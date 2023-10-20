Ozon объявил о добровольном делистинге с Nasdaq — после двух неудачных апелляций о его отмене Статьи редакции
Также компания перестанет предоставлять отчётность в SEC.
- Ozon уведомил биржу Nasdaq о намерении добровольно исключить свои американские депозитарные акции (ADS) из списка Nasdaq Global Select Market и снять их с регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщила компания.
- Компания планирует до 30 октября 2023 года подать в SEC форму 25F — она запускает процедуру добровольного делистинга. Решение об исключении бумаг вступит в силу не ранее чем через десять дней после подачи формы.
- Когда это случится, Ozon намерен подать в комиссию форму 15F, чтобы прекратить регистрацию своих обыкновенных акций и ADS в США. С этого момента будут приостановлены обязательства компании по предоставлению отчётности в SEC. Само решение вступит в силу спустя 90 дней после подачи формы.
- В Ozon отмечают, что делистинг не повлияет на операционную и финансовую деятельность компании. Она продолжит торговаться на Мосбирже и Международной бирже Астаны, а также публиковать отчётность на английском языке в соответствии с правилами этих площадок.
- В феврале 2022 года, после начала боевых действий в Украине, Nasdaq и Нью-Йоркская биржа приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний. Спустя год биржи сообщили о решении провести принудительный делистинг бумаг «Яндекса», Ozon, HeadHunter, «Циана» и Qiwi.
- Отмены решения о делистинга добились «Яндекс» и Qiwi. Nasdaq оставила в силе решение о делистинге бумаг HeadHunter, также не смог обжаловать делистинг своих расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи и «Циан».
- Первую апелляцию от Ozon комиссия Nasdaq отклонила в июне 2023 года. Вторую и финальную — в августе.
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Интересно, израильский компании приостановят торговаться там? Вряд ли 🫤
Дней без приплетания Израиля: 0
ой что это у нас, кто это у нас так нервничает?
"А зачем вы смотрите на другие страны!? Мы в России живем!!!" :D
Не забывай. Вотэбаутизм в одну сторону — это правильно, демократично. А в другую — мы в России живем, зачем нам на другие страны смотреть.
Ну это же топик номер 1, куда без этого
Интересно в своей речи нетаньяху перед своей специальной операцией , тоже обвинил во всем нато ? А потом удивился почему это участники нато не ответили ему санкциямиВ своей речи Путин анонсировал начало вторжения на Украину, которое он называет «специальной военной операцией». Он заявил о том, что НАТО приближается к границам России, и что Россия действует в соответствии со статьёй 51 части 7 устава ООН, добавив, что не была оставлена «ни одна другая возможность защитить Россию».
А, дело не в том, что массово бомбят больницы и гражданских, а просто в том, что кому сказал. Тогда да, все ок
А кто массово бомбит больницы?
Не буду в эту дискуссию вклиниваться. Всё есть в новостях со всех сторон.
Ну давай покажи хотя бы фото той самой больницы, которую якобы разбомбили. А то криков много, но на фото она целая.
Мы с вами на «ты» не переходили. Не считаю возможным продолжать дискуссию в таком тоне.
Кажется это называется "набросила и слилась"...
Я готова вести дискуссию с людьми, которые способны вести дискуссию. Это очевидно не тот случай.
Так вы изначально без пруфов начали, закинули фейк, без каких либо доказательств, а потом самоустранились из беседы. Ну окей.
Закинуть фейк
Когда попросили пруфы, кричать, что просят неуважительно. Ясненько 🤣
Ты можешь дальше выкать. Я не против 😉
Как удобно быть хамом 😉
Как удобно, когда тыкают в факты, слиться 😉
Какая же ты все-таки мразь.
@Патруль оскорбление. Пора Дмитрию Кузнецову отдохнуть
Интересно территорию рф перед специальной военной операцией тоже массово бомбили и сжигали гражданских? Ну прямо как в израиле , да?
Это другое
А почему израильским компаниям должны приостановить торговлю там?
А почему Озону и российским компаниям приостановили?
Потому что в одной стране санкции, а в другой нет.
А почему защищающиеся должны это делать?
Яндексу уже ж разрешили. Озону надо было тоже стать израильским
Эксперты, вам слово. Плохо ли это? Есть возможность приплести?
Это похуй. С уважением, многолетний диванный инвестор 80-го уровня.
Спасибо, к сведению принял, к авторитетности мнения никаких претензий
Подожди, сейчас еще Вадим Д придет. Послушаем еще его мнение.
80 лвл
Это офигенно. Нафиг какая-то биржа вражеской страны, когда есть своя?
Какая интересная интерпретация слова «добровольный» (-:
Это не им запретили, это они сами так решили. Штош.
Довольно-таки непростое решение, if you know what I mean ;)