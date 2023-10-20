Деньги
Евгения Евсеева

Ozon объявил о добровольном делистинге с Nasdaq — после двух неудачных апелляций о его отмене Статьи редакции

Также компания перестанет предоставлять отчётность в SEC.

  • Ozon уведомил биржу Nasdaq о намерении добровольно исключить свои американские депозитарные акции (ADS) из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщила компания.

Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку мы исчерпали все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге. У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена. Этот шаг направлен на снижение затрат, связанных с предоставлением отчётности по стандартам SEC.

Ozon
  • Компания планирует до 30 октября 2023 года подать в SEC форму 25F — она запускает процедуру добровольного делистинга. Решение об исключении бумаг вступит в силу не ранее чем через десять дней после подачи формы.
  • Когда это случится, Ozon намерен подать в комиссию форму 15F, чтобы прекратить регистрацию своих обыкновенных акций и ADS в США. С этого момента будут приостановлены обязательства компании по предоставлению отчётности в SEC. Само решение вступит в силу спустя 90 дней после подачи формы.
  • В Ozon отмечают, что делистинг не повлияет на операционную и финансовую деятельность компании. Она продолжит торговаться на Мосбирже и Международной бирже Астаны, а также публиковать отчётность на английском языке в соответствии с правилами этих площадок.
  • В феврале 2022 года, после начала боевых действий в Украине, Nasdaq и Нью-Йоркская биржа приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний. Спустя год биржи сообщили о решении провести принудительный делистинг бумаг «Яндекса», Ozon, HeadHunter, «Циана» и Qiwi.
  • Отмены решения о делистинга добились «Яндекс» и Qiwi. Nasdaq оставила в силе решение о делистинге бумаг HeadHunter, также не смог обжаловать делистинг своих расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи и «Циан».
  • Первую апелляцию от Ozon комиссия Nasdaq отклонила в июне 2023 года. Вторую и финальную — в августе.

#новость #ozon #nasdaq

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36 комментариев
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 Надежда Хорт

Интересно, израильский компании приостановят торговаться там? Вряд ли 🫤

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Alexey

Дней без приплетания Израиля: 0

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nochnoy.ru

ой что это у нас, кто это у нас так нервничает?

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Leonid Bushuev

"А зачем вы смотрите на другие страны!? Мы в России живем!!!" :D

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John Smith

Не забывай. Вотэбаутизм в одну сторону — это правильно, демократично. А в другую — мы в России живем, зачем нам на другие страны смотреть.

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Глеб Цапля

Ну это же топик номер 1, куда без этого

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Михаил

Интересно в своей речи нетаньяху перед своей специальной операцией , тоже обвинил во всем нато ? А потом удивился почему это участники нато не ответили ему санкциями

В своей речи Путин анонсировал начало вторжения на Украину, которое он называет «специальной военной операцией». Он заявил о том, что НАТО приближается к границам России, и что Россия действует в соответствии со статьёй 51 части 7 устава ООН, добавив, что не была оставлена «ни одна другая возможность защитить Россию».
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Надежда Хорт

А, дело не в том, что массово бомбят больницы и гражданских, а просто в том, что кому сказал. Тогда да, все ок

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Мурад Муртазалиев

А кто массово бомбит больницы?

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Надежда Хорт

Не буду в эту дискуссию вклиниваться. Всё есть в новостях со всех сторон.

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Мурад Муртазалиев

Ну давай покажи хотя бы фото той самой больницы, которую якобы разбомбили. А то криков много, но на фото она целая.

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Надежда Хорт

Мы с вами на «ты» не переходили. Не считаю возможным продолжать дискуссию в таком тоне.

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Андрей Иванов

Кажется это называется "набросила и слилась"...

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Надежда Хорт

Я готова вести дискуссию с людьми, которые способны вести дискуссию. Это очевидно не тот случай.

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Андрей Иванов

Так вы изначально без пруфов начали, закинули фейк, без каких либо доказательств, а потом самоустранились из беседы. Ну окей.

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Мурад Муртазалиев

Закинуть фейк
Когда попросили пруфы, кричать, что просят неуважительно. Ясненько 🤣

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Мурад Муртазалиев

Ты можешь дальше выкать. Я не против 😉

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Надежда Хорт

Как удобно быть хамом 😉

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Мурад Муртазалиев

Как удобно, когда тыкают в факты, слиться 😉

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Дмитрий Кузнецов

Какая же ты все-таки мразь.

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Мурад Муртазалиев

@Патруль оскорбление. Пора Дмитрию Кузнецову отдохнуть

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Михаил

Интересно территорию рф перед специальной военной операцией тоже массово бомбили и сжигали гражданских? Ну прямо как в израиле , да?

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Artu

Это другое

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Мурад Муртазалиев

А почему израильским компаниям должны приостановить торговлю там?

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Надежда Хорт

А почему Озону и российским компаниям приостановили?

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Мурад Муртазалиев

Потому что в одной стране санкции, а в другой нет.

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Печенька

А почему защищающиеся должны это делать?

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Anton

Яндексу уже ж разрешили. Озону надо было тоже стать израильским

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Руслан Кузин

Эксперты, вам слово. Плохо ли это? Есть возможность приплести?

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Слегка Придурковатый

Это похуй. С уважением, многолетний диванный инвестор 80-го уровня.

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Руслан Кузин

Спасибо, к сведению принял, к авторитетности мнения никаких претензий

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Аникин

Подожди, сейчас еще Вадим Д придет. Послушаем еще его мнение.

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Artu

80 лвл

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Мурад Муртазалиев

Это офигенно. Нафиг какая-то биржа вражеской страны, когда есть своя?

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Вадим Д.

Какая интересная интерпретация слова «добровольный» (-:
Это не им запретили, это они сами так решили. Штош.

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Feofan Ilyushkin

Довольно-таки непростое решение, if you know what I mean ;)

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