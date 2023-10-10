День 594: «Роскосмос» хочет продавать снимки Земли, иностранные банки смогут получить доступ к цифровому рублю Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10 октября: доллар — 101, 35 рубля (на 86 копеек больше, чем 9 октября), евро — 107,03 рубля (на 1,02 рубля больше).
ЦБ опубликовал проект указания, который предусматривает создание специального счёта в российских банках, на котором будут учитываться цифровые рубли зарубежных кредитных организаций. Операции по «счетам цифрового рубля иностранного банка» будут совершать в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля». Его действующая версия не предусматривает, что иностранные банки могут быть участниками платформы и открывать счета в цифровых рублях, а закон о цифровом рубле — предусматривает.
РЖД начало опрашивать держателей своих евробондов, хотят ли они сохранить текущий порядок выплат по этим бумагам. По мнению экспертов, опрос понадобился, чтобы использовать его в диалоге с правительством как аргумент в пользу отказа от замещающих облигаций. Источники «Ъ» говорят, что наоборот, отказываться от них никто не планирует.
Кто и как адаптируется
«Роскосмос» разработал законопроект, который наделяет госкорпорацию правом продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса потребителям, в числе которых органы власти. Проект для внесения в Госдуму одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Правительство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о смягчении ответственности по экономическим статьям — он повышает планку, при которой нанесенный экономическим нарушением ущерб считается крупным или особо крупным. Госдума поддержала документ в первом чтении в мае 2023 года. Ко второму чтению в законопроект планируют внести поправки к статьям УК: например, мошенничество: значительным ущербом признается ущерб в сумме не менее 250 тысяч рублей (в нынешней редакции — 10 тысяч рублей), крупным — стоимость имущества, превышающая 4,5 млн рублей (сейчас — 3 млн рублей), особо крупным – превышающая 18 млн рублей (сейчас — 12 млн рублей).
Какие есть проблемы и трудности
Компания «Бренд», владеющая марками Ярославского ликероводочного завода (ЯЛВЗ) подала заявки на регистрацию брендов «Хорта» и «Лесная» по классу алкогольных напитков, пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на данные Роспатента. Водку «Хорта» запустила в 2022 году ГК «Традиции успеха», запуск марки потребовался после расторжения лицензий холдинга Global Spirits на выпуск водки «Хортица». Собеседник газеты на алкогольном рынке знает, что ЯЛВЗ может получить бренд «Хорта» и иные марки группы.
Правительство России поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются продажей алкогольной и табачной продукции.
Контекст
Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости или доли, принадлежащей россиянам, заявила изданию Yle министр юстиции страны Лина Мери. Как отмечает Yle, собственники из России «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами». Россиянам сложно оплачивать счета из-за сложностей с банками, в итоге эти задержки платежей и неоплаченные счета приводят к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга. Связаться же с собственниками стало трудно.
Хостинг-провайдеры пожаловались, что не смогут выполнить требования Минцифры, которые могут вступить в силу уже в декабре 2023 года. Речь идёт о поправках к принятым Госдумой изменениям в закон «Об информации», которые регулируют работу хостинг-провайдеров. Проект Минцифры детализирует требования к хостерам.
В частности, они должны использовать только DNS-серверы национальной системы доменных имён, а также подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно передавать туда всю необходимую информацию. Провайдеры говорят, что не успеют реализовать все меры, также они повлекут дополнительные расходы, которые могут привести к уходу с рынка небольших игроков.
Российские компании адаптировались к санкциям по-разному: сокращали издержки и инвестиции, меняли поставщиков, упрощали сервисы и продукты, а также наращивали инновации для преодоления возникших проблем, говорится в исследовании Высшей школы экономики. Последнее сопровождалось расширением взаимодействия с госорганами — но у сторон возникает конфликт: государство хочет развития критически важных технологий и новых в общемировой практике, компании же просто пытаются выжить.
Новости предыдущего дня, 9 октября — здесь.
Пиздец, блядь.
