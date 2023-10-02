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Источник: Shutterstock / Autonews

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 07:54 мск: доллар — 98,59 рубля, евро — 104,01 рубля.

Курсы на Forex на 29 сентября: доллар — 96,79 рубля, евро — 102,34 рубля.

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Калужский «Кристалл» собирается провести первичное размещение акций на Мосбирже до конца 2023 года, пишут «Ведомости». Средства от размещения пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей, рассказал источник.

Кто и как адаптируется

Пивоваренная «Балтика» попросила суд запретить Carlsberg отзывать бренды Tuborg, Holsten, Kronenbourg и другие, пишет «Ъ». Там опасаются, что датская группа после потери контроля над российскими активами лишит их брендов. В Carlsberg заявили, что не предпринимали каких-либо юридических шагов и пока не могут подробно комментировать тему.

АНО «Цифровая экономика» предложила крупнейшим разработчикам и производителям смартфонов создать оператора для производства и лицензирования отечественных мобильных сервисов, узнали «Ведомости».

Газета также выяснила, что аппарат Госдумы приобрёл для депутатов и административных работников парламента лицензии отечественных аналогов Windows и пакета Microsoft Office. По словам источника, вместо Windows закупили ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мойофис».

Какие есть проблемы и трудности

Компании, сдающие в прокат концертное оборудование, повысили расценки на свои услуги в январе-августе 2023-го на 10-40% год к году, пишут «Ведомости». Это связано с подорожанием нового оборудования, которое поставляется в Россию по параллельному импорту (звуковая аппаратура) или из Китая (световая и видеотехника). Закономерно выросли и цены на ремонт оборудования.

Контекст

Опрошенные «Ъ» страховщики и брокеры отмечают рост востребованности «коробочных ДМС» среди корпоративных клиентов. По словам экспертов, это в первую очередь связано с локализацией компаний и конкуренцией за сотрудников.

S7 предложила повысить тарифы или размер субсидий за региональные перевозки, а также пересмотреть подходы к маршрутам, их протяжённости и времени действия субсидий, узнал «Ъ». Индексацию тарифов или размер субсидирования не пересматривали с появления программы №1242 (рейсы между регионами в обход Москвы) в 2013-м. Сейчас рейс окупается только при загрузке более 85%, добавили в S7 и подтвердили несколько собеседников в других компаниях.

Forbes составил ежегодный список 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2022 года. Рейтинг обновился — 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в стране.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в третьем квартале 2023 года выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито авто». Лидерами продаж среди брендов стали «АвтоВАЗ», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.