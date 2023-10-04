Деньги
Таня Боброва

Цифра: в сентябре 2023 года объём наличных в обращении сократился на 21,6 млрд рублей Статьи редакции

Сокращение объёма, не связанное с сезонностью, произошло впервые за полтора года.

  • Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ. Возврат денег в банковскую систему, не связанный с сезонными факторами, произошёл впервые с весны 2022-го — тогда россияне активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого роста ключевой ставки.
  • После этого снижение количества наличных на руках произошло в январе 2023-го — но это типично для начала года, отмечает издание. За весь 2022 год объём наличных в обращении вырос на 2,24 трлн рублей. Для сравнения, рекордный прирост в 2,87 трлн рублей был в 2020-м.
  • По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, в сентябре россияне «если не понесли деньги в банки, то хотя бы перестали их выносить». Во многом это связано с повышением процентных ставок: «отток в наличность замедляется из-за увеличения доходности депозитов и роста сберегательной активности населения». В сентябре ЦБ поднял ключевую ставку до 13% годовых, вслед за этим банки стали повышать ставки по вкладам.
  • Повлияло также окончание сезона отпусков «в новой реальности», когда россиянам без карт зарубежных банков нужны были наличные, чтобы обменять их на валюту, пишет РБК. Но сам по себе этот фактор «не улучшил бы ситуацию, если бы не рост ставок».
  • При этом управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что тенденция перетока наличности во вклады вряд ли будет устойчивой. При текущей инфляции и макроэкономической нестабильности, которые затрудняют планирование расходов, «сильно снижается мотивация придерживаться сберегательной модели поведения», отмечает он.

#новость #рубли

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26 комментариев
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 Вадим Д.

Долой вообще неотслеживаемый нал, цифро₽ — вот где благодать.

Да ещё ФСБ так заботится о нас, что все-превсе данные надо им передавать, в том числе по всем финансам. А про нал им никто не расскажет.

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Тарас Перещук

шапочку из фольги надень

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При себе ничего нет

Майор,
Толсто набрасываешь

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Похер

https://cbr.ru/fintech/dr/

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Вадим Д.

А это бот какой-то, не шибко прокачанный, к тому же.

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Иван Серик

А он не плох и вещи разумные говорит.

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Huge Ammonites

Какую шапочку, дурачок? Оборотни из ФСБ и МВД активно торгуют этими данными в Даркнете. Вест наркобизнес, проституция, рэкет управляется ими же, и активная слежка за гражданами им в этом помогает.

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Тарас Перещук

Путин в бункере пьет кровь детей?

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Дмитрий Сомов
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Ovechkin

Больше безнала = больше контроля и больше налогов

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Иван Серик

А, как взятки брать?
...
Ой, давать.

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Мурад Муртазалиев
Сокращение объёма, не связанное с сезонностью

Просто все с нетерпением ждут цифровой рубль)

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Дима Коренев

или кто-то очень хочет, чтобы все ждали цифровой рубль

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Невкусно и грустно

Кто все эти люди, что при растущей нефти, падающем фубле несут деньги в Сбер под 10% годовых?

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Станислав

Да как бы там 12% уже. Просто других инструментов понятных для простого народа нет. Доллары уже не купить, да и покупать их уже поздно.

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Мурад Муртазалиев

Доллар никогда не поздно покупать) главное не делать это в день бешеного роста. А на длинной дистанции, спокойно покупай

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Васисуалий Лоханкин

Во-первых наличные баксы спокойно продаются в куче банков, что значит не купить?
Вот в Москве.
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/?buttonId=3

Во-вторых, что значит поздно? Думаю в следующем году, особенно после "выборов" увидим и 120+ легко.

Курс доллара США в Москве на сегодня, выгодный…
Курс доллара США в банках Москвы на сегодня, покупка или продажа доллара США в банках по наиболее…
www.banki.ru
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Станислав

Так там написано покупка. Это когда банки покупают валюту.

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Васисуалий Лоханкин

Значит в соседней тычке
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/?buttonId=2

Не пойму, откуда идет этот миф, что наличные баксы сейчас не купить?

Курс доллара США в Москве на сегодня, выгодный…
Курс доллара США в банках Москвы на сегодня, покупка или продажа доллара США в банках по наиболее…
www.banki.ru
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Tanur

он про стоимость

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Сергей Д.

А ты пробовал покупать доллары то ? Или накидываешь просто?

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Мурад Муртазалиев

В соседней теме, двое уверяли, что сегодня депозиты, настолько огромные, что можно разбогатеть. Целых аж 13%.

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Федор Русаков

много таких, уверен

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Владислав Брючко

А куда нести?

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Вадимов Вадим

Ну, типа, давайте напечатаем еще 216 млрд рублей, денег-то не хватает. А доллар по 100 - это нифига не проблема.

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Марина Крылова

По факту наличка если и лежит, то нет ощущения, что она сильно обезапашивает... поэтому логично, что люди лучше на счёт положат под процент какой-то хотя бы

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23 комментария
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