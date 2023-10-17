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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 октября: доллар — 97,28 рубля (на 2 копейки меньше, чем 16 октября), евро — 102,52 рубля (на 3 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:01 мск: доллар — 97,41 рубля, евро — 102,77 рубля.

Курсы на Forex на 8:34 мск: доллар — 97,40 рубля, евро — 102,76 рубля.

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Кто и как адаптируется

На территории автомобильного центра «Москва» на Каширском шоссе откроется российско-китайский автоцентр — об этом ГК «Киевская площадь» договорилась с китайской группой Tianya Hengyi Holding. Осваивать площадь будут постепенно. Общая территория комплекса составляет 135 тысяч м², но сперва запустят салон на 35 тысячах м², а затем — магазины запчастей и аксессуаров на 60 тысячах м².

«Гознак» разрабатывает решение-«заплатку», которое позволит банкоматам американских NCR и Diebold Nixdorf распознавать новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщили источники «Ъ». Часть собеседников газеты отмечает, что это лишь временная мера и «промышленная реализация» будет возможна только при импортозамещении самого оборудования.

Минпромторг предложил продлить упрощённый ввоз зарубежной электроники с функцией криптографического шифрования до конца 2024 года.

Совладелец сети «Европейский медицинский центр» Игорь Шилов вышел из производителя хлебобулочных изделий «Багерстат Рус», которого выкупил у шведской Lantmannen Unibake. Новыми собственниками стали топ-менеджеры агрохолдинга «Таврос».

Некоторые российские разработчики мобильных операционных систем хотят договориться с зарубежными производителями об установке своего обеспечения на индийские, китайские и вьетнамские смартфоны, поскольку телефонов отечественных компаний «мало и они слишком дороги», пишет «Ъ» со ссылкой на источники на ИТ-рынке.

Контекст

По итогам сентября 2023 года лидером по экспорту товаров в Турцию по морю стала Россия — объём превысил 7,4 млн т, что на 10,4% больше год к году. Основную долю отгрузок составляют нефть, дизельное топливо и уголь.

По данным ЦБ, в августе 2023 года доля рублёвых расчётов за экспорт из России в Европу выросла на 4 процентных пункта — до 53,1%.

В третьем квартале 2023 года ставки аренды торговых помещений до 300 м², размещённых в Москве на первом этаже и имеющих отдельный вход с улицы, составили 3200 рублей за 1 м². Для объектов большего размера — 1800 рублей за 1 м², следует из данных SimpleEstate. Это на 1% меньше год к году. По словам аналитиков, ситуация с ценами стабилизировалась после первого и второго кварталов: тогда стоимость аренды совокупно упала на 13% год к году.

Некоторые типографии лишились части заказов на печать на мелованной бумаге от книжных и журнальных издательств. Причина — качество отечественной бумаги: участники рынка говорят, оно «ниже среднего» и «далёкое от финского».