ЦБ продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 31 марта 2024 года Статьи редакции
Их срок истекал 30 сентября 2023-го.
- Как сообщил ЦБ, россияне и физлица-резиденты «дружественных» стран по-прежнему могут переводить до $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц на любые счета в зарубежных банках.
- Сохранили и лимит на операции через системы денежных переводов — не более $10 тысяч в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте).
- Физлица-нерезиденты как «дружественных», так и «недружественных» стран, которые работают в России, могут переводить за границу суммы в размере своей зарплаты.
- Физлицам-нерезидентам и юрлицам из «недружественных» стран, а также тем, кто не работает в России, по-прежнему запрещено пересылать деньги за рубеж. Иностранных компаний под контролем российских физических и юридических лиц это не касается.
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Ну в этом они заодно с "цивилизованными" европейцами. Те тоже россиянам ограничили открытие счетов, VISA и Mastercard ушли, приходится плясать с бубном, чтобы свои кровные вывести
Виза не так пишется
А как;)
Автор уже поменял
Луиза
я поменял)
Это другое)
если что то выглядит как утка, крякает, как утка, летает, как утка - то это с большой долей вероятности утка
Это что же получается, чтобы мне свой миллиард долларов перевести, нужно теперь более 80 лет по миллиону в месяц переводить?
Эх, тяжела жизнь миллионера в России
Вы дату 07.10.1952 учитываете? Ему уже 70 лет. Вы переведете свой миллиард максимум через 10 лет
Ну что, Америка и Европа, выкусили? Не видать вам наших баксов и евро.
Да что ж мне — пустым возвращаться назад?!
Но вдруг я набрёл на товары.
"Какая валюта у вас?" — говорят.
"Не бойсь, — говорю, — не доллАры!
Где деньги, Зин?
Не видать это если бы до 5000 опустили, а так по лямчику можно выводить
Москвичи сейчас - всего лям, вам, замкадышам, не понять нашего горя.
А если деньги переводятся семье? Что так сразу..
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Жду любителей ездить в европу на своей машине, покричать о русофобии11!1!! под новостями об запрете данных действий. с теми же комментариями, но о дискриминации иностранцев в россии. Но да, это другое 👏 этого мы не замечаем, а потом возмущаемся о каких-то запретах там
не помню, чтобы иностранцы подвергались какой-то дискриминации в России. тем более что РФ - первая по количеству принятых беженцев из Украины (тут я не буду углубляться в причины, почему эти беженцы взялись и почему бежали).
Занятный факт: из Питера не было мест в автобусах до границы с Финляндией год назад
осталось несколько банков где это можно делать без адовой комисии...
Какие?
Реальная проблема не в комиссии.
Радость то какая чинарям
Хм, а разве иностранец не может подать в зарубежный суд из-за запрета на перевод денег? Ведь по сути циферки счетов долларов и евро контролируются не из РФ и при незаконном отказе банка перевести деньги они могут быть переведены в обход него.
Или речь только о запретах на вывоз чемоданов нала?
Так отказ банка законный ,указ ЦБ
Это странно, т.к. цб рф не должен контролировать потоки иностранной валюты по счетам по желанию левой пятки. Например, я Джон, завёл миллион долларов в райфайзен, тут цб выпускает указ и теперь я их вывести не могу? Или наоборот, есть миллионы рублей в чешском райфе, местный цб запрет ввёл, я их вывести не смогу и владелец рублей (цб рф) мне никак не поможет?
Можно сразу на 100 лет вводить. Все равно ничего не поменяется.