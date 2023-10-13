День 597: иранские поставщики бытовой техники готовы локализовать производство в России Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13 октября: доллар — 96,99 рубля (на 2,99 рубля меньше, чем 12 октября), евро — 103,03 рубля (на 2,92 рубля меньше).
Постановление о продаже валюты некоторыми экспортёрами могут опубликовать 13 октября, сообщил источник «Коммерсанта», а вступит в силу документ «в ближайшее время» — «когда будет готова также пока не утверждённая инструкция Росфинмониторинга о дальнейшем порядке действий». Как утверждает собеседник издания, пока «Росфинмониторинг через доступ к данным групп компаний будет отслеживать их операции, чтобы убедиться, что они все честно показывают». Сам список из 43 экспортёров состоит из компаний, доля экспорта в выручке которых превышает 60%.
Кто и как адаптируется
На совещаниях у вице-премьера Дмитрия Чернышенко началось утверждение проектов перевода на платформу «Гостех» госинформсистем, обеспечивающих сервисы госуслуг в течение 2023-2024 годов, узнал «Коммерсантъ».
Иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в России, узнал «Ъ». В частности, речь идет о Datees и Emersun. Компании ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий в России, в том числе рассматривая местные заводы LG и Samsung.
«Ростелеком» заказал разработку WiFi-роутеров у компании «Электра». Сумма контракта — 2,7 млрд рублей. Первые поставки российских роутеров стандарта WiFi5 начнутся в ноябре 2023 года, в мае 2024-го должны стартовать поставки техники следующего поколения WiFi6. Массовое внедрение технологий должно начаться в конце 2024-го. Всего «Ростелеком» получит 800 тысяч роутеров.
Гостиничная компания Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») займётся организацией VIP-туров. Среди планируемых направлений — Алтай, Байкал, Камчатка, Командорские и Курильские острова, Ямал, Чукотка. Кроме того, компания обещает организовать отдых в странах СНГ, а также ЮАР, Намибии, Марокко, Танзании и Китае. Сами программы предполагают вертолётные экскурсии, хелиски, охоту, рыбалку и прочее.
Маркетплейс «М.Видео — Эльдорадо» начал сотрудничать с продавцами из стран ближнего зарубежья. На первом этапе на маркетплейсе доступна электроника и бытовая техника напрямую от продавцов из Казахстана. Пока это пилотный проект.
Какие есть проблемы и трудности
Несмотря на введённую в прошлом году отсрочку от армии для ИТ-специалистов, сбои в схеме приводят к призыву сотрудников, выяснил «Ъ». Причины — рост бюрократической нагрузки на систему военных комиссариатов и ошибки самих ИТ-компаний.
Повышенные пошлины на вина из «недружественных» стран, установленные до конца 2023 года, будут продлены, выяснил «Коммерсантъ». С августа, когда их ввели, ввоз вина уже снизился на 30% год к году и месяц к месяцу. Виноделы рассчитывают и на пролонгацию, и на расширение защитных мер.
Контекст
Товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2023 года вырос на 29,5%, до $176,4 млрд. Китай за этот период ввёз в Россию товаров на $81,4 млрд, поставки из России в Китай возросли до $94,9 млрд.
Проживающий в России и не имеющий гражданства США Денис Хохлов подал иск к депозитарию Euroclear в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Это первый публичный случай, когда российское физлицо пытается судиться с бельгийским депозитарием за пределами России.
8 сентября 2023 года защита Euroclear попросила суд отклонить иск в связи с его необоснованностью, а также неподсудностью дела суду Нью-Йорка. 27 сентября суд вынес определение, в котором приказал россиянину не позднее 12 октября предметно возразить на заявления защиты Euroclear, иначе дело будет прекращено. Хохлов сделал это 11 октября, сообщил он «Ведомостям», но отказался раскрыть суть своих возражений.
Правительство России переориентирует расходы бюджета на военные цели, жертвуя повышением финансирования по другим направлениям. Это дестимулирует развитие экономики, как следствие — бюджет получит меньше доходов, чем мог бы. На это указывают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в отзыве на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, пишет Forbes.
