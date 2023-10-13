Microsoft закрыла сделку по приобретению Activision Blizzard Статьи редакции
20-месячный процесс переговоров и проверок завершился.
- Microsoft сообщила о завершении покупки Activision Blizzard. Теперь корпорации принадлежат все внутренние студии и IP издателя, включая права на Call of Duty и Candy Crush. Стоимость сделки составила $68,7 млрд — это крупнейшее приобретение в истории игровой индустрии.
- Компания объявила о намерении купить Activision Blizzard ещё в январе 2022 года. Однако процесс затянулся на 20 месяцев из-за проверки многочисленными антимонопольными регуляторами — в частности, американской FTC и британской CMA. Последняя одобрила слияние лишь 13 октября 2023 года.
- В рамках сделки Microsoft заключила соглашение со многими крупными компаниями по «облачному» геймингу, которые получат права на добавление игр Activision Blizzard в свои сервисы. Десятилетнее соглашение по Call of Duty и другим «тайтлам» также подписала Nintendo.
- Microsoft настаивает, что покупка Activision Blizzard позволит ей сделать игры издателя доступными большему числу пользователей.
- После закрытия сделки игры Activision Blizzard начнут пополнять подписку Game Pass. Недавние релизы вроде Diablo IV войдут в неё не раньше 2024 года. Но журналисты не исключают скорое добавление старых «тайтлов».
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Ждем World of Warcraft в steam.
Я
Теперь ясно кто заполучил палку истины
Ура! В Word добавят чего-нибудь от шутеров? Чтоб дебильные служебки расстрелять можно было!
Вместо скрепки будет орк
Рабы в Экселе будут бегать и орать, чего надо, хозяин?
А мы им в ответ: нужно больше золота!
Каеф. Многа игар будит
Когда слышу про Activision Blizzard, всегда вспоминаю про эту игру, еще до покупки студии близами. Эх, эти посиделки в компьютерном клубе.
Вот это ты кости динозавров сейчас откопал
Сатья Наделла красавчик, последнее что делают Microsoft просто поражает
То же в ахуе от старфилда
*Сарказм
Че делают-то? Скупают и монополизируют отрасль?
В гейминге у мс далеко не большая часть даже
Как же много было проблем и разбирательств за это время, молодцы что справились
Лица фанов плойки можно уже имаджинировать?
Пропала контора