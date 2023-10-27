Деньги
Полина Лааксо

ЦБ четвёртый раз подряд повысил ключевую ставку — до 15% годовых Статьи редакции

Это на два процентных пункта больше предыдущего значения.

  • Регулятор объяснил, что инфляционное давление «значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ». Рост внутреннего спроса на товары и услуги превышает «возможность расширения производства», темпы кредитования и проинфляционные риски остаются высокими.
  • По словам ЦБ, текущие экономические условия требуют ужесточения денежно-кредитной политики — чтобы стабилизировать инфляцию «вблизи 4%» в 2024 году и далее. Инфляционный прогноз на 2023 год обновили: теперь регулятор ожидает, что она по итогам года составит не 6-7%, а 7-7,5%.
  • Следующее заседание, на котором ЦБ будет оценивать, надо ли дальше повышать ставку, запланировано на 15 декабря 2023 года.
  • Курсы на Мосбирже на 13:32 мск: доллар — 92,90 рубля, евро — 98,18 рубля против утренних 94,12 рубля и 99,58 рубля соответственно.
Эльвира Набиуллина. Источник: «Телеканал "Санкт-Петербург"»
  • 27 из 30 опрошенных РБК аналитиков предполагали, что ЦБ повысит ставку на 100 базисных пунктов. О том же заявляли 16 из 18 экспертов, с которыми беседовали «Ведомости». Некоторые аналитики допускали, что она может составить 15%. На то, что потолок повышения не достигнут, намекал и сам регулятор.
  • Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил октябрьское заседание совета директоров ЦБ с битвой при Ватерлоо: по его словам, оно «во многом определит судьбу финансового и банковского рынков России в оставшемся 2023-м и в 2024 году».
  • Основной аргумент для увеличения ставки — инфляция. В сентябре она ускорилась до максимальных месячных значений с апреля 2022 года – до 0,87% месяц к месяцу, или 14,6% год к году с исключением сезонности. На неделе с 17 по 23 октября 2023 года она ускорилась с 0,15% до 0,24%. Прогноз ЦБ по инфляции на год составляет 6-7%, но нынешние данные указывают на то, что она может превысить этот интервал.
  • Дорожают почти все категории товаров, кроме бензина, заметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. По его словам, цены, скорее всего, только продолжат расти — этому, помимо прочего, способствуют колебания рубля и сохранение низкой безработицы на фоне дефицита кадров (из-за этого темпы роста зарплат опережают производительность труда).
  • Рассуждая о прогнозах на 2024 год, Васильев также озвучил и самый «рисковый» сценарий: если российская валюта будет слабеть в сторону 110 рублей за $1, а инфляция «[продолжит] разгоняться выше ожиданий», ставка может быть повышена до 17-20%. Среди других факторов, которые, по мнению аналитиков, могут влиять на решение регулятора, — это риски со стороны мягкой бюджетной политики и повышенные темпы роста кредитования.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года регулятор повысил её больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
  • В апреле он начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%. А уже в июле 2023 года поднял ставку сначала до 8,5%, а затем до 12% и 13%.

#новость #цб #ключеваяставка

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506 комментариев
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 Pavel Cree

Все ключевые показатели экономики растут, особенно ставка. Ну, где теперь критики?

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21 комментарий
Денис Демидов

Сейчас выборы пройдут и заживем...

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10 комментариев
Невкусно и грустно

ГОЙДА!

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3 комментария
Ware Wow
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Sergeant Ding

Вот это было очень смешно

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Кирилл Вишняков

-

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Нейрослав Жепетеев

Заезженно, но всегда вызывают смешок эти "цитаты" Полиграфа Полиграфыча.

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1 комментарий
Марат Ганиев

А сколько можно будет заработать? Рублей 100 хотя бы выйдет?