Суверенные активы России на $280 млрд, хранящиеся на счетах стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) останутся замороженными до тех пор, пока «Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине». Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и управляющих центробанками стран G7.
Средняя стоимость продажи квадратного метра в московских офисах в июле-августе 2023 года выросла в среднем на 23% год к году — с 200 до 246 тысяч рублей за «квадрат», говорится в исследовании «Авито Недвижимости» (есть у vc.ru). В сегменте продажи офисов в Санкт-Петербурге, если сравнивать июль и август 2023 и 2022 года, спрос вырос на 20%, предложение — на 13%, а стоимость в пересчёте на квадратный метр снизилась на 16% (со 124 до 104 тысяч рублей за «квадрат»).
Новости предыдущего дня, 12 октября — здесь.
Народ как-то не очень ощущает сегодняшний момент, прячется за своим "ничего не происходит!" На самом деле ситуация на тонком тросе болтается, треснет где угодно и когда угодно, все гудит от напряжения.
Народу просто образованности не хватает. И мозгов тоже не хватает
Да понимает все народ, только толку с этого понимания. Бюджет давно уже полувоенный, просто об этом мало кто знает/говорит, но это ощущается по многим отраслям. По основному заказчику всего и вся.
Ура! Секвестр!
больше вопросов к миллионерам и миллиардерам в России.
А понимающие чего делают в текущей ситуации?
Со стороны не кажется, что гудит. Приезжал недавно ненадолго в РФ после 15 месяцев отсутствия. Кто не уехал - живут как жили. Часть рассуждает по типу "ну да, санкции, доллар по 100, в отпуск в Европу не поехать, ну что ж теперь", другая часть, в моем кругу общения, к счастью, малочисленная - "нах нам эта Европа не нужна, мы живем в великой стране, сейчас с Китаем будем дружить и всех победим" и прочие провоенные высказывания. Понятно, что недовольство есть, но опять же, со стороны вообще незаметно. Людям в большинстве мне кажется пофиг, что вокруг происходит, пока конкретно их не коснулось...
"На это указывают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в отзыве на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы"
Чую, допиздятся экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Думаешь кто-то опять случайно выпадет из окна?
уже выписаны в ципсошники ?
А могут и нет. Секретики. Причины-то понятны, вчера объяснили.
"Призрачно всё в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись"
Наговнокодили
Эпично получится, если самому говнокодеру повестка прилетит раньше, чем профиксит баг
Иранская техника будет конкурировать с совсем китайской.
Сюр низкого пошиба. Есть тут главред Панорамы? Вы не вывозите!
а кто-то юзал иранскую технику? что там по качеству?
А что для массмаркета изменится-то? Это только в комментах сплошь свидетели «величия» премиальных брендов. По факту же люди чаще покупают чайники/фены/утюги и другую мелкую технику в Эльдовидео по акции, и в ус не дуют. Страна происхождения почти никогда не котируется вообще, лишь бы работало.
Ну будет в дополнение к условным Sakura и Vitek что-то иранское с новым шильдиком. Никто этому факту особого значения не придаст, кроме твиттерских (для которых фоном радостно звучит замечательный трек «Серёга» в исполнении группы «Пневмослон»). Зато ассортимент в самом ходовом сегменте (а может, и в более высоком) вырастет, большая часть ЦА и ритейлеров довольна.
Истории одна восхитительнее другой
Аналогичный случай произошел в крупной российской IT-компании в период весеннего призыва. Как рассказала “Ъ” старший юрист адвокатского бюро «Калой ру» Алена Савельева, доверитель работал в аккредитованной компании, она за 50 дней до весеннего призыва подала списки сотрудников, в которых значился доверитель. Однако в мае он сменил место работы (и работодатель уведомил об увольнении военкомат) на новую компанию — также в области IT. В июне, по словам юриста, сотруднику пришла повестка, он прибыл в военкомат и предоставил призывной комиссии справку с нового места работы: «Но комиссия приняла решение призвать гражданина на службу. В тот же день он был направлен на сборный пункт, а затем в воинскую часть, где сейчас и находится». Призывник оспаривает решение в суде, но юристы военкомата заявляли, что раз новая организация не внесла работника в список для предоставления отсрочки к весне, гражданин потерял право на нее, поясняет Алена Савельева.
