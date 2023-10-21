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Деньги
Артур Томилко

День 605: Минцифры проработает вопрос локализации в стране игровых серверов иностранных разработчиков Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 октября: доллар — 95,90 рубля (на 1,40 рубля меньше, чем 19 октября), евро — 101,42 рубля (на 1,20 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 20 октября: доллар — 95,32 рубля, евро — 100,85 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 20 октября: доллар — 95,92 рубля, евро — 101,59 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры проработает вопрос локализации в стране игровых серверов иностранных разработчиков, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Идею регулирования рынка интернет-игр ранее распорядился изучить Владимир Путин.

Контекст

ЕС в ближайшие дни начнёт работу над новым пакетом санкций против России, сообщили источники Bloomberg. В него могут войти запрет на российские алмазы, а также новые меры против обхода уже введённых ограничений. По данным EUobserver, Литва предлагает запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания, швейных игл и ограничить поставки радиаторов.

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Сроки закрытия вакансий в России на фоне низкой безработицы за год выросли в среднем в полтора раза, подсчитали эксперты HR-холдинга Ventra. В трети случаев на подбор сотрудников работодатель тратит от двух до трёх месяцев вместо прежних 30 дней.

За девять месяцев 2023 года спрос на мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели в России вырос на 39–50% год к году, следует из исследования «Авито Услуги». Тренд связывают с сокращением предложения из-за ухода иностранных брендов и ростом онлайн-заказов мебели.

Новости предыдущего дня, 20 октября — здесь.

#новость

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 Хозяин местных лахтаботов

Минспорт России и депутаты Госдумы разработают ограничения на выезд из страны молодых российских хоккеистов — министр спорта Матыцин/РБК

«Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов. <…> [Нужно] создать здесь условия, которые бы позволяли хоккеистам реализовать свои таланты и получать материальную поддержку».

На днях Путин потребовал разобраться с «этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу»:

«Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать, но ясно также и то, что это бизнес <…> не всегда отрегулированный и не всегда благородный».

Ойтишники приготовьтесь

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Rafa Ramazanoff

Спортсмены то ладно, "не велика потеря" (хотя сам большой любитель спорта)
Но нужно в первую очередь бороться за "умы" которые уезжают или даже привлекать...
Имхо

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Мурад Муртазалиев

В смысле не выпускать ойтишников из страны?)

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Rafa Ramazanoff

Удержать* означает создать условия, проявить интерес, создать конкурентную ЗП с другими странами и т.д, хотя я не конкретно про it
А не "не выпускать"

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Иван Иванов

Зачем, если можно просто не выпускать? Разве ещё не привыкли, что выбирается самый лёгкий способ...

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Rafa Ramazanoff
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Ирина Зосимова

нужно было еще нарезочку с котом

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Мурад Муртазалиев

Так есть условия. Бронь, и льготная ипотека. Что ещё?)

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Хозяин местных лахтаботов

Главное из компании в компанию не переходить, иначе повестка приходит

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Мурад Муртазалиев

Теперь ойтишники станут ответственными

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Роман Вячеславович

...холопами

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Ирина Зосимова

ну с таким мышлением может это к лучшему

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Хозяин местных лахтаботов

Да

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Ирина Зосимова

ойтишник)) ой какой ойтишник))

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jonewayne
или даже привлекать...

... к уголовной ответственности

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Rafa Ramazanoff
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Сергей Степанов

Что там спортсмены и умы. Браться надо за самое ценное - за депутатов и их семьи, этим закрыть выезд за рубеж в первую очередь.

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Black7

Задоров говорил Дудю что молодняку пора сваливать пока дают. Теперь будут играть на интерес в прекрасной России

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stark

@Максут Шадаев вы всерьез будете заниматься этой бессмыслицей? Решили и геймеров «закрыть» от мира?

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Иван Помидоров

В этом суть нынешней политики. Некомпетентный президент по запросу некомпетентного боксера собрался регулировать айтишный вопрос, ничего в этом не понимая. Только услыша знакомые слова, что бабки мимо кассы идут. И никто не смеет возразить.

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stark
Только услыша знакомые слова, что бабки мимо кассы идут. И никто не смеет возразить.

При том что на самом деле мимо не идут

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Император Нолимоций

Папик велел вопросик обкашлять — как тут откажешь. Вслед за замом-то не хочется.

Разработчики сделают для российских игроков шарды, отрезанные от глобала, чтобы много времени не тратить, и будет там своя атмосфера.

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coxeye9836

Хороший вопрос. Именно что всерьез вряд ли будет заниматься. Он же не может публично заявить "дед пей таблетки", зато может максимально саботировать исполнение на своём уровне.

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Хозяин местных лахтаботов

Да он сам кринжует от этой хуйни. Ты посмотри на его лицо, когда ему на всяких форумах показывают типа отечественные разработки, а на самом деле китайский OEM

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Dragunov (Софт Майнинг)

Снова идти в пятерочку и покупать пакет для пакетов

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Zloy Sniper

Литва не дремлет.

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Golohod

Без европейских спиц хз че делать россиянам

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Император Нолимоций

Пока спиц нет, можно подумать, что делать без европейской нити для сшивания книг.

https://vc.ru/offline/823474-slozhno-nazvat-importozameshcheniem-poisk-postavshchikov-tipografii-ob-otsutstvii-v-rossii-zameny-rashodnikov-dlya-pechati

«Сложно назвать импортозамещением поиск…
Главное из материала РБК.
vc.ru
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Тоже хочу

"Идею распорядился изучить Владимир Путин."
А нахера нам такой Министр, который сам ничего не делает, а его пинать нужно?

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Григорий Лепсин

а это основа, принцип работы его команды, по другому там и не работают, только если что то распилить, остальное из под палки

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EilonRo

Давно пора, меня лично чаты в World of Warcraft давно беспокоят

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Георгий

kek

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Rafa Ramazanoff

Вам пакет ?
-Не у меня свой

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Leonid Bushuev
Сроки закрытия вакансий в России на фоне низкой безработицы за год выросли в среднем в полтора раза, подсчитали эксперты HR-холдинга Ventra. В трети случаев на подбор сотрудников работодатель тратит от двух до трёх месяцев вместо прежних 30 дней.

Процент безработицы это конечно смешные цифры ничего не показывающие.
Лучше всего ориентироваться для безработице именно по рынку вакансий.

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Иван Иванов
Минцифры проработает вопрос локализации в стране игровых серверов иностранных разработчиков

По Марфушкину хотению, по старухину велению...

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Григорий Лепсин
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Paleozoic

В РФ давно уже целенаправленно и не спеша закручивали гайки. В последние 1.5 года ускорили этот процесс. Помогать стали с той стороны, политикой тотальной отмены и бана.
Главная ошибка западных стран - активная помощь в изоляции населения попавших под санкции стран. Их так ничему и не научил пример Ирана и КНДР. Так они только полностью утрачивают свое влияние и лишь помогают укрепить режимы.

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Мурад Муртазалиев

Согласен. Но надо понимать, что западу в первую очередь важны свои граждане, а не какие-то там корейцы, иранцы, россияне, которые далеко.

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Тоже хочу

А что значит "локализации в стране игровых серверов"?

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Георгий

Локализация хороша только для пингов. Но не для всех игр это является проблемой. А если тебе, как геймеру именно хочется потусоваться не со своими? Сходить в гости или устроить рейд, принципиально, чтобы это были иностранные. Это же часть игрового процесса, иначе и играть может стать неинтересно.

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Слегка устал.

Зачем и кому это надо?

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Григорий Лепсин

опять они лезут туда куда не нужно

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