{"id":14121,"url":"\/distributions\/14121\/click?bit=1&hash=b7ef70d8df3ae70f46ecbd2dc02eeea0539a7f9e1aac09a5b23a99c03ac0b2ca","title":"\u041a\u0442\u043e \u0438\u0437\u043c\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0448\u0443\u043c\u0430 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 ","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Евгения Евсеева

День 596: производитель розеток Legrand продал заводы в России, производители алкоголя просят поднять цены на водку Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

2.6K показов
2.1K открытий
Фото:  Carlos Irineu da Costa / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 октября: доллар — 99,98 рубля (на 5 копеек больше, чем 11 октября), евро — 105,95 рубля (на 27 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 97,65 рубля, евро — 103,82 рубля.

Курсы на Forex на 08:00 мск: доллар — 97,29 рубля, евро — 103,52 рубля.

Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования ИТ-компаний на 25% до конца 2023 года, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Он напомнил, что на 2022-й в федеральном бюджете на льготные ИТ-кредиты заложено 2 млрд рублей. Ещё 500 млн рублей можно получить с помощью перераспределения бюджета с других ведомственных проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика».

ВТБ, попавший под санкции и потерявший возможность получать выплаты по кредитам на сумму $1,8 млрд, выданным казахстанской горнодобывающей Kaz Minerals, переуступил их компаниям Finnaccord Олега Новачука и неизвестной «Сити Инвест 6».

ЦБ в преддверии назначения кандидатов на должности членов совета директоров Банка России письменно ответил на вопросы депутатов – половина из них касалась курса рубля. Регулятор в очередной раз отметил главную идею своей политики — таргетировать инфляцию, а не стоимость национальной валюты.

При этом ЦБ назвал факторы, которые помогают стабилизировать рубль: повышение ключевой ставки; отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила; разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчётах; новая экспортная пошлина, привязанная к курсу; продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.

Кто и как адаптируется

Французская компания Legrand — производитель электрооборудования разной степени сложности, от удлинителей до зарядок для электромобилей — продала три завода и 20 представительств в России электротехнической компании IEK GROUP. Вложения в производство за три года составят 1 млрд рублей, сообщили в IEK GROUP.

Купить рекламу Отключить

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие) в сентябре 2023 года предложил повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7%. Отпускные — с 229 рублей до 243; оптовые — с 238 рублей до 253, розничные — с 281 до 301 рубля за пол-литровую бутылку.

Минпромторг сообщил, что в период с 2023-го по 2025-й будет направлено более 100 млрд рублей на проведение опытно-конструкторских работ по разработке оборудования для производства микро-, СВЧ-, силовой и оптоэлектроники, а также специализированных материалов.

Какие есть проблемы и трудности

Холдинг LetterOne, владеющий зарубежными активами Михаила Фридмана и его партнёров, по итогам 2022 года получил убыток в размере $7,85 млрд, выяснил Forbes. В 2021-м у него была прибыль в $4,56 млрд. Чистая стоимость всех активов упала до $18,65 млрд — самого низкого показателя с момента создания LetterOne.

Контекст

Доменный брокер Павел Гросс Днепров сообщил, что «Тинькофф» зарегистрировал несколько новых доменных имен, среди которых был Tbank. В банке ответили, что «Тинькофф» регистрирует в год до сотни доменов.

Эффект от обязательной продажи валютной выручки частью экспортёров вряд ли будет долгим, но участники рынка должны обеспокоиться ограничениями, которые могут подстегнуть отток капитала и ослабить рубль, заявил РБК экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

Почти две трети (70%) российского рынка решений для сбора, аналитики и визуализации данных на сегодня представлено иностранными компаниями. Такая статистика приведена в исследовании компании-разработчика «Нота» (входит в группу Т1), с которым ознакомились «Ведомости».

Правительство в бюджете на 2024-2026 годы предлагает урезать средства, выделяемые на строительство атомных ледоколов. Финансирование головного сверхмощного ледокола «Лидер» может снизиться на 5 млрд рублей за три года, а двух новых серийных ЛК-60 — на 4 млрд рублей. Сокращение связано с резко выросшей стоимостью проектов.

Новости предыдущего дня, 11 октября — здесь.

#новость

0
69 комментариев
Написать комментарий...
 Fred Han

Всем хорошего дня🫠

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

До хорошего дня оставалось 17 лет.

Ответить
Развернуть ветку
Валентин Солодченко

Напишите когда этот день наступит

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Constantine Kiselev

как низко опустили Legrand в заголовке... производитель розеток

Ответить
Развернуть ветку
Ser Gey

Да, они еще включатели и выключатели выпускают.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

И Легранд туда же? Ну итить... Не лучшие, но довольно неплохие розетко-выключатели ведь, да и по цене очень норм.
Ждём подач заявок на регистрацию РосГранда, видимо.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

После ухода Schneider electric и Legrand, стало довольно грустно на рынке не только бытовой, но и промышленной электрики. IEK теперь самые лучшие из всего что осталось.

