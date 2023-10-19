Gero с основателями из России привлёк $6 млн на поиск методов борьбы со старением Статьи редакции
Компания потратит деньги на разработку лекарств и расширение научной команды.
- О том, что Gero привлёк $6 млн, сообщило профильное издание Longevity.Technology. В проект вложилась Melnichek Investments (компания венчурного инвестора Юрия Мельничека), организация VitaDAO, исследующая проблемы долголетия на основе децентрализации и блокчейна, и сооснователь EPAM Леонид Лознер.
- Компания планирует потратить деньги на уже запущенные программы разработки лекарств, увеличение научной команды для развития ИИ-платформ и расширение в США.
- Стартап добился «значительного прогресса в фундаментальных исследованиях» и планирует уделить больше внимания «ресурсоёмким проектам», рассказал сооснователь Максим Холин, но не уточнил детали.
- Gero основали в 2012 году Пётр Федичев и Максим Холин. Стартап сотрудничает с исследователями из Гарвардской медицинской школы, Массачусетского технологического института и другими.
- В августе 2020 года стартап привлёк $2,2 млн, в том числе от белорусского венчурного фонда Bulba Ventures, а его основатель Юрий Мельничек вошёл в совет директоров. По данным dev.by, всего компания привлекла $20 млн с момента основания.
- Стартап в партнёрстве с Pfizer работает над методами лечения фиброзных заболеваний, но его основная стратегия — увеличить продолжительность жизни людей нынешнего поколения в два раза. Компания применяет ИИ для анализа данных о здоровье человека и связи между старением и болезнями. У Gero есть запатентованные платформы машинного обучения для изучения биологии человека, руководствуясь законами физики, и платформа для разработки лекарств по генетическим данным.
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Надеюсь, что один вождь одной известной страны не получит такую технологию, если эта технология вообще появится
Да ладно, чего вы за Байдена переживаете
Он столько спотыкается... Не ровен час и ноги сломает. Нужно с этим что-то делать.
как что делать, переживать за него будем. Кстати какой то сенатор который над ним смеялся, тоже эпично с трапа навернулся, покруче Байдена, вообщем у них какие то проблемы с трапами
It's a trap!
Ну любят левые трапов, что поделать?
трампов))
А Трампов любят правые))
Главное Трампов с трапами не перепутать
даже если такая технология появится, есть же обратная технология
Люди будут жить вечно! Именно такую перспективу жизни определил Творец когда создал человека. И Иисус умер ради этого. "Бог любит мир так сильно, что отдал своего единородного Сына, чтобы каждый, кто в него верит, не погиб, а обрёл вечную жизнь" ( Иоанна 3:16).
Но этот дар будет дан тем, кто хочет из любви и без принуждения , исполнять волю Бога. "Этот мир и его желания придут к своему концу, а тот, кто исполняет волю Бога, будет жить вечно." ( 1 Иоанна 2:17).
Вот так. Кажется сказкой, но это твердое обещание Творца.
А про продление жизни, методы. Интересно, так как не хочется умирать из-за вложенного в наш генетический код желание жить вечно. " Он сделал всё прекрасным в нужное время. Он даже вложил вечность в сердца людей,..." ( Экклезиаст 3:11).
Если даже вождь её не получил, то нам точно хана!
Вряд ли в обозримом будущем в борьбе со старением грянет прорыв, но отрадно, что дело движется!
Существует мнение, что победить старение, или хотя бы значительно продлить жизнь человека, удастся уже в ближайшие десятилетия. А в книге «Смерть должна умереть. Наука в борьбе за наше бессмертие» даже год указан — 2045-й.
Планета у нас не бесконечная. Перенаселение и голод никто не отменял. Для избранных возможно уже существует, только нам о таком не рассказывают.
Раз о таком стало открыто заявили, значит уже создали и дорабатывают.
Это как Богомолец, который обещал Сталину продление жизни до 150 лет и помер в 60))
На самом деле сейчас все миллиардеры помешаны на таких исследованиях, тот же Безос, Гейтс вкладывают огромные деньги в поиск такого рода продления жизни
так это всегда было))) но пока никому не удавалось обмануть старуху с косой)
Удивительно, но состоятельным людям из США удается жить по 90+ лет. Тот же Оракул из Омахи - Баффет живет уже 93-й год и все еще в деле и принимают решения на миллиарды)
есть и не состоятельные которые живут больше 100, это не показатель)
Возьмем статистику по состоятельным и не очень) первые в любом случае в выигрыше будут, так как питание и медицина у них передовая
но бессмертным пока еще никому не удалось стать
Качество жизни первично. Это ведь и о том, чтобы быть просто здоровым.
Остановишься - сдохнешь. Шевелятся поэтому и живут
Сталина его контроллёр Берия же отравил
помер Богомолец
Хорошая новость. Отрадно видеть, что медицина худо-бедно дистанцировались от этой вакханалии с санкциями.
После изобретения таблетки от старости.
Ожидание: я могу быть вечно молодым и радоваться жизни!
Реальность: банки стали выдавать ипотеки на тысячи лет.
no school
no job
no sex
no problems
Это сложнаа
"Gero основали в 2012 и за почти 12 лет они сделали мобильный апп, который рандомно показываем "биологический возраст" на основе введенного возраста в Apple Health:D"
Тут скорее авантюра, вдруг выстрелит. Инвесторы прекрасно знают что деньги как на благотворительность дают)
Это прорыв
Вот это правильные представители человечества. Пока остальной мир сходит с ума, ребята понимаю что единственный враг человека и человечества это смерть. На борьбу именно с ней (болезни и старение) должно быть направлены все усилия всех стран.
А не на размежевание песочниц и борьбу за власть в детсадовской группе.
Да разве же это враг? Смерть – это в умелых руках союзник. Вообще пугает сколько не сама смерть, сколько страх смерти, что ты перестанешь существовать.
Если принять этот страх, жить станет намного легче.
А что тут искать это средство. Оно уже давно у всех на виду. Главное чтобы работал у человека мозг. Он и пендали всем органам человека дает.