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Фото: Геннадий Черкасов / mk.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 октября: доллар — 99,26 рубля (на 78 копеек больше, чем 3 октября), евро — 104,06 рубля (на 19 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:47 мск: доллар — 99,63 рубля, евро — 104,27 рубля.

Курсы на Forex на 19:17 3 октября: доллар — 99,13 рубля, евро — 103,72 рубля.

Кто и как адаптируется

VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него блокировку, осуществляемую без включения в реестр запрещенных сайтов, пишет «Ъ».

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Брокеры и Мосбиржа обсуждают с ЦБ и администрацией президента изменение норм расчётов и сделок с «недружественными» иностранцами по счетам типа «С», рассказали источники «Ведомостей». Проблемы с трактовкой одного из последних президентских указов могут вызвать спонтанные распродажи и обособление активов у российских держателей бумаг.

Для хранения отечественного ПО к 2027 году может быть создана система защищённых репозиториев. Первоначально в неё добавят около 30% доверенных отечественных решений, а к 2030-му этот показатель достигнет 80%, пишут «Ведомости» со ссылкой на рабочий документ АНО «Цифровая экономика».

Какие есть проблемы и трудности

«Уральские авиалинии» и iFly не смогли переоформить самолёты иностранных лизингодателей в российскую собственность до конца сентября, пока действовали лицензии OFAC, выяснил «Ъ». Лизингодателю «Уральских авиалиний» удалось продлить лицензию на трансакции за 19 самолётов Airbus до 31 октября. iFly — в процессе продления сроков. В компаниях не комментируют информацию.

Контекст

В третьем квартале 2023 года объём спроса на первичном рынке элитной недвижимости Москвы может превысить 400 сделок, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков NF Group. Этот результат превышает рекорд 2018 года, когда за третий квартал заключили 310 сделок.

Страны G7 не возражают против закупок индийскими огранщиками российских алмазов весом не больше карата, рассказали источники газеты The Economic Times.

В 2022 году финский производитель шин Nokian Tyres продал российский бизнес «Татнефти», он сменил название на Ikon Tyres. О ситуации с выпуском шин, продуктовой линейке, получении технологий и создании собственных «Ъ» рассказал глава Ikon Tyres Андрей Пантюхов.

Стоимость перелёта по России в экономклассе в расчёте на 1000 км пути в августе 2023 года составила 6556,21 рублей — на 1083 рублей меньше, чем в июле, — максимальное снижение в денежном выражении между двумя месяцами, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Тем не менее стоимость перелёта в последний летний месяц стала максимальной для августа с 2011 года.

В одном из автосалонов сообщили Autonews, что седан «Москвич 6», как ожидается, будет стоить 2,4-2,6 млн рублей. В другом — что седан на «механике» будет от 2,7 млн рублей, с вариатором — 3,1 млн рублей. В двух других салонах ожидаемые цены назвать отказались.

Объём наличных в обращении в сентябре 2023 года сократился на 21,6 млрд рублей, следует из статистики ЦБ, которую приводит РБК. Возврат денег в банковскую систему, не обусловленный сезонными факторами, наблюдается впервые с весны 2022 года.

График РБК