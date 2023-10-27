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Деньги
Артур Томилко

День 611: развитие параллельного импорта привело к нехватке складов в странах ближнего зарубежья Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 октября: доллар — 93,56 рубля (на 4 копйки больше, чем 26 октября), евро — 98,73 рубля (на 8 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 94,12 рубля, евро — 99,58 рубля.

Курсы на Forex на 07:41 мск: доллар — 94,11 рубля, евро — 99,12 рубля.

С 1 ноября 2023 года клиенты «Райффайзенбанка» смогут перевести больше €30 тысяч в месяц, только если банк получателя находится в стране из установленного компанией списка — это Германия, Турция, Люксембург, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Австрия, Сербия, Великобритания, Польша, Франция, Ирландия, Кипр, Чехия, Португалия, Латвия, Венгрия, Болгария, Монако, Словакия, Финляндия, Греция, Дания, Хорватия, Эстония, Исландия, Черногория, Словения, Мальта, Лихтенштейн, Литва, Румыния, Андорра, Норвегия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сан-Марино и Швеция.

Накануне в Telegram-каналах обсуждали указание Visa, якобы запрещающее выдачу карт россиянам за рубежом. Этот документ не вводит таких запретов, говорят источники РБК и юристы, хотя условия открытия счетов ужесточились.

Кто и как адаптируется

Минцифры включило в реестр российского софта операционную систему «Ред ОС М». Она построена на основе Android Open Source Project и поддерживает как RuStore, так и сторонние магазины приложений. Пока у ОС нет активных пользователей, но разработчики рассчитывают, что потенциальными клиентами станут до 50 млн человек в России, СНГ и других странах.

Бывший завод Volvo AB в Калуге перейдёт от «Группы Астон» структурам, связанным с бывшим совладельцем «Еврохима» Дмитрием Стрежневым. По словам собеседников «Ъ», на заводе планируют наладить выпуск гражданских грузовиков китайских брендов.

Экспертный совет Минцифры предложил включать в реестр отечественного ПО игры, созданные российскими разработчиками на движках Unity и Unreal Engine. Механизм будет действовать при условии, что используемые инструменты не требуют лицензионных отчислений. Однако бесплатное использование Unity и Unreal Engine возможно только для обучения или некоммерческих проектов.

Еврокомиссия расширила основания, согласно которым можно считать, что та или иная структура «действует от имени или по указанию» подсанкционной российской компании, пишет РБК со ссылкой на пояснение Telegram-канала Compliance practice. Если российская компания незадолго до попадания в санкционный перечень снизила долю в другой фирме ниже 50%, последняя, «вероятно», всё равно продолжает работать в интересах подсанкционной организации: значит, на неё должны распространяться санкции ЕС.

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«Моторинвест», выпускающая электромобили под брендом Evolute, планирует начать производство минивэнов Evolute i-Van на своём заводе в Липецке в ноябре 2023 года. Цены на модель пока неизвестны.

Какие есть проблемы и трудности

Развитие параллельного импорта и новых маршрутов поставок привело к нехватке складов в странах ближнего зарубежья, следует из анализа NF Group. Ставки аренды на фоне этого растут на 25-30%. Но запускать новые площадки инвесторы не спешат из-за сомнений в сохранении текущих цепочек.

Российская чартерная авиакомпания Azur Air использует только 14 самолетов из 22, находящихся в её парке, сообщил гендиректор Андрей Муканин. Источник «Ведомостей» в компании рассказал, что треть парка приходится на «неочищенные» самолёты с двойной регистрацией, которые не могут летать за рубеж.

Сейм Латвии одобрил в первом чтении законопроект о конфискации автомобилей с российскими номерами, если те не будут зарегистрированы в стране или вывезены из неё в течение трёх месяцев. Конфискованные машины планируют передавать Украине.

Контекст

Продажи планшетов в России по итогам трёх кварталов 2023-го увеличились на 30% год к году, рассказали «Ъ» участники рынка. Быстрее всего растут продажи устройств низкого ценового сегмента, среди которых основную долю занимают собственные торговые марки ритейлеров.

