{"id":14127,"url":"\/distributions\/14127\/click?bit=1&hash=b0324bdabf66c2100b8908626e3c15e5e7df32e762c6fe36c9e6f688db296348","title":"\u041c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u0415\u0441\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b?","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Полина Лааксо

День 600: в городах-миллионниках выросло количество бильярдных и залов для боулинга — с 2019 года оно, наоборот, падало Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

3K показов
2.1K открытий
Источник: «Яндекс Карты»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 октября: доллар — 97,3 рубля (на 31 копейку больше, чем 13 октября), евро — 102,55 рубля (на 48 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:17 мск: доллар — 97,58 рубля, евро — 102,74 рубля.

Курсы на Forex на 8:34 мск: доллар — 97,59 рубля, евро — 102,77 рубля.

Кто и как адаптируется

Структуры китайского производителя бытовой техники Haier арендуют около 60 тысяч м² складской территории в подмосковном Домодедове, рассказали «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделке источники. Это одна из самых крупных сделок на складском рынке Москвы и области за 2023 год. По словам опрошенных газетой аналитиков, азиатская компания хочет укрепить позиции на российском рынке после ухода конкурентов.

Минфин начал обсуждать с «дружественными» странами подписание или обновление соглашений об избежании двойного налогообложения.

Производитель автоэлектроники «НПП Итэлма» вложит около 2 млрд рублей в запуск производства печатных плат шестого класса точности. Он намечен на 2026 год, с этого года Минпромторг собирается ужесточить требования к локализации электроблоков управления: те будут считаться российскими, только если в них стоят отечественные платы. Половину выпускаемой продукции «НПП Итэлма» будет использовать для внутренних задач, остальное начнёт продавать.

В правительстве обсуждают возможность изменить механизм курсовых пошлин, добавив в формулу расчёта мировые цены на соответствующие товары. Это должно помочь экспортёрам, так как пошлина сможет обнуляться «не только если курс пойдет вниз, но и когда мировые цены на товар окажутся меньше определённого уровня», пишет «Ъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Какие есть проблемы и трудности

В московском суде сегодня, 16 октября, рассмотрят протоколы в отношении Google, сервисов по размещению объявлений для поиска работы Freelancer International и Ookla, платформы для бронирования отелей Agoda, сервиса для составления семейного древа MyHeritage, производителя снаряжения для дайвинга Molchanovs и разработчика программ Proxima Beta — за отказ локализовать персональные данные россиян.

Федеральная палата адвокатов сообщила, что правительство подготовило поправки, согласно которым адвоката из России могут лишить статуса специалиста «в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы России» — с рядом исключений.

Купить рекламу Отключить

Контекст

В городах-миллионниках выросло количество бильярдных залов, сообщил «2ГИС»: с начала 2023 года по август оно увеличилось на 7% и составило 444 точки. Боулинг-клубы тоже показали прирост — на 3%, до 105 заведений. В компании говорят, до этого число объектов, наоборот, сокращалось. На рынке объясняют это цикличностью «моды», ростом внутреннего туризма, а также интересом торговых центров, которые остались без некоторых зарубежных арендаторов, а популярные в них кинотеатры простаивают без многих иностранных премьер.

В августе 2023 года объём взятых россиянами потребительских кредитов составил рекордные с 2020 года 719 млрд рублей — инфографику подготовила редакция РБК.

Источник: РБК

Товарооборот России и Узбекистана «интенсивно растёт», сообщил министр экономики Максим Решетников. Россия больше поставляет, чем импортирует, но «разрыв нефатальный и зависит от поставок минеральных ресурсов». По словам Решетникова, между странами также выстроены «достаточно устойчивые финансовые отношения».

14 октября 2023 года «Юнирест», управляющий KFC и Rostic’s в России, сообщил о дефиците курицы и высоких ценах на неё. Опрошенные «Ъ» участники рынка говорят, что проблема действительно есть, но допускают, что она временная и возникла на фоне возросшего спроса. Источник газеты среди производителей мяса птицы говорит, что так «Юнирест» пытается «накалить ситуацию»: компания предъявляет специфические требования к фасовке и упаковке продукции и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщики едва ли могут корректировать цены.

С 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда из сферы общепита и непродовольственного ритейла, ещё 24 хотят открыться до 2026 года, подсчитали аналитики Nikoliers по запросу «Ъ». Для сравнения: до 2022 года в Дубае было представлено всего семь брендов из России. Эксперты связывают это с притоком в ОАЭ российских туристов и релокантов.

Уровень импортозамещения оборудования в крупных российских компаниях, в частности в банках, по некоторым оценкам, дошёл до 60%. У более мелких игроков этот показатель — ниже 50%. Участники рынка объясняют это более жёсткими требованиями к большим компаниям со стороны регуляторов. Правда, некоторые также отмечают, что часть «российского» оборудования — это зарубежная продукция с переклеенными этикетками.

Количество видеоигр, ввезённых в Россию легально на физических носителях, упало за первые полгода 2023-го в четыре раза год к году и составило 133,9 тысяч штук. Падение продаж в денежном выражении оценили в 57% — с 2 млрд рублей до 861 млн рублей.

Источник: РБК

Forbes коротко рассказал о ситуации на рынке вкладов. С августа 2023 года банки старались поднимать ставки в основном по депозитам сроком на три месяца, так как надеялись на снижение ключевой ставки. Теперь они ждут повышения от ЦБ. Наиболее «чувствительными» к этому процессу будут краткосрочные вклады.

Новости предыдущего дня, 15 октября — здесь.

