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Источник: indian-retailer

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 октября: доллар — 99,45 рубля (на 18 копеек больше, чем 4 октября), евро — 104,30 рубля (на 24 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:42 мск: доллар — 99,74 рубля, евро — 105,01 рубля. Курсы на Forex на 19:42 4 октября: доллар — 99,42 рубля, евро — 104,56 рубля.

Набсовет «Совкомбанка» вынес на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы размещения дополнительного выпуска акций и обращения с заявлением о листинге. Как правило, такие действия связаны с IPO, указывает «Ъ». В банке сообщили, что готовы к IPO «на протяжении многих лет» и с 2020-го поддерживают регистрацию акций, которые может разместить в любой момент.

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Кто и как адаптируется

Китайский производитель смартфонов Tecno в первом квартале 2024 года планирует открыть несколько пилотных фирменных магазинов вместе с партнёром в России, пишет «Ъ». По словам источников, Realme в 2024 году также начнёт развивать шоурумы в стране.

«Открытие Авто» запускает программу финансирования дилеров, пишет «Ъ». В частности, им будут предоставляться возобновляемые кредитные линии на покупку автомобилей на заводах-изготовителях в «дружественных» странах.

Какие есть проблемы и трудности

Структура Campari Group обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol, заметил «Ъ» в картотеке дел. Campari также заявила об обеспечительных мерах: запрете на выпуск товара, указав что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешён к параллельному импорту. Суд отказал в мерах.

Контекст

Российские авиакомпании за январь-август 2023 года увеличили перевозки пассажиров на международных воздушных линиях на 33% год к году — до 14,6 млн человек, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимальный показатель за этот период с начала пандемии в 2020-м.

Минэк, Минфин и ЦБ продлят до 2030 года комбинированную программу льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, ежегодный лимит кредитования предлагается установить на уровне не менее 100 млрд рублей.

«Москвич» и Lada попали в пятёрку самых рекламируемых автобрендов в офлайн-медиа (ТВ, радио, пресса, наружная реклама), следует из данных Mediascope и рекламного агентства Starlink. Лидером по доле рекламных затрат в первом полугодии 2023-го стала Chery: на неё приходится 24% от общей суммы бюджетов всех автобрендов. На втором месте — Lada с 13%, на третьем — Exeed (13%; принадлежит Chery). Четвёртое у «Москвича» с 12%, пятое у Haval (12%). Абсолютные показатели в Mediascope не раскрыли.

Forbes составил второй рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли за 2022 год. Первое место у «Газпрома».

Переводы из России в соседние страны резко выросли после «частичной мобилизации», но ситуация изменилась год спустя. Приток рублей в Грузию и Казахстан снизился, а Армения, наоборот, улучшила позиции, посчитал РБК.

С января по сентябрь 2023 года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома, подсчитали в NF Group (бывшая Knight Frank). Это стало рекордном по числу вышедших в страну за последние четыре года марок, пишет РБК. Для сравнения, в 2019 году в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось.