Деньги
Маша Цепелева

«Сбер» начал продавать в отделениях бриллианты Статьи редакции

Год назад правительство ввело нулевую ставку на покупку драгоценных камней в банках.

  • «Сбер» назвал продажу бриллиантов «ещё одним инструментом, который поможет клиентам сохранить и приумножить финансовые средства».
  • Купить камни могут владельцы пакета услуг «СберПервый» и пользователи Sber Private Banking. Несколько клиентов уже купили бриллианты в отделениях, рассказали в «Сбере».
  • Для определения цены учитывается вес камня, форма, цвет и качество. На момент публикации в «Сбере» не ответили на вопросы vc.ru о начальной стоимости бриллиантов и процессе покупки.
  • С 1 октября 2022-го физлица могут покупать бриллианты у банков с нулевой ставкой НДС. В сентябре 2023 года Минфин выступил за то, чтобы бессрочно отменить налог на такие сделки.
  • В январе 2023 года продажу бриллиантов без НДС запустили ВТБ и «Альфа-банк».

#новость #сбер

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42 комментария
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 Zloy Marketolog

Продукцию Алросы никто не покупает из-за санкций, решили самим себе впарить)

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Арам Манучарян

Не получается конкурировать с санлайтом

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Невкусно и грустно

Так и до выдачи валютных вкладов брюликами по курсу недалеко. Еще можно попробовать выдавать метрами ПИКа %) (Хуснуллин, я пошутил, если что)

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S.Capusta

И мало того, как-то в свое время был на ювелирной выставке в Азии.
С нами были два ювелира. Они ходили с разинутыми ртами от разницы цен. Все было гораздо дешевле наших оптовых цен. Пытались попробовать сделать поставку, не смогли, куча препонов.
Так что да, будут впаривать на внутреннем рынке.

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Олег Волк
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Михаил

После введения санкций на российские бриллианты сбер и ко ищет лохов кто купит эти санкционные бриллианты не вывозимые за пределы рф у них по мировым ценам за рубль, а обратно при обналичивания выкупят за половину. Как обычно всех переиграли, в очередной раз последствия санкций компенсирую из кармана россиян на этот раз кто купит эти камушки

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Мурад Муртазалиев

Можно поставить план менеджерам в банке, продать х бриллиантов в месяц. Не продал, себе купил) Будет как с проводниками в поезде, где они просят купить хоть что-то, потому что у них план)

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Aleksei M

Это система нипель как и с золотом, работает только в одну сторону

Вам продадут а назад обналичить вы еще побегаете с экспертизой и комиссией

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Улугбек

О, точно хотел тоже написать подобное.
Ещё и наверняка спред будет большой

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Саша Грачев

И что, просто в коробочку сложить и смотреть, как куча денег превратилась в крупинку? Лучше уж слиток купить

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Zloy Marketolog

ходили слухи, что их слитки ржавеют)

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Aina Timo / wdroid.net

Зато их бриллианты не горят

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Leo Uvarov

с бриллиантами еще та проблема, что их научились производить (в отличие от золота). Поэтому они подвержены инфляции.

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Aina Timo / wdroid.net
Сейчас же на автомобиль, — подумал Ипполит Матвеевич, обучавшийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, — на вокзал и на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там...
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Док

Взлетит. У нас бабы любят брюлики.

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Арам Манучарян

Но не брюлики из Сбера

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varchar

Буквально вчера видел на дороге машину, у которой руль был покрыт стразами. А что если…🤔

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Владимир Покуц

Ну когда уже будет новость про полёт в космос?

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varchar

Недавно была. «Эксперимент, очевидно, неудачный» (с)

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Нет
«Сбер» назвал продажу бриллиантов «ещё одним инструментом, который поможет клиентам сохранить и приумножить финансовые средства».

Сбер намекает где он видел фиатный рубль.

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Labeling

Разве Сбер предпочитает реновский рубль?

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Zloy Sniper

Красиво жить не запретишь. проблема в том, что купишь бриллианты дороже, чем продашь. Но наверняка есть люди, которые уже затарились в Сбере золотыми слитками и деньги еще остались. Надо помочь)

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Арам Манучарян

Ещё интересно как там их впаривают

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Марат

а обратно их как конвертировать в деньги? назад принимают?

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varchar

За полцены

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Марат

надо брать

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varchar

Дайте два! Догадаться можно за полную цену продать :)

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37th parallel

продать в Sunlight

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Улугбек

Кто нибудь понимает это инвестиция или ради красоты?
Если инвестиция, то лучше доллар купить

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Evgeny

Доллар тоже красивый.

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Улугбек

Конечно. Ещё и как платежное средство норм, во всём мире знают

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Error-min
Купить камни могут владельцы пакета услуг «СберПервый» и пользователи Sber Private Banking.

Новость не для нас

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неформат

обычным то сбером не особо пользуются чего там в привилегиях лучше что ли?

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Evgeny

"обычным то сбером не особо пользуются"

Хм.
"Количество розничных клиентов составило 106.5 млн человек, а юридических лиц — более 3 млн компаний. Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 79.6 млн человек (+1.0 млн с начала года)."

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Мурад Муртазалиев
Количество розничных клиентов составило 106.5 млн человек

Получается, что каждый взрослый россиян, клиент Сбера?

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Иван Серик

Обычным людям, как всегда фигу!

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Лена Куртасова

А в чём прикол купить бриллиант в Сбере? Звучит не оч

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Melissa Mata

Бриллианты потом банк хранит? За какую сумму? Или ты получаешь их в пользование и потом уже сам решаешь, как отбивать деньги?

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Dee

Мне на газпроме к бензину картоху предлагали, видимо для Сбера это будет следующий шаг?

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dru dru

Хранить в бриаллиантах деньги страшнее чем в рублях наверное.

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Мурад Муртазалиев
ещё одним инструментом, который поможет клиентам сохранить и приумножить финансовые средства

Для ца, которая сегодня доказывала, что хранить деньги сегодня на депозите в банке, это отличная возможность заработать, такая реклама зайдет)

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Andrew
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