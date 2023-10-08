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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 октября: доллар — 100,49 рубля (на 82 копейки больше, чем 6 октября), евро — 106,01 рубля (на 1,23 рубля больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 6 октября: доллар — 100,4 рубля, евро — 104,79 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 6 октября: доллар — 100,35 рубля, евро — 106,09 рубля.

Контекст

Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами. Это поможет «выполнению важнейших задач, связанных с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности и укреплением технологического суверенитета».

Россия после двухлетнего перерыва возобновила в сентябре 2023 года экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за 13 лет 84,4 тысяч тонн, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской таможни.

Перелёты по России подешевели в пик туристического сезона. В августе 2023 года, согласно подсчётам Росстата, цена билетов эконом-класса на внутренних рейсах снизилась в среднем на 1000 рублей в сравнении с июлем. Одной из причин снижения цен участники рынка называют возросшую конкуренцию на рынке.