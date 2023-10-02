Деньги
Евгения Евсеева

Два турецких платёжных сервиса предупредили, что анонимные карты будут принимать только на проверенных турецких сайтах Статьи редакции

Такое распоряжение выпустил местный ЦБ.

  • Турецкая платёжная система Oldubil разослала клиентам предупреждение, что анонимные карты теперь можно будет использовать только на турецких сайтах с печатью доверия. Сервис сослался на распоряжение ЦБ. Такое уведомление получили, например, в редакции «Кода Дурова».
  • В Oldubil пообещали поделиться подробностями позднее и порекомендовали клиентам использовать свой баланс «до сегодняшнего вечера», то есть до 3 октября 2023 года.
  • Кроме того, сервис поделился списком сайтов, на которых можно совершать покупки. В России анонимные карты этой платёжной системы часто использовали, чтобы покупать игры в Турции в PS Store, Microsoft Store и Steam, отмечает DTF.
  • Об ограничениях 1 октября рассказал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и другой платёжный сервис с анонимными картами — Ininal. Он объяснил, что ограничение действует с 30 сентября 2023 года и предложил клиентам верифицировать карту. Если та прикреплена к учётной записи, изменения её не коснутся — расплачиваться можно везде.

#новость

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 Mike V. Gorbunov

Нам санкции на пользу! ©

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Seppo Nopilainen

С нетерпением жду экспертов, которые расскажут, как россияне оставшиеся без турецких карт сплотятся и начнут донатить в ВС РФ

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Адам Ньюман

Они и так сплотились и донатят, военный бюджет 11 триллионов.

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Бинарный Ёж

Где взять анонимную карту? Так вообще можно было? Или речь про gift cards?

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Балкон.Ру

Вот такую можно взять просто в супермаркете.

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Aram Mirzoyants

виртуальные в олдубил по умолчанию все анонимные. но если есть паспорт, то можно получить доступ к полноценной карте

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Слегка Придурковатый

Геймеров щемят штоле?

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Aram Mirzoyants

не понравился денежный поток туркам ))

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Слегка Придурковатый

Хуле мы ваще цацки-мацки с Турцией делаем?! Как вообще страна, входящая во вражеский блок НАТО, может не являться недружественной? АЛЁ, ВОЛОДЬКА, КАКОГО ХУЯ?!

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Бинарный Ёж

Приказ заморского обкома. Выгнать молодежь из стима, чтобы пошли гулять, лодку шатать.

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Слегка Придурковатый

А ибо неча в хуйню заморскую играть за богопротивную мерзкую валюту, когда есть "Русы против ящеров"!

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Николай

Да у подобных карт без верификаии (печати доверия) итак лимит был порядка 100 баксов. Проще получить налоговый номер и нормальную банковскую карту.

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Алексей Дюков

Проще? Ахахахаха
Тут просто нужен был номер телефона, причем можно даже российский, остальное ничуть не проще)

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