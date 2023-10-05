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Деньги
Таня Боброва

День 589: китайские производители смартфонов запланировали открыть фирменные магазины в России в 2024 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: indian-retailer

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 октября: доллар — 99,45 рубля (на 18 копеек больше, чем 4 октября), евро — 104,30 рубля (на 24 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:42 мск: доллар — 99,74 рубля, евро — 105,01 рубля.

Курсы на Forex на 19:42 4 октября: доллар — 99,42 рубля, евро — 104,56 рубля.

Набсовет «Совкомбанка» вынес на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы размещения дополнительного выпуска акций и обращения с заявлением о листинге. Как правило, такие действия связаны с IPO, указывает «Ъ». В банке сообщили, что готовы к IPO «на протяжении многих лет» и с 2020-го поддерживают регистрацию акций, которые может разместить в любой момент.

Кто и как адаптируется

Китайский производитель смартфонов Tecno в первом квартале 2024 года планирует открыть несколько пилотных фирменных магазинов вместе с партнёром в России, пишет «Ъ». По словам источников, Realme в 2024 году также начнёт развивать шоурумы в стране.

«Открытие Авто» запускает программу финансирования дилеров, пишет «Ъ». В частности, им будут предоставляться возобновляемые кредитные линии на покупку автомобилей на заводах-изготовителях в «дружественных» странах.

Какие есть проблемы и трудности

Структура Campari Group обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol, заметил «Ъ» в картотеке дел. Campari также заявила об обеспечительных мерах: запрете на выпуск товара, указав что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешён к параллельному импорту. Суд отказал в мерах.

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Контекст

Российские авиакомпании за январь-август 2023 года увеличили перевозки пассажиров на международных воздушных линиях на 33% год к году — до 14,6 млн человек, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимальный показатель за этот период с начала пандемии в 2020-м.

Минэк, Минфин и ЦБ продлят до 2030 года комбинированную программу льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, ежегодный лимит кредитования предлагается установить на уровне не менее 100 млрд рублей.

«Москвич» и Lada попали в пятёрку самых рекламируемых автобрендов в офлайн-медиа (ТВ, радио, пресса, наружная реклама), следует из данных Mediascope и рекламного агентства Starlink. Лидером по доле рекламных затрат в первом полугодии 2023-го стала Chery: на неё приходится 24% от общей суммы бюджетов всех автобрендов. На втором месте — Lada с 13%, на третьем — Exeed (13%; принадлежит Chery). Четвёртое у «Москвича» с 12%, пятое у Haval (12%). Абсолютные показатели в Mediascope не раскрыли.

Forbes составил второй рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли за 2022 год. Первое место у «Газпрома».

Переводы из России в соседние страны резко выросли после «частичной мобилизации», но ситуация изменилась год спустя. Приток рублей в Грузию и Казахстан снизился, а Армения, наоборот, улучшила позиции, посчитал РБК.

С января по сентябрь 2023 года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома, подсчитали в NF Group (бывшая Knight Frank). Это стало рекордном по числу вышедших в страну за последние четыре года марок, пишет РБК. Для сравнения, в 2019 году в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось.

Новости предыдущего дня, 4 октября — здесь.

#новость

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56 комментариев
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 Тимон

Стартерпак в РФ:

авто: москвич
телефон: сяоми
одежда: глория джинс
еда: вкусно и точка

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Inna Moon

Скорее так:
Ржавая четырка
Технокамон 300000tttt plus
Одежда из магазина «смешные цены»
Еда: говяжьи анусы и доширак

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3 комментария
Вадим Д.

Тут чуть иначе нужно читать:

Китайские фирменные мамагазины в следующем году переименуют в отечественные заводы по производству электроники.

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S.Capusta
Китайские производители смартфонов запланировали открыть фирменные магазины в России.

Искусство журналистики. ))
В новости речь про один магазин. В статье от Коммерсанта про два. Вот так и рождаются новости .

