Yandex N.V. не подавала в правкомиссию заявление о продаже российского бизнеса — Минцифры Статьи редакции
Компания в ноябре 2022 года объявила, что планирует выделить эту часть бизнеса в отдельную группу и выйти из числа акционеров.
- Нидерландская Yandex N.V. не подавала в правительственную комиссию по иностранным инвестициям заявление о продаже активов в России, пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.
- По словам Шадаева был только запрос на «внутригрупповую реструктуризацию компании».
- В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента «Яндекса». А сама планирует со временем выйти из числа акционеров группы и сменить название.
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров для управления компанией. Сделку оценивали в $4 млрд. В мае 2023-го Yandex N.V. получила заявки на покупку этой доли от Владимира Потанина и Вагита Алекперова, сообщал Bloomberg.
- Предполагаемый состав консорциума согласовал Владимир Путин — в него также вошёл глава «Севергрупп» Алексей Мордашов и банк ВТБ, выяснил The Bell. Но в июне сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей, санкций избежал только Алекперов.
- В рамках реструктуризации «Яндекс» также должен был выкупить российский бизнес у нидерландской материнской структуры, которая в итоге должна была достаться Аркадию Воложу. Изначально правкомиссия согласовала эту выплату в размере $250 млн, но после публикации бизнесмена против «военной операции» в Украине сумма сократилась почти втрое — «до $70-80 млн», писал Frank Media со ссылкой на одного из чиновников. Новые условия удалось согласовать, и сделка находится на стадии оформления, уточнил собеседник.
40 показов
402 открытия
Нежданчик!
Все что нужно знать про "частный" бизнес в России.
Пу согласовал, а Яндекс не продал. Бывает 🤷🏼♂️