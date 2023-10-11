Путин ввёл обязательную продажу валютной выручки для отдельных компаний — долю определят позже Статьи редакции
Цель — стабилизировать валютный курс.
- О подписании указа «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам» сообщило правительство.
- Список тех, кого коснутся изменения, состоит из 43 групп компаний. Они работают в отраслях топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства.
- Часть экспортёров должна будет в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на внутреннем рынке «в объёмах и сроках, которые будут установлены правительством». Их определят в ближайшие сутки.
- Отдельные компании также обяжут предоставлять Росфинмониторингу и ЦБ «индикативные планы-графики» по покупке и продаже иностранной валюты на российском рынке. А к некоторым экспортёрам приставят «уполномоченных представителей» Росфинмониторинга — они будут следить за соблюдением правил валютного регулирования.
- Правительству дали неделю, чтобы принять все необходимые акты и уведомить экспортёров о том, что их включили в перечень, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% зачисленной валютной выручки в течение трёх дней. Продавать сказали любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, объяснял ЦБ.
- В апреле срок продажи увеличили до 60 дней. В мае Минфин разрешил продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ расширил сроки до 120 рабочих дней. В июне требование отменили.
- В августе 2023 года источники Reuters сообщили, что правительство вновь обсуждает возврат к обязательной продаже валюты, при том что ещё в апреле ЦБ отрицал необходимость возвращаться к репатриации. Так же рассуждал и Минфин.
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Так выручка же в рупиях и юанях. Что продавать собрались?
А продать надо доллары! Так Путин указал.
Погуглите что такое "кросс курсы".
И чё кросс-курсы? На продажу рупий и юаней надо разрешение Индии и Китая спрашивать - они не СКВ.
И ещё не понятно, экспортеры, они что, совсем страх потеряли?
Совсем слушаться перестали?
а сейчас что смешного?
Просто лайки собирает
рандомом под новости одну и ту же гифку кидает, не поймет, как тут другую разместить)
@Инспектор тут бот, который постит одно и тоже видео под рандомными постами.
Видимо до марта/апреля, а дальшеМы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на N %. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него X рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили Y. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились
Ну, с точки зрения государства именно так. Дешёвый рубль поддерживает бюджет, расходы которого только растут. Но вот электорат что-то начинает подозревать при курсе доллара за 100.
Это только за счёт снижения зарплат бюджетников. Бизнес все-равно ценники под курс выставляет в том числе на господряды.
Неплохо-неплохо, в Минфине не хотите поработать?
Ну да. На 6 месяцев
нет времени объяснять, продавай выручку
куча антироссийских экспертов-шутников инкаминг
Скорее камингаут)
Ну всё, бакс по 30.
Скриньте этот коммент и сразу удаляйте
Не, 30 правительству невыгодно. Они уже использовали этот инструмент в 2022 и передержали немного - рубль слишком укрепился. В этот раз могут действовать осторожнее.
это да, я просто думаю, а чем им не выгоден курс по 100
тут наверно баланс нужен, народ беднеет.
то есть да, они заливают рублями некоторые слои населения, но такими темпами даже эти слои будут беднеть. может такая логика.
например мужики во дворе жалуются, что машину поменять уже не смогут.
Я уверен, что в 2024 году будет курс 200. Можете скринить.
Либо ишак сдохнет, либо падишах...
Шутку придумайте сами 😄
ну-ну, удачи чо
й
Когда курсу доллара не помогли ни слова, ни ставка ЦБ, ни обещания. Пора продавать выручку
Но ведь этот непредсказуемый непрозрачный указ прямо противоречит заявленной цели.