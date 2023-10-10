Деньги
Таня Боброва

Госдума поддержала в первом чтении самозапрет на выдачу потребкредитов Статьи редакции

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 июля 2024 года.

  • В случае принятия законопроект позволит россиянам устанавливать «запрет на заключение с ними договоров потребительского кредита (займа)».
  • По плану ограничения будут действовать на договоры с банками и МФО. Исключение — займы, обязательства по которым обеспечены ипотекой или залогом транспортного средства.
  • Россияне смогут установить или снять запрет бесплатно на Госуслугах. Заявление должно содержать данные СНИЛС для идентификации, указывает «Интерфакс». Это единственный документ, который не меняется в течение жизни. После этого информацию внесут в кредитную историю.
  • Банки и МФО должны будут запросить у квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета. Если он есть — отказать клиенту. Если заём выдадут несмотря на запрет, потребовать от человека выплат кредитор не сможет, пояснял ЦБ.
  • Закон позволит защититься от мошенников, которые оформляют кредиты, используя украденные личные данные, прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
  • ЦБ предложил разрешить россиянам заранее отказываться от оформления кредитов ещё летом 2022 года. Регулятор считает, что механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных, включая копии паспортов, логины, пароли и так далее.

#новость #законы #кредиты

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58 комментариев
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 Мурад Муртазалиев

Сейчас где-то плачут альфа и тинек, которые раздавали деньги мошенникам как с добрым утром, а потом требовали их с клиентов

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Kiss1nger

Сомневаюсь что примут. Будут полоскать годами.

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1 комментарий
О персональных данных
Россияне смогут установить или снять запрет бесплатно на Госуслугах.
После этого информацию внесут в кредитную историю.

А если у человека нет госуслуг и/или кредитной истории?

ЦБ предложил разрешить россиянам заранее отказываться от оформления кредитов ещё летом 2022 года.

Ну, конечно! Этот запрет Банку России предлагали ввести лет 5-7 назад. А он теперь выдаёт как свою идею.

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Слегка Придурковатый

Отсутствие кредитной истории - это тоже своего рода кредитная история.

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jonewayne
А если у человека нет госуслуг

то не сможет поставить запрет.

и/или кредитной истории?

тогда

информацию внесут в кредитную историю.

и она у него появится.

Ваш КО!

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7 комментариев
Alex R

Если нет госуслуг, тогда через мфц

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Вадим Д.

До июля мы все в опасности!

Да кого я обманываю, и после — тоже, но одно может стать меньше.

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Иван Серик
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Dima Alexeev

Всё-таки они внесли этот СНИЛС в требования. Это сильно повредит бизнесу, тк те, кто работает по УПРИД (упрощенная идентификация), делают её сейчас по номеру паспорта + ИНН (который сам по себе берет оп номеру паспорта). Если БКИ начнут такую информацию отдавать только по СНИЛС, то придется еще и его в анкете просить, а у большинства его с собой нет.
Может быть, если им не запретят, БКИ сделают связку СНИЛС-ИНН/Номер паспорта, по которому начнут отдавать инфу по запрету. Но, если и сделают, то не сразу

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Иван Иванов

А просто номер в качестве снилса не канает? Или нужна именно бумажка?

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4 комментария
selecadm

Запрашивать надо все идентификаторы. У меня с ФССП прикол. Суд выдал на мой долг ИЛ только с паспортными данными, без ИНН и СНИЛС. Далее ФССП запрашивает эти данные, и если из ФНС они ИНН получили, то СНИЛС из ПФР уже нет, им тупо не ответили. И приставы не знают, где я работаю, куда отправлять постановление. Я так уже 9 месяцев долг не плачу. Хотя в суд я сам предоставляю все свои идентификаторы, но им пофигу. Паспортные и всё. Как в законе написано ОДИН ИЗ идентификаторов, вот они чётко исполняют закон. Как и этот УПРИД.

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Вот так было бы лучше:

Госдума поддержала в первом и последнем чтении самозапрет на принятие законопроектов.

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Сергей
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Амбассадор Черноголовки

А ты хорош

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Никита

Меня смущает что кредит на авто все ещё могут без вашего ведома какой-то злоумышленник оформить, учитывая что его можно по условно 2ум документам оформить, по машину на запчасти или сливают а-ля срочно

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Dima Alexeev

Что толку мошенникам брать на тебя этот кредит, если деньги уходят в салон и машину получить ты лично только можешь?

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6 комментариев
jonewayne

Вы хоть раз брали автокредит?) Это сильно отличается от потреба по смс не вставая с дивана.

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3 комментария
Jian-Yang

Я правильно понимаю мошенники смогут оформить запрет 🚫 и вымогать деньги за его снятие? )

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Никита

Ну для этого надо гос услуги взломать а это сло.... А, ну да

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1 комментарий
Kiss1nger

А еще угрожать тем, что сходят за вас в военкомат и распишутся в повестке.

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2 комментария
Alex R

Не смогут. А если смогут, то снимаешь через госуслуги.

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Олег Волк
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Амбассадор Черноголовки

Не говорил я такого

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Zloy Sniper

Давно пора. Банки слегка взгрустнут. Так как сейчас не только мошенники в плюсе, обналичивая кредиты, оформленные на посторонних людей, но и сами банки, так как теперь обманутый должник должен им, а зеачит что-то можно стрясти и даже с процентами.

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Соня

Думаю мало что изменится. Мало кто поставит себе такой запрет. Единицы. И те кто склонен к микрозаймам и находится в стадии "пора завязывать"

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1 комментарий
debil
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Kashevarin
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Амбассадор Черноголовки
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Alex R

Главное чтоб была опция МФО и Банки. Чтоб например МФО запретить, а банки оставить.

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Vlad

Еще бы сделали самозапреты на открытие юрлиц. А то столько ООО оформляют без ведома людей, берут на эти ООО займы и тд, и потом человек отвечает за все это.

Вроде сделать ЭЦП на любого человека стоит сейчас на черном рынке около 10тр!

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55 комментариев
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