Правительство назвало условия продажи валютной выручки частью экспортёров — не менее 90%, зачисленной на счета в России Статьи редакции
Мера начнёт действовать с 16 октября.
- Правительство России определило порядок и объёмы обязательной продажи валютной выручки российскими экспортёрами, которых коснётся президентский указ, пишет «Интерфакс».
- Экспортёры должны будут в течение 60 дней с момента получения денег зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по экспортным контрактам.
- В течение двух недель они должны продать не менее 90% от зачисленных сумм на внутреннем рынке (но не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента их получения).
- Владимир Путин ввёл обязательную продажу валютной выручки для отдельных компаний в середине октября 2023 года. Список тех, кого коснутся изменения, состоит из 43 групп компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства. Список компаний останется закрытым. По данным «Ъ», указ коснётся групп с долей экспорта в выручке более 60%.
- Цель указа — стабилизировать курс валют. В ЦБ считают, что требование может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, но предупреждают, что оно может осложнить внешнеэкономическую деятельность.
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А кто-нибудь понимает, как это поможет, если основная проблема это смещение торгового баланса? Т.е. проблема в импортёрах, которые тащат сильно больше чем продаётся на экспорт. Нагрузить ещё больше экспортёров должно помочь сдвинуть торговый баланс?)
Конечно. Мы все понимаем. Но лучше промолчим "по понятным причинам"
Я думаю также как и вы. Надеюсь в комментах найдётся кто-то кто объяснит почему мы ошибаемся)
легко, это классическая ошибка - за основу изначально берется неверное утверждение, из которого потом делаются логически правильные выводы
"которые тащат сильно больше чем продаётся на экспорт"
это утверждение неверно
p s
на курс влияют в целом много факторов
ну и комментатор выше похоже думает, что торговый и платежный баланс - это одно и тоже
Ну во-первых, об этом все кругом говорят(https://www.rbc.ru/finances/06/07/2023/64a66a979a7947deeb45bd58 вот Набиулина), что причина именно в этом, якобы импорт наладить сумели, а экспорт из за санкций подсократился. Если я не прав, то с удовольствием послушаю ваше объяснение. Во-вторых платёжный баланс включает в себя торговый как ни странно, и в текущих условиях движением капиталов, к примеру, можно пренебречь (итак понятно куда они двигаются). Кто по вашему тут ещё весомый вклад может дать? Для страны у которой основная прибыль за счёт товарно-сырьевого экспорта. Или я что-то пропустил и у нас тут Швейцария теперь?
P.s. тайным знанием то поделитесь? А то оказывается всё не так, а как на самом деле так и не сказали.
Если только кремлеботы, но там аргументации не будет.
Разумеется, эта мера не поможет.
Успокойся. Кругом идиоты, короновирус всех трахнул в голову
Никак. Валюту в иностранных банках держат не просто так, а потому что она потребуется для будущих трат в валюте. Но траты можно отложить, и продать валюту сейчас, чтобы удерживать курс 100 к выборам. А потом хоть потоп, наверстают всё упущенное.
Проблема не в торговом балансе - он у РФ (как и любой ресурсной экономики в современном мире) положительный. Проблема в том, что никто (даже фбшно-грушные кошельки) не хочет в суверенной смехдержаве.
Выводить деньги из страны будет сложней + банки заработают на комиссиях за конвертацию
А ты видел сальдо торгового баланса с Китаем?
До выборов дотянуть надо
А остальное:
Фельдмаршал, не меньше 😁
Ну все, цены поползут вниз.
Нет.
Что будут делать экспортёры, которые не могут вывести рупии из Индии?
Платить зарплату куркумой.
Возьмут санкционным оборудованием, которое по накладным будет чаем и куркумой конечно для наших западных партнеров
https://www.youtube.com/watch?v=Blb-wO2BBUk
Эх заживем 🫢🍀😅