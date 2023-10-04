«Сбер» начал продавать в отделениях бриллианты Статьи редакции
Год назад правительство ввело нулевую ставку на покупку драгоценных камней в банках.
- «Сбер» назвал продажу бриллиантов «ещё одним инструментом, который поможет клиентам сохранить и приумножить финансовые средства».
- Купить камни могут владельцы пакета услуг «СберПервый» и пользователи Sber Private Banking. Несколько клиентов уже купили бриллианты в отделениях, рассказали в «Сбере».
- Для определения цены учитывается вес камня, форма, цвет и качество. На момент публикации в «Сбере» не ответили на вопросы vc.ru о начальной стоимости бриллиантов и процессе покупки.
- С 1 октября 2022-го физлица могут покупать бриллианты у банков с нулевой ставкой НДС. В сентябре 2023 года Минфин выступил за то, чтобы бессрочно отменить налог на такие сделки.
- В январе 2023 года продажу бриллиантов без НДС запустили ВТБ и «Альфа-банк».
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Продукцию Алросы никто не покупает из-за санкций, решили самим себе впарить)
Не получается конкурировать с санлайтом
Так и до выдачи валютных вкладов брюликами по курсу недалеко. Еще можно попробовать выдавать метрами ПИКа %) (Хуснуллин, я пошутил, если что)
И мало того, как-то в свое время был на ювелирной выставке в Азии.
С нами были два ювелира. Они ходили с разинутыми ртами от разницы цен. Все было гораздо дешевле наших оптовых цен. Пытались попробовать сделать поставку, не смогли, куча препонов.
Так что да, будут впаривать на внутреннем рынке.
После введения санкций на российские бриллианты сбер и ко ищет лохов кто купит эти санкционные бриллианты не вывозимые за пределы рф у них по мировым ценам за рубль, а обратно при обналичивания выкупят за половину. Как обычно всех переиграли, в очередной раз последствия санкций компенсирую из кармана россиян на этот раз кто купит эти камушки
Можно поставить план менеджерам в банке, продать х бриллиантов в месяц. Не продал, себе купил) Будет как с проводниками в поезде, где они просят купить хоть что-то, потому что у них план)
Это система нипель как и с золотом, работает только в одну сторону
Вам продадут а назад обналичить вы еще побегаете с экспертизой и комиссией
О, точно хотел тоже написать подобное.
Ещё и наверняка спред будет большой
И что, просто в коробочку сложить и смотреть, как куча денег превратилась в крупинку? Лучше уж слиток купить
ходили слухи, что их слитки ржавеют)
Зато их бриллианты не горят
с бриллиантами еще та проблема, что их научились производить (в отличие от золота). Поэтому они подвержены инфляции.
Взлетит. У нас бабы любят брюлики.
Но не брюлики из Сбера
Буквально вчера видел на дороге машину, у которой руль был покрыт стразами. А что если…🤔
Ну когда уже будет новость про полёт в космос?
Недавно была. «Эксперимент, очевидно, неудачный» (с)
Сбер намекает где он видел фиатный рубль.
Разве Сбер предпочитает реновский рубль?
Красиво жить не запретишь. проблема в том, что купишь бриллианты дороже, чем продашь. Но наверняка есть люди, которые уже затарились в Сбере золотыми слитками и деньги еще остались. Надо помочь)
Ещё интересно как там их впаривают
а обратно их как конвертировать в деньги? назад принимают?
За полцены
надо брать
Дайте два! Догадаться можно за полную цену продать :)
продать в Sunlight
Кто нибудь понимает это инвестиция или ради красоты?
Если инвестиция, то лучше доллар купить
Доллар тоже красивый.
Конечно. Ещё и как платежное средство норм, во всём мире знают
Новость не для нас
обычным то сбером не особо пользуются чего там в привилегиях лучше что ли?
"обычным то сбером не особо пользуются"
Хм.
"Количество розничных клиентов составило 106.5 млн человек, а юридических лиц — более 3 млн компаний. Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 79.6 млн человек (+1.0 млн с начала года)."
Получается, что каждый взрослый россиян, клиент Сбера?
Обычным людям, как всегда фигу!
А в чём прикол купить бриллиант в Сбере? Звучит не оч
Бриллианты потом банк хранит? За какую сумму? Или ты получаешь их в пользование и потом уже сам решаешь, как отбивать деньги?
Мне на газпроме к бензину картоху предлагали, видимо для Сбера это будет следующий шаг?
Хранить в бриаллиантах деньги страшнее чем в рублях наверное.
Для ца, которая сегодня доказывала, что хранить деньги сегодня на депозите в банке, это отличная возможность заработать, такая реклама зайдет)