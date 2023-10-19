Деньги
Маша Цепелева

Gero с основателями из России привлёк $6 млн на поиск методов борьбы со старением Статьи редакции

Компания потратит деньги на разработку лекарств и расширение научной команды.

  • О том, что Gero привлёк $6 млн, сообщило профильное издание Longevity.Technology. В проект вложилась Melnichek Investments (компания венчурного инвестора Юрия Мельничека), организация VitaDAO, исследующая проблемы долголетия на основе децентрализации и блокчейна, и сооснователь EPAM Леонид Лознер.
  • Компания планирует потратить деньги на уже запущенные программы разработки лекарств, увеличение научной команды для развития ИИ-платформ и расширение в США.
  • Стартап добился «значительного прогресса в фундаментальных исследованиях» и планирует уделить больше внимания «ресурсоёмким проектам», рассказал сооснователь Максим Холин, но не уточнил детали.
  • Gero основали в 2012 году Пётр Федичев и Максим Холин. Стартап сотрудничает с исследователями из Гарвардской медицинской школы, Массачусетского технологического института и другими.
  • В августе 2020 года стартап привлёк $2,2 млн, в том числе от белорусского венчурного фонда Bulba Ventures, а его основатель Юрий Мельничек вошёл в совет директоров. По данным dev.by, всего компания привлекла $20 млн с момента основания.
  • Стартап в партнёрстве с Pfizer работает над методами лечения фиброзных заболеваний, но его основная стратегия — увеличить продолжительность жизни людей нынешнего поколения в два раза. Компания применяет ИИ для анализа данных о здоровье человека и связи между старением и болезнями. У Gero есть запатентованные платформы машинного обучения для изучения биологии человека, руководствуясь законами физики, и платформа для разработки лекарств по генетическим данным.

#новость #gero

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37 комментариев
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 Амбассадор Черноголовки

Надеюсь, что один вождь одной известной страны не получит такую технологию, если эта технология вообще появится

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Кузя

Да ладно, чего вы за Байдена переживаете

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Revenant

Он столько спотыкается... Не ровен час и ноги сломает. Нужно с этим что-то делать.

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Кузя

как что делать, переживать за него будем. Кстати какой то сенатор который над ним смеялся, тоже эпично с трапа навернулся, покруче Байдена, вообщем у них какие то проблемы с трапами

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Revenant

It's a trap!

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Ну любят левые трапов, что поделать?

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Кузя

трампов))

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Вяйняймейнен Уленшпигель

А Трампов любят правые))

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Кузя

Главное Трампов с трапами не перепутать

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Юрий Хрусталев

даже если такая технология появится, есть же обратная технология

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Victor Efremov

Люди будут жить вечно! Именно такую перспективу жизни определил Творец когда создал человека. И Иисус умер ради этого. "Бог любит мир так сильно, что отдал своего единородного Сына, чтобы каждый, кто в него верит, не погиб, а обрёл вечную жизнь" ( Иоанна 3:16).
Но этот дар будет дан тем, кто хочет из любви и без принуждения , исполнять волю Бога. "Этот мир и его желания придут к своему концу, а тот, кто исполняет волю Бога, будет жить вечно." ( 1 Иоанна 2:17).
Вот так. Кажется сказкой, но это твердое обещание Творца.
А про продление жизни, методы. Интересно, так как не хочется умирать из-за вложенного в наш генетический код желание жить вечно. " Он сделал всё прекрасным в нужное время. Он даже вложил вечность в сердца людей,..." ( Экклезиаст 3:11).

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Иван Серик

Если даже вождь её не получил, то нам точно хана!

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Вадим Д.

Вряд ли в обозримом будущем в борьбе со старением грянет прорыв, но отрадно, что дело движется!

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Aleksey Nosachenko

Существует мнение, что победить старение, или хотя бы значительно продлить жизнь человека, удастся уже в ближайшие десятилетия. А в книге «Смерть должна умереть. Наука в борьбе за наше бессмертие» даже год указан — 2045-й.

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Иван Серик

Планета у нас не бесконечная. Перенаселение и голод никто не отменял. Для избранных возможно уже существует, только нам о таком не рассказывают.

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Иван Серик

Раз о таком стало открыто заявили, значит уже создали и дорабатывают.

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Кузя

Это как Богомолец, который обещал Сталину продление жизни до 150 лет и помер в 60))

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Otabek Khamdamov

На самом деле сейчас все миллиардеры помешаны на таких исследованиях, тот же Безос, Гейтс вкладывают огромные деньги в поиск такого рода продления жизни

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Кузя

так это всегда было))) но пока никому не удавалось обмануть старуху с косой)

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Otabek Khamdamov

Удивительно, но состоятельным людям из США удается жить по 90+ лет. Тот же Оракул из Омахи - Баффет живет уже 93-й год и все еще в деле и принимают решения на миллиарды)

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Кузя

есть и не состоятельные которые живут больше 100, это не показатель)

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Otabek Khamdamov

Возьмем статистику по состоятельным и не очень) первые в любом случае в выигрыше будут, так как питание и медицина у них передовая

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Кузя

но бессмертным пока еще никому не удалось стать

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Vitaly Ya

Качество жизни первично. Это ведь и о том, чтобы быть просто здоровым.

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Хозяин местных лахтаботов

Остановишься - сдохнешь. Шевелятся поэтому и живут

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Тарас Перещук

Сталина его контроллёр Берия же отравил

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Кузя

помер Богомолец

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Revenant

Хорошая новость. Отрадно видеть, что медицина худо-бедно дистанцировались от этой вакханалии с санкциями.

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Hox

После изобретения таблетки от старости.
Ожидание: я могу быть вечно молодым и радоваться жизни!
Реальность: банки стали выдавать ипотеки на тысячи лет.

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Dima Alexeev

no school
no job
no sex
no problems

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Otabek Khamdamov

Это сложнаа

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бонч

"Gero основали в 2012 и за почти 12 лет они сделали мобильный апп, который рандомно показываем "биологический возраст" на основе введенного возраста в Apple Health:D"

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Otabek Khamdamov

Тут скорее авантюра, вдруг выстрелит. Инвесторы прекрасно знают что деньги как на благотворительность дают)

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Ванга

Это прорыв

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Ненавижу Лицемеров

Вот это правильные представители человечества. Пока остальной мир сходит с ума, ребята понимаю что единственный враг человека и человечества это смерть. На борьбу именно с ней (болезни и старение) должно быть направлены все усилия всех стран.

А не на размежевание песочниц и борьбу за власть в детсадовской группе.

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Max Abdrakhmanov

Да разве же это враг? Смерть – это в умелых руках союзник. Вообще пугает сколько не сама смерть, сколько страх смерти, что ты перестанешь существовать.

Если принять этот страх, жить станет намного легче.

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Станислав

А что тут искать это средство. Оно уже давно у всех на виду. Главное чтобы работал у человека мозг. Он и пендали всем органам человека дает.

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