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2 комментария
Иван Иванов

Я в 14 под 21 успел положить-) и снять, когда траст еще был жив

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Вася Пражкин

Спасибо Эльвире за растущие ставки по депозитам! С каждым днем у простого работяги рублей все больше и больше. Правда купить он может все меньше и меньше, но это уже частности.

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ttonikaku

Это всё проклятые бизнесмены цены задирают. Государство нам только хорошее делает, а все зло от буржуев.

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4 комментария
Santiago
Правда купить он может все меньше и меньше, но это уже частности.

Это называется "инфляция". И повышение ставки не провоцирует ее, а снижает. Не самый эффективный способ, но другого у _ЦБ_ под рукой нет. Работяга этого может и не знать, но завсегдатай бизнес-сайта, казалось бы, должен.

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12 комментариев
Baddy Boy

Можно ремонт сделать. В сортире 5к купюры поклеить, в спальне тысячи. Кухня 500-ки

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1 комментарий
Citizen X

Работяга не человек, будет сыт потребительской корзиной. Дело его работать, а не зарабатывать.

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Пена Литрова

Главное, что рублей больше, так можно больше под подушкой хранить

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Eli
Спасибо Эльвире за растущие ставки

Это не Эльвира, это Байден

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Скрытый Потанцевал

если не покупать, то и нормально

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Игорь Рейтер

Одной рукой повышаем процентные ставки и хотим снизить инфляцию — другой рукой увеличиваем денежную массу рубля на десятки процентов за 2 года, чтобы пустить её на сво)))

Великая экономика

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Profile name

Приоритеты военного времени. Военная экономика сама по себе склонна к инфляции, т.к. государство направляет все больше ресурсов на военную машину, изымая их из реальных секторов. ЦБ в условиях военного времени действует так как может, чтобы рубль с банковской системой окончательно не загнулись, или хотя бы не так быстро.

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10 комментариев
Cargo

США тоже печатают деньги когда нужно, вот только спихивают инфляцию на весь мир а не только на себя ))

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9 комментариев
Евгений Оськин

Ты уже релоцировался?

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6 комментариев
MisterX

Картинка великой экономики из треда про ФРС :D

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1 комментарий

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John Smith

Целиком и полностью поддерживаю данное решение. Давно напрашивалось.
Глядишь, рынок недвижимости немного охладеет. Осталось еще убрать все льготные ипотеки, материнские капиталы и различные субсидии.

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Дмитрий Зима

как он сможет охладеть? большинство строек идет на заемные средства - а они подорожают, так же подорожают стройматериалы и тд. Но недвижка все равно должна подешеветь. Л - логика. Единственный вариант когда она сможет подешеветь - это когда по цепочке схлопнутся сначала строительные компании, потом потянут за собой банки и кучу смежников. Правда эта дешевая недвижимость вряд ли кому-то будет нужна

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60 комментариев
Maxim Roslyakov

В РФ очень низкие издержки владения простаивающей недвижимостью - налог, коммуналка без счетчиков и услуги ТСЖ. Поэтому при падении цен с рынка уходит предложение и цены стабилизируются или снова растут. Люди просто не хотят продавать в минус и могут легко себе это позволить, особенно если начинают жилье сдавать. Поэтому не все от гос политики зависит.

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10 комментариев
Leonid Bushuev

Убрать льготные ипотеки - мечты :(
Силуанов тут цифру в 90% озвучил. Не очень понятно, о проданных единицах он говорил или о деньгах, но в любом случае выглядит так себе.

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5 комментариев
Garmonbon

Так пока платят космические деньги учатстникам сво ничего не охладеет

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7 комментариев
Денис Демидов

Вся экономика немного охладеет, но для выборов ничего не жалко, потом отпустят курс и ставку вернут в разумное русло.

