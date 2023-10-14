Деньги
Таня Боброва

Revolut приостановил работу своих карт в Беларуси Статьи редакции

Осенью 2023 года некоторые прибалтийские банки также остановили платежи по картам.

  • Revolut приостановил обслуживание своих банковских карт в стране с 13 октября 2023 года, пишет LRT со ссылкой на агентство BNS.
  • «Мы закончили работу несколько минут назад — с сегодняшнего дня, и мы блокируем расчёты платёжными картами в Беларуси», — приводит издание сообщение банковского сервиса. До этого компания позволяла проводить платежи и снимать наличиные в ограниченном объёме, добавляет LRT.
  • Переводы в Беларусь или из страны Revolut не поддерживает, говорится на его сайте.
  • У Revolut есть банковская лицензия для Европейской экономической зоны, выданная Банком Литвы. Осенью 2023 года литовский Šiaulių bankas также сообщил, что расчёты его картами в Беларуси теперь невозможны. Swedbank предупредил клиентов, что с 6 сентября не сможет гарантировать, что его карты «можно будет использовать для расчётов» в стране. Банк Luminor приостановил использование карт с 25 сентября — это касается всех платежей и снятия наличный.

#новость #revolut

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22 комментария
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 Руслан Астафьев

Гении. Они же сами концепцию карт действующих по всему миру и убили.
Глобалисты оказались самими злостными антиглобалистами

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Юрий Б.

Интересно, что их заставило 🤔

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Sasha Bochkin

есть люди, которым отказать нельзя

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Savage Savage

У кого нибудь есть ещё фантазии о том что на западе есть свобода?

Не думаю, что банк, у которого цель заработать на клиентах (суть банка) будет банить клиентов и идти на перекор своим интересам самовольно

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Zloy Marketolog
Не думаю, что банк, у которого цель

Вам в сверхдержаве не понять, что где-то есть ценности выше денег. Это понимание начинает приходить, когда у критической массы общества удовлетворены потребности выше базовых. А вас же намеренно содержат на низшем уровне пирамиды, чтобы вы думали только где достать еды и не задавались более сложными вопросами.

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Я сказал свое имя машине

Вы эту дичь лохам затирайте -)

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Zloy Marketolog

Вам уже давно всё затёрли) Логотип фейсбука только удалить не забудьте, а то в Магадан отправят.

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Vadim Popov

Там точно посвободней будет, чем некоторых других странах. А так да, свобода - громко сказано

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Score of Doom

Да нету там никакой свободы, не слушай ты этих либерастов. Депутаты раскупают виллы в Европе? Ну так... это они хотят избавит население Италии долларов, чтобы там меньше этих бумажек осталось, понимаете?

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Magistr Architecture

Это даже не банк на большинстве рынков, он не имеет местных лицензий.

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Фоксик

Посмотрите на авито :). Хоть он не совсем банк.
Нельзя недооценивать тупость руководства

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Ivan Habl

Теперь мы знаем, что лотовская банковская лицензия зашкварная. Братья-белоруссы - мы с вами!

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Seppo Nopilainen

Братишки

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Григорий Юнг
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Вася Пражкин
До этого компания позволяла проводить платежи и снимать наличиные в ограниченном объёме

Это что, беларусы все это время пользовались нормальными картами и молчали?

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Фоксик

Почему молчали? Многие ездили туда карты делать

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Kiss1nger

Самое время повторить откуда на Беларусь готовилось нападение....

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Pustyakoff

так откуда? Крепкий орешек хочет знать

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При себе ничего нет

По 4 позициям. Я карту даже принёс щас покажу 👉🗺️

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Фоксик

Карту Revolut?
Так она не работает в Беларуси

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Pustyakoff

таккк готовимся смотреть

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Donatello Supreme

А Беларусь за что? А Израиль также?

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19 комментариев
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