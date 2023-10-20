День 604: Минцифры предложит продлить нулевую ставку налога на прибыль для ИТ-компаний Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20 октября: доллар — 97,30 рубля (на 7 копеек меньше, чем 19 октября), евро — 102,62 рубля (на 28 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Минцифры собирается обсудить с Минфином продление действия нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний. С 2025 года она составит 3%. В марте 2023 года ведомство также предлагало сделать меру бессрочной.
Fplus намерена начать потребительские продажи планшетов и смартфонов на ОС «Аврора» в ноябре 2023 года, рассказал источник «Ъ» на ИТ-рынке. На старте цены будут ниже 20 тысяч рублей, но позже — вырастут.
Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сможет освобождать экспортёров от обязанности продавать валютную выручку на российском рынке, пишет Frank Media со ссылкой на постановление кабмина.
Минцифры сформулировало критерии по выбору оператора для реестра провайдеров хостинга. У компании должны быть технические возможности вести реестр в автоматизированном режиме, принимать уведомления от провайдеров и проведить мониторинг сетей связи «в целях выявления уязвимостей безопасности российской информационной телеком-инфраструктуры».
Какие есть проблемы и трудности
Приложение DocStorage с банковскими функциями «Тинькофф» удалили из App Store. Оно появилось там 19 октября 2023 года.
Шведский застройщик Bonava третий раз пытается уйти из России. Ранее у компании сорвались сделки с казанской G-Group и петербургской RBI, теперь она объявила о продаже российских активов армянской Star Development — за €50 млн. Закрыть сделку рассчитывают до конца 2023 года, после одобрения от Федеральной антимонопольной службы.
Крупный производитель рыбных консервов из Калининградской области «За Родину» приостановил экспорт своей продукции из-за курсовых пошлин: рентабельность основного экспортируемого продукта — кильки в томатном соусе — составляет 3%, а пошлина — 7%.
Минэкономразвития заявило, что инициатива о приоритетном размещении российских товаров в выдаче маркетплейсов «нереализуема». Отзыв оно отправило в Минпромторг. Законопроект о так называемой «российской полке» обсуждают с весны 2023 года: он предлагает размещать в поисковой выдаче сначала 50 карточек с товарами российского происхождения, а после — все остальные. Минэк отметил, что для этого придётся менять алгоритмы, иначе потребитель не сможет получать предложения о товарах, основанные на его предпочтениях. Как это реализовать — «неясно».
Контекст
Доля российского игристого вина в магазинах страны достигла 68%, а «тихого» — превысила 50%, рассказали в Минпромторге.
Владимир Путин призвал создать регулятора сетевых игр и перенести такие проекты на серверы, расположенные на территории России, и домены в зоне .ru. Инициативу изначально озвучили в исполнительном комитете Федерации бокса России. Участники игрового рынка говорят, что пока «вопросов больше, чем ответов»: неясно, какие именно данные нужно переносить, кто это будет делать и касается ли это только «западных» компаний. Они также отмечают, что свои сервера в стране есть у совсем небольшого количества издателей.
19 октября 2023 года СМИ со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева сообщили, что Казахстан ввёл ограничения на экспорт в Россию 106 видов товаров, «предназначенных для военных целей». Позже пресс-служба ведомства заявила, что информация «некорректна».
18 октября 2023 года Госдума приняла законопроект о блокировке платформ, которые «собирают средства на финансирование противника в условиях военного конфликта». Попасть под его действие может ММО-игра World of Tanks, предупредил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин, поскольку та запустила соответствующий благотворительный проект.
«Ведомости» спросили у аналитиков, почему проценты по вкладам в долларах и евро растут быстрее ключевой ставки. Так, некоторые полагают, что банки «транслируют в ставки дефицит валютной ликвидности на рынке».
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Адидас» с требованием взыскать около 63 млн рублей с российского подразделения Citibank. По условиям договора от 2016 года, АО «КБ Ситибанк» выдавал за «Адидас» банковские гарантии в пользу арендодателей, которые сдавали ритейлеру помещения. В преддверии ухода с российского рынка банк предложил компании заключить договор об обеспечительном платеже, но та отказалась. Тогда «КБ Ситибанк» сам списал нужную сумму с её счетов. Ритейлер счёл это нарушением прав, но на суде выяснилось, что договор содержал условие, которое позволяло банку требовать обеспечение.
