Госдума поддержала в первом чтении самозапрет на выдачу потребкредитов Статьи редакции
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 июля 2024 года.
- В случае принятия законопроект позволит россиянам устанавливать «запрет на заключение с ними договоров потребительского кредита (займа)».
- По плану ограничения будут действовать на договоры с банками и МФО. Исключение — займы, обязательства по которым обеспечены ипотекой или залогом транспортного средства.
- Россияне смогут установить или снять запрет бесплатно на Госуслугах. Заявление должно содержать данные СНИЛС для идентификации, указывает «Интерфакс». Это единственный документ, который не меняется в течение жизни. После этого информацию внесут в кредитную историю.
- Банки и МФО должны будут запросить у квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета. Если он есть — отказать клиенту. Если заём выдадут несмотря на запрет, потребовать от человека выплат кредитор не сможет, пояснял ЦБ.
- Закон позволит защититься от мошенников, которые оформляют кредиты, используя украденные личные данные, прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- ЦБ предложил разрешить россиянам заранее отказываться от оформления кредитов ещё летом 2022 года. Регулятор считает, что механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных, включая копии паспортов, логины, пароли и так далее.
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Сейчас где-то плачут альфа и тинек, которые раздавали деньги мошенникам как с добрым утром, а потом требовали их с клиентов
Сомневаюсь что примут. Будут полоскать годами.
После этого информацию внесут в кредитную историю.
А если у человека нет госуслуг и/или кредитной истории?ЦБ предложил разрешить россиянам заранее отказываться от оформления кредитов ещё летом 2022 года.
Ну, конечно! Этот запрет Банку России предлагали ввести лет 5-7 назад. А он теперь выдаёт как свою идею.
Отсутствие кредитной истории - это тоже своего рода кредитная история.
то не сможет поставить запрет.и/или кредитной истории?
тогдаинформацию внесут в кредитную историю.
и она у него появится.
Ваш КО!
Если нет госуслуг, тогда через мфц
До июля мы все в опасности!
Да кого я обманываю, и после — тоже, но одно может стать меньше.
Всё-таки они внесли этот СНИЛС в требования. Это сильно повредит бизнесу, тк те, кто работает по УПРИД (упрощенная идентификация), делают её сейчас по номеру паспорта + ИНН (который сам по себе берет оп номеру паспорта). Если БКИ начнут такую информацию отдавать только по СНИЛС, то придется еще и его в анкете просить, а у большинства его с собой нет.
Может быть, если им не запретят, БКИ сделают связку СНИЛС-ИНН/Номер паспорта, по которому начнут отдавать инфу по запрету. Но, если и сделают, то не сразу
А просто номер в качестве снилса не канает? Или нужна именно бумажка?
Запрашивать надо все идентификаторы. У меня с ФССП прикол. Суд выдал на мой долг ИЛ только с паспортными данными, без ИНН и СНИЛС. Далее ФССП запрашивает эти данные, и если из ФНС они ИНН получили, то СНИЛС из ПФР уже нет, им тупо не ответили. И приставы не знают, где я работаю, куда отправлять постановление. Я так уже 9 месяцев долг не плачу. Хотя в суд я сам предоставляю все свои идентификаторы, но им пофигу. Паспортные и всё. Как в законе написано ОДИН ИЗ идентификаторов, вот они чётко исполняют закон. Как и этот УПРИД.
Вот так было бы лучше:
Госдума поддержала в первом и последнем чтении самозапрет на принятие законопроектов.
А ты хорош
Меня смущает что кредит на авто все ещё могут без вашего ведома какой-то злоумышленник оформить, учитывая что его можно по условно 2ум документам оформить, по машину на запчасти или сливают а-ля срочно
Что толку мошенникам брать на тебя этот кредит, если деньги уходят в салон и машину получить ты лично только можешь?
Вы хоть раз брали автокредит?) Это сильно отличается от потреба по смс не вставая с дивана.
Я правильно понимаю мошенники смогут оформить запрет 🚫 и вымогать деньги за его снятие? )
Ну для этого надо гос услуги взломать а это сло.... А, ну да
А еще угрожать тем, что сходят за вас в военкомат и распишутся в повестке.
Не смогут. А если смогут, то снимаешь через госуслуги.
Не говорил я такого
Давно пора. Банки слегка взгрустнут. Так как сейчас не только мошенники в плюсе, обналичивая кредиты, оформленные на посторонних людей, но и сами банки, так как теперь обманутый должник должен им, а зеачит что-то можно стрясти и даже с процентами.
Думаю мало что изменится. Мало кто поставит себе такой запрет. Единицы. И те кто склонен к микрозаймам и находится в стадии "пора завязывать"
Главное чтоб была опция МФО и Банки. Чтоб например МФО запретить, а банки оставить.
Еще бы сделали самозапреты на открытие юрлиц. А то столько ООО оформляют без ведома людей, берут на эти ООО займы и тд, и потом человек отвечает за все это.
Вроде сделать ЭЦП на любого человека стоит сейчас на черном рынке около 10тр!