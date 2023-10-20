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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 октября: доллар — 97,30 рубля (на 7 копеек меньше, чем 19 октября), евро — 102,62 рубля (на 28 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 8:30 мск: доллар — 97,02 рубля, евро — 102,64 рубля.

Курсы на Forex на 8:46 мск: доллар — 96,98 рубля, евро — 102,61 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры собирается обсудить с Минфином продление действия нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний. С 2025 года она составит 3%. В марте 2023 года ведомство также предлагало сделать меру бессрочной.

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Fplus намерена начать потребительские продажи планшетов и смартфонов на ОС «Аврора» в ноябре 2023 года, рассказал источник «Ъ» на ИТ-рынке. На старте цены будут ниже 20 тысяч рублей, но позже — вырастут.

Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сможет освобождать экспортёров от обязанности продавать валютную выручку на российском рынке, пишет Frank Media со ссылкой на постановление кабмина.

Минцифры сформулировало критерии по выбору оператора для реестра провайдеров хостинга. У компании должны быть технические возможности вести реестр в автоматизированном режиме, принимать уведомления от провайдеров и проведить мониторинг сетей связи «в целях выявления уязвимостей безопасности российской информационной телеком-инфраструктуры».

Какие есть проблемы и трудности

Приложение DocStorage с банковскими функциями «Тинькофф» удалили из App Store. Оно появилось там 19 октября 2023 года.

Шведский застройщик Bonava третий раз пытается уйти из России. Ранее у компании сорвались сделки с казанской G-Group и петербургской RBI, теперь она объявила о продаже российских активов армянской Star Development — за €50 млн. Закрыть сделку рассчитывают до конца 2023 года, после одобрения от Федеральной антимонопольной службы.

Крупный производитель рыбных консервов из Калининградской области «За Родину» приостановил экспорт своей продукции из-за курсовых пошлин: рентабельность основного экспортируемого продукта — кильки в томатном соусе — составляет 3%, а пошлина — 7%.

Минэкономразвития заявило, что инициатива о приоритетном размещении российских товаров в выдаче маркетплейсов «нереализуема». Отзыв оно отправило в Минпромторг. Законопроект о так называемой «российской полке» обсуждают с весны 2023 года: он предлагает размещать в поисковой выдаче сначала 50 карточек с товарами российского происхождения, а после — все остальные. Минэк отметил, что для этого придётся менять алгоритмы, иначе потребитель не сможет получать предложения о товарах, основанные на его предпочтениях. Как это реализовать — «неясно».

Контекст

Доля российского игристого вина в магазинах страны достигла 68%, а «тихого» — превысила 50%, рассказали в Минпромторге.

Владимир Путин призвал создать регулятора сетевых игр и перенести такие проекты на серверы, расположенные на территории России, и домены в зоне .ru. Инициативу изначально озвучили в исполнительном комитете Федерации бокса России. Участники игрового рынка говорят, что пока «вопросов больше, чем ответов»: неясно, какие именно данные нужно переносить, кто это будет делать и касается ли это только «западных» компаний. Они также отмечают, что свои сервера в стране есть у совсем небольшого количества издателей.

19 октября 2023 года СМИ со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева сообщили, что Казахстан ввёл ограничения на экспорт в Россию 106 видов товаров, «предназначенных для военных целей». Позже пресс-служба ведомства заявила, что информация «некорректна».

Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались. Торговля товарами «двойного назначения», которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. В отношении таких товаров необходимо получение лицензии при экспорте, импорте и транзите. <...> Экспортный контроль <...> предусмотрен договором о ЕАЭС <...> и осуществляется уже свыше 20 лет. пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

18 октября 2023 года Госдума приняла законопроект о блокировке платформ, которые «собирают средства на финансирование противника в условиях военного конфликта». Попасть под его действие может ММО-игра World of Tanks, предупредил зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин, поскольку та запустила соответствующий благотворительный проект.

«Ведомости» спросили у аналитиков, почему проценты по вкладам в долларах и евро растут быстрее ключевой ставки. Так, некоторые полагают, что банки «транслируют в ставки дефицит валютной ликвидности на рынке».

Источник: «Ведомости», ЦБ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Адидас» с требованием взыскать около 63 млн рублей с российского подразделения Citibank. По условиям договора от 2016 года, АО «КБ Ситибанк» выдавал за «Адидас» банковские гарантии в пользу арендодателей, которые сдавали ритейлеру помещения. В преддверии ухода с российского рынка банк предложил компании заключить договор об обеспечительном платеже, но та отказалась. Тогда «КБ Ситибанк» сам списал нужную сумму с её счетов. Ритейлер счёл это нарушением прав, но на суде выяснилось, что договор содержал условие, которое позволяло банку требовать обеспечение.