Сеть складов «Даркстор у дома» привлекла 34 млн рублей на масштабирование и запуск курьерской службы Статьи редакции
Сервис предлагает брендам аренду мест от одной полки и доставку — но пока за неё отвечают партнёры.
- Инвесторами стали венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов iZBA VC, сообщил сервис. Раунд поддержали и существующие инвесторы — например, сооснователь и бывший гендиректор логистической компании Master Delivery Игорь Шиянов. Оценка компании превысила 160 млн рублей.
- Привлечённые средства «Даркстор у дома» направит на масштабирование складской инфраструктуры, запуск курьерской службы и дополнительную разработку ПО. Это второй раунд для компании — первые инвестиции она привлекла в августе 2022 года, но их сумму не раскрывала. Она составила 9 млн рублей.
- «Даркстор у дома» — это сеть мини-складов для работы с экспресс-доставкой и инфраструктура для управления ими. Сервис позволяет арендовать места в уже открытых дарксторах — 3000 рублей за полку. Можно управлять заказами, смотреть остатки товаров на полке и выбирать способы доставки.
- Основые клиенты — ритейлеры, онлайн-магазины, маркетплейсы и частные продавцы с оборотом больше 1 млн рублей в месяц. Логистические партнёры — службы доставки «Яндекса» и Dostavista. Также у сервиса есть партнёрство с Ozon.
- Стартап основали в 2021 году серийные предприниматели Кирилл Чеканов и Григорий Тареев. Сейчас он предлагает клиентам разместиться на 12 складах в девяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. Общая вместимость — 6000 полок.
- По данным Rusprofile, по 35,9% в юрлице компании ООО «Еком Глобал» принадлежит Чеканову и Тарееву, 12,76% — у ООО «Аст-Холдинг», 2,99% — у Шиянова, 2,84% — у Владимира Урбанского, 2,78% — у Алексея Дмитриева, 2,57% — ООО «Самолёт Плюс», 2,23% принадлежит Сергею Шершеню, 1,28% — Тимуру Мяльдзину, 0,75% — ООО «Изба Академия Дарк». Выручка компании за 2022 год — 76 тысяч рублей, убыток — 5,1 млн рублей.
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Очень удобно.Уже Мега маркет реализовал.Заказал посылку, она приехала в даркстор и ты в любое время, удобное тебе, а не курьеру можешь вызвать курьера и через 30 минут доставка уже дома🔥
У Яндекса поинтересней, помимо заказа можно ещё и продуктов накинуть, доставка бесплатная при любой сумме, молоко так часто беру вместе с заказом из Яндекс.Маркета
Интересно, а как воспользоваться?
Это же то же самое, что в других сервисах оформить доставку домой
Звучит всё красиво. В реальности - оформляешь доставку по 1 клику. Товар магазин отправляет в любой другой срок, но не выбранный тобой (например, через неделю от выбранной даты доставки), потом тебе звонит курьер - "у меня ваш заказ, буду в течение часа, заберите" и пофиг, что ты сам можешь и должен выбрать дату и время доставки. За тебя уже всё решили в СММ.
Это лично мой опыт со Сбермегамаркетом. Ну и постоянные факапы со сроками доставки у них (доставка может просто отмениться без объяснения причин спустя несколько дней, когда ты должен был уже получить заказ, а он всё в обработке) - отбивают всё желание ими пользоваться.
«Дарнет в подъезде»
Шиянов опять в предпринимателя решил поиграться. Уверен, это он им посоветовал. По факту, это совершенно другой бизнес и 34м там явно не хватит
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А ну-ка, скажи, сколько денег им удалось собрать на запуск этой курьерской службы? Как это все работает? Я бы тоже хотела иметь такую удобную доставку!
Вангую... через два деньги закончатся, компанию за долни заберет Самокат
два дня? года?
если у них убыток — 5,1 млн рублей. и они хотят увеличить косты, то 34 млн как раз на 2 года..
Да
а полка - это сколько?
Нашел на каком-то сайте:
Изба VC?
а я думала будет новый сервис доставки.. достависта ещё ладно, а яндекс дорого и неоправдано
Неплохо так инвесторов обули
Сделай лучше.
Название точно удачное?
Это как с Вкусно и точка
Запрещёнку возить будут? 😂 Даркстор же как никак
закладки короче
название конечно ...
Не понимаю, а в чем отличие от озона или вб?
Прочитал сначала «Даркнет у дома»
Даркстор звучит как smokeshop или кальянная. Извините, ассоциации только такие