Деньги
Евгения Евсеева

Сеть складов «Даркстор у дома» привлекла 34 млн рублей на масштабирование и запуск курьерской службы Статьи редакции

Сервис предлагает брендам аренду мест от одной полки и доставку — но пока за неё отвечают партнёры.

  • Инвесторами стали венчурная компания 2FISH Capitals и группа частных инвесторов iZBA VC, сообщил сервис. Раунд поддержали и существующие инвесторы — например, сооснователь и бывший гендиректор логистической компании Master Delivery Игорь Шиянов. Оценка компании превысила 160 млн рублей.
  • Привлечённые средства «Даркстор у дома» направит на масштабирование складской инфраструктуры, запуск курьерской службы и дополнительную разработку ПО. Это второй раунд для компании — первые инвестиции она привлекла в августе 2022 года, но их сумму не раскрывала. Она составила 9 млн рублей.
  • «Даркстор у дома» — это сеть мини-складов для работы с экспресс-доставкой и инфраструктура для управления ими. Сервис позволяет арендовать места в уже открытых дарксторах — 3000 рублей за полку. Можно управлять заказами, смотреть остатки товаров на полке и выбирать способы доставки.
  • Основые клиенты — ритейлеры, онлайн-магазины, маркетплейсы и частные продавцы с оборотом больше 1 млн рублей в месяц. Логистические партнёры — службы доставки «Яндекса» и Dostavista. Также у сервиса есть партнёрство с Ozon.
  • Стартап основали в 2021 году серийные предприниматели Кирилл Чеканов и Григорий Тареев. Сейчас он предлагает клиентам разместиться на 12 складах в девяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. Общая вместимость — 6000 полок.
  • По данным Rusprofile, по 35,9% в юрлице компании ООО «Еком Глобал» принадлежит Чеканову и Тарееву, 12,76% — у ООО «Аст-Холдинг», 2,99% — у Шиянова, 2,84% — у Владимира Урбанского, 2,78% — у Алексея Дмитриева, 2,57% — ООО «Самолёт Плюс», 2,23% принадлежит Сергею Шершеню, 1,28% — Тимуру Мяльдзину, 0,75% — ООО «Изба Академия Дарк». Выручка компании за 2022 год — 76 тысяч рублей, убыток — 5,1 млн рублей.

#новость #дарксторы

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27 комментариев
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 Valery Kalabukhov

Очень удобно.Уже Мега маркет реализовал.Заказал посылку, она приехала в даркстор и ты в любое время, удобное тебе, а не курьеру можешь вызвать курьера и через 30 минут доставка уже дома🔥

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Ziyech

У Яндекса поинтересней, помимо заказа можно ещё и продуктов накинуть, доставка бесплатная при любой сумме, молоко так часто беру вместе с заказом из Яндекс.Маркета

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Владислав

Интересно, а как воспользоваться?

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Борис Шувалов

Это же то же самое, что в других сервисах оформить доставку домой

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Dmitry

Звучит всё красиво. В реальности - оформляешь доставку по 1 клику. Товар магазин отправляет в любой другой срок, но не выбранный тобой (например, через неделю от выбранной даты доставки), потом тебе звонит курьер - "у меня ваш заказ, буду в течение часа, заберите" и пофиг, что ты сам можешь и должен выбрать дату и время доставки. За тебя уже всё решили в СММ.

Это лично мой опыт со Сбермегамаркетом. Ну и постоянные факапы со сроками доставки у них (доставка может просто отмениться без объяснения причин спустя несколько дней, когда ты должен был уже получить заказ, а он всё в обработке) - отбивают всё желание ими пользоваться.

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Хозяин

«Дарнет в подъезде»

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Харе ваще

Шиянов опять в предпринимателя решил поиграться. Уверен, это он им посоветовал. По факту, это совершенно другой бизнес и 34м там явно не хватит

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Иван Серик
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Родион Левый Берег

А ну-ка, скажи, сколько денег им удалось собрать на запуск этой курьерской службы? Как это все работает? Я бы тоже хотела иметь такую удобную доставку!

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Тоже хочу

Вангую... через два деньги закончатся, компанию за долни заберет Самокат

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Максим Ц.

два дня? года?

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Тоже хочу

если у них убыток — 5,1 млн рублей. и они хотят увеличить косты, то 34 млн как раз на 2 года..

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Вячеслав Гринин

Да

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Посторонним В

а полка - это сколько?

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Кирилл Спинер-Вейпов

Нашел на каком-то сайте:

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igotosochi

Изба VC?

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Анна Борзыч

а я думала будет новый сервис доставки.. достависта ещё ладно, а яндекс дорого и неоправдано

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Марк

Неплохо так инвесторов обули

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abubas//

Сделай лучше.

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Sergey Gong

Название точно удачное?

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Чиф Никиф

Это как с Вкусно и точка

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Umbrella Corporation

Запрещёнку возить будут? 😂 Даркстор же как никак

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Alex V

закладки короче

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Litvinov

название конечно ...

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Борис Шувалов

Не понимаю, а в чем отличие от озона или вб?

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Кирилл Спинер-Вейпов
«Даркстор у дома»

Прочитал сначала «Даркнет у дома»

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Илья Заводов

Даркстор звучит как smokeshop или кальянная. Извините, ассоциации только такие

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24 комментария
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