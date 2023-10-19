День 603: крупнейшие рекламодатели России в несколько раз увеличили расходы на продвижение через ТВ, баннеры и прессу Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 19 октября: доллар — 97,37 рубля (на 3 копейки больше, чем 18 октября), евро — 102,9 рубля (на 15 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Топ-20 рекламодателей в России в несколько раз увеличили расходы на офлайн-рекламу (телевидение, наружная реклама, радио и пресса) за восемь месяцев 2023 года. Больше всего — «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», «Вкусно — и точка» и VK, посчитали в агентстве Starlink.
Минцифры планирует ввести утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги. Полученные деньги потратят на «поддержку отечественных производителей», заявил глава ведомства Максут Шадаев, но не раскрыл детали. Идею обсуждают с весны 2022 года.
«Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress, чтобы запустить на его базе собственный под брендом «Магнит Маркет».
Какие есть проблемы и трудности
В 2023 году таксопарки могут закупить в три раза больше машин год к году, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекс Такси». В основном это российские или китайские бренды. Но общего количества всё равно не хватит, чтобы покрыть спрос. Надо менять 200 тысяч машин в год без учёта нелегальных перевозчиков, посчитал руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.
Новости предыдущего дня, 18 октября — здесь.
в основном это российские или китайские бренды
Задача: найти лишнее слово.
Или.
Мимо! Хотя... Китайско-российские если. Но нет, всё равно неправда.
"Бренды"?
Мимо, но уже близко (-:
"Минцифры планирует ввести утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги. Полученные деньги потратят на «поддержку отечественных производителей»"
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Наивно полагал, что утильсбор идёт на утилизацию. Давайте тогда назовем "молочко-для-милых-бездомных-котяток-сбор", смысл тот же, а негатива меньше, кто же котяток не любит?
— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
— Нет, не возьму.
— Но почему вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— А, полтинника жалко?!
— Нет.
Хм... А есть такое? В новых реалиях отрадно что не запретили ввоз «аналогов», а всего лишь утильсбор.
В секретных лабораториях видимо ещё собирают IT - оборудование из говна и палок.
В Новый год счастья полный рот: стоимость стоматологических услуг взлетит на 30% к началу 2024 года. Всему виной уход с рынка зарубежных поставщиков и нестабильность курса доллара. Также подорожают и импланты. Например, цена на швейцарский премиум-класс вырастет в среднем на 30%, корейский бюджетный на 10-15%.
Ой-ой зубы подорожают...
Из стоящих аналогов импортных ИТ есть только аналоговое ТВ
Увеличили по сравнению с низким 2022 годом.
Но оно и верно. Уже весь чебуернет завален рекламой кредитов и Яндексом.
Я всё жду утильсбор с иностранного софта, имеющего аналоги. Ну типа удаление программы же тоже действие, ещё корзину чистить. Там же углеродный след как у танкера.
«Крупнейшие рекламодатели России в несколько раз увеличили расходы на продвижение…»
Конечно! НДС же сам себя не заведет.
Неужели пресса и ТВ опять вошли в моду, что увеличили расходы на них
По такой логике наружная реклама тоже в моду вошла. Люблю, знаете ли, позалипать на билборд после работы...
"Но общего количества всё равно не хватит, чтобы покрыть спрос."
На такси такой огромный спрос?
Спрос не со стороны пассажиров на такси, а на неразваливающиеся машины под эти цели
А российского производства не разваливаются?
Ну, диванные «все пропало», для вас подвезли бизнес-план
"Минцифры планирует ввести утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги."
А что есть российские аналоги?
"Полученные деньги потратят на «поддержку отечественных производителей»"
Им шильдики не на что купить потому что рубль развалился?
"в несколько раз увеличили расходы на продвижение через ТВ, баннеры и прессу"
Опять пенсионеров окучивают...