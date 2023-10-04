Цифра: в сентябре 2023 года объём наличных в обращении сократился на 21,6 млрд рублей Статьи редакции
Сокращение объёма, не связанное с сезонностью, произошло впервые за полтора года.
- Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ. Возврат денег в банковскую систему, не связанный с сезонными факторами, произошёл впервые с весны 2022-го — тогда россияне активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого роста ключевой ставки.
- После этого снижение количества наличных на руках произошло в январе 2023-го — но это типично для начала года, отмечает издание. За весь 2022 год объём наличных в обращении вырос на 2,24 трлн рублей. Для сравнения, рекордный прирост в 2,87 трлн рублей был в 2020-м.
- По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, в сентябре россияне «если не понесли деньги в банки, то хотя бы перестали их выносить». Во многом это связано с повышением процентных ставок: «отток в наличность замедляется из-за увеличения доходности депозитов и роста сберегательной активности населения». В сентябре ЦБ поднял ключевую ставку до 13% годовых, вслед за этим банки стали повышать ставки по вкладам.
- Повлияло также окончание сезона отпусков «в новой реальности», когда россиянам без карт зарубежных банков нужны были наличные, чтобы обменять их на валюту, пишет РБК. Но сам по себе этот фактор «не улучшил бы ситуацию, если бы не рост ставок».
- При этом управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что тенденция перетока наличности во вклады вряд ли будет устойчивой. При текущей инфляции и макроэкономической нестабильности, которые затрудняют планирование расходов, «сильно снижается мотивация придерживаться сберегательной модели поведения», отмечает он.
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Долой вообще неотслеживаемый нал, цифро₽ — вот где благодать.
Да ещё ФСБ так заботится о нас, что все-превсе данные надо им передавать, в том числе по всем финансам. А про нал им никто не расскажет.
шапочку из фольги надень
Майор,
Толсто набрасываешь
https://cbr.ru/fintech/dr/
А это бот какой-то, не шибко прокачанный, к тому же.
А он не плох и вещи разумные говорит.
Какую шапочку, дурачок? Оборотни из ФСБ и МВД активно торгуют этими данными в Даркнете. Вест наркобизнес, проституция, рэкет управляется ими же, и активная слежка за гражданами им в этом помогает.
Путин в бункере пьет кровь детей?
Больше безнала = больше контроля и больше налогов
А, как взятки брать?
...
Ой, давать.
Просто все с нетерпением ждут цифровой рубль)
или кто-то очень хочет, чтобы все ждали цифровой рубль
Кто все эти люди, что при растущей нефти, падающем фубле несут деньги в Сбер под 10% годовых?
Да как бы там 12% уже. Просто других инструментов понятных для простого народа нет. Доллары уже не купить, да и покупать их уже поздно.
Доллар никогда не поздно покупать) главное не делать это в день бешеного роста. А на длинной дистанции, спокойно покупай
Во-первых наличные баксы спокойно продаются в куче банков, что значит не купить?
Вот в Москве.
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/?buttonId=3
Во-вторых, что значит поздно? Думаю в следующем году, особенно после "выборов" увидим и 120+ легко.
Так там написано покупка. Это когда банки покупают валюту.
Значит в соседней тычке
https://www.banki.ru/products/currency/cash/usd/moskva/?buttonId=2
Не пойму, откуда идет этот миф, что наличные баксы сейчас не купить?
он про стоимость
А ты пробовал покупать доллары то ? Или накидываешь просто?
В соседней теме, двое уверяли, что сегодня депозиты, настолько огромные, что можно разбогатеть. Целых аж 13%.
много таких, уверен
А куда нести?
Ну, типа, давайте напечатаем еще 216 млрд рублей, денег-то не хватает. А доллар по 100 - это нифига не проблема.
По факту наличка если и лежит, то нет ощущения, что она сильно обезапашивает... поэтому логично, что люди лучше на счёт положат под процент какой-то хотя бы