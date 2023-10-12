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Фото: Carlos Irineu da Costa / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 октября: доллар — 99,98 рубля (на 5 копеек больше, чем 11 октября), евро — 105,95 рубля (на 27 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 97,65 рубля, евро — 103,82 рубля.

Курсы на Forex на 08:00 мск: доллар — 97,29 рубля, евро — 103,52 рубля.

Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования ИТ-компаний на 25% до конца 2023 года, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Он напомнил, что на 2022-й в федеральном бюджете на льготные ИТ-кредиты заложено 2 млрд рублей. Ещё 500 млн рублей можно получить с помощью перераспределения бюджета с других ведомственных проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика».

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ВТБ, попавший под санкции и потерявший возможность получать выплаты по кредитам на сумму $1,8 млрд, выданным казахстанской горнодобывающей Kaz Minerals, переуступил их компаниям Finnaccord Олега Новачука и неизвестной «Сити Инвест 6».

ЦБ в преддверии назначения кандидатов на должности членов совета директоров Банка России письменно ответил на вопросы депутатов – половина из них касалась курса рубля. Регулятор в очередной раз отметил главную идею своей политики — таргетировать инфляцию, а не стоимость национальной валюты.

При этом ЦБ назвал факторы, которые помогают стабилизировать рубль: повышение ключевой ставки; отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила; разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчётах; новая экспортная пошлина, привязанная к курсу; продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.

Кто и как адаптируется

Французская компания Legrand — производитель электрооборудования разной степени сложности, от удлинителей до зарядок для электромобилей — продала три завода и 20 представительств в России электротехнической компании IEK GROUP. Вложения в производство за три года составят 1 млрд рублей, сообщили в IEK GROUP.

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие) в сентябре 2023 года предложил повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7%. Отпускные — с 229 рублей до 243; оптовые — с 238 рублей до 253, розничные — с 281 до 301 рубля за пол-литровую бутылку.

Минпромторг сообщил, что в период с 2023-го по 2025-й будет направлено более 100 млрд рублей на проведение опытно-конструкторских работ по разработке оборудования для производства микро-, СВЧ-, силовой и оптоэлектроники, а также специализированных материалов.

Какие есть проблемы и трудности

Холдинг LetterOne, владеющий зарубежными активами Михаила Фридмана и его партнёров, по итогам 2022 года получил убыток в размере $7,85 млрд, выяснил Forbes. В 2021-м у него была прибыль в $4,56 млрд. Чистая стоимость всех активов упала до $18,65 млрд — самого низкого показателя с момента создания LetterOne.

Контекст

Доменный брокер Павел Гросс Днепров сообщил, что «Тинькофф» зарегистрировал несколько новых доменных имен, среди которых был Tbank. В банке ответили, что «Тинькофф» регистрирует в год до сотни доменов.

Эффект от обязательной продажи валютной выручки частью экспортёров вряд ли будет долгим, но участники рынка должны обеспокоиться ограничениями, которые могут подстегнуть отток капитала и ослабить рубль, заявил РБК экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

Почти две трети (70%) российского рынка решений для сбора, аналитики и визуализации данных на сегодня представлено иностранными компаниями. Такая статистика приведена в исследовании компании-разработчика «Нота» (входит в группу Т1), с которым ознакомились «Ведомости».

Правительство в бюджете на 2024-2026 годы предлагает урезать средства, выделяемые на строительство атомных ледоколов. Финансирование головного сверхмощного ледокола «Лидер» может снизиться на 5 млрд рублей за три года, а двух новых серийных ЛК-60 — на 4 млрд рублей. Сокращение связано с резко выросшей стоимостью проектов.