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8 комментариев
Piu-piu

С учетом процента экономики и занятых в строительстве прямо и косвенно - не хилый социальный удар будет

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20 комментариев
Макс Кроу

Люди пойдут брать ипотеку, а то завтра еще выше процент будет. Мне кажется можно хоть 146% ипотеку делать, народ все равно будет брать, а то вдруг завтра 157% будет

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Император Нолимоций

Угу. Дело же вовсе не в зарплатах контрактников, не под них же рубли печатаются.

А льготы можно не убирать — просто медицину и образование секвестировать еще. Бюджет же только в первом чтении приняли, второе — обычно как раз время разворота на 360°. И инфраструктурный платеж и добровольный™ windfall tax взять не с маркетплейсов и крупного бизнеса, а со всех.

Главное, Сечина не трогать.

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15 комментариев
Уинстон Смит

Больше % по кредиту -> меньше стройки -> меньше предложения на рынке -> больше стоимость

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44 комментария
Cargo

Надо загородку развивать, были новости что курс теперь на ИЖС, человейники в городах всех заебали.

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3 комментария
Alexander
материнские капиталы

там не такие деньги чтобы на что-то серьезно влиять в макроэкономике. А на демографию может хоть на полпроцентика и повлияет, особенно в регионах

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12 комментариев
Иван Серик
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Андрей Вечерний

Каждый раз ржомба

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2 комментария
Melissa Mata

Не первый год замечаю, что если кто-то что-то такое скажет, то всё будет строго наоборот.

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Васисуалий Лоханкин

Но официальная инфляция в этом году 6%. Верим, не бухтим!

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Император Нолимоций

К 2030 будет 4%.

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3 комментария
Jeronimo

Представь сколько денег надо если пенсионерам пенсию на 15% поднимать надо будет, так и опять возраст переносить придется

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5 комментариев
Макс Кроу

Это каждый месяц в течении года, просто никто не уточнял

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Тоже хочу

Я так понял, мы тут в России все терпилы...

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Евгений Германов

Символично - автобус на заднем плане: кредит 15.4
и еще дальше купол цирка))) нарочно так не сделать!)

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2 комментария
Алеоп

А вы из какой страны в Россию приехали?

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MisterX

Грустно быть тобой :(

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Дымова
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Alex R

Реальная инфляция все равно 22%-26%. Делать ключевую ставку ниже инфляции нет смысла.

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Серж

Почему не 23-27% или 21-24%?

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3 комментария
Vladimir Kharitonov

Это уже агония? Неужели других способов поднять экономику с колен не осталось? Хотя этой ставкой её, скорее, добивают...

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Хозяин местных лахтаботов

После люстраций на низкой базе будет охценный рост. Главное дожить

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2 комментария
Иван Иванов

Это всё продлится до марта, чтобы ядерный электорат не злить трёхзначным числом.

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8 комментариев
Владимир Егоров

Можно просто издать указ о том, что экономика выросла на 10%, а инфляция в районе 3%.
Или приказать самой экономике расти. Раньше ведь никто так не делал. А Россия-страна возможностей.

это как из анекдота:
—Товарищ прапорщик, остановите поезд!
— Поезд-СТОЙ! Раз-два.

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Ещё не Турция. Просто госкапитализм

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Oleg Sapronov

Ну, есть ещё один способ.

Эльвире нужно научиться трансформироваться в десептикона и тогда, на следующем совещании с великим кормчем, она сможет решить проблему падающего рубля "правильно".

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1 комментарий
Тот самый чел

Есть, но искать их никто не хочет.

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MisterX

Есть другие способы? ФРС, например, 11 раз за 1,5 года поднял ставку.

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Дана

Иссякли идеи просто

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виктор сикрит

Представляю лица вкладчиков под щедрые 9% (весной)

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Васисуалий Лоханкин

А какой сейчас смысл делать долгосрочный вклад? Бегло смотрел-обычно условно за 3 мес дают ставку 11%, а за 12 мес -12.
Проще перекладываться постоянно из коротких.

