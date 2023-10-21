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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 октября: доллар — 95,90 рубля (на 1,40 рубля меньше, чем 19 октября), евро — 101,42 рубля (на 1,20 рубля меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 20 октября: доллар — 95,32 рубля, евро — 100,85 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 20 октября: доллар — 95,92 рубля, евро — 101,59 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры проработает вопрос локализации в стране игровых серверов иностранных разработчиков, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Идею регулирования рынка интернет-игр ранее распорядился изучить Владимир Путин.

Контекст

ЕС в ближайшие дни начнёт работу над новым пакетом санкций против России, сообщили источники Bloomberg. В него могут войти запрет на российские алмазы, а также новые меры против обхода уже введённых ограничений. По данным EUobserver, Литва предлагает запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания, швейных игл и ограничить поставки радиаторов.

Сроки закрытия вакансий в России на фоне низкой безработицы за год выросли в среднем в полтора раза, подсчитали эксперты HR-холдинга Ventra. В трети случаев на подбор сотрудников работодатель тратит от двух до трёх месяцев вместо прежних 30 дней.

За девять месяцев 2023 года спрос на мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели в России вырос на 39–50% год к году, следует из исследования «Авито Услуги». Тренд связывают с сокращением предложения из-за ухода иностранных брендов и ростом онлайн-заказов мебели.