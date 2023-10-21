День 605: Минцифры проработает вопрос локализации в стране игровых серверов иностранных разработчиков Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Минцифры проработает вопрос локализации в стране игровых серверов иностранных разработчиков, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Идею регулирования рынка интернет-игр ранее распорядился изучить Владимир Путин.
Контекст
ЕС в ближайшие дни начнёт работу над новым пакетом санкций против России, сообщили источники Bloomberg. В него могут войти запрет на российские алмазы, а также новые меры против обхода уже введённых ограничений. По данным EUobserver, Литва предлагает запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания, швейных игл и ограничить поставки радиаторов.
Сроки закрытия вакансий в России на фоне низкой безработицы за год выросли в среднем в полтора раза, подсчитали эксперты HR-холдинга Ventra. В трети случаев на подбор сотрудников работодатель тратит от двух до трёх месяцев вместо прежних 30 дней.
За девять месяцев 2023 года спрос на мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели в России вырос на 39–50% год к году, следует из исследования «Авито Услуги». Тренд связывают с сокращением предложения из-за ухода иностранных брендов и ростом онлайн-заказов мебели.
Новости предыдущего дня, 20 октября — здесь.
Минспорт России и депутаты Госдумы разработают ограничения на выезд из страны молодых российских хоккеистов — министр спорта Матыцин/РБК
«Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов. <…> [Нужно] создать здесь условия, которые бы позволяли хоккеистам реализовать свои таланты и получать материальную поддержку».
На днях Путин потребовал разобраться с «этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу»:
«Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать, но ясно также и то, что это бизнес <…> не всегда отрегулированный и не всегда благородный».
Ойтишники приготовьтесь
Спортсмены то ладно, "не велика потеря" (хотя сам большой любитель спорта)
Но нужно в первую очередь бороться за "умы" которые уезжают или даже привлекать...
Имхо
В смысле не выпускать ойтишников из страны?)
Удержать* означает создать условия, проявить интерес, создать конкурентную ЗП с другими странами и т.д, хотя я не конкретно про it
А не "не выпускать"
Зачем, если можно просто не выпускать? Разве ещё не привыкли, что выбирается самый лёгкий способ...
нужно было еще нарезочку с котом
Так есть условия. Бронь, и льготная ипотека. Что ещё?)
Главное из компании в компанию не переходить, иначе повестка приходит
Теперь ойтишники станут ответственными
...холопами
ну с таким мышлением может это к лучшему
Да
ойтишник)) ой какой ойтишник))
... к уголовной ответственности
Что там спортсмены и умы. Браться надо за самое ценное - за депутатов и их семьи, этим закрыть выезд за рубеж в первую очередь.
Задоров говорил Дудю что молодняку пора сваливать пока дают. Теперь будут играть на интерес в прекрасной России
@Максут Шадаев вы всерьез будете заниматься этой бессмыслицей? Решили и геймеров «закрыть» от мира?
В этом суть нынешней политики. Некомпетентный президент по запросу некомпетентного боксера собрался регулировать айтишный вопрос, ничего в этом не понимая. Только услыша знакомые слова, что бабки мимо кассы идут. И никто не смеет возразить.
При том что на самом деле мимо не идут
Папик велел вопросик обкашлять — как тут откажешь. Вслед за замом-то не хочется.
Разработчики сделают для российских игроков шарды, отрезанные от глобала, чтобы много времени не тратить, и будет там своя атмосфера.
Хороший вопрос. Именно что всерьез вряд ли будет заниматься. Он же не может публично заявить "дед пей таблетки", зато может максимально саботировать исполнение на своём уровне.
Да он сам кринжует от этой хуйни. Ты посмотри на его лицо, когда ему на всяких форумах показывают типа отечественные разработки, а на самом деле китайский OEM
Снова идти в пятерочку и покупать пакет для пакетов
Литва не дремлет.
Без европейских спиц хз че делать россиянам
Пока спиц нет, можно подумать, что делать без европейской нити для сшивания книг.
https://vc.ru/offline/823474-slozhno-nazvat-importozameshcheniem-poisk-postavshchikov-tipografii-ob-otsutstvii-v-rossii-zameny-rashodnikov-dlya-pechati
"Идею распорядился изучить Владимир Путин."
А нахера нам такой Министр, который сам ничего не делает, а его пинать нужно?
а это основа, принцип работы его команды, по другому там и не работают, только если что то распилить, остальное из под палки
Давно пора, меня лично чаты в World of Warcraft давно беспокоят
kek
Вам пакет ?
-Не у меня свой
Процент безработицы это конечно смешные цифры ничего не показывающие.
Лучше всего ориентироваться для безработице именно по рынку вакансий.
По Марфушкину хотению, по старухину велению...
В РФ давно уже целенаправленно и не спеша закручивали гайки. В последние 1.5 года ускорили этот процесс. Помогать стали с той стороны, политикой тотальной отмены и бана.
Главная ошибка западных стран - активная помощь в изоляции населения попавших под санкции стран. Их так ничему и не научил пример Ирана и КНДР. Так они только полностью утрачивают свое влияние и лишь помогают укрепить режимы.
Согласен. Но надо понимать, что западу в первую очередь важны свои граждане, а не какие-то там корейцы, иранцы, россияне, которые далеко.
А что значит "локализации в стране игровых серверов"?
Локализация хороша только для пингов. Но не для всех игр это является проблемой. А если тебе, как геймеру именно хочется потусоваться не со своими? Сходить в гости или устроить рейд, принципиально, чтобы это были иностранные. Это же часть игрового процесса, иначе и играть может стать неинтересно.
Зачем и кому это надо?
опять они лезут туда куда не нужно