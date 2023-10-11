Акции производителя обуви Birkenstock начали торговаться на NYSE — по цене $41 за штуку Статьи редакции
Это на 11% меньше их стоимости на IPO.
- Немецкая обувная компания Birkenstock провела первичное размещение бумаг по $46 за каждую — в рамках изначально озвученного диапазона в $44-49. Компания продала 10,75 млн обыкновенных акций и привлекла около $495 млн, пишет CNBC. Деньги направят на погашение займов. Ещё 21,5 млн бумаг продали акционеры.
- На IPO компания получила оценку в $8,64 млрд, до этого рассчитывая на показатель от $8,3 млрд до $9,2 млрд. На 21:25 мск бумаги с тикером BIRK торговались на уровне $41,34, а рыночная капитализация составляла $7,66 млрд.
- До этого IPO в США провели разработчик чипов Arm и сервис доставки продуктов Instacart — это признак того, что фондовый рынок оживляется, пишут СМИ. Однако, как отмечает Financial Times, не самый успешный дебют Birkenstock служит напоминанием о том, инвесторы по-прежнему осторожничают после повсеместной раздачи денег в 2020-2021 годах.
- Birkenstock основали в 1774 году. Фирменные сандалии c гибкой подошвой она начала выпускать в 1960-х.
- Братья Биркеншток унаследовали бизнес в 2002 году, но не справились с управлением. В 2013 году один из них, Стефан, продал долю двум другим — Алексу и Кристиану — за несколько сотен миллионов долларов. Те в 2021 году передали 70% в бизнесе инвестфирме L Catterton. Компанию тогда оценили в $4,8 млрд.
- По итогам фискального 2020 года объём продаж Birkenstock в денежном выражении составил $771 млн, в фискальном 2022-м — $1,32 млрд.
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Хайпанул бренд за последние 2 года речник мощно, но какие же они все-таки стремные 😵💫
У вас нет вкуса и чувства стиля. Это очень удобные и круто выглядящие сандалии, сабо. С учетом их довольно низкой стоимости в размере 120-150 евро, альтернатив им нет. Подобное от люкс брендов будет стоить либо значительно дороже, либо в ту же цену значительно хуже выглядящим.
У большинства россиян примерно столько зимний гардероб стоит
Ну да, это же основной рынок Birkenstock.
За неделю второй раз, кажется, новость проходит. Новостей нет что ли больше? Про бизнес. Разумеется. Например, как г-н А выиграл господина Т. В суде.
Почти как капитализация автоваз :)
А Дмитрий а Дрезе на коммерсант эфэм....