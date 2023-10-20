ЦБ начнёт делиться с МВД данными для борьбы с мошенниками Статьи редакции
С 21 октября 2023 года вступит в силу закон об автоматизированном обмене информацией между регулятором и ведомством.
- Как рассказали в ЦБ, после обращения пострадавшего сотрудники МВД смогут запросить данные о мошеннической операции, в том числе получателе денег, из системы ФинЦЕРТ. Если информации в базе не будет, регулятор запросит её у банков.
- Информацию, которую ЦБ получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций. Данными будут обмениваться с соблюдением банковской тайны, подчеркнул регулятор.
- В ЦБ отметили, что благодаря режиму «одного окна» полиция сможет получать информацию для расследований «максимально быстро». До этого срок ответов банков на запросы МВД по хищениям составлял до 30 дней, отмечают «Ведомости».
- По данным регулятора, которые приводило Frank Media, во втором квартале 2023 года злоумышленники провели почти 280 тысяч операций без согласия клиента. Это почти на 11% больше, чем в первом квартале, и на 32,4% больше год к году.
- Объём таких операций за квартал составил более 3,6 млрд рублей (на 20,4% меньше, чем в январе-марте 2023-го, и на 27% больше, чем годом ранее). Банки смогли возместить клиентам 4,5% от объёма украденных денег.
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Мошенниками потом за компанию окажутся те, кто донатят блогеру "иноагенту"?
А вы что думаете это те, кто собирает налоги, а потом на них строит дворцы?
Может быть сразу открыть доступ ко всем счетам онлайн? Какие то полумеры. И чтобы майор мог оперативно спасать деньги переводя на свои безопасные счета
Можно проще сделать, заводить совместный счёт, добавлять в него участкового.
Походу, в этой стране все можно объяснить борьбой с мошенниками.
- Ограничения контрацепции и абортов? Не требования новых юнитов, а борьба с мошенниками!
- Бывший зек стал педагогом у ваших детей? Борьба с мошенниками!
- Российские мониторы работают даже с выпаянными чипами? Точно борьба с мошенниками!
Интересно что будет если своровать булку хлеба
Или булка хлеба за 0 рублей. Или разбитое лицо. В зависимости от силы и скорости продавца. А вообще воровать плохо.
Плохо, когда в своём магазине.
Хорошо, когда в магазине другой страны.
Чтобы выйти в итоге на ФСИН?
Провальная идея.
А раньше не хотели делиться?
А до этого они такие "не дадим. Бе бе бе"?
Это как?
Наконец то созрели, ущербы людей колоссальны, может хоть лед тронится и быстрее будут вычислять и блокировать мошеннические схемы и банды.