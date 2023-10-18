День 602: дистрибьюторы иностранных фильмов для неофицальных показов повысили цены для прокатчиков Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 18 октября: доллар — 97,34 рубля (на 6 копеек больше, чем 17 октября), евро — 102,75 рубля (на 23 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Структура иранского производителя бытовой техники Entekhab Group хочет купить завод по выпуску бытовой техники и электроники турецкой компании Vestel, узнали «Ведомости». Предприятие на 44 тысячи м² расположено во Владимирской области. По словам одного из собеседников газеты, сделку уже закрыли. Другой говорит, что стороны пока ведут переговоры, но находятся на последних стадиях.
Российский фонд прямых инвестиций вместе с партнёрами из Китая создаст фонд развития гражданской авиационной промышленности на 100 млрд рублей. Структура будет инвестировать в действующие и перспективные проекты и авиапредприятия в обеих странах. Капиталовложения с обеих сторон будут равными — в рублях и юанях.
Какие есть проблемы и трудности
Ассоциация розничных инвесторов предложила Минфину наделить физлиц правом признавать убытками расходы по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, которыми они не могут распоряжаться из-за санкций, пишут «Ведомости». Период, после которого актив может подойти под списание, предлагают ограничить тремя годами. Минфин подтвердил, что получил документ.
Контекст
С середины октября 2022 года по середину октября 2023-го Россия и Китай достигли объёма товарооборота в $200 млрд, заявил Владимир Путин. По итогам календарного года страны «точно» преодолеют эту отметку, добавил он.
Дистрибьюторы иностранных фильмов, которые российские кинотеатры показывают неофициально, повысили цены на услуги, сообщили источники «Ъ» на рынке. Средняя стоимость специальных ключей, которые позволяют включать фильм определённое количество раз, выросла с сентября 2023 года к середине октября на 10-13%. Собеседники газеты утверждают, что цены растут параллельно росту объёма поставляемого контента после летнего перерыва. Участники рынка замечают, что изменить ситуацию помогло бы развитие конкуренции: например, если кто-то найдёт способ «доставлять фильмы через "дружественные" страны».
Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации рекомендовал Минцифры создать «госплатформу развития ИИ, где разработчики смогут получить доступ к вычислительной инфраструктуре и данным, на которых можно обучать нейросети». Проект должен помочь тем разработчикам, у кого недостаточно собственных ресурсов. Финансировать платформу предлагают из государственного бюджета.
Новости предыдущего дня, 17 октября — здесь.
Сладкое на чей то стол доставили. Тут пирог такой, пилить и пилить его.
Растут цены на неофициальные показы фильмов.
Новости, которые мы не то чтобы заслужили, но имеем что имеем.
А вот в торрентах все еще бесплатно
Нахой нам ваш этот хвильм
Странная новость после финта китайцев в проекте самолета CR929
А нельзя как-то пиратить эти фильмы, чтобы западным правообладателям ничего не доставалось? (строго с их пожеланиями не получать денег от проката в России)
А нельзя как-то насиловать девушек строго с их пожеланиями не быть изнасилованными?
Если в конкретном обществе считают что девушек надо насиловать и так лучше для общества - ну значит будут насиловать.
Если считают что термин изнасилование означает строго определенные вещи и НЕ означает других (даже если в других странах - не так и часть местных думают по другому) - значит не будет изнасилованием это.
Вспоминаем например (и менялись ли ответы за последние 100 лет и от страны):
- может ли (именно юридически) муж изнасиловать жену?
- а жена - мужа?
- а вообще мужчину женщина может изнасиловать?
- а если мужчина женщину но в рот или в попу?
- а 15-ти летняя личность с 19-ти летней это изнасилование? А если 14-ти летняя говорит что не против и реально принуждения не было?
- напились и утром проснулись в одной кровати - это изнасилование?
Хм. Так вот, о пиратстве...
Большой распил, достойный.
То есть, видимо, к любым данным. А для генератора смешных персонажей можно открыть доступ ко всем персональным данным.
такого никогда не было, и вот опять)
Пираты вдруг осознали себя и свою "значимость" и стали теми, с кем боролись))) классика.
Да причем тут пираты, обычный дефицит предложения. Тем более в еженедельно взлетающих ценах мы этого повышения даже не заметим (((
Предлагаешь затянуть пояса еще? У меня уже дворе нет свободных. Я, пожалуй, проголосую рублем и скачаю торрент фильм
Я уже лет 20 предлагаю повышать средний уровень жизни, чтобы хватало на лицензии, но такой вариант государством почему-то не рассматривается...
Товарища Geohota нужно нанять, взламывает все что можно. От PS3 и джейла первого айфона, до реверса текущих Apple Neural Engine
Забавная контора. Основана в 1988, т.е. когда СССР еще не развалился, а на сайте фигурирует Daewoo, и картинки симпатичные.