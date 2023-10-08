День 592: правительство выделило 500 млн рублей на поддержку разработчиков новых перспективных технологий Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).
Контекст
Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами. Это поможет «выполнению важнейших задач, связанных с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета».
Россия после двухлетнего перерыва возобновила в сентябре 2023 года экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за 13 лет 84,4 тысяч тонн, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской таможни.
Перелёты по России подешевели в пик туристического сезона. В августе 2023 года, согласно подсчётам Росстата, цена билетов эконом-класса на внутренних рейсах снизилась в среднем на 1000 рублей в сравнении с июлем. Одной из причин снижения цен участники рынка называют возросшую конкуренцию на рынке.
Новости предыдущего дня, 6 октября — здесь.
За $5m хотят "укреплением технологического суверенитета»?
если в толковых влить , то результат будет бомба
Все толковые уже уехали. А эффективность можете лицезреть на примере Роснано.
пиздабол
дибил?
исчезни
Появись
ага, среди этих "толковых уехавших" как раз глава той самой Роснано.
толковые в чем, как вовремя с...ться?)))
Как показывает история, в этом может крыться половина успеха
Видимо казна действительно опустела
Грант получили: Тимати, Сын чиновника и бывший министр, который покинул проект "ушел заниматься личными проектами".
На один стартап хватит.
Опа, гранты на социальный рейтинг пошли
5 миллионов долларов, на всех
"Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами"
5 млн долларов помогут, разве что, парочке нужным людям купить себе по скромному нищебродскому коттеджу. Сомневаюсь, конечно, что это и есть важнейшая задача, связанная с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета. Но чем чёрт не шутит. Лол.
А как же Инновационный центр «Сколково»?
Все патриоты знают, что в пиндостанской Кремневой долине завидуют и восхищаются ноучными достижениями россиянских учоных!
А, ну да, там бабки кончились... бяда пичаль =(
ого, что это с ними случилось? неужели международное унижение достигло красной линии?
Меньше 10 лярдов на перспективы не предлагать!
Тащ Мишустин, что за мелочность?