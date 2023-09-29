Деньги
Полина Лааксо

ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2024 года Статьи редакции

Их срок истекал 30 сентября 2023-го.

  • Как сообщил ЦБ, россияне и физлица-резиденты «дружественных» стран по-прежнему могут переводить до $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц на любые счета в зарубежных банках.
  • Сохранили и лимит на операции через системы денежных переводов — не более $10 тысяч в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте).
  • Физлица-нерезиденты как «дружественных», так и «недружественных» стран, которые работают в России, могут переводить за границу суммы в размере своей зарплаты.
  • Физлицам-нерезидентам и юрлицам из «недружественных» стран, а также тем, кто не работает в России, по-прежнему запрещено пересылать деньги за рубеж. Иностранных компаний под контролем российских физических и юридических лиц это не касается.
  • ЦБ впервые установил лимит для перевода денег за рубеж для физлиц в марте 2022 года. Он составил $5000 в месяц. Затем регулятор постепенно увеличивал лимит, так что в июне он вырос до $1 млн в месяц.

#новость #цб

313 показов
937 открытий
0
29 комментариев
Написать комментарий...
 Вайтишник

Ну в этом они заодно с "цивилизованными" европейцами. Те тоже россиянам ограничили открытие счетов, VISA и Mastercard ушли, приходится плясать с бубном, чтобы свои кровные вывести

Ответить
Развернуть ветку
Anastasia Degtyareva

Виза не так пишется

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Пепперони

А как;)

Ответить
Развернуть ветку
Anastasia Degtyareva

Автор уже поменял

Ответить
Развернуть ветку
Boyman 1

Луиза

Ответить
Развернуть ветку
Вайтишник

я поменял)

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Это другое)

Ответить
Развернуть ветку
Вайтишник

если что то выглядит как утка, крякает, как утка, летает, как утка - то это с большой долей вероятности утка

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Это что же получается, чтобы мне свой миллиард долларов перевести, нужно теперь более 80 лет по миллиону в месяц переводить?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko
Ответить
Развернуть ветку
Режиссер Максим

Эх, тяжела жизнь миллионера в России

Ответить
Развернуть ветку
sunblade

Вы дату 07.10.1952 учитываете? Ему уже 70 лет. Вы переведете свой миллиард максимум через 10 лет

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ну что, Америка и Европа, выкусили? Не видать вам наших баксов и евро.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Помидоров

Да что ж мне — пустым возвращаться назад?!
Но вдруг я набрёл на товары.
"Какая валюта у вас?" — говорят.
"Не бойсь, — говорю, — не доллАры!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Где деньги, Зин?

Ответить
Развернуть ветку
Кузя

Не видать это если бы до 5000 опустили, а так по лямчику можно выводить

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Москвичи сейчас - всего лям, вам, замкадышам, не понять нашего горя.

Ответить
Развернуть ветку
Bad Gateway

А если деньги переводятся семье? Что так сразу..

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Михаил

Жду любителей ездить в европу на своей машине, покричать о русофобии11!1!! под новостями об запрете данных действий. с теми же комментариями, но о дискриминации иностранцев в россии. Но да, это другое 👏 этого мы не замечаем, а потом возмущаемся о каких-то запретах там

Ответить
Развернуть ветку
Вайтишник

не помню, чтобы иностранцы подвергались какой-то дискриминации в России. тем более что РФ - первая по количеству принятых беженцев из Украины (тут я не буду углубляться в причины, почему эти беженцы взялись и почему бежали).

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Занятный факт: из Питера не было мест в автобусах до границы с Финляндией год назад

Ответить
Развернуть ветку
Andrei Tsay

осталось несколько банков где это можно делать без адовой комисии...

Ответить
Развернуть ветку
Anatoliy Bannikov

Какие?

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Реальная проблема не в комиссии.

Ответить
Развернуть ветку
A V

Радость то какая чинарям

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Хм, а разве иностранец не может подать в зарубежный суд из-за запрета на перевод денег? Ведь по сути циферки счетов долларов и евро контролируются не из РФ и при незаконном отказе банка перевести деньги они могут быть переведены в обход него.
Или речь только о запретах на вывоз чемоданов нала?

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Так отказ банка законный ,указ ЦБ

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Это странно, т.к. цб рф не должен контролировать потоки иностранной валюты по счетам по желанию левой пятки. Например, я Джон, завёл миллион долларов в райфайзен, тут цб выпускает указ и теперь я их вывести не могу? Или наоборот, есть миллионы рублей в чешском райфе, местный цб запрет ввёл, я их вывести не смогу и владелец рублей (цб рф) мне никак не поможет?

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Можно сразу на 100 лет вводить. Все равно ничего не поменяется.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
26 комментариев
Раскрывать всегда
null