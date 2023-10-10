Деньги
Таня Боброва

ЦБ представит обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября 2023 года Статьи редакции

Они сохранят цветовую палитру.

  • Пресс-конференция с участием зампреда Банка России Сергея Белова и гендиректора «Гознака» Аркадия Трачука начнётся в 12:00 мск, сообщил регулятор. Трансляцию можно будет посмотреть на страницах ЦБ во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Rutube, а также на сайте МИА «Россия сегодня».
  • Белов рассказывал в сентябре 2023 года, что «Гознак» уже «полным ходом печатает» обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, поскольку после презентации их сразу выдают банкам для тестов оборудования. Банкноты сохранят свою цветовую палитру (сейчас это зелёно-голубой для 1000 рублей и кирпичный для 5000).
  • Какие именно достопримечательности будут изображены на обновлённых купюрах, пока неясно. Сейчас на банкноте в 1000 рублей показаны знаковые места Ярославля, на пятитысячной — достопримечательности Хабаровска.
  • ЦБ объявил, что изменит дизайн купюр и добавит на них новые города, в марте 2021 года. Например, на банкноте в 1000 рублей вместо Ярославля появится Нижний Новгород, а на 5000 рублей — Екатеринбург вместо Хабаровска.
  • В июне 2022-го регулятор представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей. На лицевой стороне изображена Москва, на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области.
Лицевая сторона банкнот в 1000 и 5000 рублей образца 1997 года и модификации 2010 года / ЦБ

#новость #цб

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7 комментариев
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 Чай поставьте
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Амбассадор Черноголовки

Вот ради таких купюр я бы даже носил наличку

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Вадим Д.

Почему не цифровые? Что за архаика?!

«Гознак» уже «полным ходом печатает» банкноты
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Alex Shevchenko

Аутентично

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Dmitry Porkhaev

А где изменения, с телефона не видно

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Леонид Гнездилов

Это старые фото

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Амбассадор Черноголовки
на 5000 рублей — Екатеринбург вместо Хабаровска

Не прощу Хабаровска им

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4 комментария
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