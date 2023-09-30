День 584: Роскомнадзор объявил тендер на доработку систем мониторинга интернета Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).
Кто и как адаптируется
Роскомнадзор разместил на портале госзакупок тендер на доработку информационной системы МИР и её интеграцию с новой автоматизированной системой «Чистый интернет» и системой «Окулус» для поиска нарушений в изображениях и видео с использованием нейросетей. В техническом задании указано, что работы проводятся «для увеличения охвата анализируемых материалов, выявления сложных признаков нарушений законодательства и сокращения времени на поиск».
Какие есть проблемы и трудности
Из нескольких тысяч заявлений на разблокировку замороженных активов российских частных инвесторов одобрены десятки, оценили опрошенные РБК юристы. Наибольшая вероятность успеха — у частных лиц с паспортами или видом на жительство ЕС.
Контекст
«Росбанк» раскрыл, что потратил на внедрение цифрового рубля 150 млн рублей за два года. Самые большие затраты — на информационную безопасность и построение шлюза между банком и Банком России.
ЦБ сможет начать снижение ключевой ставки не раньше второго квартала 2024 года «при отсутствии внешних шоков, негативных предпосылок для давления на рубль и потребительские цены», считает зампредседателя правления «Россельхозбанка» Кирилл Лёвин. В течение двух ближайших заседаний ЦБ может поднять ставку на 1 п.п. из-за роста инфляции, добавил банкир.
Новости предыдущего дня, 29 сентября — здесь.
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Более того, победитель разработчик после завершения проекта получит пинка/ вылетит с проекта и станет жертвой своей же разработки.
Рабам дали возможность самим себе новые кандалы разработать, более эффективные
За деньги на что только не пойдешь...
только хотел то же самое написать))) просто гениально решение) Ну а чего, ведь люди носят с собой чипы которые за ними следят, прослушивают, снимают биометрию. Мало того, человек еще сам платит за него, и постоянно обновляет когда выходят новые аппараты
причем за свои же деньги …
Все ок, жизнь в России общественная. Частная инфоомация — гнилой капитализм.
Хорошая шутейка
Печально, что кто-то ради не бог весть каких денег себя же (и всех вокруг) глубже в яму будет заталкивать.
Минфин запланировал увеличение расходов на оборону в 2024 году почти на 70%
Расходы на оборону страны в 2024 году предложено увеличить почти на 70% относительно 2023-го, до 10,77 трлн рублей, сообщил Минфин. Эта категория впервые станет самой значительной, опередив социальную политику более чем на 3 трлн рублей. Повышение необходимо в условиях «гибридной войны» продолжающейся «спецоперации» на Украине, пояснил Кремль
Расходы по статье бюджета «национальная оборона» в 2024 году предлагается увеличить на 68% относительно 2023 года. Это следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые опубликовал Минфин.
В 2023 году на оборону выделено 6,4 трлн рублей, а на 2024-й — более 10,77 трлн рублей. Это в три раза больше, чем было в 2021 году: 3,57 трлн рублей. Траты на оборону в 2024 году впервые станут самой большой статьей бюджета, опередив социальную политику: на нее выделят 7,73 трлн рублей. Минфин рассчитывает, что после 2024 года расходы на оборону можно будет снижать: на 2025-й планируются 8,5 трлн, на 2026-й — 7,4 трлн.
https://www.mk.ru/economics/2023/09/29/byudzhet-epokhi-svo-kakie-raskhody-urezhet-pravitelstvo.html
У деда все идет «по плану».
это такой пздц, сколько раз ни прочитай, один вопрос - на*уя.
Вообще конечно 70% увеличения в текущих условиях мало. Я когда в циву играю и соседи начинают строить базы по периметру, я почти все и сразу на ВПК пускаю, а вот через десяток другой ходов, когда вопрос безопасности решен уже переключаю фокус на экономику.
150 только Росбанк? Трындец.
В оригинале статьи сумма поменьше ))
Даже скопировать не могут нормально.
149.9?
Много что ли? Проценты за месяц с пары кредитов.
Комментарий удален модератором
То, что курс будут стараться держать до выборов великого кормчего - оно понятно. Не понятна фраза про отсутствие внешних шоков и негативных предпосылок... Т.е. они хотят сказать, что и после выборов ставку снижать не станут?
А зачем? После выборов - хоть потоп.
После выборов оно понятно, чем дешевле в уе (а за углеводороды в УЕ всё-же вроде получают) обойдутся очередные похороны могилизованного - тем для бюджета выгоднее...
Не держат особо...
Да снижать не будут...
Зачем они хотят зачистить интернет?
по всей видимости они хотят зачистить все)
стоит сделать по ссылке тык как видим миллионы, а не миллиарды ибо 150 ярдов это ж епнуцо можно и банк закрыть, писаки
Зачем Medium заблочили?
А что не славянское Око? Чёэта мы используем вражеские слова, когда сами с ними боремся, а?!
Очкулус!
"«Чистый интернет»"
Это чего только госуслуги и срутуб останутся?