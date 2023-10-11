Деньги
Евгения Евсеева

Xerox продала российский бизнес местному топ-менеджменту Статьи редакции

Он продолжит работать как отдельная компания и сменит название.

  • Производитель печатного оборудования Xerox объявил, что покидает Россию — компания продала российское подразделение местному топ-менеджменту. Сумма и условия сделки не раскрываются.
  • ООО «Ксерокс (СНГ)» будет работать как независимая организация, в ближайшее время сменит название и не будет связано с Xerox, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
  • Сотрудники компании сохранят свои места. Также подразделение продолжит сервисное обслуживание своих заказчиков, будет по-прежнему оказывать услуги по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, поставлять бумажную продукцию.
  • Подразделение Xerox в России работало с 1993 года. В марте 2022-го компания приостановила поставки своих товаров в страну. В Xerox отмечали, что у неё есть отделы в России и Украине, но ни одно «не приносит серьёзной прибыли».
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Ксерокс (СНГ)» в 2022 году уменьшилась в два раза, до 6,7 млрд рублей. Компания получила убыток в 258 млн рублей против прибыли в 161 млн рублей в 2021-м.
Фото Technokrata

#новость #xerox

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22 комментария
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 Тимон
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Вадим Д.

Топ-менеджмент будет ксерить.
Autodesk вчера ушёл, сегодня Xerox, ни дня без достижений.

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Артемий С.

Мы своими силами ксерить будем, не нужен нам этот Xerox

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Геннадий Карпенко

Серить будут.

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Вадим Д.

Это-то да, и немоло (-:

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Alex Shevchenko

Херить 😁

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Kiss1nger

Вообще, продажа местном менеджменту обычно расценивается как "Мы ушли, но трусы, носки и зубную щетку оставим".

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Alex R

А кому ещё продавать, если они уже знают все бизнес-процессы.

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Владимир Пивульский

Все правильно! Нужно просто формально провести продажу, чтобы показать, как они не хотят делать бизнес в России.

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Иван Серик

Сменит название на "Хеr Ох"

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Вадим Д.

пОхер (-:

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Илья Заводов

Спасибо за информацию конечно, но ничего не поменяется..

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Alex Shevchenko

Ксерокс энд дот)

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sunblade

+ еще одна фирма по заправке картриджей

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NN

Какая хоть одна причина ухода?

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Sith Bender

Не выдержали конкуренции

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Артем Дедулин

причина которую нельзя называть вслух

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Серж

Амеры запретили работать

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sunblade

Наверно боязнь попасть под ст . 20.3.3 КоАП РФ, это модная статья, сейчас под нее всех гребут ;)

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Антон Вальцев

если сменит название на "Ксерокопия" то еще годится

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Лара Бёрд

Поздравляем, получается. Хорошо, что не иностранным, как все в последнее время

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Штуки из труб

Как всегда, с возможностью выкупа бизнеса обратно в течение ближайших ста лет?

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19 комментариев
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