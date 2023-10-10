ЦБ представит обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября 2023 года Статьи редакции
Они сохранят цветовую палитру.
- Пресс-конференция с участием зампреда Банка России Сергея Белова и гендиректора «Гознака» Аркадия Трачука начнётся в 12:00 мск, сообщил регулятор. Трансляцию можно будет посмотреть на страницах ЦБ во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Rutube, а также на сайте МИА «Россия сегодня».
- Белов рассказывал в сентябре 2023 года, что «Гознак» уже «полным ходом печатает» обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, поскольку после презентации их сразу выдают банкам для тестов оборудования. Банкноты сохранят свою цветовую палитру (сейчас это зелёно-голубой для 1000 рублей и кирпичный для 5000).
- Какие именно достопримечательности будут изображены на обновлённых купюрах, пока неясно. Сейчас на банкноте в 1000 рублей показаны знаковые места Ярославля, на пятитысячной — достопримечательности Хабаровска.
- ЦБ объявил, что изменит дизайн купюр и добавит на них новые города, в марте 2021 года. Например, на банкноте в 1000 рублей вместо Ярославля появится Нижний Новгород, а на 5000 рублей — Екатеринбург вместо Хабаровска.
- В июне 2022-го регулятор представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей. На лицевой стороне изображена Москва, на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области.
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Вот ради таких купюр я бы даже носил наличку
Почему не цифровые? Что за архаика?!«Гознак» уже «полным ходом печатает» банкноты
Аутентично
А где изменения, с телефона не видно
Это старые фото
Не прощу Хабаровска им