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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 октября: доллар — 97,37 рубля (на 3 копейки больше, чем 18 октября), евро — 102,9 рубля (на 15 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на 7:36 мск: доллар — 97,45 рубля, евро — 102,71 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 97,4 рубля, евро — 102,6 рубля.

Кто и как адаптируется

Топ-20 рекламодателей в России в несколько раз увеличили расходы на офлайн-рекламу (телевидение, наружная реклама, радио и пресса) за восемь месяцев 2023 года. Больше всего — «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», «Вкусно — и точка» и VK, посчитали в агентстве Starlink.

Изображение РБК

Минцифры планирует ввести утильсбор с импортёров иностранного ИТ-оборудования, имеющего российские аналоги. Полученные деньги потратят на «поддержку отечественных производителей», заявил глава ведомства Максут Шадаев, но не раскрыл детали. Идею обсуждают с весны 2022 года.

«Магнит» договорился о покупке маркетплейса KazanExpress, чтобы запустить на его базе собственный под брендом «Магнит Маркет».

Какие есть проблемы и трудности

В 2023 году таксопарки могут закупить в три раза больше машин год к году, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекс Такси». В основном это российские или китайские бренды. Но общего количества всё равно не хватит, чтобы покрыть спрос. Надо менять 200 тысяч машин в год без учёта нелегальных перевозчиков, посчитал руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.