество и уровень сервиса фастфуда в РФ и других странах)

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Нейрослав Жепетеев

Меньше тучных людей.
Уже минус к сервису, не как для себя!

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Alex Shevchenko

"Ты туда не ходи, ты сюда ходи.."))

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S.Capusta
России справилась с санкциями во многом благодаря переключению с «больных» западных рынков на «здоровые» восточные.

Стало только лучше?

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Станислав
справляться — успешно выходить из сложного положения, избавляться от чего-либо неприятного, опасного и т. п.; преодолевать, осиливать.

Про стало лучше никто не говорил.

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Black7

Пересели с длинного европейского члена на китайский мелкочлен, только выиграли!

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Вадим Д.

Правильно, франчайзи KFC! А к 2035 обещают такую райскую жизнь, что переименовываться и не понадобится!

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Sергей Фeдoтов

Кто обещает? В чем рай?

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Artu

Товарищ верь взойдет она звезда пленительного счастья Россия встанет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена

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Alex Shevchenko

А после 2035 можно уже будет не менять))

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Иван Помидоров

Дождутся наконец нового царя на императорском троне, и решат как поступить) хотя, может и ещё придется подождать

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Sергей Фeдoтов

Тебе то какое дело? Ты ж не в России. Шаурма наше все.

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Иван Помидоров
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Вася Пражкин
экономика России справилась с санкциями во многом благодаря переключению с «больных» западных рынков на «здоровые» восточные.
и «двойные» цены для партнёров из-за рубежа

А так справились, да.

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Иван Помидоров

Всех нагибаем.

«Интер РАО» может остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины. Эта мера вводится с 1 октября, размер пошлины зависит от курса рубля
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Юрий Б.
Один из франчайзи KFC в России «Эй Кей Раша» не хочет переименовывать заведения в Rostic’s.

Так это не в раздел «Трудности» надо, а в раздел «Кто и как адаптируется»

Также к вечеру жду эпичных срачей на тему превосходства одних сетей фастфуда над другими.

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Юрий Б.
преференции местным и «двойные» цены для партнёров из-за рубежа

Вот бы наши так смогли!

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Вадим Д.

Это Автоваз ещё скромно корректирует свои наполеоновские планы.

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CHI DA?

База

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Sергей Фeдoтов

База слушает. Говорите.

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Alexander Karimov

Есть у куриц яйца

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Евгений

Подсказка автовазу: можно скорректировать план в конце 4 квартала, тогда точно откорректированный план выполнят. Можно будет всем премии выписать за выполнение плана

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23 комментария
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