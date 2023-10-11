Xerox продала российский бизнес местному топ-менеджменту Статьи редакции
Он продолжит работать как отдельная компания и сменит название.
- Производитель печатного оборудования Xerox объявил, что покидает Россию — компания продала российское подразделение местному топ-менеджменту. Сумма и условия сделки не раскрываются.
- ООО «Ксерокс (СНГ)» будет работать как независимая организация, в ближайшее время сменит название и не будет связано с Xerox, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
- Сотрудники компании сохранят свои места. Также подразделение продолжит сервисное обслуживание своих заказчиков, будет по-прежнему оказывать услуги по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, поставлять бумажную продукцию.
- Подразделение Xerox в России работало с 1993 года. В марте 2022-го компания приостановила поставки своих товаров в страну. В Xerox отмечали, что у неё есть отделы в России и Украине, но ни одно «не приносит серьёзной прибыли».
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Ксерокс (СНГ)» в 2022 году уменьшилась в два раза, до 6,7 млрд рублей. Компания получила убыток в 258 млн рублей против прибыли в 161 млн рублей в 2021-м.
416 показов
799 открытий
Топ-менеджмент будет ксерить.
Autodesk вчера ушёл, сегодня Xerox, ни дня без достижений.
Мы своими силами ксерить будем, не нужен нам этот Xerox
Серить будут.
Это-то да, и немоло (-:
Херить 😁
Вообще, продажа местном менеджменту обычно расценивается как "Мы ушли, но трусы, носки и зубную щетку оставим".
А кому ещё продавать, если они уже знают все бизнес-процессы.
Все правильно! Нужно просто формально провести продажу, чтобы показать, как они не хотят делать бизнес в России.
Сменит название на "Хеr Ох"
пОхер (-:
Спасибо за информацию конечно, но ничего не поменяется..
Ксерокс энд дот)
+ еще одна фирма по заправке картриджей
Какая хоть одна причина ухода?
Не выдержали конкуренции
причина которую нельзя называть вслух
Амеры запретили работать
Наверно боязнь попасть под ст . 20.3.3 КоАП РФ, это модная статья, сейчас под нее всех гребут ;)
если сменит название на "Ксерокопия" то еще годится
Поздравляем, получается. Хорошо, что не иностранным, как все в последнее время
Как всегда, с возможностью выкупа бизнеса обратно в течение ближайших ста лет?