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3 комментария
неформат

лица под "щедрые" 13.5 альфы без капитализации на 3 года заморозившие, вряд-ли улыбаются

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4 комментария
fullstackoff

Рост внутреннего спроса на товары и услуги превышает «возможность расширения производства»

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Николай II

Какая-то диссонансая фраза. Это вроде бы значит дефицит товаров - и это инфляция спроса. Значит наоборот, нужно залит производителей дешевыми деньгами, чтобы спрос-предложение выровнять.

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1 комментарий
Евгений Германов

с этого отдельно поржал)))

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Вадим Вахрамов

Это значит, что слишком много кредитных денег разгоняют повышенный спрос в сферах, в которых предложение так же быстро не растёт. Недвига, например. Не такой уж и фуллстек, походу))

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1 комментарий
Водяной

Хотите узнать что будет дальше с рублем ?) Спросите у Лукашенко.... Он уже раза 4 проворачивал девальвацию и деноминацию

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Dima Alexeev

А почему не у Эрдогана, который постоянно поднимает ключевую ставку?

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14 комментариев
Тоже хочу

страна производит электроэнергию - цены на энергию растут
страна производит нефть - цены на бензин растут
страна производит удобрения - цены на продукты растут

Та самая русская цивилизация?

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jonewayne
страна производит электроэнергию - цены на энергию растут

Недавно подняли тарифы, и теперь я плачу примерно 2 рубля за кВт/ч (дневной тариф больше, ночной меньше). Летом работает 4 кондёра и куча техники, за "свет" плачу около $15 по текущему курсу, чтобы было удобно сравнивать.

страна производит нефть - цены на бензин растут

95-й вырос за 2 года вырос на 4 рубля с 49.30 до 53.40

Меня такая цивилизация устраивает

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4 комментария
Сергей Д.

НУ вот расскажи как тогда без запретительных мер регулировать свободно рыночные потоки между странами.? Что бы это не сказывалось на цене внутри? Или вы против свободного рынка и в этом случае запретительные меры "это другое"?

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6 комментариев
Евгений Германов

Вы плохо прочитали материал, там пишут что бензин не дорожает!

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2 комментария
Hox
страна производит нефть - цены на бензин растут
Дорожают почти все категории товаров, кроме бензина, заметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Какая-то из черепашек говорит то, чего нет.

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Alexander
страна производит нефть - цены на бензин растут

Да ладно, в 21 году бензин почти доллар стоил, сейчас центов 60.

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Печенька

Лицо экономики представлять ненужно

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Иван Помидоров
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1 комментарий
Марьян Санду
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Буратина

и самое смешное, что рисуют именно её

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1 комментарий
Петр В

За потерянные резервы с нее когда уже спросят наконец?

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Dmitry

А почему не с него?

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5 комментариев
quaitiz

Да она небось о начале сво из пуша медузы узнала.
Вряд ли с ней советовались

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2 комментария
Yaroslav Khohlov

Никогда, потому что тогда людям повыше придется признать, что они не позаботились о самом главном: обеспечить запас денег на черные времена.

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1 комментарий
Д Хб

С неё устанешь спрашивать, столько "эффективных" решений было...

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3 комментария
Премудрый пискарь

Не по адресу...

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Ильнур

Какой же la cringe происходит в комментах. У нас в стране ЦБ - единственный регулятор, которому не пофигу на обесценивающийся рубль, он хоть что-то пытается делать. А народ все равно, даже за логичные шаги, закидывает его помидорами.
Остальные органы власти, от которых как бы больше зависит состояние нашей экономики (а следовательно и покупательная способность нашей валюты) уже давно просто заявили, что не видят проблемы в падающем рубле.

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Невероятный Блондин
если российская валюта будет слабеть в сторону 110 рублей за $1

Не если, а когда

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неформат

тинёк и дальше на позорных 7 сидеть будем при подписке? @Тинькофф

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Тинькофф

Если повысим ставку по накопительному счету, расскажем в наших новостях.