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Слегка Придурковатый

"Campari также заявила об обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара, указав что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к параллельному импорту, но в их принятии суд отказал"

Судья во время отказа от обеспечительных мер.

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Вадим Д.
бренд Aperol не разрешён к параллельному импорту. Суд отказал в мерах

Просто судья к НГ ещё не закупился.

Очень характерно, что именно эта новость в блоке Проблемы и трудности (-:

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Вадим Д.

Судя по движухе, не завтра, так в начале следующей недели ждём-таки бакс по соточке от ЦБ.

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Фоксик

Скорей курс будут писать за 0,7 доллара

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1 комментарий
Alex Nosov

Бакс по соточке, это мы уже проходили, а вот когда ключевая ставка станет соточкой, то будет интересно

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10 комментариев
Вадим Д.
авиакомпании за январь-август 2023 года увеличили перевозки пассажиров на международных воздушных линиях на 33% год к году

С билетами в один конец?

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Николай

Я-я, даст иш фантастиш)

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Вадим Д.
Приток рублей в Грузию и Казахстан снизился, а Армения, наоборот, улучшила позиции

Тут всё логично, непонятно только, зачем армянам рубли.

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S.Capusta

У них там атомная электростанция. Видимо за топливо платить. ))

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1 комментарий
Андрей Комягин

так у них почти все продукты из РФ.

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Серж

Вместо европейских смартфонов будет китайское говно!Сколько это терпеть!

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Андрей Комягин

что за европейские смартфоны такие?))

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Иван

Скучаю по венгерской 3310

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ZIPA

А что Европа умеет в телефоны нынче? Опять эти стереотипы! Взять квадрокоптеры те же - лидер рынка, "эпл в мире дронов" это компания DJI, махровый Китай. И ничего, годы идут и ни один производитель из США или Европы рядом не стоял

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noname

Да-да, знаменитые европейские... Эммм..?
Китайские смартфоны и тачки уже лучшие в мире, просто свыкнись с этим.

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1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

Нет бы прошивку черезжопную починить, которая ещё и перевод имеет отчасти хреновый, а они магазины открывают.
Я свой новенький Tecno со злости разбил, выкинув с 11 этажа. А оно даже перепрошить себя не давало, как это делали некоторые фончики Honor.

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Слегка Придурковатый

Какой-то ты нервный.

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5 комментариев
Премудрый пискарь

"«Москвич» и Lada попали в пятёрку самых рекламируемых автобрендов в офлайн-медиа (ТВ, радио, пресса, наружная реклама)"
Купи г...но...ясно для кого реклама...

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Александра Немцева

Сторитейл с воронками

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Pavel Cree

…быть вместе

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Док
Суд отказал в мерах.

В голосину

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Бубоник

Российские производители смартфонов напряглись.

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Премудрый пискарь

А такие есть?

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Премудрый пискарь

"китайские производители смартфонов запланировали открыть фирменные магазины в России в 2024 году"
Зачем?

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Серж

Для статусности

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Иван
запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol

А в чем смысл? Если

Campari Group. Бенефициар — Лука Гараволья с состоянием $4,4 млрд, по оценке Forbes.
с начала 2023-го «Кампари Рус» ввезла 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. В 2022 году выручка компании выросла на 20,9%, до 7,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 507,6 млн руб.
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Ночной дожор

"Forbes составил второй рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли за 2022 год. Первое место у «Газпрома»." а могло быть по другому?

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Фоксик

Нет ничего не возможного.
Газпром старается. Точнее не совсем он. Но и он тоже

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Kaif kaif

"китайские производители смартфонов запланировали открыть фирменные магазины в России"

На фоне новости о неработающем Xiaomi - это прям отличная идея

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Анжелика

👍👍👍

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Премудрый пискарь

"Forbes составил второй рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли за 2022 год. Первое место у «Газпрома»."
А за 2023-й?

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53 комментария
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