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Таир Бакиев

Легранд норм по цене? Вы серьезно? А что тогда по вашему не норм по цене, если Легранд норм?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Забыл Эмейлов
производители алкоголя просят поднять цены на водку

Нет, друзья. На святое не зарекайтесь. Все знают, в России можно поднять цены на что угодно, кроме водки и сигарет.

Ответить
Развернуть ветку
Hox

— Дети, а что произойдёт, если пробивающее любой щит копьё ударит в непробиваемый щит?
Класс молчит, потом Вовочка поднимает руку.
— Да, Вовочка?
— Водка подорожает, Марья Ивановна.
— Почему???
— Этой мой отец всё время говорит — у нас вначале какая-то непонятная х**** происходит, а потом водка дорожает.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

Цены на водку между тем в России поднимались неоднократно

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Регулятор в очередной раз отметил главную идею своей политики — таргетировать инфляцию, а не стоимость национальной валюты.

При этом делается всё, чтобы не дать ему перевалить за сотку.

указ Путина по обязательной продаже экспортерами валютной выручки для стабилизации курса. + для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством.
Ответить
Развернуть ветку
Тучка

а что значит "таргетировать инфляцию"?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Вадим Д.
переуступил их неизвестной «Сити Инвест 6»

Так и становятся известными.

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Ага а где предыдущие 5 Сити Инвестов?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Слегка Придурковатый

"...предложил повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7%"

Я протестую!

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
розничные — с 281 до 301 рубля за пол-литровую бутылку.

Такой миллиардер как ты сможет себе позволить, не переживай

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Премудрый пискарь

Да! Негодяи! Злыдни!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
ЦБ ответил на вопросы депутатов – половина из них касалась курса рубля

Как депутаты обеспокоены курсом. Небось, ждут когда $ хотя бы по 200 тугриков будет.

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Ага Пескова на них нет!

Ответить
Развернуть ветку
Ser Gey

Какой-то вы токсичный... Товарищ редактор.

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Союз производителей алкогольной продукции в сентябре 2023 года предложил повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7%."
Что-о-о? Скрепы шатать? Ах они негодяи! Тут уже революцией попахивает!

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев

Legrand конечно да... Б_гомерзким IEKом пользоваться - грех.
А вот повышение цен на водку оно правильно конечно, хоть денег хватать у алкашей не будет и они от голода скорее помрут, чем будут продолжать этиловые ароматы разносить, либо устраивать кровавые потасовки в общежитиях.

Ответить
Развернуть ветку
Забыл Эмейлов

Они скорее станут покупать еще больше боярки или метаноловой пали, или вообще начнут магазины грабить. Не уверен, что это улучшит криминогенную обстановку:)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Flexitot

Повышение обусловлено инфляцией. Зачем вы ищете потайные смыслы и следствия? Инфляция 7%, значит повышаем минималки на 7%, причем зп госслужащих повысили всего на 5,5%, а могли на 7

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Oleg Gorbunov

*Путин подписал указ о снижении цен на водку отечественных производителей для поддержки импортозамещения* /jk

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Минпромторг запустил голодные игры с распилами на 100 лярдов. Новый сезон стартует уже в этом году!

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Минцифры предложило правительству увеличить финансирование"
Мало как всегда...

«Цифровая экономика».
Да кому она нужна! Там вон на сказки сколько млрд. потратят...

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Регулятор в очередной раз отметил главную идею своей политики — таргетировать инфляцию, а не стоимость национальной валюты."
Не буду ничего покупать, буду инфляцию таргетировать!

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Минпромторг сообщил, что в период с 2023-го по 2025-й будет напилено более 100 млрд рублей"

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Там доллар уже по 97,4. Эффект, конечно, будет, но краткосрочный.

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Правительство в бюджете на 2024-2026 годы предлагает урезать средства, выделяемые на..."
Теперь всё чаще и чаще такие новости читать будем...

Ответить
Развернуть ветку
Flexitot

А если я сделаю подобный пост на 600ый день, то меня забанят? Или просто удалят пост?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Тебя не забанят, пост не удалят. Напротив, будет тебе почёт и уважение. Но сперва тебе придётся захватить Комитет. Дерзай, время ещё есть.

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

А в посте что будет? Новости или сказки?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Eozvarit

О, ребят из IEK с покупочкой!
Махом удвоили количество заводов и распрощались с конкурентами. Блистательная success story!

Ответить
Развернуть ветку
Елизавета Ф.

Шутили, что все меняется, кроме цены на водку. Походу дошутились 😆

Ответить
Развернуть ветку
Англосаксон

Я считаю, что самой выгодной инвестицией правительства должна быть дотационная программа производителей водки. Сделать им дотации и опустить стоимость водки до 50 рублей. Тогда верховновсехграбящего будут на руках носить и всем будут довольны. Вообще всем.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
66 комментариев
Раскрывать всегда
null