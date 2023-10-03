В ЦБ заявили, что сохранение ставки на уровне 8,5% могло привести к «хорошо трёхзначному» курсу

И вновь выступили против ввода новых мер валютного контроля, которые, по мнению Минфина, ограничили бы отток капитала через «дружественные» страны.