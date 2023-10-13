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Фото: Hermes Rivera / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 октября: доллар — 96,99 рубля (на 2,99 рубля меньше, чем 12 октября), евро — 103,03 рубля (на 2,92 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 97,54 рубля, евро — 102,96 рубля.

Курсы на Forex на 07:53 мск: доллар — 97,61 рубля, евро — 103,1 рубля.

Постановление о продаже валюты некоторыми экспортёрами могут опубликовать 13 октября, сообщил источник «Коммерсанта», а вступит в силу документ «в ближайшее время» — «когда будет готова также пока не утверждённая инструкция Росфинмониторинга о дальнейшем порядке действий». Как утверждает собеседник издания, пока «Росфинмониторинг через доступ к данным групп компаний будет отслеживать их операции, чтобы убедиться, что они все честно показывают». Сам список из 43 экспортёров состоит из компаний, доля экспорта в выручке которых превышает 60%.

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Кто и как адаптируется

На совещаниях у вице-премьера Дмитрия Чернышенко началось утверждение проектов перевода на платформу «Гостех» госинформсистем, обеспечивающих сервисы госуслуг в течение 2023-2024 годов, узнал «Коммерсантъ».

Иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в России, узнал «Ъ». В частности, речь идет о Datees и Emersun. Компании ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий в России, в том числе рассматривая местные заводы LG и Samsung.

«Ростелеком» заказал разработку WiFi-роутеров у компании «Электра». Сумма контракта — 2,7 млрд рублей. Первые поставки российских роутеров стандарта WiFi5 начнутся в ноябре 2023 года, в мае 2024-го должны стартовать поставки техники следующего поколения WiFi6. Массовое внедрение технологий должно начаться в конце 2024-го. Всего «Ростелеком» получит 800 тысяч роутеров.

Гостиничная компания Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») займётся организацией VIP-туров. Среди планируемых направлений — Алтай, Байкал, Камчатка, Командорские и Курильские острова, Ямал, Чукотка. Кроме того, компания обещает организовать отдых в странах СНГ, а также ЮАР, Намибии, Марокко, Танзании и Китае. Сами программы предполагают вертолётные экскурсии, хелиски, охоту, рыбалку и прочее.

Какие есть проблемы и трудности

Несмотря на введённую в прошлом году отсрочку от армии для ИТ-специалистов, сбои в схеме приводят к призыву сотрудников, выяснил «Ъ». Причины — рост бюрократической нагрузки на систему военных комиссариатов и ошибки самих ИТ-компаний.

Контекст

Повышенные пошлины на вина из «недружественных» стран, установленные до конца 2023 года, будут продлены, выяснил «Коммерсантъ». С августа, когда их ввели, ввоз вина уже снизился на 30% год к году и месяц к месяцу. Виноделы рассчитывают и на пролонгацию, и на расширение защитных мер.

Товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2023 года вырос на 29,5%, до $176,4 млрд. Китай за этот период ввёз в Россию товаров на $81,4 млрд, поставки из России в Китай возросли до $94,9 млрд.

Проживающий в России и не имеющий гражданства США Денис Хохлов подал иск к депозитарию Euroclear в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Это первый публичный случай, когда российское физлицо пытается судиться с бельгийским депозитарием за пределами России.

8 сентября 2023 года защита Euroclear попросила суд отклонить иск в связи с его необоснованностью, а также неподсудностью дела суду Нью-Йорка. 27 сентября суд вынес определение, в котором приказал россиянину не позднее 12 октября предметно возразить на заявления защиты Euroclear, иначе дело будет прекращено. Хохлов сделал это 11 октября, сообщил он «Ведомостям», но отказался раскрыть суть своих возражений.

Правительство России переориентирует расходы бюджета на военные цели, жертвуя повышением финансирования по другим направлениям. Это дестимулирует развитие экономики, как следствие — бюджет получит меньше доходов, чем мог бы. На это указывают экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в отзыве на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, пишет Forbes.

Суверенные активы России на $280 млрд, хранящиеся на счетах стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) останутся замороженными до тех пор, пока «Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине». Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и управляющих центробанками стран G7.