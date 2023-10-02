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Деньги
Таня Боброва

День 586: средняя стоимость машины с пробегом выросла на 39% в третьем квартале — до 640 тысяч рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Shutterstock / Autonews

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:54 мск: доллар — 98,59 рубля, евро — 104,01 рубля.

Курсы на Forex на 29 сентября: доллар — 96,79 рубля, евро — 102,34 рубля.

Калужский «Кристалл» собирается провести первичное размещение акций на Мосбирже до конца 2023 года, пишут «Ведомости». Средства от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей, рассказал источник.

Кто и как адаптируется

Пивоваренная «Балтика» попросила суд запретить Carlsberg отзывать бренды Tuborg, Holsten, Kronenbourg и другие, пишет «Ъ». Там опасаются, что датская группа после потери контроля над российскими активами лишит их брендов. В Carlsberg заявили, что не предпринимали каких-либо юридических шагов и пока не могут подробно комментировать тему.

АНО «Цифровая экономика» предложила крупнейшим разработчикам и производителям смартфонов создать оператора для производства и лицензирования отечественных мобильных сервисов, узнали «Ведомости».

Газета также выяснила, что аппарат Госдумы приобрёл для депутатов и административных работников парламента лицензии отечественных аналогов Windows и пакета Microsoft Office. По словам источника, вместо Windows закупили ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мойофис».

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Какие есть проблемы и трудности

Компании, сдающие в прокат концертное оборудование, повысили расценки на свои услуги в январе-августе 2023-го на 10-40% год к году, пишут «Ведомости». Это связано с подорожанием нового оборудования, которое поставляется в Россию по параллельному импорту (звуковая аппаратура) или из Китая (световая и видеотехника). Закономерно выросли и цены на ремонт оборудования.

Контекст

Опрошенные «Ъ» страховщики и брокеры отмечают рост востребованности «коробочных ДМС» среди корпоративных клиентов. По словам экспертов, это в первую очередь связано с локализацией компаний и конкуренцией за сотрудников.

S7 предложила повысить тарифы или размер субсидий за региональные перевозки, а также пересмотреть подходы к маршрутам, их протяжённости и времени действия субсидий, узнал «Ъ». Индексацию тарифов или размер субсидирования не пересматривали с появления программы №1242 (рейсы между регионами в обход Москвы) в 2013-м. Сейчас рейс окупается только при загрузке более 85%, добавили в S7 и подтвердили несколько собеседников в других компаниях.

Forbes составил ежегодный список 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2022 года. Рейтинг обновился — 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в стране.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в третьем квартале 2023 года выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито авто». Лидерами продаж среди брендов стали «АвтоВАЗ», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

Новости предыдущего дня, 1 октября — здесь.

#новость

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14 комментариев
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 Вадим Д.
«Балтика» попросила суд запретить Carlsberg отзывать бренды Tuborg, Holsten, Kronenbourg

Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите. ©

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S.Capusta

Читаешь новость, и думаешь, ну это точно с "Панорамы". Ну не может же такого быть, бред же. Но нет, не "Панорама"..

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Вадим Д.

Да Панорама за последние 1,5 года и близко не может подобраться к новой бредореальности.

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Нейрослав Жепетеев

Панорама перестала быть шуточным изданием.
Теперь это исключительно правдивые новости.

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Alex R

Во всем мире б/у вещи дешевеют. Только в России хлам дорожает.

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Премудрый пискарь

Это не хлам а антиквариат!

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Валентин

Не перестаю удивляться тому, что 15 лет назад я купил себе первую машину - Ауди 100 1991 года по цене в 2.5 раза дешевле, чем они продаются сейчас 😲 Машины стали старше в 2 раза и дороже. Они как хорошее вино, что ли…

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Dima Alexeev

https://www.mknews.de/social/2022/06/08/germaniya-poderzhannye-mashiny-podorozhali-na-tret.html?ysclid=ln8gfnv1fx942142824

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Рулон Абоев

О, стало быть, благосостояние автовладельцев выросло на 39%. Ещё бы содержимое холодильника настолько же подорожало – был бы уже не картофель с тушёнкой, а настоящий инвестиционный холодос! Побольше бы таких новостей!

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Вадим Д.
Forbes составил ежегодный список 50 крупнейших иностранных компаний в России

Даже удивительно, что 50 насобирали, да ещё и крупнейших, хотя это крупнейшие из оставшихся.

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Вадим Д.

Ура, бухлоакции можно будет купить, теперь, как Лёня Голубков будут, с поправками: я не алкаш, я инвестор.

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Andrew Volosnikov

А кто мешает сейчас купить Белугу или Абрау-Дюрсо? Балтика тоже раньше торговалась на бирже, потом делистинг сделала.
Да, кстати, насчет Белуги. У них занятная программа для акционеров. Если есть хоть одна акция, то в винлабе наивысший уровень в программе лояльности (Я не любитель, я - "эксперт" )) ).

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Вадим Д.
АНО «Цифровая экономика» предложила

Создать новую схему распила на лицензировании.

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Дмитрий Смирнов

В июне взял Ауди за 3,75 млн, сейчас такие на площадках продают в районе 5 млн чему я рад, но продавать красотку все равно не хочу, машина кайф

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