Еще одно подтверждение, что правильно я его в ЧС отправил
Пора запретить публикации в формате дайджеста😁 чтобы строго, одна публикация - одна тема))
Ох, пардон, превысил лимиты? 😱
Лучший способ добавить этот бездарный инфомусор в ЧС и самых активных из его шалмана тоже. Сразу ветка комментариев становится приятней и полезней.
И?
«Роскосмос» — новый фотохостинг! Нашли себя-таки 👍🏻
Отличные новости. Ждём импортозамещения техники Gorenje под брендом Gej и косметики Hourglass под брендом Ass
Ну всё, официально День мошенника можно вводить. Празднование 10 октября.
И поржать
Мда, скоро хостинг станет элитной услугой, домены не только по паспорту, но и с анализами и справкой от психиатра, с поручителями и разрешением от департамента контроля чебурнета.
Компания, которая регистрирует бренды украинского происхождения...
Лучше бы конечно свои бренды раскручивали, а не чужие воровали.
А россияне нет
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10990413&ysclid=lnjxrv6yue537224712
Я всё правильно понимаю: корпорация,построенная на деньги налогоплательщиков, продаёт свою продукцию налогоплательщикам за дополнительные деньги налогоплательщиков?
Совершенно верно! Молодцы же, правда?
Да
Да и НАСА тоже гос контора. Они бесплатно свою продукцию распространяют?
Роскосмосграмм))
как поживает РоссТрелло ?
"Но в Минцифры не видят причин переносить сроки"
Максут, ну-ка иди сюда. Что на это ответишь, золотой ты наш человек?
Если даже крупняк из хостеров понимает, что текущие требования - это пиздец (хотя бы в финансовом плане, моральную сторону мы вообще оставим за скобками), то что уж говорить про хостеров поменьше и совсем маленьких, которым придётся просто тупо уйти.
Но тебе же всё ништяк, да, Максут? Вот бы все работали как ты (или один из твоих замов Паршин, лол), не покладая живота своего, тогда бы и успевали всё, правильно?
А это разве он придумал? Это наверное как всегда диды живущие сказками о великом прошлом сверху идею спустили...
Мне кажется, так корректней был бы заголовок:«Роскосмос» хочет продавать снимки Земли, где иностранные банки смогут получить доступ к цифровому рублю
Роскосмос решил зарабатывать?
Лучше поздно, чем никогда
Пилить
Роскосмос нашёл ещё один вариант как заработать*
"Дружественные" нерезиденты в сентябре продали максимальный с февраля 2022 г. объем акций на рынке РФ. Это больше всего объема 2023 года с января по август.
Они что-то знают ?
https://www.interfax.ru/business/924933
Ровненько подогнали для полного удобства.
Теперь пойдёт с шагом в 10 ₽, так всем вообще будет удобно.
А дорогой бакс — он же вообще на пользу.
пойдет, пойдет с таким шагом только вот куда ...
Я искренне не понимаю, зачем это делается. Зачем декриминализовывать мошенничество?!
Чтобы было легче подрезать пенсии. Первый раз на Земле?
Инфляция
Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов пояснил «Ведомостям», что поправки направлены на частичную декриминализацию деяний в различных экономических сферах. По его словам, необходимость увеличения верхнего порога крупного и особо крупного ущерба в УК РФ по экономическим преступлениям назрела достаточно давно, о чем уже говорило бизнес-сообщество.
Если изменения примут, то значительно снизится давления на бизнес, а также уменьшатся риски случаев, когда обычные хозяйственные споры между партнерами по бизнесу превращаются в уголовные дела. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/10/10/999690-pravitelstvo-predlozhilo-uvelichit-summu-uscherba-ot-ekonomicheskih-prestuplenii?ysclid=lnjxvvvs32644790222
Что ни новость то жесть
пусть дальше хочет
Собака по имени Пёс
Радио "Радио" было помню такое...
"государство хочет развития критически важных технологий и новых в общемировой практике"
Дедушкины сказки...
‼️ВНИМАНИЕ ‼️
Разыскиваются оптимисты - патриоты, которые хаяли меня, когда я не радовался укреплению курса рубля со 100 руб до 95 руб. И не проникся тогда этим событием.
Оптимисты - патриоты, дайте коммент позитива, а то чет не очень.
Когда доллар кончил - аж скукожился весь.