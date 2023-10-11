Деньги
Полина Лааксо

Путин ввёл обязательную продажу валютной выручки для отдельных компаний — долю определят позже Статьи редакции

Цель — стабилизировать валютный курс.

  • О подписании указа «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам» сообщило правительство.
  • Список тех, кого коснутся изменения, состоит из 43 групп компаний. Они работают в отраслях топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства.
  • Часть экспортёров должна будет в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на внутреннем рынке «в объёмах и сроках, которые будут установлены правительством». Их определят в ближайшие сутки.
  • Отдельные компании также обяжут предоставлять Росфинмониторингу и ЦБ «индикативные планы-графики» по покупке и продаже иностранной валюты на российском рынке. А к некоторым экспортёрам приставят «уполномоченных представителей» Росфинмониторинга — они будут следить за соблюдением правил валютного регулирования.
  • Правительству дали неделю, чтобы принять все необходимые акты и уведомить экспортёров о том, что их включили в перечень, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций.

Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка.

Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства
Владимир Путин. Источник: «Банки.ру»
  • В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% зачисленной валютной выручки в течение трёх дней. Продавать сказали любую валюту по рыночному курсу любым законным способом, объяснял ЦБ.
  • В апреле срок продажи увеличили до 60 дней. В мае Минфин разрешил продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ расширил сроки до 120 рабочих дней. В июне требование отменили.
  • В августе 2023 года источники Reuters сообщили, что правительство вновь обсуждает возврат к обязательной продаже валюты, при том что ещё в апреле ЦБ отрицал необходимость возвращаться к репатриации. Так же рассуждал и Минфин.

#валюта #курсывалют #новость

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29 комментариев
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 Alex R

Так выручка же в рупиях и юанях. Что продавать собрались?

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Gre Li

А продать надо доллары! Так Путин указал.

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Борис Моренко

Погуглите что такое "кросс курсы".

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Хозяин

И чё кросс-курсы? На продажу рупий и юаней надо разрешение Индии и Китая спрашивать - они не СКВ.

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S.Capusta

И ещё не понятно, экспортеры, они что, совсем страх потеряли?
Совсем слушаться перестали?

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debil
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Алеоп

а сейчас что смешного?

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Степан Фадеев

Просто лайки собирает

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Алеоп

рандомом под новости одну и ту же гифку кидает, не поймет, как тут другую разместить)

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Old Car Raffle

@Инспектор тут бот, который постит одно и тоже видео под рандомными постами.

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Михаил

Видимо до марта/апреля, а дальше

Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на N %. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него X рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили Y. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились
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Gre Li

Ну, с точки зрения государства именно так. Дешёвый рубль поддерживает бюджет, расходы которого только растут. Но вот электорат что-то начинает подозревать при курсе доллара за 100.

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Alex R

Это только за счёт снижения зарплат бюджетников. Бизнес все-равно ценники под курс выставляет в том числе на господряды.

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Хозяин

Неплохо-неплохо, в Минфине не хотите поработать?

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Фоксик

Ну да. На 6 месяцев

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Хозяин

нет времени объяснять, продавай выручку

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Данила Королев

куча антироссийских экспертов-шутников инкаминг

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Get Money
инкаминг

Скорее камингаут)

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Алеоп

Ну всё, бакс по 30.
Скриньте этот коммент и сразу удаляйте

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Andrey Zykov

Не, 30 правительству невыгодно. Они уже использовали этот инструмент в 2022 и передержали немного - рубль слишком укрепился. В этот раз могут действовать осторожнее.

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Алеоп

это да, я просто думаю, а чем им не выгоден курс по 100

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Ware Wow

тут наверно баланс нужен, народ беднеет.
то есть да, они заливают рублями некоторые слои населения, но такими темпами даже эти слои будут беднеть. может такая логика.

например мужики во дворе жалуются, что машину поменять уже не смогут.

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Alex R

Я уверен, что в 2024 году будет курс 200. Можете скринить.

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Piu-piu

Либо ишак сдохнет, либо падишах...

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Ware Wow
долю определят позже

Шутку придумайте сами 😄

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hakhagmon

ну-ну, удачи чо

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Александр Кайт

й

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Baddy Boy

Когда курсу доллара не помогли ни слова, ни ставка ЦБ, ни обещания. Пора продавать выручку

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Zamir Saidov

Но ведь этот непредсказуемый непрозрачный указ прямо противоречит заявленной цели.

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