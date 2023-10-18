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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 октября: доллар — 97,34 рубля (на 6 копеек больше, чем 17 октября), евро — 102,75 рубля (на 23 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:36 мск: доллар — 97,58 рубля, евро — 103,17 рубля.

Курсы на Forex на 8:34 мск: доллар — 97,51 рубля, евро — 103,18 рубля.

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Кто и как адаптируется

Структура иранского производителя бытовой техники Entekhab Group хочет купить завод по выпуску бытовой техники и электроники турецкой компании Vestel, узнали «Ведомости». Предприятие на 44 тысячи м² расположено во Владимирской области. По словам одного из собеседников газеты, сделку уже закрыли. Другой говорит, что стороны пока ведут переговоры, но находятся на последних стадиях.

Российский фонд прямых инвестиций вместе с партнёрами из Китая создаст фонд развития гражданской авиационной промышленности на 100 млрд рублей. Структура будет инвестировать в действующие и перспективные проекты и авиапредприятия в обеих странах. Капиталовложения с обеих сторон будут равными — в рублях и юанях.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация розничных инвесторов предложила Минфину наделить физлиц правом признавать убытками расходы по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, которыми они не могут распоряжаться из-за санкций, пишут «Ведомости». Период, после которого актив может подойти под списание, предлагают ограничить тремя годами. Минфин подтвердил, что получил документ.

Контекст

С середины октября 2022 года по середину октября 2023-го Россия и Китай достигли объёма товарооборота в $200 млрд, заявил Владимир Путин. По итогам календарного года страны «точно» преодолеют эту отметку, добавил он.

Дистрибьюторы иностранных фильмов, которые российские кинотеатры показывают неофициально, повысили цены на услуги, сообщили источники «Ъ» на рынке. Средняя стоимость специальных ключей, которые позволяют включать фильм определённое количество раз, выросла с сентября 2023 года к середине октября на 10-13%. Собеседники газеты утверждают, что цены растут параллельно росту объёма поставляемого контента после летнего перерыва. Участники рынка замечают, что изменить ситуацию помогло бы развитие конкуренции: например, если кто-то найдёт способ «доставлять фильмы через "дружественные" страны».

Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации рекомендовал Минцифры создать «госплатформу развития ИИ, где разработчики смогут получить доступ к вычислительной инфраструктуре и данным, на которых можно обучать нейросети». Проект должен помочь тем разработчикам, у кого недостаточно собственных ресурсов. Финансировать платформу предлагают из государственного бюджета.