«Получается, что новая организация, в которую сотрудник устроился в мае, должна была внести его в списки в феврале»,— подчеркивает юрист.
Суд признал решение призывной комиссии незаконным и обязал ее рассмотреть вопрос о предоставлении истцу отсрочки. Но решение еще не вступило в силу, в немедленном исполнении было отказано, уточнила госпожа Савельева: «Если смотреть практику московского районного суда, то в среднем при подаче апелляции от даты решения до вступления в силу проходит пять месяцев. Доверитель провел в части уже три месяца и должен находиться там еще пять месяцев».
Еще об одном случае призыва на срочную службу специалиста аккредитованной IT-компании рассказал “Ъ” адвокат Адвокатской палаты Москвы Дмитрий Джулай. Он представлял интересы специалиста, призванного еще осенью 2022 года. Суд признал действия военкома и призывной комиссии незаконными, «но с момента призыва прошло полгода, доверитель решил дослужить и после взыскать с военкомата судебные издержки и убытки в виде недополученной заработной платы».
А было бы дело в Израиле он бы просто молча отслужил, разве нет?
1) я внепалитики, просто пишу код
2) пусть воюют сколько хотят, у меня бронь и зарплата хорошая, хехе.
3) ТОВАРИЩ СТАЛИН, ПРОИЗОШЛА ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА!!
Тогда проще дослужить год. А то получится, что 8 месяцев в части, а службу не засчитают и потом опять призовут.
Что-то маневр с продажей выручки не сработал... ГЭП отыгрывается легко без особого сопротивления. Объёмы почти те же (+20% всего). Такое ощущение, что все привыкли к такому. Раньше такое заявление вызывало движ на рынке, а сейчас - все зевнули и ждут.
Есть ощущение, что денег нет. Не рублей, а именно денег...
Так в компаниях тоже не дураки сидят.
Думаю они без проблем могут предложить на продажу драхмы, юани и прочие фантики
Ну на 3 рубля курс скакнул
На рельсы встали, броневик следует в бесконечность без остановок.
То есть это не просто надолго, вероятно, почти навсегда.
Главное, чтобы бурлаки не закончились раньше, чем бесконечности достигнем
Ну навсегда вряд ли, царь-то не вечен
А чего бы не продлить пошлины-то.
Крымский шмурдяк сам не продастся.
Жизнь ппц бурлит: и роутеры херачат и какую то новую платформу госулуг замутили, бытовую технику производят, а еще и ВИП-туры подвезли. Я считаю офигенно.
что за роутеры?
Ага, до 2022 же плохо было. А до 2014 еще хуже 🤡
Всем хорошего дня🙃
Если кто не понял, то сегодня Пятница 13🖤
"На это указывают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в отзыве на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы"
Чую, допиздятся экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
По старой привычке захожу в коменты почитать то что уже читал вчера.
Техника из Ирина, ничего прекраснее этой новости я сегодня уже не увижу
Интересно кто решает всё заплатила или нет? Я бы уточнил, а то может получится так что Украина оценит ущерб в 1 рубль.
Пока что получается, что скорее крым вернётся, чем Россия дойдет до заявленных целей (которые она раз в 3 дня меняет)
О, правительство решило продлить повышенные пошлины на вино из "недружественных" стран? Конечно, лучше пусть мы пьем свое ароматное и качественное "дружественное" вино по завышенной цене, чем дать шанс другим странам заработать на нашем рынке. Вот это действительно стратегическое мышление! 🍷🙄
Я уже и забыл когда покупал Европейские вина. Глупо переплачивать когда есть Чили, Аргентина, Австралия.
класс
И ради этого стоило все это начинать? Слон родил мышь