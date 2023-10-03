Биржевой курс доллара превысил 100 рублей впервые с августа 2023 года Статьи редакции
Евро торгуется выше 104 рублей.
- Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже 3 октября 2023 года на максимуме поднимался до 100,25 рубля. По данным на 07:20 мск курс составляет 99,90 рубля.
- Биржевой курс евро — 104,57 рубля, максимум — 104,71 рубля.
- «Возможно, падение рубля носит в первую очередь технический характер. Ещё одна причина — национальный праздник в КНР, по случаю которого в ближайшую неделю банки будут закрыты и расчёты в юанях проводиться не будут», — приводит Frank Media мнение ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.
- Ещё один фактор давления — пересмотренный Всемирным банком в сторону снижения прогноз роста экономики в Юго-Восточной Азии из-за недостаточно активного восстановления в Китае. На этом фоне мировые цены на нефть снизились, что «неблагоприятно повлияло на рубль».
- Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» также отмечают, что рубль начал снижаться из-за слабой активности инвесторов и «общего негатива»: нефть продолжает дешеветь, мировые рынки капитала в основном снижаются, часть азиатских бирж закрыта из-за праздников.
- До этого курс доллара на Мосбирже превышал 100 рублей 14 августа 2023 года, евро торговался выше 110 рублей. «Ъ» отмечал, что ослабление рубля ускорилось 29 сентября 2023 года после завершения налогового периода. «После завершения налогового периода предложение валюты от экспортёров резко сократилось и рубль оказался под давлением», — пояснил глава отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
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«Возможно, падение рубля носит в первую очередь технический характер. Ещё одна причина — национальный праздник в КНР, по случаю которого в ближайшую неделю банки будут закрыты и расчёты в юанях проводиться не будут»
Возможно, кто-то просто пиздит.
Курс валюты в сверхдержаве зависит от того, будут ли китайцы бухать…
Что за сомнения?! Как можно? (-:
Совершенно точно здят.
Нагло врут!
Даже цену на бензин контролировать на внутреннем рынке не можем. Тогда о каком курсе валюты может идти речь?!
Доллар скукоживается! Вы не понимаете! Раньше за доллар бюджет получал 60-70 рублей, а сейчас 100! Доходы бюджета увеличились!
Ну вот смотрите. Раньше мы для зарплаты в 30 000 рублей тратили 1000$, а теперь когда доллар стал 100 р., мы тратим 300$. Выгода очевидна!
"национальный праздник в КНР"
Неплохая аналитика, неплохая. Вот ещё заготовочки возможных причин будущих падений:
- ретроградный Меркурий;
- магнитные бури;
- таяние ледников;
- коллапс Гольфстрима.
+ эрекция у Ким Чен Ына и не вкусный Латэ у Набиуллиной!!!
Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы
Так этим пендосам, теперь чтобы им купить доллар нужно отдать целых 100 рублей!!!!
Не даст соврать ))
₽ как-то недостаточно уважительно это делает, но всё впереди.
Вот и следующее повышение ставки ждём, какая красота)
Надо повышать до 25 без вариантов. Иначе эти ипотечники и любители автокредитов, загонят Россию в огромную попу.
Скоро дойдём до ставки в 100% при курсе в ₽100. Удобно будет.
А Райффайзен все никак не поднимает. Безобразие
Боюсь что это не чего не решит как и прошлое повышение. Сейчас другой расклад надо войнушку проплачивать + беженцы + выплаты раненым + востановление городов а потом их куда то устраивать на работу, так как они тоже будут под санкциями. А кто платит за банкет??? Конечно мы через инфляцию.
Да что ж такое происходит? У президента же скоро др, нельзя было приспустить до 71-го, народ порадовать?
Лучше самого президента порадовать, его же день рождения https://m.youtube.com/watch?v=LiYLa-g3hcE
Он такой умный, что переиграл сам себя!!!
Пора ставку до 20 поднимать
Лучше сразу до 25
То есть меньше двух месяцев такого не было.
Россия — страна возможностей, воистину так. Никто не говорит, что хороших и для россиян, ну да не для всех россиян Россия и старается (-:
Рубль крепкий навсегда!.. т.е. на пару месяцев
Рекорд за рекордом.