Новости предыдущего дня, 19 октября — здесь.
Хахаха, когда отключится электричество при каких-то экстренных случаях (война и т.д.), я посмотрю, как будут нужны эти IT-компании)))
Когда жрать нечего будет, все вспомнят о физических вещах, о сельхоз промышленности и т.д.
IT это не только про "сайтики и соцсети", но и про автоматизацию, которая присутствует на тех же заводах по производству удобрений, НПЗ, заводах по производству с/х техники и т.д.
Посмотрим, как вы будете пахать гектары без соляры на конной тяге.
Да, придётся твоей девушке уйти с онлифанс и перейти в IRL формат
Все верно написал, поэтому айтишники уезжают потихоньку, а на рынке ебучий дефицит квалифицированных кадров
Извините, а у вас будущее только из войны и отсутствия электричества / жратвы складывается? Другие варианты развития не рассматриваете?
Страшно представить, какое кол-во пилорам стали "IT-компаниями".
И сколько ит-компаний стали "пилорамами"
Это же отлично - деревообрабатывающее производство процветает, а хороший пример, как вы знаете, заразителен.
Быстренько внесли новые ОКВЭДЫ в устав? А потом еще и контракты по ним прогнали? Очень интересно...
"Владимир Путин призвал создать регулятора сетевых игр и перенести такие проекты на серверы, расположенные на территории России, и домены в зоне .ru"
Это, вообще, одна из смешных новостей за неделю. Бандюган-боксёр втирает Молодому Энергичному Лидеру дичь про онлайн-игры, доменные зоны и "около $5 млрд примерно оборот, который выводит через зону.com за границу". После чего предлагает создать очередной регулятор, чтобы эти постыдные буржуйские безбожные гейские игры можно было блокировать одной кнопкой. Ну и всякие там пассажи типа "должны регистрировать свои игры в домене.ru" тоже доставляют.
И МЭЛ такой: не прорабатывайте, просто сделайте это.
Так точно, милорд!
Возможно, что он неуч в этом деле , но факт, что заботиться о молодежи.
Ну у них же была идея модерировать все чаты в он-лайн играх. А то там экстремизм и т.д. распространять могут
Да они прекрасно понимают, что их пошлют на* с этими серверами все разработчики. Тут идея в том, чтобы блокнуть неугодных по причине " не хотят ставить сервера в зоне RU". Это еще один шаг в сторону железного занавеса, к которому так стремится харант.
Дед не может это предложить. Он слов не знает таких. Он просто читает с листочка идею жополиза, который это предлагает и просит за это пару ярдов.
Но Россия не отпускает. Пусть на коленях уползает, чего уж.
Ну, понимаешь, когда есть практика лезть через бункер и не догадываются, значит они недоразвиты.
До 60 к₽. Ну а что, это ж настоящая Аврора! Надо брать.
Школьников, бюджетников и пенсионеров, небось, обяжут покупать?
На старте была "Аврора", а до 610 остаётся всего 6 дней.
"Крупный производитель рыбных консервов из Калининградской области «За Родину» приостановил экспорт своей продукции из-за курсовых пошлин" - даже нейминг не помог, вот он патриотический дух и поддержка на деле
Он всю жизнь с таким названием живёт
Как же мочат world of tanks. Божественно. Особенно хочется передать привет русским в Сербии, которые теперь могут быть под статьей о финансировании всу
А причем тут русские в Сербии?
Минцифры сегодня — красавчики 👍🏻
Скорректируем предложение: предлагаю вообще отменить все налоги для ИТ компаний! Даешь ставку на ипотеку -50%. Бери хату и получай пассивный доход!
Ты тоже!
Ну если Шведский застройщик Bonava третий раз пытается, то третий раз точно должно повезти
Если об стену ударяются хоть тысяча раз, не думаю, что проскочат.
Не мажорное, но за то скрепное!