Биржа для фрилансеров Toptal приобрела стартап разработки без кода WeLoveNoCode Никиты Шевченко Статьи редакции
Условия сделки не раскрываются.
- Об этом объявил сам Никита Шевченко. Основатель сервиса не раскрыл сумму и условия сделки. Редакция vc.ru обратилась к нему за комментарием о деталях, но на момент публикации ответ не получила.
- По словам Шевченко, часть команды присоединится к новому владельцу, остальная — покинет компанию и займётся другими проектами.
- Все клиенты «плавно перейдут» на платформу Toptal. Шевченко будет помогать Toptal в интеграции WeLoveNoCode (в сентябре 2023-го сервис сменил название на WLNC), среди других его планов — погружение в VR/AR, робототехнику и другие смежные отрасли. Останется ли он в компании — не уточняется.
- Никита Шевченко запустил WeLoveNoCode в 2020 году. Это платформа, которая подбирает исполнителей для малого бизнеса для разработки приложений и сайтов без кода. Сервис работает по подписке: специалисты на полный день — за $2999 в месяц, специалист и менеджер проекта — за $3999 в месяц.
- В мае 2021 года Шевченко рассказал, что привлёк деньги от Николая Давыдова и братьев Даниила и Давида Либерманов. В октябре он уточнил, что сумма составила $100 тысяч. Тогда же WeLoveNoCode привлёк $1 млн в seed-раунде. В апреле 2022-го состоялся ещё один раунд — на $3 млн.
- Toptal основана в 2010-м, это биржа для фрилансеров, которая предназначена для специалистов, работающих на удалёнке: разработчиков, дизайнеров, менеджеров и финансовых экспертов.
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- Ноукод позволит получать программы без дорогих программистов!
- а сколько это будет стоить?
- копейки, 3-4 тысячи в месяц!
- ух ты! Рублей?
- долларов!
- >_<
I’m sorry but what is rubles?
оказывается для лоукодинга тоже нужны кодеры
Не совсем понимаю профит этой платформы? С учетом что за 3-4 тысячи баксов можно взять человека в штат.
Тильда передает привет))))
Их гпт первыми похоронит
GPT-заклинатели (кажется, по-научному это называется AI Prompt Engineer — то есть специалист по формулированию запросов к AI) стоят ещё дороже.
Не понял, о каких ты заклинателях. Мне казалось, что ЦА Топтала - это как раз подграмист на подработку. Сделать там какую-то мелкую фигню (когда брать в штат программиста не имеет смысла) и все. Их-то ГПТ и заменит. Времена, когда за простенькие лендинги платили тысячи долларов, ушли - или жесткая специализация, или на улицу
Человек, который умеет правильно задавать вопросы GPT, сейчас стоит дороже среднего программиста.
Потому, что фраза «сделай мне красивый лендинг для доставки пиццы» не работает. Точнее, работает, но совсем не так, как ожидается.
И, чтобы довести результат до ума, приходится работать методом проб и ошибок. Причём не факт, что в следующий раз тот же набор промтов сработает также хорошо.
Поэтому GPT никого не заменит — ни копирайтеров, ни иллюстраторов, ни программистов. Он просто увеличит их нагрузку — потому, что теперь с копирайтера, например, будут требовать не два–три текста в день, а 20–30. Или 200–300.
За 4 штуки баксов индусы напишут копию Фейсбука за время обеда
Ну, без условий неинтересно. Но за Никиту рад!
Какое длинное название стартапа
Toptal - это помойка, а не фрилансерский сайт. Чтобы там зарегаться, тебе назначают видео звонок. Пока я с ними общался, мне сказали, что у меня недостаточно хороший уровень английского. При том что у меня на тот момент уже было несолько десятков клиентов из США, Австралии, Великоритании и не англоязычных стран, с которыми я общался только на английском.
До знакомства с моими знаниями, опытом, проектами в программировании на звонке не дошло.
По итогу имеем: у тамошних программистов главное чтобы английский был идеальным, а не опыт программирования. Это все что нужно знать про эту контору.
Хотя я потом я загуглил кто меня собеседовал, это оказалась хорватка переехавшая в США. Может это ее личный бзик был по поводу моего английского.
В Toptal самые высокие ставки среди больших фриланс-бирж — $90–$170 в час.
Они позиционируют себя так, что через их сито проходят только топ 1% разработчиков, поэтому им нужно выкинуть 99% кандидатов под любым предлогом.
Очевидно, при этом пролетают и хорошие разработчики тоже — им это неважно, главное обеспечить заявленное просеивание.
Я читать умею. Про Top 3% - это лишь то что у них заявлено, а не то что у них по факту есть. Конторе же надо себя как-то позиционировать чтобы нравиться клиентам. Вот они и придумали эту историю про Топ 3%.
Ставки у них возможно и высокие. Но если ты отсеиваешь людей по знанию языку, значит там тусуется много фрилансеров у которых английский - родной. В каких странах они живут? Поэтому и такие ставки. А не потому что там какие-то крутые программисты.
Сколько себя помню все хотят от кода избавиться, миллионы систем появлялось и исчезало, а код все так же пишут