В 2023 году 42% российских компаний хотели бы нарастить число сотрудников — в среднем на 13%, следует из исследования Б1. При этом увеличивать привлекательность своих рабочих мест предприятия не спешат. В 2022 году большинство из них проиндексировало зарплаты на уровень инфляции, а в 2023-м средний размер повышения составит около 10%.

Количество платежей через СБП в третьем квартале 2023 года увеличилось на 38% по сравнению со вторым, сообщил ЦБ. Всего за этот период было оплачено покупок на 800 млрд рублей. Число переводов также выросло на 10%.

Новости предыдущего дня, 26 октября — здесь.

#новость

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90 комментариев
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 Премудрый пискарь

"Пока у ОС нет активных пользователей, но разработчики рассчитывают, что потенциальными клиентами станут до 50 млн человек в России, СНГ и других странах."
Ха-ха!

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Вадим Д.

Бедолаги бюджетники...

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9 комментариев
Александр Привалов

а что не так?

потенциальными клиентами станут до 50 млн человек

Не клиентами станут, а потенциальными клиентами. А чё там инвестор не так понял - это уже его проблемы...

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S.Capusta

Надежды юношу питают.. ))

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Вася Пражкин

Пока у меня нет миллиардов, но яхту я уже присматриваю и дом в Монако.

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Сергей Леопольдович

Ты думаешь что гос бюрократов(зачеркнуто) служащих в СНГ столько не будет суммарно? Оценочно, их еще больше )))

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5 комментариев
Илья Попов

Если всех заставить... можно и 140 миллионов собрать. Дело мастера боится.

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Alexey Arhipov

Это, если суммировать, всех силовиков и бюджетников - всё одно завышенная цифра...

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Слегка Придурковатый

"треть парка приходится на «неочищенные» самолёты"

Азур Эйр, просто у вас там сидит сущность в виде гномика. Я сейчас это почистию, уберу.

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High Stakes

https://youtu.be/7lMIE81sXaM

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Вадим Д.
на заводе планируют наладить выпуск гражданских грузовиков китайских брендов

Ну каких де ещё? Через месяц скажут что они здец какие отечественные.

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Иван Иванов

ну в грузовик можно столько чипов миландровских прикрутить на саморезы, что грузовик станет прям наш родной, от березки рожденный

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2 комментария
Сергей Я

Выбор большой

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3 комментария
Илья Попов

Через месяц скажут что они здец какие отечественные - я знаю, что китайские бренды для китайских граждан, даже очень отечественные. Какая забота!🙄

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Leonid Bushuev

почему ты так решил? ну, что кто-то будет говорить что они отечественные.

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Вадим Д.

Окружающие страны неплохо живут на параллелизации отдельной цивилизации.

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Denis Azarenko

Рост ВВП Грузии и Армении был выше 10% в 22 году - достигли китайских темпов роста

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2 комментария
Илья Попов

Не окружающие, а шакалы, которые ждут когда медведь упадет. Тьфу!

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Сергей Я

Только выиграли, получается.

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Вадим Д.
поддерживает как RuStore, так и сторонние магазины приложений

А Рустор е сторонний, ага, он посторонний.

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Кирилл Таран

Потусторонний

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7 комментариев
Премудрый пискарь

"Но запускать новые площадки инвесторы не спешат из-за сомнений в сохранении текущих цепочек."
Даже они не верят...

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Leonid Bushuev

А кто верит? Вроде никто из бизнеса никогда не утверждал что все цепочки поставок монолитны. Все уверены что бизнес найдет выход - это да.

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Dima Alexeev

Бизнес - не про веру, а про риск

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Вадим Д.
увеличивать привлекательность своих рабочих мест предприятия не спешат

Ну да, за забором очереди.
Хотя скоро уже конкурсы начнутся за любые рабочие места.

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Evgeny

А когда? Тогда же, когда и доллар по двести?

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НаряднаяШайга

"треть парка приходится на «неочищенные» самолёты с двойной регистрацией, которые не могут летать за рубеж." Мог бы просто сказать что сворованные и пойдут на разбор)

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Gruntofos

Вообще интересно, почему на западе не хотят/не могут арестовать "очищенные" самолеты компании в качестве обеспечительной меры для возврата "неочищенных".

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4 комментария
Невероятный Блондин

Тьфу.
Какие-то сплошные реестры ради реестров. И «подтягивание» под эти реестры.

