Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку мы исчерпали все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге. У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Этот шаг направлен на снижение затрат, связанных с предоставлением отчётности по стандартам SEC.