Revolut приостановил работу своих карт в Беларуси Статьи редакции
Осенью 2023 года некоторые прибалтийские банки также остановили платежи по картам.
- Revolut приостановил обслуживание своих банковских карт в стране с 13 октября 2023 года, пишет LRT со ссылкой на агентство BNS.
- «Мы закончили работу несколько минут назад — с сегодняшнего дня, и мы блокируем расчёты платёжными картами в Беларуси», — приводит издание сообщение банковского сервиса. До этого компания позволяла проводить платежи и снимать наличиные в ограниченном объёме, добавляет LRT.
- Переводы в Беларусь или из страны Revolut не поддерживает, говорится на его сайте.
- У Revolut есть банковская лицензия для Европейской экономической зоны, выданная Банком Литвы. Осенью 2023 года литовский Šiaulių bankas также сообщил, что расчёты его картами в Беларуси теперь невозможны. Swedbank предупредил клиентов, что с 6 сентября не сможет гарантировать, что его карты «можно будет использовать для расчётов» в стране. Банк Luminor приостановил использование карт с 25 сентября — это касается всех платежей и снятия наличный.
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Гении. Они же сами концепцию карт действующих по всему миру и убили.
Глобалисты оказались самими злостными антиглобалистами
Интересно, что их заставило 🤔
есть люди, которым отказать нельзя
У кого нибудь есть ещё фантазии о том что на западе есть свобода?
Не думаю, что банк, у которого цель заработать на клиентах (суть банка) будет банить клиентов и идти на перекор своим интересам самовольно
Вам в сверхдержаве не понять, что где-то есть ценности выше денег. Это понимание начинает приходить, когда у критической массы общества удовлетворены потребности выше базовых. А вас же намеренно содержат на низшем уровне пирамиды, чтобы вы думали только где достать еды и не задавались более сложными вопросами.
Вы эту дичь лохам затирайте -)
Вам уже давно всё затёрли) Логотип фейсбука только удалить не забудьте, а то в Магадан отправят.
Там точно посвободней будет, чем некоторых других странах. А так да, свобода - громко сказано
Да нету там никакой свободы, не слушай ты этих либерастов. Депутаты раскупают виллы в Европе? Ну так... это они хотят избавит население Италии долларов, чтобы там меньше этих бумажек осталось, понимаете?
Это даже не банк на большинстве рынков, он не имеет местных лицензий.
Посмотрите на авито :). Хоть он не совсем банк.
Нельзя недооценивать тупость руководства
Теперь мы знаем, что лотовская банковская лицензия зашкварная. Братья-белоруссы - мы с вами!
Братишки
Это что, беларусы все это время пользовались нормальными картами и молчали?
Почему молчали? Многие ездили туда карты делать
Самое время повторить откуда на Беларусь готовилось нападение....
так откуда? Крепкий орешек хочет знать
По 4 позициям. Я карту даже принёс щас покажу 👉🗺️
Карту Revolut?
Так она не работает в Беларуси
таккк готовимся смотреть
А Беларусь за что? А Израиль также?