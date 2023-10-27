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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 октября: доллар — 93,56 рубля (на 4 копйки больше, чем 26 октября), евро — 98,73 рубля (на 8 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 94,12 рубля, евро — 99,58 рубля.

Курсы на Forex на 07:41 мск: доллар — 94,11 рубля, евро — 99,12 рубля.

С 1 ноября 2023 года клиенты «Райффайзенбанка» смогут перевести больше €30 тысяч в месяц, только если банк получателя находится в стране из установленного компанией списка — это Германия, Турция, Люксембург, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Австрия, Сербия, Великобритания, Польша, Франция, Ирландия, Кипр, Чехия, Португалия, Латвия, Венгрия, Болгария, Монако, Словакия, Финляндия, Греция, Дания, Хорватия, Эстония, Исландия, Черногория, Словения, Мальта, Лихтенштейн, Литва, Румыния, Андорра, Норвегия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сан-Марино и Швеция.

Накануне в Telegram-каналах обсуждали указание Visa, якобы запрещающее выдачу карт россиянам за рубежом. Этот документ не вводит таких запретов, говорят источники РБК и юристы, хотя условия открытия счетов ужесточились.

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Кто и как адаптируется

Минцифры включило в реестр российского софта операционную систему «Ред ОС М». Она построена на основе Android Open Source Project и поддерживает как RuStore, так и сторонние магазины приложений. Пока у ОС нет активных пользователей, но разработчики рассчитывают, что потенциальными клиентами станут до 50 млн человек в России, СНГ и других странах.

Бывший завод Volvo AB в Калуге перейдёт от «Группы Астон» структурам, связанным с бывшим совладельцем «Еврохима» Дмитрием Стрежневым. По словам собеседников «Ъ», на заводе планируют наладить выпуск гражданских грузовиков китайских брендов.

Экспертный совет Минцифры предложил включать в реестр отечественного ПО игры, созданные российскими разработчиками на движках Unity и Unreal Engine. Механизм будет действовать при условии, что используемые инструменты не требуют лицензионных отчислений. Однако бесплатное использование Unity и Unreal Engine возможно только для обучения или некоммерческих проектов.

Еврокомиссия расширила основания, согласно которым можно считать, что та или иная структура «действует от имени или по указанию» подсанкционной российской компании, пишет РБК со ссылкой на пояснение Telegram-канала Compliance practice. Если российская компания незадолго до попадания в санкционный перечень снизила долю в другой фирме ниже 50%, последняя, «вероятно», всё равно продолжает работать в интересах подсанкционной организации: значит, на неё должны распространяться санкции ЕС.

«Моторинвест», выпускающая электромобили под брендом Evolute, планирует начать производство минивэнов Evolute i-Van на своём заводе в Липецке в ноябре 2023 года. Цены на модель пока неизвестны.

Какие есть проблемы и трудности

Развитие параллельного импорта и новых маршрутов поставок привело к нехватке складов в странах ближнего зарубежья, следует из анализа NF Group. Ставки аренды на фоне этого растут на 25-30%. Но запускать новые площадки инвесторы не спешат из-за сомнений в сохранении текущих цепочек.

Российская чартерная авиакомпания Azur Air использует только 14 самолетов из 22, находящихся в её парке, сообщил гендиректор Андрей Муканин. Источник «Ведомостей» в компании рассказал, что треть парка приходится на «неочищенные» самолёты с двойной регистрацией, которые не могут летать за рубеж.

Сейм Латвии одобрил в первом чтении законопроект о конфискации автомобилей с российскими номерами, если те не будут зарегистрированы в стране или вывезены из неё в течение трёх месяцев. Конфискованные машины планируют передавать Украине.

Контекст

Продажи планшетов в России по итогам трёх кварталов 2023-го увеличились на 30% год к году, рассказали «Ъ» участники рынка. Быстрее всего растут продажи устройств низкого ценового сегмента, среди которых основную долю занимают собственные торговые марки ритейлеров.

В 2023 году 42% российских компаний хотели бы нарастить число сотрудников — в среднем на 13%, следует из исследования Б1. При этом увеличивать привлекательность своих рабочих мест предприятия не спешат. В 2022 году большинство из них проиндексировало зарплаты на уровень инфляции, а в 2023-м средний размер повышения составит около 10%.

Количество платежей через СБП в третьем квартале 2023 года увеличилось на 38% по сравнению со вторым, сообщил ЦБ. Всего за этот период было оплачено покупок на 800 млрд рублей. Число переводов также выросло на 10%.