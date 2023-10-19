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Деньги
Маша Цепелева

День 603: крупнейшие рекламодатели России в несколько раз увеличили расходы на продвижение через ТВ, баннеры и прессу Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 октября: доллар — 97,37 рубля (на 3 копейки больше, чем 18 октября), евро — 102,9 рубля (на 15 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:36 мск: доллар — 97,45 рубля, евро — 102,71 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 97,4 рубля, евро — 102,6 рубля.

Кто и как адаптируется

Топ-20 рекламодателей в России в несколько раз увеличили расходы на офлайн-рекламу (телевидение, наружная реклама, радио и пресса) за восемь месяцев 2023 года. Больше всего — «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», «Вкусно — и точка» и VK, посчитали в агентстве Starlink.

Изображение РБК

Минцифры планирует ввести утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги. Полученные деньги потратят на «поддержку отечественных производителей», заявил глава ведомства Максут Шадаев, но не раскрыл детали. Идею обсуждают с весны 2022 года.

Купить рекламу Отключить

«Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress, чтобы запустить на его базе собственный под брендом «Магнит Маркет».

Какие есть проблемы и трудности

В 2023 году таксопарки могут закупить в три раза больше машин год к году, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекс Такси». В основном это российские или китайские бренды. Но общего количества всё равно не хватит, чтобы покрыть спрос. Надо менять 200 тысяч машин в год без учёта нелегальных перевозчиков, посчитал руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

Новости предыдущего дня, 18 октября — здесь.

#новость

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23 комментария
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 Вадим Д.
таксопарки могут закупить в три раза больше машин
в основном это российские или китайские бренды

Задача: найти лишнее слово.

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Vasil Petrovich

Или.

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Вадим Д.

Мимо! Хотя... Китайско-российские если. Но нет, всё равно неправда.

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Александр Привалов

"Бренды"?

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Вадим Д.

Мимо, но уже близко (-:

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Кирилл Фотькин

"Минцифры планирует ввести утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги. Полученные деньги потратят на «поддержку отечественных производителей»"
____________
Наивно полагал, что утильсбор идёт на утилизацию. Давайте тогда назовем "молочко-для-милых-бездомных-котяток-сбор", смысл тот же, а негатива меньше, кто же котяток не любит?

— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
— Нет, не возьму.
— Но почему вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— А, полтинника жалко?!
— Нет.

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Вадим Д.
утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги

Хм... А есть такое? В новых реалиях отрадно что не запретили ввоз «аналогов», а всего лишь утильсбор.

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Vasil Petrovich

В секретных лабораториях видимо ещё собирают IT - оборудование из говна и палок.

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Фоксик

В Новый год счастья полный рот: стоимость стоматологических услуг взлетит на 30% к началу 2024 года. Всему виной уход с рынка зарубежных поставщиков и нестабильность курса доллара. Также подорожают и импланты. Например, цена на швейцарский премиум-класс вырастет в среднем на 30%, корейский бюджетный на 10-15%.

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Зеленое будущее
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Премудрый пискарь

Ой-ой зубы подорожают...

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Krem-brulee
Минцифры планирует ввести утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги

Из стоящих аналогов импортных ИТ есть только аналоговое ТВ

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Андрей Хворов

Увеличили по сравнению с низким 2022 годом.

Но оно и верно. Уже весь чебуернет завален рекламой кредитов и Яндексом.

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Александр Привалов
утильсбор иностранного ИТ-оборудования

Я всё жду утильсбор с иностранного софта, имеющего аналоги. Ну типа удаление программы же тоже действие, ещё корзину чистить. Там же углеродный след как у танкера.

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Попов Янис

«Крупнейшие рекламодатели России в несколько раз увеличили расходы на продвижение…»

Конечно! НДС же сам себя не заведет.

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Николай Щербаков

Неужели пресса и ТВ опять вошли в моду, что увеличили расходы на них

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Александр Привалов

По такой логике наружная реклама тоже в моду вошла. Люблю, знаете ли, позалипать на билборд после работы...

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Премудрый пискарь

"Но общего количества всё равно не хватит, чтобы покрыть спрос."
На такси такой огромный спрос?

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Александр Привалов

Спрос не со стороны пассажиров на такси, а на неразваливающиеся машины под эти цели

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Премудрый пискарь

А российского производства не разваливаются?

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Иван
чтобы покрыть спрос

Ну, диванные «все пропало», для вас подвезли бизнес-план

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Премудрый пискарь

"Минцифры планирует ввести утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги."
А что есть российские аналоги?
"Полученные деньги потратят на «поддержку отечественных производителей»"
Им шильдики не на что купить потому что рубль развалился?

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Премудрый пискарь

"в несколько раз увеличили расходы на продвижение через ТВ, баннеры и прессу"
Опять пенсионеров окучивают...

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