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1 комментарий
НаряднаяШайга

Вопрос экономистам, с учётом принятых бюджетов и роста числа выплат военным по инвалидности и не инвалидности. До каких значений могут поднять ключевую ставку? До 17 или 20 может быть? Денег то придется много печатать

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Гер Шмитт

Ключевая ставка тут мало на что влияет, по моему мнению.

Расходу растут, доходы падают. Спрос на валюту тоже растет, а самой валюты больше не становится.

Если не ошибаюсь, реальный эффект дала продажа валютной выручки. Что кстати тоже имеет побочки.

Вероятно, после выборов Путина, отпускать курс начнут. И до 2025 увидим 150-200 за доллар.

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Дмитрий Лунга

https://lenta.ru/news/2023/06/16/min/

Путин рассказал о близости инфляции в России к…
Президент России Владимир Путин рассказал, что инфляция в стране сейчас приблизилась к…
lenta.ru
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Император Нолимоций

Опять бояре подвели.

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Dima Alexeev

Новость от 16 июня

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Alex Kukolevsky

А где посмотреть на "рост внутреннего спроса на товары и услуги"? Визуально что-то не видно - ТЦ полупустые, человейники нераспроданы, у автодилеров кисло, в ИЖС свежего недостроя как говна за баней. Может, конечно все в инторнетах усиленно тарятся и тратят деньги на ноготочки и барберов. Единственное, что заметил, что продуктовый чек с начала года вырос процентов на 20, а нормальную технику и мебель впору брать в ипотеку. Это что ли "рост спроса"? Разъяснительная бригада, помоги!

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Макс Кроу

Вам же сказали 6% инфляция и все хорошо, зачем визуально оцениваете? Просто верьте

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Премудрый пискарь

По телевизеру посмотреть...больше негде...

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Black7

Вполне логичный и правильный шаг, нужно было такую ставку еще полгода назад делать

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Dmitry

Чтобы быстрее уничтожать экономику

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1 комментарий
Кот.Финанс

Не нарываюсь на комплименты, но мы говорили https://vc.ru/893302

Преподнесёт ли ЦБ сюрприз? — Кот.Финанс на vc.ru
Cегодняшнее заседание может быть как самым предсказуемым, так и самым неоднозначным в этом году. С…
vc.ru
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Вадим Д.

Ура! Доллар растёт, ставка растёт, зарплаты тоже растут опережающими темпами у 0,7% населения! Это ли не благодать!

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Ильнур

Где доллар-то растёт? Как регулятор начал подвижки так и держится в промежутке 90-100₽. Выше 100₽ - недовольство граждан, ниже 90₽ - недовольство импортеров. До выборов точно не дадут уйти за 100₽.
Зарплаты действительно растут. Если вы выбрали фиговую профессию/работодателя - это ваш косяк, а не центробанка. Даже на заводах растёт ЗП. (Есть друзья на заводе, слесари, ЗП повысили с того года и уже почти такая же как у меня, мидла ИТшника)
Повышение ставки - единственный инструмент ЦБ, которым он может регулировать стоимость рубля. Все остальные инструменты у других регуляторов (Президент, Минфин и т.д.). Спасибо, что хоть ЦБ не пофиг, что покупательная способность рубля катится в тар тарары

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12 комментариев
Дмитрий Х

Когда же ее сменят уже наконец

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Денис Демидов

В смысле Путина?

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2 комментария
Oleg Sapronov

Голосуй за Гиркина на выборах. Он хотел её уволить, если станет президентом.

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Премудрый пискарь

Ага на Глазьева!

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Частный инвестор

Теперь спрос накроется) подняли даже больше, чем я ожидал. После указа о продаже выручки подъем сразу на 200 б.п. удивляет. Но это давно уже надо было сделать. Всё ждали пока инфляция раскрутится, и вот теперь впопыхах пытаются потушить пожар. Раньше надо было действовать, а они очнулись только когда бакс к сотке подошел. Вероятно еще позже поднимут до 16%.

