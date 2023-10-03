Деньги
Таня Боброва

Биржевой курс доллара превысил 100 рублей впервые с августа 2023 года Статьи редакции

Евро торгуется выше 104 рублей.

  • Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже 3 октября 2023 года на максимуме поднимался до 100,25 рубля. По данным на 07:20 мск курс составляет 99,90 рубля.
  • Биржевой курс евро — 104,57 рубля, максимум — 104,71 рубля.
  • «Возможно, падение рубля носит в первую очередь технический характер. Ещё одна причина — национальный праздник в КНР, по случаю которого в ближайшую неделю банки будут закрыты и расчёты в юанях проводиться не будут», — приводит Frank Media мнение ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.
  • Ещё один фактор давления — пересмотренный Всемирным банком в сторону снижения прогноз роста экономики в Юго-Восточной Азии из-за недостаточно активного восстановления в Китае. На этом фоне мировые цены на нефть снизились, что «неблагоприятно повлияло на рубль».
  • Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» также отмечают, что рубль начал снижаться из-за слабой активности инвесторов и «общего негатива»: нефть продолжает дешеветь, мировые рынки капитала в основном снижаются, часть азиатских бирж закрыта из-за праздников.
  • До этого курс доллара на Мосбирже превышал 100 рублей 14 августа 2023 года, евро торговался выше 110 рублей. «Ъ» отмечал, что ослабление рубля ускорилось 29 сентября 2023 года после завершения налогового периода. «После завершения налогового периода предложение валюты от экспортёров резко сократилось и рубль оказался под давлением», — пояснил глава отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.
Деньги
Полина Лааксо
В ЦБ заявили, что сохранение ставки на уровне 8,5% могло привести к «хорошо трёхзначному» курсу рубля Статьи редакции

И вновь выступили против ввода новых мер валютного контроля, которые, по мнению Минфина, ограничили бы отток капитала через «дружественные» страны.

Алексей Заботкин. Источник: РБК

#новость #курсывалют

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89 комментариев
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 SorryImSoRetarded

«Возможно, падение рубля носит в первую очередь технический характер. Ещё одна причина — национальный праздник в КНР, по случаю которого в ближайшую неделю банки будут закрыты и расчёты в юанях проводиться не будут»

Возможно, кто-то просто пиздит.

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Дмитрий

Курс валюты в сверхдержаве зависит от того, будут ли китайцы бухать…

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1 комментарий
Вадим Д.

Что за сомнения?! Как можно? (-:
Совершенно точно здят.

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Иван Серик

Нагло врут!
Даже цену на бензин контролировать на внутреннем рынке не можем. Тогда о каком курсе валюты может идти речь?!

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Aleksandr Volkov

Доллар скукоживается! Вы не понимаете! Раньше за доллар бюджет получал 60-70 рублей, а сейчас 100! Доходы бюджета увеличились!

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Ddd

Ну вот смотрите. Раньше мы для зарплаты в 30 000 рублей тратили 1000$, а теперь когда доллар стал 100 р., мы тратим 300$. Выгода очевидна!

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5 комментариев
Слегка Придурковатый

"национальный праздник в КНР"

Неплохая аналитика, неплохая. Вот ещё заготовочки возможных причин будущих падений:

- ретроградный Меркурий;
- магнитные бури;
- таяние ледников;
- коллапс Гольфстрима.

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Петров Иванов

+ эрекция у Ким Чен Ына и не вкусный Латэ у Набиуллиной!!!

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1 комментарий
Роман Вячеславович

Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы

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Pavel Chernev

Так этим пендосам, теперь чтобы им купить доллар нужно отдать целых 100 рублей!!!!

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Невероятный Блондин

Не даст соврать ))

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4 комментария
Амбассадор Черноголовки
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Вадим Д.

₽ как-то недостаточно уважительно это делает, но всё впереди.

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НаряднаяШайга

Вот и следующее повышение ставки ждём, какая красота)

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Петров Иванов

Надо повышать до 25 без вариантов. Иначе эти ипотечники и любители автокредитов, загонят Россию в огромную попу.

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6 комментариев
Pavel Cree

Скоро дойдём до ставки в 100% при курсе в ₽100. Удобно будет.

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1 комментарий
Невероятный Блондин

А Райффайзен все никак не поднимает. Безобразие

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Петров Иванов

Боюсь что это не чего не решит как и прошлое повышение. Сейчас другой расклад надо войнушку проплачивать + беженцы + выплаты раненым + востановление городов а потом их куда то устраивать на работу, так как они тоже будут под санкциями. А кто платит за банкет??? Конечно мы через инфляцию.

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Pavel Loginov

Да что ж такое происходит? У президента же скоро др, нельзя было приспустить до 71-го, народ порадовать?

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Сергей Л

Лучше самого президента порадовать, его же день рождения https://m.youtube.com/watch?v=LiYLa-g3hcE

Доходы бюджета увеличились
Цитаты великих экономистов
m.youtube.com
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Петров Иванов

Он такой умный, что переиграл сам себя!!!

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Александр Кудин

Пора ставку до 20 поднимать

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Петров Иванов

Лучше сразу до 25

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5 комментариев
Вадим Д.

