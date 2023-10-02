День 586: средняя стоимость машины с пробегом выросла на 39% в третьем квартале — до 640 тысяч рублей Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).
Калужский «Кристалл» собирается провести первичное размещение акций на Мосбирже до конца 2023 года, пишут «Ведомости». Средства от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей, рассказал источник.
Кто и как адаптируется
Пивоваренная «Балтика» попросила суд запретить Carlsberg отзывать бренды Tuborg, Holsten, Kronenbourg и другие, пишет «Ъ». Там опасаются, что датская группа после потери контроля над российскими активами лишит их брендов. В Carlsberg заявили, что не предпринимали каких-либо юридических шагов и пока не могут подробно комментировать тему.
АНО «Цифровая экономика» предложила крупнейшим разработчикам и производителям смартфонов создать оператора для производства и лицензирования отечественных мобильных сервисов, узнали «Ведомости».
Газета также выяснила, что аппарат Госдумы приобрёл для депутатов и административных работников парламента лицензии отечественных аналогов Windows и пакета Microsoft Office. По словам источника, вместо Windows закупили ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мойофис».
Какие есть проблемы и трудности
Компании, сдающие в прокат концертное оборудование, повысили расценки на свои услуги в январе-августе 2023-го на 10-40% год к году, пишут «Ведомости». Это связано с подорожанием нового оборудования, которое поставляется в Россию по параллельному импорту (звуковая аппаратура) или из Китая (световая и видеотехника). Закономерно выросли и цены на ремонт оборудования.
Контекст
Опрошенные «Ъ» страховщики и брокеры отмечают рост востребованности «коробочных ДМС» среди корпоративных клиентов. По словам экспертов, это в первую очередь связано с локализацией компаний и конкуренцией за сотрудников.
S7 предложила повысить тарифы или размер субсидий за региональные перевозки, а также пересмотреть подходы к маршрутам, их протяжённости и времени действия субсидий, узнал «Ъ». Индексацию тарифов или размер субсидирования не пересматривали с появления программы №1242 (рейсы между регионами в обход Москвы) в 2013-м. Сейчас рейс окупается только при загрузке более 85%, добавили в S7 и подтвердили несколько собеседников в других компаниях.
Forbes составил ежегодный список 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2022 года. Рейтинг обновился — 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в стране.
Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в третьем квартале 2023 года выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито авто». Лидерами продаж среди брендов стали «АвтоВАЗ», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.
Новости предыдущего дня, 1 октября — здесь.
Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите. ©
Читаешь новость, и думаешь, ну это точно с "Панорамы". Ну не может же такого быть, бред же. Но нет, не "Панорама"..
Да Панорама за последние 1,5 года и близко не может подобраться к новой бредореальности.
Панорама перестала быть шуточным изданием.
Теперь это исключительно правдивые новости.
Во всем мире б/у вещи дешевеют. Только в России хлам дорожает.
Это не хлам а антиквариат!
Не перестаю удивляться тому, что 15 лет назад я купил себе первую машину - Ауди 100 1991 года по цене в 2.5 раза дешевле, чем они продаются сейчас 😲 Машины стали старше в 2 раза и дороже. Они как хорошее вино, что ли…
https://www.mknews.de/social/2022/06/08/germaniya-poderzhannye-mashiny-podorozhali-na-tret.html?ysclid=ln8gfnv1fx942142824
О, стало быть, благосостояние автовладельцев выросло на 39%. Ещё бы содержимое холодильника настолько же подорожало – был бы уже не картофель с тушёнкой, а настоящий инвестиционный холодос! Побольше бы таких новостей!
Даже удивительно, что 50 насобирали, да ещё и крупнейших, хотя это крупнейшие из оставшихся.
Ура, бухлоакции можно будет купить, теперь, как Лёня Голубков будут, с поправками: я не алкаш, я инвестор.
А кто мешает сейчас купить Белугу или Абрау-Дюрсо? Балтика тоже раньше торговалась на бирже, потом делистинг сделала.
Да, кстати, насчет Белуги. У них занятная программа для акционеров. Если есть хоть одна акция, то в винлабе наивысший уровень в программе лояльности (Я не любитель, я - "эксперт" )) ).
Создать новую схему распила на лицензировании.
В июне взял Ауди за 3,75 млн, сейчас такие на площадках продают в районе 5 млн чему я рад, но продавать красотку все равно не хочу, машина кайф