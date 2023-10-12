День 596: производитель розеток Legrand продал заводы в России, производители алкоголя просят поднять цены на водку Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12 октября: доллар — 99,98 рубля (на 5 копеек больше, чем 11 октября), евро — 105,95 рубля (на 27 копеек больше).
Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования ИТ-компаний на 25% до конца 2023 года, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Он напомнил, что на 2022-й в федеральном бюджете на льготные ИТ-кредиты заложено 2 млрд рублей. Ещё 500 млн рублей можно получить с помощью перераспределения бюджета с других ведомственных проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика».
ВТБ, попавший под санкции и потерявший возможность получать выплаты по кредитам на сумму $1,8 млрд, выданным казахстанской горнодобывающей Kaz Minerals, переуступил их компаниям Finnaccord Олега Новачука и неизвестной «Сити Инвест 6».
ЦБ в преддверии назначения кандидатов на должности членов совета директоров Банка России письменно ответил на вопросы депутатов – половина из них касалась курса рубля. Регулятор в очередной раз отметил главную идею своей политики — таргетировать инфляцию, а не стоимость национальной валюты.
При этом ЦБ назвал факторы, которые помогают стабилизировать рубль: повышение ключевой ставки; отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила; разработка механизма конвертации нацвалют, используемых во внешних расчётах; новая экспортная пошлина, привязанная к курсу; продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ.
Кто и как адаптируется
Французская компания Legrand — производитель электрооборудования разной степени сложности, от удлинителей до зарядок для электромобилей — продала три завода и 20 представительств в России электротехнической компании IEK GROUP. Вложения в производство за три года составят 1 млрд рублей, сообщили в IEK GROUP.
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие) в сентябре 2023 года предложил повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7%. Отпускные — с 229 рублей до 243; оптовые — с 238 рублей до 253, розничные — с 281 до 301 рубля за пол-литровую бутылку.
Минпромторг сообщил, что в период с 2023-го по 2025-й будет направлено более 100 млрд рублей на проведение опытно-конструкторских работ по разработке оборудования для производства микро-, СВЧ-, силовой и оптоэлектроники, а также специализированных материалов.
Какие есть проблемы и трудности
Холдинг LetterOne, владеющий зарубежными активами Михаила Фридмана и его партнёров, по итогам 2022 года получил убыток в размере $7,85 млрд, выяснил Forbes. В 2021-м у него была прибыль в $4,56 млрд. Чистая стоимость всех активов упала до $18,65 млрд — самого низкого показателя с момента создания LetterOne.
Контекст
Доменный брокер Павел Гросс Днепров сообщил, что «Тинькофф» зарегистрировал несколько новых доменных имен, среди которых был Tbank. В банке ответили, что «Тинькофф» регистрирует в год до сотни доменов.
Эффект от обязательной продажи валютной выручки частью экспортёров вряд ли будет долгим, но участники рынка должны обеспокоиться ограничениями, которые могут подстегнуть отток капитала и ослабить рубль, заявил РБК экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.
Почти две трети (70%) российского рынка решений для сбора, аналитики и визуализации данных на сегодня представлено иностранными компаниями. Такая статистика приведена в исследовании компании-разработчика «Нота» (входит в группу Т1), с которым ознакомились «Ведомости».
Правительство в бюджете на 2024-2026 годы предлагает урезать средства, выделяемые на строительство атомных ледоколов. Финансирование головного сверхмощного ледокола «Лидер» может снизиться на 5 млрд рублей за три года, а двух новых серийных ЛК-60 — на 4 млрд рублей. Сокращение связано с резко выросшей стоимостью проектов.
Новости предыдущего дня, 11 октября — здесь.
Всем хорошего дня🫠
До хорошего дня оставалось 17 лет.
Напишите когда этот день наступит
как низко опустили Legrand в заголовке... производитель розеток
Да, они еще включатели и выключатели выпускают.
И Легранд туда же? Ну итить... Не лучшие, но довольно неплохие розетко-выключатели ведь, да и по цене очень норм.
Ждём подач заявок на регистрацию РосГранда, видимо.
После ухода Schneider electric и Legrand, стало довольно грустно на рынке не только бытовой, но и промышленной электрики. IEK теперь самые лучшие из всего что осталось.
Легранд норм по цене? Вы серьезно? А что тогда по вашему не норм по цене, если Легранд норм?
Нет, друзья. На святое не зарекайтесь. Все знают, в России можно поднять цены на что угодно, кроме водки и сигарет.
— Дети, а что произойдёт, если пробивающее любой щит копьё ударит в непробиваемый щит?
Класс молчит, потом Вовочка поднимает руку.
— Да, Вовочка?
— Водка подорожает, Марья Ивановна.
— Почему???
— Этой мой отец всё время говорит — у нас вначале какая-то непонятная х**** происходит, а потом водка дорожает.
Цены на водку между тем в России поднимались неоднократно
При этом делается всё, чтобы не дать ему перевалить за сотку.указ Путина по обязательной продаже экспортерами валютной выручки для стабилизации курса. + для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством.
а что значит "таргетировать инфляцию"?
Так и становятся известными.
Ага а где предыдущие 5 Сити Инвестов?
"...предложил повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7%"
Я протестую!
Такой миллиардер как ты сможет себе позволить, не переживай
Да! Негодяи! Злыдни!
Как депутаты обеспокоены курсом. Небось, ждут когда $ хотя бы по 200 тугриков будет.
Ага Пескова на них нет!
Какой-то вы токсичный... Товарищ редактор.
"Союз производителей алкогольной продукции в сентябре 2023 года предложил повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7%."
Что-о-о? Скрепы шатать? Ах они негодяи! Тут уже революцией попахивает!
Legrand конечно да... Б_гомерзким IEKом пользоваться - грех.
А вот повышение цен на водку оно правильно конечно, хоть денег хватать у алкашей не будет и они от голода скорее помрут, чем будут продолжать этиловые ароматы разносить, либо устраивать кровавые потасовки в общежитиях.
Они скорее станут покупать еще больше боярки или метаноловой пали, или вообще начнут магазины грабить. Не уверен, что это улучшит криминогенную обстановку:)
Повышение обусловлено инфляцией. Зачем вы ищете потайные смыслы и следствия? Инфляция 7%, значит повышаем минималки на 7%, причем зп госслужащих повысили всего на 5,5%, а могли на 7
*Путин подписал указ о снижении цен на водку отечественных производителей для поддержки импортозамещения* /jk
Минпромторг запустил голодные игры с распилами на 100 лярдов. Новый сезон стартует уже в этом году!
"Минцифры предложило правительству увеличить финансирование"
Мало как всегда...
«Цифровая экономика».
Да кому она нужна! Там вон на сказки сколько млрд. потратят...
"Регулятор в очередной раз отметил главную идею своей политики — таргетировать инфляцию, а не стоимость национальной валюты."
Не буду ничего покупать, буду инфляцию таргетировать!
"Минпромторг сообщил, что в период с 2023-го по 2025-й будет напилено более 100 млрд рублей"
Там доллар уже по 97,4. Эффект, конечно, будет, но краткосрочный.
"Правительство в бюджете на 2024-2026 годы предлагает урезать средства, выделяемые на..."
Теперь всё чаще и чаще такие новости читать будем...
А если я сделаю подобный пост на 600ый день, то меня забанят? Или просто удалят пост?
Тебя не забанят, пост не удалят. Напротив, будет тебе почёт и уважение. Но сперва тебе придётся захватить Комитет. Дерзай, время ещё есть.
А в посте что будет? Новости или сказки?
О, ребят из IEK с покупочкой!
Махом удвоили количество заводов и распрощались с конкурентами. Блистательная success story!
Шутили, что все меняется, кроме цены на водку. Походу дошутились 😆
Я считаю, что самой выгодной инвестицией правительства должна быть дотационная программа производителей водки. Сделать им дотации и опустить стоимость водки до 50 рублей. Тогда верховновсехграбящего будут на руках носить и всем будут довольны. Вообще всем.