То есть меньше двух месяцев такого не было.
Россия — страна возможностей, воистину так. Никто не говорит, что хороших и для россиян, ну да не для всех россиян Россия и старается (-:

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Pavel Loginov

Рубль крепкий навсегда!.. т.е. на пару месяцев

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3 комментария
Pavel Cree

Рекорд за рекордом.

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Петров Иванов

Будет ещё на улице праздник, тот кто покупал бакс по 120))))

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Alexander Golubev

Пусть даже через 100 лет, но будет!

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1 комментарий
новый участник

В нормальных условиях один доллар теперь должен быть равен как минимум 200 рублям.
Интервенция в обменный курс продолжает вызывать различные экономические проблемы.
Они будут продолжать эту ситуацию до выборов.

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Ed R

Никаких интервенций особо нет, что за бред?

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Невероятный Блондин
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» также отмечают, что рубль начал снижаться из-за слабой активности инвесторов

@igotosochi а ты только сейчас решил квалом стать, активнее давай, видишь что из-за тебя происходит

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igotosochi

Ну конечно, опять во всем инвесторы виноваты( пойду поднимать рубль с колен, ничего без меня не могут сделать

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Hasu

Так это только начало, если конечно рубль останется хоть на половину конвертируемым.

Экспорт в 2023 будет ниже не только рекордного 2022, но и до ковидных 2018 и 2019. К этому не забудьте добавить долларовую инфляцию в 20% за это время. Бюджет в 2024 на 60%+ будет из военных и секретных (читай тоже безопасность и война) расходов.

Как в этой ситуации рубль может не ослабевать на открытом рынке? Никак. Понятно, что в теории могут всех заставить продавать всю валютную выручку. Или там сделать официальный курс и черный рынок. И это укрепит рубль. Но толку от этого, если это только принесет гораздо больший ущерб в перспективе.

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Энтони Лавджой

Это только начало. Дальше - больше.

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Pavel Loginov

Да, президент пока даже не начинал, с его слов то

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Бабаевский по акции

Хорошо. Трехзначно.

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Слегка Придурковатый

Заботкин, какими судьбами?!

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1 комментарий
Соколов Дмитрий

Российский товарный экспорт в 2022 году установил исторический рекорд — $591,5 млрд, профицит торговли товарами тоже оказался рекордным — $332,4 млрд, следует из опубликованных 13 марта 2023 данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по внешней торговле за 2022 год и исторических данных Росстата.
Хочется знать где все эти деньги?!!! С таким профицитом курс наоборот должен падать.

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Премудрый пискарь

В 2022году и остались...

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1 комментарий
Yakovlev

эти деньги там же где и экспортные товары. на счетах зарубежных банков. какой дурак будет заводить валюту в РФ, если ЦБ целенаправленно валит курс и показывает на дыру через которую нужно выводить все что не прибито? ЦБ играет в дурачка/дурочку, не понимая что происходит. но летнее ослабление рубля было рукотвоным, на него было согласие от АП, вот только согласовывали коридор 85-90, а ЦБ под это дело начал разгонять под 110. аппетит приходит во время еды.

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1 комментарий
Leo Uvarov

может, в Индии остались лежать?

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Премудрый пискарь

Рубляпад рубляпад не мети мне на ....

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Vladimir Sokolov

кроксы.

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SorryImSoRetarded

Ждем 130, как в прекрасные времена!

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Ed R

130 не помню - маленький был. Начал следить за курсом доллара примерно с 1000 руб. В “комсомольской правде” даже колонка такая была - брали год, соответствующий текущему курсу доллара, и про него рассказывали, например 1726 - в этому году было то-то то-то, потом когда перевалило за 2000, колонку закрыли, потому что в будущее смотреть никто не может.

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Asf

Найдём хорошее :
1. Удобно считать теперь
2. Денег немного прибавится в казне, но , вероятно, не на долго...

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Yakovlev

денег много прибавится в банках. они получают дорогие ипотеки и переоценку звр каждый день.

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Alex Nosov

Вот интересно про рубль, а в каком-то еще регионе форсируют тему про обмен металлической мелочи на купюры?
У нас тут нагоняют, типа ограниченное время и только в банках, участвующих в акции, можно сдать мелочь без комиссии. Звучит как лютая дичь. https://www.newsvl.ru/economics/2023/09/25/219647/
Неужто фронту не хватает металла?

Жители Владивостока могут обменять мелочь на…
Новости Владивостока: Во всех регионах страны началась акция по возврату монеты в оборот, в…
www.newsvl.ru
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Андрей Вечерний

А зачем сдавать куда-то мелочь, да еще и платить комиссию?

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2 комментария
Премудрый пискарь

Ой что творится...

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Genio Genio

Ну а как иначе? Иначе нужно вкладываться в людей, в здоровье, образование, науку, будут открытия, конкурентноспособные продукты... А не когда все с Китая. Как ни хитри, а правды не перехитришь, а Китай темболее! Личное мнение.

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Дарья Герасимова

и

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Pavel Petel

Нефтюшка припадает, будет за 130.

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Dan

Цб обещал взять паузу по скупке валюты. Видимо пауза затянулась. А до ближайшего обсуждения ставки ещё несколько недель

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Макс Мартин

ебучий дед ((

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Павел Егоров

ну что, ждем очередное повышение ключевой ставки?

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Приятель

Уже гойда?

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86 комментариев
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