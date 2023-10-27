День 611: развитие параллельного импорта привело к нехватке складов в странах ближнего зарубежья Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 27 октября: доллар — 93,56 рубля (на 4 копйки больше, чем 26 октября), евро — 98,73 рубля (на 8 копеек больше).
С 1 ноября 2023 года клиенты «Райффайзенбанка» смогут перевести больше €30 тысяч в месяц, только если банк получателя находится в стране из установленного компанией списка — это Германия, Турция, Люксембург, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Австрия, Сербия, Великобритания, Польша, Франция, Ирландия, Кипр, Чехия, Португалия, Латвия, Венгрия, Болгария, Монако, Словакия, Финляндия, Греция, Дания, Хорватия, Эстония, Исландия, Черногория, Словения, Мальта, Лихтенштейн, Литва, Румыния, Андорра, Норвегия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сан-Марино и Швеция.
Накануне в Telegram-каналах обсуждали указание Visa, якобы запрещающее выдачу карт россиянам за рубежом. Этот документ не вводит таких запретов, говорят источники РБК и юристы, хотя условия открытия счетов ужесточились.
Кто и как адаптируется
Минцифры включило в реестр российского софта операционную систему «Ред ОС М». Она построена на основе Android Open Source Project и поддерживает как RuStore, так и сторонние магазины приложений. Пока у ОС нет активных пользователей, но разработчики рассчитывают, что потенциальными клиентами станут до 50 млн человек в России, СНГ и других странах.
Бывший завод Volvo AB в Калуге перейдёт от «Группы Астон» структурам, связанным с бывшим совладельцем «Еврохима» Дмитрием Стрежневым. По словам собеседников «Ъ», на заводе планируют наладить выпуск гражданских грузовиков китайских брендов.
Экспертный совет Минцифры предложил включать в реестр отечественного ПО игры, созданные российскими разработчиками на движках Unity и Unreal Engine. Механизм будет действовать при условии, что используемые инструменты не требуют лицензионных отчислений. Однако бесплатное использование Unity и Unreal Engine возможно только для обучения или некоммерческих проектов.
Еврокомиссия расширила основания, согласно которым можно считать, что та или иная структура «действует от имени или по указанию» подсанкционной российской компании, пишет РБК со ссылкой на пояснение Telegram-канала Compliance practice. Если российская компания незадолго до попадания в санкционный перечень снизила долю в другой фирме ниже 50%, последняя, «вероятно», всё равно продолжает работать в интересах подсанкционной организации: значит, на неё должны распространяться санкции ЕС.
«Моторинвест», выпускающая электромобили под брендом Evolute, планирует начать производство минивэнов Evolute i-Van на своём заводе в Липецке в ноябре 2023 года. Цены на модель пока неизвестны.
Какие есть проблемы и трудности
Развитие параллельного импорта и новых маршрутов поставок привело к нехватке складов в странах ближнего зарубежья, следует из анализа NF Group. Ставки аренды на фоне этого растут на 25-30%. Но запускать новые площадки инвесторы не спешат из-за сомнений в сохранении текущих цепочек.
Российская чартерная авиакомпания Azur Air использует только 14 самолетов из 22, находящихся в её парке, сообщил гендиректор Андрей Муканин. Источник «Ведомостей» в компании рассказал, что треть парка приходится на «неочищенные» самолёты с двойной регистрацией, которые не могут летать за рубеж.
Сейм Латвии одобрил в первом чтении законопроект о конфискации автомобилей с российскими номерами, если те не будут зарегистрированы в стране или вывезены из неё в течение трёх месяцев. Конфискованные машины планируют передавать Украине.
Контекст
Продажи планшетов в России по итогам трёх кварталов 2023-го увеличились на 30% год к году, рассказали «Ъ» участники рынка. Быстрее всего растут продажи устройств низкого ценового сегмента, среди которых основную долю занимают собственные торговые марки ритейлеров.
В 2023 году 42% российских компаний хотели бы нарастить число сотрудников — в среднем на 13%, следует из исследования Б1. При этом увеличивать привлекательность своих рабочих мест предприятия не спешат. В 2022 году большинство из них проиндексировало зарплаты на уровень инфляции, а в 2023-м средний размер повышения составит около 10%.
Количество платежей через СБП в третьем квартале 2023 года увеличилось на 38% по сравнению со вторым, сообщил ЦБ. Всего за этот период было оплачено покупок на 800 млрд рублей. Число переводов также выросло на 10%.
Новости предыдущего дня, 26 октября — здесь.
"Пока у ОС нет активных пользователей, но разработчики рассчитывают, что потенциальными клиентами станут до 50 млн человек в России, СНГ и других странах."
Ха-ха!
Бедолаги бюджетники...
а что не так?потенциальными клиентами станут до 50 млн человек
Не клиентами станут, а потенциальными клиентами. А чё там инвестор не так понял - это уже его проблемы...
Надежды юношу питают.. ))
Пока у меня нет миллиардов, но яхту я уже присматриваю и дом в Монако.
