День 600: в городах-миллионниках выросло количество бильярдных и залов для боулинга — с 2019 года оно, наоборот, падало Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14-16 октября: доллар — 97,3 рубля (на 31 копейку больше, чем 13 октября), евро — 102,55 рубля (на 48 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Структуры китайского производителя бытовой техники Haier арендуют около 60 тысяч м² складской территории в подмосковном Домодедове, рассказали «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделке источники. Это одна из самых крупных сделок на складском рынке Москвы и области за 2023 год. По словам опрошенных газетой аналитиков, азиатская компания хочет укрепить позиции на российском рынке после ухода конкурентов.
Минфин начал обсуждать с «дружественными» странами подписание или обновление соглашений об избежании двойного налогообложения.
Производитель автоэлектроники «НПП Итэлма» вложит около 2 млрд рублей в запуск производства печатных плат шестого класса точности. Он намечен на 2026 год, с этого года Минпромторг собирается ужесточить требования к локализации электроблоков управления: те будут считаться российскими, только если в них стоят отечественные платы. Половину выпускаемой продукции «НПП Итэлма» будет использовать для внутренних задач, остальное начнёт продавать.
В правительстве обсуждают возможность изменить механизм курсовых пошлин, добавив в формулу расчёта мировые цены на соответствующие товары. Это должно помочь экспортёрам, так как пошлина сможет обнуляться «не только если курс пойдет вниз, но и когда мировые цены на товар окажутся меньше определённого уровня», пишет «Ъ» со ссылкой на источник в правительстве.
Какие есть проблемы и трудности
В московском суде сегодня, 16 октября, рассмотрят протоколы в отношении Google, сервисов по размещению объявлений для поиска работы Freelancer International и Ookla, платформы для бронирования отелей Agoda, сервиса для составления семейного древа MyHeritage, производителя снаряжения для дайвинга Molchanovs и разработчика программ Proxima Beta — за отказ локализовать персональные данные россиян.
Федеральная палата адвокатов сообщила, что правительство подготовило поправки, согласно которым адвоката из России могут лишить статуса специалиста «в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы России» — с рядом исключений.
Контекст
В городах-миллионниках выросло количество бильярдных залов, сообщил «2ГИС»: с начала 2023 года по август оно увеличилось на 7% и составило 444 точки. Боулинг-клубы тоже показали прирост — на 3%, до 105 заведений. В компании говорят, до этого число объектов, наоборот, сокращалось. На рынке объясняют это цикличностью «моды», ростом внутреннего туризма, а также интересом торговых центров, которые остались без некоторых зарубежных арендаторов, а популярные в них кинотеатры простаивают без многих иностранных премьер.
В августе 2023 года объём взятых россиянами потребительских кредитов составил рекордные с 2020 года 719 млрд рублей — инфографику подготовила редакция РБК.
Товарооборот России и Узбекистана «интенсивно растёт», сообщил министр экономики Максим Решетников. Россия больше поставляет, чем импортирует, но «разрыв нефатальный и зависит от поставок минеральных ресурсов». По словам Решетникова, между странами также выстроены «достаточно устойчивые финансовые отношения».
14 октября 2023 года «Юнирест», управляющий KFC и Rostic’s в России, сообщил о дефиците курицы и высоких ценах на неё. Опрошенные «Ъ» участники рынка говорят, что проблема действительно есть, но допускают, что она временная и возникла на фоне возросшего спроса. Источник газеты среди производителей мяса птицы говорит, что так «Юнирест» пытается «накалить ситуацию»: компания предъявляет специфические требования к фасовке и упаковке продукции и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщики едва ли могут корректировать цены.
С 2022 года по сентябрь 2023 года на рынок Дубая вышли 24 российских бренда из сферы общепита и непродовольственного ритейла, ещё 24 хотят открыться до 2026 года, подсчитали аналитики Nikoliers по запросу «Ъ». Для сравнения: до 2022 года в Дубае было представлено всего семь брендов из России. Эксперты связывают это с притоком в ОАЭ российских туристов и релокантов.
Уровень импортозамещения оборудования в крупных российских компаниях, в частности в банках, по некоторым оценкам, дошёл до 60%. У более мелких игроков этот показатель — ниже 50%. Участники рынка объясняют это более жёсткими требованиями к большим компаниям со стороны регуляторов. Правда, некоторые также отмечают, что часть «российского» оборудования — это зарубежная продукция с переклеенными этикетками.
Количество видеоигр, ввезённых в Россию легально на физических носителях, упало за первые полгода 2023-го в четыре раза год к году и составило 133,9 тысяч штук. Падение продаж в денежном выражении оценили в 57% — с 2 млрд рублей до 861 млн рублей.