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Just a human

Чет мне кажется они так еще больше инфляцию разгонят, она же была не от избытка денег в экономике

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13 комментариев
debil
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Кузя

250 комментов за час, быстро однако

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Sergei Timofeyev

Так процентная ставка выросла!

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2 комментария

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Adam Warlock

Пока не будет существенного товарооборота с расчетом на рубль, доллар будет расти, соотвественно и инфляция вместе с ним.

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Иван Вялков

Чтоб такой товар был - должно быть произведство. Чтоб производство было - не нужно каждый 3 - 4 года страну в полный ад отправлять

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4 комментария
Дима Коренев

Когда же уже будет новость про понижение чего-то, ну пожалуйста

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Тоже хочу

продакт-менеджерам понизили зарплату

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енот

Такое подойдёт?
https://www.interfax.ru/business/927379

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре…
Инфляционные ожидания населения РФ в октябре снизились до 11,2%
www.interfax.ru
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Нейрослав Жепетеев

@igotosochi
What was I talking about?
I knew it! 15%

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Яэль

Вспоминается 30-летнее "отпустили цены".

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ChatGPT

Себестоимость строительства многоквартирного дома в 2023 составляет 50-55 тысяч за квадратный метр

Всё остальное - прибыль строительной компании

Москва - себестоимость у того же пика порядка 62-65к за метр квадратный

Калуга - себестоимость составляет порядка 54-56к за метр квадратный

Краснодар - себестоимость составляет порядка 55-58к за квадратный метр

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Alexander

откуда вы взяли эти цифры? А выкуп земли туда входит? А маркетинг? А взятки чиновникам?

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3 комментария
Тоже хочу

Мы не англосаксы! Нажива, это не наш путь! - Кричали они!

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VVV
Дорожают почти все категории товаров, кроме бензина, заметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев

Слепой аналитик что-ли? Пешком ходит?

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Яэль

Сегодня утром местный Сергей Я говорил, что 95-тый по 50 рублей и всё откатилось обратно (смех). Но не знаю, где, диалог удалён.
Наверное, тоже там работает.
А если без смеха, "аналитика" возит водитель. Вот и всё(

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1 комментарий
Премудрый пискарь

На самокате...

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Дмитрий Косатиков

Быстрее, выше, сильнее!

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Хозяин местных лахтаботов

Вот с этим разобраться и будет хорошо

«Речь идет действительно о достаточно внушительном контракте. И поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя подобные решения», — объяснил Песков резкий рост числа контрактников в российской армии «цитата РБК).

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Мировой Разум

Так держать!

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Премудрый пискарь

Отпевание началось...

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Norman

"Регулятор объяснил, что инфляционное давление «значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ»."
— Да что вы! О сколько чудных открытий еще предстоит.

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Павел Махеев

А впрочем ничего нового

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Сергей

Четвертый раз подряд 🫣

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Cargo

Зачем именно это делается? Чтобы народ перестал брать кредиты как дурной? 🤔

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ГОЙДА!

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Абырвалг Абырвалг

Поднимать ставку мы не бросим, 8 800 ...

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Стас

Это рывок или прорыв?

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Вася Ефреев

Они специально новость к пятнице готовили?

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Дана Полено

Грустная попытка поднять экономику с колен

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Alex Levi

Спорим что до конца года понизят

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Just a human

Ахахахха

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Artem

всё пропало
особенно для диванных экномистов на виси

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Dima Alexeev

Вы подождите, они сейчас ещё и валюту начнут покупать согласно бюджетным правилам.

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Петр В

Так уже покупают юань. Заменили шило на мало.

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3 комментария
Dmitry Leonov

Скажите честно, это всё ретроградный коридор затмений или как его там

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Комментарий удален модератором

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Премудрый пискарь

Ой! