Atlassian купит сервис для обмена видеосообщениями с коллегами Loom за $975 млн Статьи редакции
В 2021 году Loom оценивали в $1,53 млрд.
- Австралийская Atlassian — владелица продуктов Jira, Trello, Confluence и других — заключила соглашение о покупке платформы для асинхронного обмена видеосообщениями с коллегами Loom. Закрыть сделку надеются к апрелю 2024 года — после получения одобрения от регуляторов.
- Общая сумма сделки составит около $975 млн. Как отмечает Bloomberg, примерно столько же Atlassian в сумме отдала более чем за 20 проектов, выкупленных ранее. Покупатель считает, что «лидерство Loom на рынке асинхронной видеосвязи и его собственное глубинное понимание того, как взаимодействуют команды, позволит обеим компаниям преобразить отрасль».
- Видеосервис Loom запустили в 2016 году. С его помощью можно одновременно записывать изображение с веб-камеры, звук с микрофона и экран компьютера, чтобы показывать коллегам свои наработки, комментировать идеи или «баги» и «просто делиться мыслями».
- Сервис делает расшифровки на более чем 50 языках и предлагает ИИ-функции для написания заголовков, конспектов и оглавлений, а также описания задач. По данным Atlassian, пользователи записывают в нём около 5 млн видеороликов ежемесячно.
- В мае 2021 года Loom оценивали в $1,53 млрд —тогда подобные проекты получали большую финансовую поддержку из-за повсеместного перехода компаний на удалёнку в связи с пандемией Covid-19. Уже в 2022-м сервис сократил 14% штата из-за нестабильной экономической ситуации. Сейчас, по словам Bloomberg, в компании числится 160 человек.
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Какая то шляпа. Как тот же Zoom
Судя по всему, это не стриминг, а захват в файл
не знаю, пригодится ли кому-то здесь, но ребята из логомашины упоминали loom — говорили, что у них так арт-директор комментирует работу дизайнеров vc.ru/services/212737
helper тоже нашёл сервису применение — vc.ru/design/831184
Что не шляпа? Что в конференциях и созвонах из популярного используешь?
Вероятно да, Zoom, но глубоко интегрированный в их поделки типа Джиры и Битбакета. В теории в тасочку закинет саммари созвона и может быть даже код само поправит в пулл-реквесте.
Эх, атлассиан, хороши, да не наши.
Лумьте уж чего хочется.