Ты думаешь что гос бюрократов(зачеркнуто) служащих в СНГ столько не будет суммарно? Оценочно, их еще больше )))
Если всех заставить... можно и 140 миллионов собрать. Дело мастера боится.
Это, если суммировать, всех силовиков и бюджетников - всё одно завышенная цифра...
"треть парка приходится на «неочищенные» самолёты"
Азур Эйр, просто у вас там сидит сущность в виде гномика. Я сейчас это почистию, уберу.
https://youtu.be/7lMIE81sXaM
Ну каких де ещё? Через месяц скажут что они здец какие отечественные.
ну в грузовик можно столько чипов миландровских прикрутить на саморезы, что грузовик станет прям наш родной, от березки рожденный
Выбор большой
Через месяц скажут что они здец какие отечественные - я знаю, что китайские бренды для китайских граждан, даже очень отечественные. Какая забота!🙄
почему ты так решил? ну, что кто-то будет говорить что они отечественные.
Окружающие страны неплохо живут на параллелизации отдельной цивилизации.
Рост ВВП Грузии и Армении был выше 10% в 22 году - достигли китайских темпов роста
Не окружающие, а шакалы, которые ждут когда медведь упадет. Тьфу!
Только выиграли, получается.
А Рустор е сторонний, ага, он посторонний.
Потусторонний
"Но запускать новые площадки инвесторы не спешат из-за сомнений в сохранении текущих цепочек."
Даже они не верят...
А кто верит? Вроде никто из бизнеса никогда не утверждал что все цепочки поставок монолитны. Все уверены что бизнес найдет выход - это да.
Бизнес - не про веру, а про риск
Ну да, за забором очереди.
Хотя скоро уже конкурсы начнутся за любые рабочие места.
А когда? Тогда же, когда и доллар по двести?
"треть парка приходится на «неочищенные» самолёты с двойной регистрацией, которые не могут летать за рубеж." Мог бы просто сказать что сворованные и пойдут на разбор)
Вообще интересно, почему на западе не хотят/не могут арестовать "очищенные" самолеты компании в качестве обеспечительной меры для возврата "неочищенных".
Тьфу.
Какие-то сплошные реестры ради реестров. И «подтягивание» под эти реестры.
Какая-то уже «плановая экономика» получается.
Надо срочно новую специальность в вузы ввести "Реестролог".
"Продажи планшетов в России по итогам трёх кварталов 2023-го увеличились на 30% год к году
Быстрее всего растут продажи устройств низкого ценового сегмента"
А зачем они нужны?
"В 2023 году 42% российских компаний хотели бы нарастить число сотрудников — в среднем на 13% При этом увеличивать привлекательность своих рабочих мест предприятия не спешат"
Ага у нас в мухосранске Ашоты уехали теперь всё объявлениями зас...ли требуются: дворники, рабочие, уборщики, грузчики...
Тут, скорее всего, имеют в виду планшеты, которые используют на кассах или терминалах оплаты. Там же не просто устройство для оплаты картой. Там же еще либо комп, либо ноут, либо как раз планшет для оформления
Ашоты заработали на планшеты и уехали?
@Артур Томилко строго говоря, некоммерческий проект для Unity - это меньше $100к в год. Для UE примерно то же самое. Так что формулировка не самая удачная.
Молодцы, хоть и медленно, но докапитанивают.
А винда поддерживает winrar, а он сделан российским разработчиком, стало быть...
Компания win.rar GmbH была основана в феврале 2002 года в Бремене, Германия. Компания занимается продвижением программ WinRAR.
"В 2023 году 42% российских компаний хотели бы нарастить число сотрудников — в среднем на 13%, следует из исследования Б1."
Не кошерно использовать 42% вместо 146%.
Там еще немецкий сименс не смог в рыночек,но это другое
Android, внезапно, поддерживает RuStore - приложение, написанное под Android
27 октября: доллар — 93,56 рубля (на 4 копйки больше
Исправьте пожалуйста
пересекающийся импорт будет когда-нибудь?🤨
"среди которых основную долю занимают собственные торговые марки ритейлеров." собственные торговые марки это же китайские марки ))
"Конфискованные машины планируют передавать Украине."
Жигулями и Москвичами завалят...
Увеличение стоимости на 7,5% коснется всех напитков крепостью более 28 градусов, пишут "Ведомости". Это, например, водка, ликер, ром, текила, винные и коньячные напитки.
Повышение запланировано на 1 января. Такое решение объяснили темпом инфляции.
Было три, а стало пять — всё равно берём опять!
Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!
+××××××Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали создание российской версии игры Sims.
С блэкджеком и церковьюСовокупный долг россиян по ипотеке на 1 сентября 2023 года составил 16,2 трлн рублей (рост за год на 26,9%).
У меня все знакомые по три машины имеют и 2 квартиры минимум
"Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь"
Что-о-о? На святое покусились? На скрепы? Да как же так то...
Разве что в снах
бесплатное использование Unity и Unreal Engine возможно только для обучения
Вот и будут в реестре игры от выпускников курсов «собери свой игровой шедевртза 15 минут».
А зачем? Кому надо - придет
Не придёт.
Азур по факту принадлежит туркам
Скука! Всем выходных!