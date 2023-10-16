Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14-16 октября: доллар — 97,3 рубля (на 31 копейку больше, чем 13 октября), евро — 102,55 рубля (на 48 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:17 мск: доллар — 97,58 рубля, евро — 102,74 рубля.

Курсы на Forex на 8:34 мск: доллар — 97,59 рубля, евро — 102,77 рубля.

Кто и как адаптируется

Структуры китайского производителя бытовой техники Haier арендуют около 60 тысяч м² складской территории в подмосковном Домодедове, рассказали «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделке источники. Это одна из самых крупных сделок на складском рынке Москвы и области за 2023 год. По словам опрошенных газетой аналитиков, азиатская компания хочет укрепить позиции на российском рынке после ухода конкурентов.

Минфин начал обсуждать с «дружественными» странами подписание или обновление соглашений об избежании двойного налогообложения.

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Производитель автоэлектроники «НПП Итэлма» вложит около 2 млрд рублей в запуск производства печатных плат шестого класса точности. Он намечен на 2026 год, с этого года Минпромторг собирается ужесточить требования к локализации электроблоков управления: те будут считаться российскими, только если в них стоят отечественные платы. Половину выпускаемой продукции «НПП Итэлма» будет использовать для внутренних задач, остальное начнёт продавать.

В правительстве обсуждают возможность изменить механизм курсовых пошлин, добавив в формулу расчёта мировые цены на соответствующие товары. Это должно помочь экспортёрам, так как пошлина сможет обнуляться «не только если курс пойдет вниз, но и когда мировые цены на товар окажутся меньше определённого уровня», пишет «Ъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Какие есть проблемы и трудности

В московском суде сегодня, 16 октября, рассмотрят протоколы в отношении Google, сервисов по размещению объявлений для поиска работы Freelancer International и Ookla, платформы для бронирования отелей Agoda, сервиса для составления семейного древа MyHeritage, производителя снаряжения для дайвинга Molchanovs и разработчика программ Proxima Beta — за отказ локализовать персональные данные россиян.

Федеральная палата адвокатов сообщила, что правительство подготовило поправки, согласно которым адвоката из России могут лишить статуса специалиста «в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы России» — с рядом исключений.

Контекст

В городах-миллионниках выросло количество бильярдных залов, сообщил «2ГИС»: с начала 2023 года по август оно увеличилось на 7% и составило 444 точки. Боулинг-клубы тоже показали прирост — на 3%, до 105 заведений. В компании говорят, до этого число объектов, наоборот, сокращалось. На рынке объясняют это цикличностью «моды», ростом внутреннего туризма, а также интересом торговых центров, которые остались без некоторых зарубежных арендаторов, а популярные в них кинотеатры простаивают без многих иностранных премьер.

В августе 2023 года объём взятых россиянами потребительских кредитов составил рекордные с 2020 года 719 млрд рублей — инфографику подготовила редакция РБК.

Источник: РБК

Товарооборот России и Узбекистана «интенсивно растёт», сообщил министр экономики Максим Решетников. Россия больше поставляет, чем импортирует, но «разрыв нефатальный и зависит от поставок минеральных ресурсов». По словам Решетникова, между странами также выстроены «достаточно устойчивые финансовые отношения».

14 октября 2023 года «Юнирест», управляющий KFC и Rostic’s в России, сообщил о дефиците курицы и высоких ценах на неё. Опрошенные «Ъ» участники рынка говорят, что проблема действительно есть, но допускают, что она временная и возникла на фоне возросшего спроса. Источник газеты среди производителей мяса птицы говорит, что так «Юнирест» пытается «накалить ситуацию»: компания предъявляет специфические требования к фасовке и упаковке продукции и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщики едва ли могут корректировать цены.

С 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда из сферы общепита и непродовольственного ритейла, ещё 24 хотят открыться до 2026 года, подсчитали аналитики Nikoliers по запросу «Ъ». Для сравнения: до 2022 года в Дубае было представлено всего семь брендов из России. Эксперты связывают это с притоком в ОАЭ российских туристов и релокантов.

Уровень импортозамещения оборудования в крупных российских компаниях, в частности в банках, по некоторым оценкам, дошёл до 60%. У более мелких игроков этот показатель — ниже 50%. Участники рынка объясняют это более жёсткими требованиями к большим компаниям со стороны регуляторов. Правда, некоторые также отмечают, что часть «российского» оборудования — это зарубежная продукция с переклеенными этикетками.

Количество видеоигр, ввезённых в Россию легально на физических носителях, упало за первые полгода 2023-го в четыре раза год к году и составило 133,9 тысяч штук. Падение продаж в денежном выражении оценили в 57% — с 2 млрд рублей до 861 млн рублей.

Источник: РБК

Forbes коротко рассказал о ситуации на рынке вкладов. С августа 2023 года банки старались поднимать ставки в основном по депозитам сроком на три месяца, так как надеялись на снижение ключевой ставки. Теперь они ждут повышения от ЦБ. Наиболее «чувствительными» к этому процессу будут краткосрочные вклады.