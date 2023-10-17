День 601: «Гознак» выпустит «заплатку» для банкоматов ушедших американских компаний, чтобы те принимали новые банкноты Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 17 октября: доллар — 97,28 рубля (на 2 копейки меньше, чем 16 октября), евро — 102,52 рубля (на 3 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
На территории автомобильного центра «Москва» на Каширском шоссе откроется российско-китайский автоцентр — об этом ГК «Киевская площадь» договорилась с китайской группой Tianya Hengyi Holding. Осваивать площадь будут постепенно. Общая территория комплекса составляет 135 тысяч м², но сперва запустят салон на 35 тысячах м², а затем — магазины запчастей и аксессуаров на 60 тысячах м².
«Гознак» разрабатывает решение-«заплатку», которое позволит банкоматам американских NCR и Diebold Nixdorf распознавать новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщили источники «Ъ». Часть собеседников газеты отмечает, что это лишь временная мера и «промышленная реализация» будет возможна только при импортозамещении самого оборудования.
Минпромторг предложил продлить упрощённый ввоз зарубежной электроники с функцией криптографического шифрования до конца 2024 года.
Совладелец сети «Европейский медицинский центр» Игорь Шилов вышел из производителя хлебобулочных изделий «Багерстат Рус», которого выкупил у шведской Lantmannen Unibake. Новыми собственниками стали топ-менеджеры агрохолдинга «Таврос».
Некоторые российские разработчики мобильных операционных систем хотят договориться с зарубежными производителями об установке своего обеспечения на индийские, китайские и вьетнамские смартфоны, поскольку телефонов отечественных компаний «мало и они слишком дороги», пишет «Ъ» со ссылкой на источники на ИТ-рынке.
Контекст
По итогам сентября 2023 года лидером по экспорту товаров в Турцию по морю стала Россия — объём превысил 7,4 млн т, что на 10,4% больше год к году. Основную долю отгрузок составляют нефть, дизельное топливо и уголь.
По данным ЦБ, в августе 2023 года доля рублёвых расчётов за экспорт из России в Европу выросла на 4 процентных пункта — до 53,1%.
В третьем квартале 2023 года ставки аренды торговых помещений до 300 м², размещённых в Москве на первом этаже и имеющих отдельный вход с улицы, составили 3200 рублей за 1 м². Для объектов большего размера — 1800 рублей за 1 м², следует из данных SimpleEstate. Это на 1% меньше год к году. По словам аналитиков, ситуация с ценами стабилизировалась после первого и второго кварталов: тогда стоимость аренды совокупно упала на 13% год к году.
Некоторые типографии лишились части заказов на печать на мелованной бумаге от книжных и журнальных издательств. Причина — качество отечественной бумаги: участники рынка говорят, оно «ниже среднего» и «далёкое от финского».
Новости предыдущего дня, 16 октября — здесь.
Заплатки и костыли.
А как же "отечественные" банкоматы, стройными рядами стоящие в отделениях и ТЦ?
Новые купюры есть, но вы их пока не увидите (-:
Отдельно интересно узнать почему Гознак озаботился заплатками только сейчас. Аль думали, что кааааак всё наладится?
Не понял, банкоматы тоже ушли?
да, давно уже.
А что правительство делает, какие меры принимают для предотвращения этого западного беспредела?
Заплатки делают
Бедные, понимаю как им тяжело.😥
Собрали манатки и на выход
Пусть манатков оставят, а петухом мы сами займёмся.
Да, производители то ли все, то ли бОльшую часть не поддерживают.
Хотели умельцы свои делать, Тинькофф что-то даже показывал, но пока 🤷🏼♂️
Так не все же банкоматы заменили. У своих проблем нет, тут речь о банкоматах ушедших компаний - их же надо как-то обслуживать
Какая проблема! Пусть внутри посадят человека и пусть обслуживает.🙄
Зачем? Можно гордо выслать на родину, пусть сами с ними мучаются)
Ну так даже в эксплуатацию выпустили
https://www.tinkoff.ru/about/news/27122022-tinkoff-released-the-first-russian-atm-of-its-own-production/
Наверное, опять виноват гнилой запад. Просто не понимаю что они от нас хотят - живём мирно, никого не трогаем, всё любят и обожают нас. Знаешь,скорее всего завидуют, что нас уважают, а их - ругают не то слово...
К чему там "российско"? Назвали бы как положено: китайский автоцентр «Москва».
Дак уже один есть в Люблине
Целый один?! Мощно 👍🏻
Не был ещё? ТЦ Москва называется. Москвичей там и вообще сколь либо русских (с гражданством) найти сложно. :)
Мощно и дорого - раритет!
Можно назвать РОКи - ну, судьба такая.
🥹
Ну да, у нас же ентих разработчиков мобильных ОСей — как *овна за баней.
Good news for everyone 👍
А что из этого "Good news"?
А как это произносить в русской транскрипции?
В прошлый раз это было при выходе новых 500 и 1000 с металлической полосой. Нужно было получать новые прошивки купюроприемника от производителя, а это супер небыстрый процесс, от полугода. Если сейчас они вмешаются в прошивку кустарным способом то это ослабит защиту банкоматов от подделок
"об установке своего обеспечения на индийские, китайские и вьетнамские смартфоны, поскольку телефонов отечественных компаний «мало и они слишком дороги»"
Это чего? Даже шильдиков уже не хватает?
"Причина — качество отечественной бумаги: участники рынка говорят, оно «ниже среднего» и «далёкое от финского»."
"Валите вы нам не нужны" ага...