Сервис для аренды жилья Keygo привлёк $500 тысяч от топ-менеджера «Яндекса» и других Статьи редакции
Стартап запустили в феврале 2023 года, он предлагает жильё для краткосрочной аренды с автоматизированными услугами.
- Keygo привлёк $500 тысяч от группы инвесторов с оценкой компании в $3,5 млн, рассказали в стартапе. Деньги потратят на развитие сервиса и запуск приложения.
- В проект вложился сооснователь Delivery Club и глава бизнес-группы «Яндекса» в области электронной торговли и логистических сервисов Даниил Шулейко, основатель строительной группы RBI Эдуард Тиктинский, гендиректор стриминга Muzlab Виктор Христенко, директор по продажам «Авито» Сергей Бугорский, глава петербургского филиала Angelsdeck Сергей Лимонов. Стартап не раскрыл долю каждого из инвесторов.
- Keygo основали в феврале 2023 года Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов. Они запускали и развивали «Яндекс Такси» и «Яндекс Еду» на международных рынках. Keygo предлагает сервис краткосрочной аренды жилья с автоматизированными процессами. Например, круглосуточная поддержка в приложении вместо ресепшн, заезд и выезд из апартаментов без собственников и другое. Стартап арендует у владельцев помещения на срок от года.
- Keygo управляет 50 объектами в Ереване и Бангкоке. Запуск сервиса в России не планируется, стартап будет развиваться в Юго-Восточной Азии. Жильё доступно на Airbnb, Booking, Ostrovok и «Суточно.ру», собственное приложение планируют запустить в ближайшее время. В нём будет бронь без комиссии.
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Да что эти привлечения, там ВК Лебедева назначили директором по дизайну, вот там сейчас весь VC (-:
Новость сорвала куш
Что-то вспомнилось
Три копейки по оценке в три копейки
Наоборот, переплатили.
На сайте написано, что у них 1034 клиента (точнее, квартиры, но для простоты будем считать, что у каждого только одна квартира под сдачу).
Оценка $3,5 млн — это по $3385 за клиента.
Что-то, кажется, дороговато.
На перспективу пошли
Не навсегда же 1034 клиента))