Будет ещё на улице праздник, тот кто покупал бакс по 120))))
Пусть даже через 100 лет, но будет!
В нормальных условиях один доллар теперь должен быть равен как минимум 200 рублям.
Интервенция в обменный курс продолжает вызывать различные экономические проблемы.
Они будут продолжать эту ситуацию до выборов.
Никаких интервенций особо нет, что за бред?
@igotosochi а ты только сейчас решил квалом стать, активнее давай, видишь что из-за тебя происходит
Ну конечно, опять во всем инвесторы виноваты( пойду поднимать рубль с колен, ничего без меня не могут сделать
Так это только начало, если конечно рубль останется хоть на половину конвертируемым.
Экспорт в 2023 будет ниже не только рекордного 2022, но и до ковидных 2018 и 2019. К этому не забудьте добавить долларовую инфляцию в 20% за это время. Бюджет в 2024 на 60%+ будет из военных и секретных (читай тоже безопасность и война) расходов.
Как в этой ситуации рубль может не ослабевать на открытом рынке? Никак. Понятно, что в теории могут всех заставить продавать всю валютную выручку. Или там сделать официальный курс и черный рынок. И это укрепит рубль. Но толку от этого, если это только принесет гораздо больший ущерб в перспективе.
Это только начало. Дальше - больше.
Да, президент пока даже не начинал, с его слов то
Хорошо. Трехзначно.
Заботкин, какими судьбами?!
Российский товарный экспорт в 2022 году установил исторический рекорд — $591,5 млрд, профицит торговли товарами тоже оказался рекордным — $332,4 млрд, следует из опубликованных 13 марта 2023 данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по внешней торговле за 2022 год и исторических данных Росстата.
Хочется знать где все эти деньги?!!! С таким профицитом курс наоборот должен падать.
В 2022году и остались...
эти деньги там же где и экспортные товары. на счетах зарубежных банков. какой дурак будет заводить валюту в РФ, если ЦБ целенаправленно валит курс и показывает на дыру через которую нужно выводить все что не прибито? ЦБ играет в дурачка/дурочку, не понимая что происходит. но летнее ослабление рубля было рукотвоным, на него было согласие от АП, вот только согласовывали коридор 85-90, а ЦБ под это дело начал разгонять под 110. аппетит приходит во время еды.
может, в Индии остались лежать?
Рубляпад рубляпад не мети мне на ....
кроксы.
Ждем 130, как в прекрасные времена!
130 не помню - маленький был. Начал следить за курсом доллара примерно с 1000 руб. В “комсомольской правде” даже колонка такая была - брали год, соответствующий текущему курсу доллара, и про него рассказывали, например 1726 - в этому году было то-то то-то, потом когда перевалило за 2000, колонку закрыли, потому что в будущее смотреть никто не может.
Найдём хорошее :
1. Удобно считать теперь
2. Денег немного прибавится в казне, но , вероятно, не на долго...
денег много прибавится в банках. они получают дорогие ипотеки и переоценку звр каждый день.
Вот интересно про рубль, а в каком-то еще регионе форсируют тему про обмен металлической мелочи на купюры?
У нас тут нагоняют, типа ограниченное время и только в банках, участвующих в акции, можно сдать мелочь без комиссии. Звучит как лютая дичь. https://www.newsvl.ru/economics/2023/09/25/219647/
Неужто фронту не хватает металла?
А зачем сдавать куда-то мелочь, да еще и платить комиссию?
Ой что творится...
Ну а как иначе? Иначе нужно вкладываться в людей, в здоровье, образование, науку, будут открытия, конкурентноспособные продукты... А не когда все с Китая. Как ни хитри, а правды не перехитришь, а Китай темболее! Личное мнение.
и
Нефтюшка припадает, будет за 130.
Цб обещал взять паузу по скупке валюты. Видимо пауза затянулась. А до ближайшего обсуждения ставки ещё несколько недель
ебучий дед ((
ну что, ждем очередное повышение ключевой ставки?
Уже гойда?