Forbes коротко рассказал о ситуации на рынке вкладов. С августа 2023 года банки старались поднимать ставки в основном по депозитам сроком на три месяца, так как надеялись на снижение ключевой ставки. Теперь они ждут повышения от ЦБ. Наиболее «чувствительными» к этому процессу будут краткосрочные вклады.
Новости предыдущего дня, 15 октября — здесь.
"Правда, некоторые также отмечают, что часть «российского» оборудования — это зарубежная продукция с переклеенными этикетками"
Клевещут, иноагенты проклятые. Нужно найти этих "некоторых" участников рынка, оштрафовать, набутылить и заставить пользоваться всю оставшуюся жизнь отечественными компьюкторами с процессорами Байкал и Эльбрус.
Такъ победим!
А 666-й не за горами, к сожалению.
Хорошего бы дня всем!
Ты вообще когда-нибудь не заходишь на сайт?
Новое летоисчесление
Новое, но уже постоянное.
Даже страшно, что там за новости будут в такой прекрасный день
А вот, чувствую, и проверим.
Выдвигаем версии!
Один раз уже ждали со страхом миллениум, теперь, вот, по новой...
Дожить бы до этого дня сначала 😆
А в KFC разве была курица? Всегда считал, что там просто набитые комбикормом гибриды цыплят и голубей
Там такие же гибриды, что и в сетевых магазинах.
KFC не производит курицу, а просто закупает её у крупных поставщиков
Я даже знаю у каких) и булки тоже. Они все ничего не производят. Закупают у крупных поставщиков полуфабрикаты, включая котлеты.
Не вижу в этом ничего плохого, так работают почти все большие фастфуды
Вот только не говорите, что настоящая курица должна быть выращена своими руками, а все остальное голуби и заговор птицефабрик
Еще должна быть синия и умереть своей смертью :)
От старости, со словами одобрения отправки на мясокомбинат
Своими руками варится по 3 часа
Голубей, мне кажется, разводить по стоимости так же, как и курицу..
Зачем их разводить, я на площади много видел.. на любой площади
Вот и курица становится деликатесом, браво.
Будем скоро колбасу есть только на новый год, как в 90-ых
Диктор Центрального телевидения сообщает:
- Дорогие товарищи телезрители! Сегодня в 21.30 по первой продовольственной
программе будет показан бутерброд с копченой колбасой.
Справедливости ради, все таки согласен с прозводителями:Юнирест» пытается «накалить ситуацию»: компания предъявляет специфические требования к фасовке и упаковке продукции и заключает долгосрочные контракты, по которым поставщики едва ли могут корректировать цены.
Они просто все еще считают, что они KFC. Это такой фантомный KFC - уже Ростикс, но все еще считаешь себя частью крупной международной корпорации.
KFC теперь просто KF. Без chicken
да и без кентукки, что уж
Останется просто жаренное что-то
Остается “Press F to pay respect”
Каждый франчейзи KFC имеет право на собственную расшифровку.
В Дубае, например, при внешне таком же оформлении расшифровка другая — Kuwait Food Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Americana_Group
Контора из Шарджи в Дубае?
Очередной юбилей. Здоровья всем и хорошего настроения.
То есть просто установить и пёс с ними, зато сразу локализация.
Уже вон в мониторы установили недавно свой чип для вида
Ну хоть нормальной работе не мешает, уже неплохо (-:
Сегодня московсктй суд соберёт богатый урожай.
Штрафдобыча бьёт по площадям.
Кто то ещё ходит в боулинг?)🎳
Раз в год можно сходить, че плохого
А чем еще заниматься? Чебурашку в кино смотреть?
Почему только чебурашку, еще Горько 10 ждем всей страной
Нет конечно все же нищие
Киев за 3 дня уже взяли?
Еще не начинали
Чел, у тебя пинг высокий переподключись.
Всем шестисотым посвящается!
Кто там упорный (упоротый) спрашивал "зачем тут какие-то дни считают"? Как бы я иначе узнал, когда вас с юбилеем поздравлять.
Я недавно играла в бильярд второй раз в жизни. Оказалось, кайф. Это, видимо, мы, которые с батями ездили на встречи, когда еще сигареты и сигары там можно было курить. Выросли и скучаем по детству :D вот и спрос растет
мммм, запах вишневых сигарилл
От скуки уже все в бильярд играть начали
У самурая нет цели.
Есть только путь.
А путь самурая смерть.
Бедные-бедные зайчики.
Вам предстоит трудный путь.
Мы все в начале или уже в конце какого-то охренительного пути и сейчас впереди одно сплошное веселье. УРЯЯЯ!!!
Похоже ведут к 666