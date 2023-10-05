Переводы из России в Грузию и Казахстан начали сокращаться, в Армению — по-прежнему растут Статьи редакции
Денежные потоки в соседние страны увеличились, когда в России объявили частичную мобилизацию. Но за год темпы роста изменились.
- С сентября 2022 года по август 2023-го из России в Армению перевели 322,1 млрд рублей (с учётом переводов от ИП). Ежемесячный объём составлял от 19,6 млрд до 44 млрд, при том что ещё в 2021 году этот же показатель в среднем равнялся 5,3 млрд рублей. Подсчёты провела редакция РБК на основе данных ЦБ четырёх соседних с Россией стран.
- В Грузию за этот же год из России поступило 167 млрд рублей — по 5,7-21 млрд ежемесячно. С апреля 2023-го месячные объёмы начали падать и в июле и августе достигли минимума за год — 6,7 млрд и 5,7 млрд рублей соответственно.
- Из России в Кыргызстан с сентября 2022-го по июль 2023 года ушло 137,9 млрд рублей. За первые два месяца обозначенного срока общая сумма переводов составила 16,6 млрд и 16,8 млрд рублей соответственно, но потом не превышала средние показатели по 2021 году.
- В Казахстан с сентября 2022-го по август 2023 года из России перечислили 31,68 млрд рублей. Ежемесячные объёмы постепенно падали: с 5,52 млрд рублей в октябре 2022 года до 1,58 млрд рублей в августе 2023-го. Правда, цифры за оба месяца всё равно превышают уровни 2021 года — на 726,3% и 207,9% соответственно.
- Сокращение переводов в Казахстан и Грузию опрошенные РБК аналитики связывают с ужесточением банковских условий для россиян. Динамику в Кыргызстане объясняют оттоком трудовых мигрантов из России на фоне ослабления рубля.
- Показатели в Армении, наоборот, растут в том числе потому, что страна, помимо прочего, «широко работает» с картами российской платёжной системы «Мир». Это позволяет россиянам практически без ограничений отправлять деньги на армянские счета и оттуда переводить их в другие страны.
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Видимо, казахи поняли что не в ₽ сила.
Или просто Казахстан стал не нужен :) Миссия комплит.
По этому уже из каждого утюга пропагандируют про ущемления россиян на севере Казахстана?
Сила в юане, брат. У кого юань - тот и прав.
Воины Верхнего Ларса вернулись на Родину
Скорее, просто освоились в другой стране, нашли работу и перестали клянчить деньги у родственников. Плюс спал ажиотаж. Можно посмотреть статистику передвижения денег обратно из Грузии в РФ и путем нехитрых вычислений получается, что гойда отменяется
Что за вычисления?
нехитрые
По "ощущениям"
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Кто-то вернулся, кто-то поехал в Европу и Америку. В моем кругу (выборка десятки человек в случае Грузии, причем не только ит и не только молодежь, но и люди семейные):
- из уехавших с 24/02/22 вернулись в РФ и РБ процентов 20
- НО! если брать из уехавших на панике осени 2022, то процент вернувшихся приближается к 40-50%, так как тогда уезжало много не итшников и им банально надо на что-то жить.
- при этом из тех кто все еще в Грузии, мало кто (10-20%) в восторге от такой жизни и ищут (ну или заявляют о желание) пути дальнейшей эмиграции. Очень много уехало из Грузии за последний год дальше. В посольствах Тбилиси популярных стран большие очереди на запись
Кочевником наверно прикольно побыть полгода - год, но оседлый образ жизни все таки гораздо эффективней и для развития собственного потенциала и для зарабатывания денег. Ты просто не тратишь время на то, что приходится тратить кочевнику. У оседлого все на мази и все вопросы по клику мыши можно порешать не выходя из дома.
Примерно так и есть. Благо мы это понимали и сразу весной 2022 начали решать вопрос куда дальше, так нам было понятно, что свою страну мы потеряли (в лучшем случае, на годы), а Грузию как базовую локацию и дом не обретем и не очень то хотим (я люблю Грузию, людей, ее природу, но этого недостаточно чтобы связать с ней жизнь и растить там детей). Это сильно помогло, так как программа по которой мы уезжали уже к концу года была значительно ужесточена и для уезжающих, и для компаний вывозящих
Но все равно хорошо, что есть Грузия. Без нее в текущей катастрофической обстановке для русскоязычных народов было бы куда сложнее. Рад, что экономика Грузии только выросла от этого.
Тут кому как. У меня у большинства знакомых проекты в очередь не помещаются, приходится отказываться от менее рентабельных, вокруг на улицах чистота и красота, всего в достатке. Живем реально в раю последние пару лет.
Да уж, заказов на пропаганду сейчас хоть отбавляй...
надо было следить внимательней ;)
PBH?
Да... и пошли вскрывать машины мигрантов... есть реальный кейс у знакомых, как вскрыли машину на монастыре джавари, .... так что криминал в Грузии начал расти... а самое прикольное что заваленная грузинская полиция ложит болт на проблемы мигрантов!(
На днях писали, что в подъездах людей за русскую речь избивают
наверное за "ложит" избили
Насчёт этого не знаю, с знакомыми такого не было! Больше на клевету похоже! А вот про вскрытие машин, снимание номеров, покраску машин на русских номерах, сам слышал от знакомых и сам видел!!
От места зависит
Косплеят Калифорнию.
Воины верхнего Ларса
1) вывели из РФ всё что могли
2) устроились в других юрисдикциях, ибо "нахер нужно связываться".
Видел как они БМВ и Мерсы на велосипеды меняли)устроились в других юрисдикциях
удачи им)
Тоже что-ли воин верхнего Ларса?)
так Армения тоже теперь почти "не друг"
Но карты мир принимает в отличие от Китая.
А сколько армян в России, отправить их домой и посмотреть сколько будет переводов
Косплей азеров?)
Ну, тогда хочу стаканчик колы
Рассосались по миру люди. Кто то уже до Латам добрался. Но больше Европа, Мена и ЮВО
Какие же армяне крутые
Почти как кыргызы.Те невероятные!
Армяне лучше чем грузины.
А что за ужесточения в Казахстане?
Практически нельзя банками отправить прямой перевод из РФ в КЗ и обратно. боятся вторичных санкций
Хм, странно. Недавно же по номеру телефона можно было буквально? Или через корсчет в российском банке, в рублях?
Как сейчас пополняют?
золотая корона в основном, как я понял
Приехали обратно просто. Паничка снизилась.
Ахаха
отправлять деньги на армянские счета и оттуда переводить их в другие страны
И вовсе это не совпадение
Ну так перешли на другие пути получения денег с России, которые в статистику не попадают. Вот и весь секрет.