Какая-то уже «плановая экономика» получается.

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Премудрый пискарь

Надо срочно новую специальность в вузы ввести "Реестролог".

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Премудрый пискарь

"Продажи планшетов в России по итогам трёх кварталов 2023-го увеличились на 30% год к году
Быстрее всего растут продажи устройств низкого ценового сегмента"
А зачем они нужны?

"В 2023 году 42% российских компаний хотели бы нарастить число сотрудников — в среднем на 13% При этом увеличивать привлекательность своих рабочих мест предприятия не спешат"
Ага у нас в мухосранске Ашоты уехали теперь всё объявлениями зас...ли требуются: дворники, рабочие, уборщики, грузчики...

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Baddy Boy

Тут, скорее всего, имеют в виду планшеты, которые используют на кассах или терминалах оплаты. Там же не просто устройство для оплаты картой. Там же еще либо комп, либо ноут, либо как раз планшет для оформления

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James Bomond

Ашоты заработали на планшеты и уехали?

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Кирилл Таран
Однако бесплатное использование Unity и Unreal Engine возможно только для обучения или некоммерческих проектов

@Артур Томилко строго говоря, некоммерческий проект для Unity - это меньше $100к в год. Для UE примерно то же самое. Так что формулировка не самая удачная.

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Император Нолимоций
Если российская компания незадолго до попадания в санкционный перечень снизила долю в другой фирме ниже 50%, последняя, «вероятно», всё равно продолжает работать в интересах подсанкционной организации: значит, на неё должны распространяться санкции ЕС.

Молодцы, хоть и медленно, но докапитанивают.

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Александр Привалов
в реестр отечественного ПО игры, созданные российскими разработчиками на движках Unity и Unreal Engine

А винда поддерживает winrar, а он сделан российским разработчиком, стало быть...

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3216q114

Компания win.rar GmbH была основана в феврале 2002 года в Бремене, Германия. Компания занимается продвижением программ WinRAR.

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

"В 2023 году 42% российских компаний хотели бы нарастить число сотрудников — в среднем на 13%, следует из исследования Б1."
Не кошерно использовать 42% вместо 146%.

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Серж

Там еще немецкий сименс не смог в рыночек,но это другое

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Тучка
Она построена на основе Android Open Source Project и поддерживает как RuStore

Android, внезапно, поддерживает RuStore - приложение, написанное под Android

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Venedikt Basov

27 октября: доллар — 93,56 рубля (на 4 копйки больше
Исправьте пожалуйста

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Mike Amir

пересекающийся импорт будет когда-нибудь?🤨

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Maria Minkova

"среди которых основную долю занимают собственные торговые марки ритейлеров." собственные торговые марки это же китайские марки ))

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Премудрый пискарь

"Конфискованные машины планируют передавать Украине."
Жигулями и Москвичами завалят...

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Фоксик
Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь
Увеличение стоимости на 7,5% коснется всех напитков крепостью более 28 градусов, пишут "Ведомости". Это, например, водка, ликер, ром, текила, винные и коньячные напитки.
Повышение запланировано на 1 января. Такое решение объяснили темпом инфляции.

Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!

+××××××

Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали создание российской версии игры Sims.

С блэкджеком и церковью

Совокупный долг россиян по ипотеке на 1 сентября 2023 года составил 16,2 трлн рублей (рост за год на 26,9%).

У меня все знакомые по три машины имеют и 2 квартиры минимум

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Премудрый пискарь

"Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь"
Что-о-о? На святое покусились? На скрепы? Да как же так то...

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Дудов Слава
разработчики рассчитывают, что потенциальными клиентами станут до 50 млн человек в России, СНГ и других странах

Разве что в снах

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Вадим Д.
включать в реестр отечественного ПО игры, созданные российскими разработчиками на движках Unity и Unreal Engine
бесплатное использование Unity и Unreal Engine возможно только для обучения

Вот и будут в реестре игры от выпускников курсов «собери свой игровой шедевртза 15 минут».

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Лохвицкая
При этом увеличивать привлекательность своих рабочих мест предприятия не спешат

А зачем? Кому надо - придет

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lucklessman

Не придёт.

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James Bomond

Азур по факту принадлежит туркам

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Премудрый пискарь

Скука! Всем выходных!

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