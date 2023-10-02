Два турецких платёжных сервиса предупредили, что анонимные карты будут принимать только на проверенных турецких сайтах Статьи редакции
Такое распоряжение выпустил местный ЦБ.
- Турецкая платёжная система Oldubil разослала клиентам предупреждение, что анонимные карты теперь можно будет использовать только на турецких сайтах с печатью доверия. Сервис сослался на распоряжение ЦБ. Такое уведомление получили, например, в редакции «Кода Дурова».
- В Oldubil пообещали поделиться подробностями позднее и порекомендовали клиентам использовать свой баланс «до сегодняшнего вечера», то есть до 3 октября 2023 года.
- Кроме того, сервис поделился списком сайтов, на которых можно совершать покупки. В России анонимные карты этой платёжной системы часто использовали, чтобы покупать игры в Турции в PS Store, Microsoft Store и Steam, отмечает DTF.
- Об ограничениях 1 октября рассказал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и другой платёжный сервис с анонимными картами — Ininal. Он объяснил, что ограничение действует с 30 сентября 2023 года и предложил клиентам верифицировать карту. Если та прикреплена к учётной записи, изменения её не коснутся — расплачиваться можно везде.
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Нам санкции на пользу! ©
С нетерпением жду экспертов, которые расскажут, как россияне оставшиеся без турецких карт сплотятся и начнут донатить в ВС РФ
Они и так сплотились и донатят, военный бюджет 11 триллионов.
Где взять анонимную карту? Так вообще можно было? Или речь про gift cards?
Вот такую можно взять просто в супермаркете.
виртуальные в олдубил по умолчанию все анонимные. но если есть паспорт, то можно получить доступ к полноценной карте
Геймеров щемят штоле?
не понравился денежный поток туркам ))
Хуле мы ваще цацки-мацки с Турцией делаем?! Как вообще страна, входящая во вражеский блок НАТО, может не являться недружественной? АЛЁ, ВОЛОДЬКА, КАКОГО ХУЯ?!
Приказ заморского обкома. Выгнать молодежь из стима, чтобы пошли гулять, лодку шатать.
А ибо неча в хуйню заморскую играть за богопротивную мерзкую валюту, когда есть "Русы против ящеров"!
Да у подобных карт без верификаии (печати доверия) итак лимит был порядка 100 баксов. Проще получить налоговый номер и нормальную банковскую карту.
Проще? Ахахахаха
Тут просто нужен был номер телефона, причем можно даже российский, остальное ничуть не проще)