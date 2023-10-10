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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 октября: доллар — 101, 35 рубля (на 86 копеек больше, чем 9 октября), евро — 107,03 рубля (на 1,02 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 08:09 мск: доллар — 100 рублей, евро — 105,83 рубля.

Курсы на Forex на 08:20 мск: доллар — 100,1 рубля, евро — 105,8 рубля.

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ЦБ опубликовал проект указания, который предусматривает создание специального счёта в российских банках, на котором будут учитываться цифровые рубли зарубежных кредитных организаций. Операции по «счетам цифрового рубля иностранного банка» будут совершать в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля». Его действующая версия не предусматривает, что иностранные банки могут быть участниками платформы и открывать счета в цифровых рублях, а закон о цифровом рубле — предусматривает.

РЖД начало опрашивать держателей своих евробондов, хотят ли они сохранить текущий порядок выплат по этим бумагам. По мнению экспертов, опрос понадобился, чтобы использовать его в диалоге с правительством как аргумент в пользу отказа от замещающих облигаций. Источники «Ъ» говорят, что наоборот, отказываться от них никто не планирует.

Кто и как адаптируется

«Роскосмос» разработал законопроект, который наделяет госкорпорацию правом продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса потребителям, в числе которых органы власти. Проект для внесения в Госдуму одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Правительство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о смягчении ответственности по экономическим статьям — он повышает планку, при которой нанесенный экономическим нарушением ущерб считается крупным или особо крупным. Госдума поддержала документ в первом чтении в мае 2023 года. Ко второму чтению в законопроект планируют внести поправки к статьям УК: например, мошенничество: значительным ущербом признается ущерб в сумме не менее 250 тысяч рублей (в нынешней редакции — 10 тысяч рублей), крупным — стоимость имущества, превышающая 4,5 млн рублей (сейчас — 3 млн рублей), особо крупным – превышающая 18 млн рублей (сейчас — 12 млн рублей).

Какие есть проблемы и трудности

Компания «Бренд», владеющая марками Ярославского ликероводочного завода (ЯЛВЗ) подала заявки на регистрацию брендов «Хорта» и «Лесная» по классу алкогольных напитков, пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на данные Роспатента. Водку «Хорта» запустила в 2022 году ГК «Традиции успеха», запуск марки потребовался после расторжения лицензий холдинга Global Spirits на выпуск водки «Хортица». Собеседник газеты на алкогольном рынке знает, что ЯЛВЗ может получить бренд «Хорта» и иные марки группы.

Правительство России поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются продажей алкогольной и табачной продукции.

Контекст

Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости или доли, принадлежащей россиянам, заявила изданию Yle министр юстиции страны Лина Мери. Как отмечает Yle, собственники из России «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами». Россиянам сложно оплачивать счета из-за сложностей с банками, в итоге эти задержки платежей и неоплаченные счета приводят к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга. Связаться же с собственниками стало трудно.

Хостинг-провайдеры пожаловались, что не смогут выполнить требования Минцифры, которые могут вступить в силу уже в декабре 2023 года. Речь идёт о поправках к принятым Госдумой изменениям в закон «Об информации», которые регулируют работу хостинг-провайдеров. Проект Минцифры детализирует требования к хостерам.

В частности, они должны использовать только DNS-серверы национальной системы доменных имён, а также подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно передавать туда всю необходимую информацию. Провайдеры говорят, что не успеют реализовать все меры, также они повлекут дополнительные расходы, которые могут привести к уходу с рынка небольших игроков.

Российские компании адаптировались к санкциям по-разному: сокращали издержки и инвестиции, меняли поставщиков, упрощали сервисы и продукты, а также наращивали инновации для преодоления возникших проблем, говорится в исследовании Высшей школы экономики. Последнее сопровождалось расширением взаимодействия с госорганами — но у сторон возникает конфликт: государство хочет развития критически важных технологий и новых в общемировой практике, компании же просто пытаются выжить.