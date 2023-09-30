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Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).

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Курсы на Мосбирже: доллар — 97,96 рубля, евро — 103,35 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,79 рубля, евро — 102,34 рубля.

Кто и как адаптируется

Роскомнадзор разместил на портале госзакупок тендер на доработку информационной системы МИР и её интеграцию с новой автоматизированной системой «Чистый интернет» и системой «Окулус» для поиска нарушений в изображениях и видео с использованием нейросетей. В техническом задании указано, что работы проводятся «для увеличения охвата анализируемых материалов, выявления сложных признаков нарушений законодательства и сокращения времени на поиск».

Какие есть проблемы и трудности

Из нескольких тысяч заявлений на разблокировку замороженных активов российских частных инвесторов одобрены десятки, оценили опрошенные РБК юристы. Наибольшая вероятность успеха — у частных лиц с паспортами или видом на жительство ЕС.

Контекст

«Росбанк» раскрыл, что потратил на внедрение цифрового рубля 150 млн рублей за два года. Самые большие затраты — на информационную безопасность и построение шлюза между банком и Банком России.

ЦБ сможет начать снижение ключевой ставки не раньше второго квартала 2024 года «при отсутствии внешних шоков, негативных предпосылок для давления на рубль и потребительские цены», считает зампредседателя правления «Россельхозбанка» Кирилл Лёвин. В течение двух ближайших заседаний ЦБ может поднять ставку на 1 п.п. из-за роста инфляции, добавил банкир.