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Деньги
Маша Цепелева

День 584: Роскомнадзор объявил тендер на доработку систем мониторинга интернета Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

692 показа
900 открытий
Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 97,96 рубля, евро — 103,35 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,79 рубля, евро — 102,34 рубля.

Кто и как адаптируется

Роскомнадзор разместил на портале госзакупок тендер на доработку информационной системы МИР и её интеграцию с новой автоматизированной системой «Чистый интернет» и системой «Окулус» для поиска нарушений в изображениях и видео с использованием нейросетей. В техническом задании указано, что работы проводятся «для увеличения охвата анализируемых материалов, выявления сложных признаков нарушений законодательства и сокращения времени на поиск».

Какие есть проблемы и трудности

Из нескольких тысяч заявлений на разблокировку замороженных активов российских частных инвесторов одобрены десятки, оценили опрошенные РБК юристы. Наибольшая вероятность успеха — у частных лиц с паспортами или видом на жительство ЕС.

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Контекст

«Росбанк» раскрыл, что потратил на внедрение цифрового рубля 150 млн рублей за два года. Самые большие затраты — на информационную безопасность и построение шлюза между банком и Банком России.

ЦБ сможет начать снижение ключевой ставки не раньше второго квартала 2024 года «при отсутствии внешних шоков, негативных предпосылок для давления на рубль и потребительские цены», считает зампредседателя правления «Россельхозбанка» Кирилл Лёвин. В течение двух ближайших заседаний ЦБ может поднять ставку на 1 п.п. из-за роста инфляции, добавил банкир.

Новости предыдущего дня, 29 сентября — здесь.

#новость

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30 комментариев
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Pavel SS

Более того, победитель разработчик после завершения проекта получит пинка/ вылетит с проекта и станет жертвой своей же разработки.

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Marq

Рабам дали возможность самим себе новые кандалы разработать, более эффективные

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Иван Иванов

За деньги на что только не пойдешь...

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Руслан Соломатов

только хотел то же самое написать))) просто гениально решение) Ну а чего, ведь люди носят с собой чипы которые за ними следят, прослушивают, снимают биометрию. Мало того, человек еще сам платит за него, и постоянно обновляет когда выходят новые аппараты

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Мики Маус

причем за свои же деньги …

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дед Мазай и муравьеды
Самые большие затраты — на информационную безопасность
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Нет

Все ок, жизнь в России общественная. Частная инфоомация — гнилой капитализм.

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Мурад Муртазалиев
ЦБ сможет начать снижение ключевой ставки не раньше второго квартала 2024

Хорошая шутейка

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Zamir Saidov

Печально, что кто-то ради не бог весть каких денег себя же (и всех вокруг) глубже в яму будет заталкивать.

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Роман Вячеславович

Минфин запланировал увеличение расходов на оборону в 2024 году почти на 70%

Расходы на оборону страны в 2024 году предложено увеличить почти на 70% относительно 2023-го, до 10,77 трлн рублей, сообщил Минфин. Эта категория впервые станет самой значительной, опередив социальную политику более чем на 3 трлн рублей. Повышение необходимо в условиях «гибридной войны» продолжающейся «спецоперации» на Украине, пояснил Кремль
Расходы по статье бюджета «национальная оборона» в 2024 году предлагается увеличить на 68% относительно 2023 года. Это следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые опубликовал Минфин.

В 2023 году на оборону выделено 6,4 трлн рублей, а на 2024-й — более 10,77 трлн рублей. Это в три раза больше, чем было в 2021 году: 3,57 трлн рублей. Траты на оборону в 2024 году впервые станут самой большой статьей бюджета, опередив социальную политику: на нее выделят 7,73 трлн рублей. Минфин рассчитывает, что после 2024 года расходы на оборону можно будет снижать: на 2025-й планируются 8,5 трлн, на 2026-й — 7,4 трлн.

https://www.mk.ru/economics/2023/09/29/byudzhet-epokhi-svo-kakie-raskhody-urezhet-pravitelstvo.html

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Нет

У деда все идет «по плану».

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Влад Каничев
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Аня
Траты на оборону в 2024 году впервые станут самой большой статьей бюджета, опередив социальную политику: на нее выделят 7,73 трлн рублей.

это такой пздц, сколько раз ни прочитай, один вопрос - на*уя.

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Док

Вообще конечно 70% увеличения в текущих условиях мало. Я когда в циву играю и соседи начинают строить базы по периметру, я почти все и сразу на ВПК пускаю, а вот через десяток другой ходов, когда вопрос безопасности решен уже переключаю фокус на экономику.

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Дмитрий Зима

150 только Росбанк? Трындец.

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S.Capusta
"Росбанк потратил за два года на внедрение цифрового рубля более 150 млн руб

В оригинале статьи сумма поменьше ))

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Иван Иванов

Даже скопировать не могут нормально.

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Нет

149.9?

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Док

Много что ли? Проценты за месяц с пары кредитов.

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Alexey Arhipov
ЦБ сможет начать снижение ключевой ставки не раньше второго квартала 2024 года «при отсутствии внешних шоков, негативных предпосылок для давления на рубль и потребительские цены»

То, что курс будут стараться держать до выборов великого кормчего - оно понятно. Не понятна фраза про отсутствие внешних шоков и негативных предпосылок... Т.е. они хотят сказать, что и после выборов ставку снижать не станут?

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Николай Замотаев

А зачем? После выборов - хоть потоп.

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Alexey Arhipov

После выборов оно понятно, чем дешевле в уе (а за углеводороды в УЕ всё-же вроде получают) обойдутся очередные похороны могилизованного - тем для бюджета выгоднее...

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Премудрый пискарь

Не держат особо...
Да снижать не будут...

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Нет
новой автоматизированной системой «Чистый интернет» и системой «Окулус» для поиска нарушений в изображениях и видео с использованием нейросетей.

Зачем они хотят зачистить интернет?

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Влад Каничев

по всей видимости они хотят зачистить все)

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неформат
Росбанк» раскрыл, что потратил на внедрение цифрового рубля 150 млрд..

стоит сделать по ссылке тык как видим миллионы, а не миллиарды ибо 150 ярдов это ж епнуцо можно и банк закрыть, писаки

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Тоже хочу

Зачем Medium заблочили?

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Score of Doom
Окулус

А что не славянское Око? Чёэта мы используем вражеские слова, когда сами с ними боремся, а?!

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Премудрый пискарь

Очкулус!

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Премудрый пискарь

"«Чистый интернет»"
Это чего только госуслуги и срутуб останутся?

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