#новость

0
50 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

"Правда, некоторые также отмечают, что часть «российского» оборудования — это зарубежная продукция с переклеенными этикетками"

Клевещут, иноагенты проклятые. Нужно найти этих "некоторых" участников рынка, оштрафовать, набутылить и заставить пользоваться всю оставшуюся жизнь отечественными компьюкторами с процессорами Байкал и Эльбрус.

Такъ победим!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А 666-й не за горами, к сожалению.
Хорошего бы дня всем!

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Васильев

Ты вообще когда-нибудь не заходишь на сайт?

Ответить
Развернуть ветку
Ivan. Zakladka

Новое летоисчесление

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Новое, но уже постоянное.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Владимирович

Даже страшно, что там за новости будут в такой прекрасный день

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А вот, чувствую, и проверим.
Выдвигаем версии!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Один раз уже ждали со страхом миллениум, теперь, вот, по новой...

Ответить
Развернуть ветку
Егор З.

Дожить бы до этого дня сначала 😆

Ответить
Развернуть ветку
Baddy Boy

А в KFC разве была курица? Всегда считал, что там просто набитые комбикормом гибриды цыплят и голубей

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Там такие же гибриды, что и в сетевых магазинах.
KFC не производит курицу, а просто закупает её у крупных поставщиков

Ответить
Развернуть ветку
Ivan. Zakladka

Я даже знаю у каких) и булки тоже. Они все ничего не производят. Закупают у крупных поставщиков полуфабрикаты, включая котлеты.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Не вижу в этом ничего плохого, так работают почти все большие фастфуды

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Вот только не говорите, что настоящая курица должна быть выращена своими руками, а все остальное голуби и заговор птицефабрик

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Еще должна быть синия и умереть своей смертью :)

Ответить
Развернуть ветку
Ivan. Zakladka

От старости, со словами одобрения отправки на мясокомбинат

Ответить
Развернуть ветку
Ivan. Zakladka

Своими руками варится по 3 часа

Ответить
Развернуть ветку
Ярослава Радионова

Голубей, мне кажется, разводить по стоимости так же, как и курицу..

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Зачем их разводить, я на площади много видел.. на любой площади

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
сообщил о дефиците курицы и высоких ценах на неё

Вот и курица становится деликатесом, браво.

Ответить
Развернуть ветку
Настя Савельева

Будем скоро колбасу есть только на новый год, как в 90-ых

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Диктор Центрального телевидения сообщает:
- Дорогие товарищи телезрители! Сегодня в 21.30 по первой продовольственной
программе будет показан бутерброд с копченой колбасой.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Справедливости ради, все таки согласен с прозводителями:

Юнирест» пытается «накалить ситуацию»: компания предъявляет специфические требования к фасовке и упаковке продукции и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщики едва ли могут корректировать цены.
Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Они просто все еще считают, что они KFC. Это такой фантомный KFC - уже Ростикс, но все еще считаешь себя частью крупной международной корпорации.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ремизов

KFC теперь просто KF. Без chicken

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

да и без кентукки, что уж

Ответить
Развернуть ветку
Дима Коренев

Останется просто жаренное что-то

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Васильев

Остается “Press F to pay respect”

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Каждый франчейзи KFC имеет право на собственную расшифровку.

В Дубае, например, при внешне таком же оформлении расшифровка другая — Kuwait Food Company

https://en.wikipedia.org/wiki/Americana_Group

Ответить
Развернуть ветку
Francesco Pazolini

Контора из Шарджи в Дубае?

Ответить
Развернуть ветку
Hox

Очередной юбилей. Здоровья всем и хорошего настроения.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
те будут считаться российскими, только если в них стоят отечественные платы

То есть просто установить и пёс с ними, зато сразу локализация.

Ответить
Развернуть ветку
Драйден

Уже вон в мониторы установили недавно свой чип для вида

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну хоть нормальной работе не мешает, уже неплохо (-:

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
В московском суде сегодня, 16 октября, рассмотрят протоколы в отношении ...

Сегодня московсктй суд соберёт богатый урожай.
Штрафдобыча бьёт по площадям.

Ответить
Развернуть ветку
Andrei Tsay

Кто то ещё ходит в боулинг?)🎳

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Затолокин

Раз в год можно сходить, че плохого

Ответить
Развернуть ветку
Гора Жора

А чем еще заниматься? Чебурашку в кино смотреть?

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Богданов

Почему только чебурашку, еще Горько 10 ждем всей страной

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Нет конечно все же нищие

Ответить
Развернуть ветку
A V

Киев за 3 дня уже взяли?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Еще не начинали

Ответить
Развернуть ветку
Ракс

Чел, у тебя пинг высокий переподключись.

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Всем шестисотым посвящается!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Кто там упорный (упоротый) спрашивал "зачем тут какие-то дни считают"? Как бы я иначе узнал, когда вас с юбилеем поздравлять.

Ответить
Развернуть ветку
Психо Аналитик

Я недавно играла в бильярд второй раз в жизни. Оказалось, кайф. Это, видимо, мы, которые с батями ездили на встречи, когда еще сигареты и сигары там можно было курить. Выросли и скучаем по детству :D вот и спрос растет
мммм, запах вишневых сигарилл

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Евсюкова

От скуки уже все в бильярд играть начали

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

У самурая нет цели.
Есть только путь.
А путь самурая смерть.
Бедные-бедные зайчики.
Вам предстоит трудный путь.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Shagin

Мы все в начале или уже в конце какого-то охренительного пути и сейчас впереди одно сплошное веселье. УРЯЯЯ!!!

Ответить
Развернуть ветку
A V

Похоже ведут к 666

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
47 комментариев
Раскрывать всегда
null