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Деньги
Евгения Евсеева

День 592: правительство выделило 500 млн рублей на поддержку разработчиков новых перспективных технологий Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 6 октября: доллар — 100,4 рубля, евро — 104,79 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 6 октября: доллар — 100,35 рубля, евро — 106,09 рубля.

Контекст

Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами. Это поможет «выполнению важнейших задач, связанных с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета».

Россия после двухлетнего перерыва возобновила в сентябре 2023 года экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за 13 лет 84,4 тысяч тонн, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской таможни.

Перелёты по России подешевели в пик туристического сезона. В августе 2023 года, согласно подсчётам Росстата, цена билетов эконом-класса на внутренних рейсах снизилась в среднем на 1000 рублей в сравнении с июлем. Одной из причин снижения цен участники рынка называют возросшую конкуренцию на рынке.

Новости предыдущего дня, 6 октября — здесь.

#новость

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19 комментариев
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 Тоже хочу

За $5m хотят "укреплением технологического суверенитета»?

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Dani4 Seo

если в толковых влить , то результат будет бомба

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Kiss1nger

Все толковые уже уехали. А эффективность можете лицезреть на примере Роснано.

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Dani4 Seo

пиздабол

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Андр й Скоробогатов

дибил?

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Dani4 Seo

исчезни

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Хлоргексидин

Появись

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Таир Бакиев

ага, среди этих "толковых уехавших" как раз глава той самой Роснано.

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Влад Баревич

толковые в чем, как вовремя с...ться?)))

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Хлоргексидин

Как показывает история, в этом может крыться половина успеха

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Хлоргексидин

Видимо казна действительно опустела

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Засланец

Грант получили: Тимати, Сын чиновника и бывший министр, который покинул проект "ушел заниматься личными проектами".

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Pavel Petel

На один стартап хватит.

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Забыл Эмейлов

Опа, гранты на социальный рейтинг пошли

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Dmitriy

5 миллионов долларов, на всех

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Слегка Придурковатый

"Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами"

5 млн долларов помогут, разве что, парочке нужным людям купить себе по скромному нищебродскому коттеджу. Сомневаюсь, конечно, что это и есть важнейшая задача, связанная с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета. Но чем чёрт не шутит. Лол.

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tarex

А как же Инновационный центр «Сколково»?
Все патриоты знают, что в пиндостанской Кремневой долине завидуют и восхищаются ноучными достижениями россиянских учоных!
А, ну да, там бабки кончились... бяда пичаль =(

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Dani4 Seo

ого, что это с ними случилось? неужели международное унижение достигло красной линии?

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Вадим Д.

Меньше 10 лярдов на перспективы не предлагать!
Тащ Мишустин, что за мелочность?

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16 комментариев
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