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Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard Статьи редакции

20-месячный процесс переговоров и проверок завершился.

  • Microsoft сообщила о завершении покупки Activision Blizzard. Теперь корпорации принадлежат все внутренние студии и IP издателя, включая права на Call of Duty и Candy Crush. Стоимость сделки составила $68,7 млрд — это крупнейшее приобретение в истории игровой индустрии.
  • Компания объявила о намерении купить Activision Blizzard ещё в январе 2022 года. Однако процесс затянулся на 20 месяцев из-за проверки многочисленными антимонопольными регуляторами — в частности, американской FTC и британской CMA. Последняя одобрила слияние лишь 13 октября 2023 года.
  • В рамках сделки Microsoft заключила соглашение со многими крупными компаниями по «облачному» геймингу, которые получат права на добавление игр Activision Blizzard в свои сервисы. Десятилетнее соглашение по Call of Duty и другим «тайтлам» также подписала Nintendo.
  • Microsoft настаивает, что покупка Activision Blizzard позволит ей сделать игры издателя доступными большему числу пользователей.
  • После закрытия сделки игры Activision Blizzard начнут пополнять подписку Game Pass. Недавние релизы вроде Diablo IV войдут в неё не раньше 2024 года. Но журналисты не исключают скорое добавление старых «тайтлов».
Источник: The Indian Express

#новость #microsoft #activision

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18 комментариев
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 Егор Константинов

Ждем World of Warcraft в steam.

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Омар Кошмар

Я

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Марк
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Ovechkin

Теперь ясно кто заполучил палку истины

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Вадим Д.

Ура! В Word добавят чего-нибудь от шутеров? Чтоб дебильные служебки расстрелять можно было!

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James Bomond

Вместо скрепки будет орк

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Мистер гусь

Рабы в Экселе будут бегать и орать, чего надо, хозяин?

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Вадим Д.

А мы им в ответ: нужно больше золота!

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Амбассадор Черноголовки

Каеф. Многа игар будит

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Новорег

Когда слышу про Activision Blizzard, всегда вспоминаю про эту игру, еще до покупки студии близами. Эх, эти посиделки в компьютерном клубе.

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Микростефан

Вот это ты кости динозавров сейчас откопал

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mr g

Сатья Наделла красавчик, последнее что делают Microsoft просто поражает

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При себе ничего нет

То же в ахуе от старфилда
*Сарказм

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Невкусно и грустно

Че делают-то? Скупают и монополизируют отрасль?

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Борис Вишневский

В гейминге у мс далеко не большая часть даже

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Алексей

Как же много было проблем и разбирательств за это время, молодцы что справились

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Ovechkin

Лица фанов плойки можно уже имаджинировать?

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James Bomond

Пропала контора

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15 комментариев
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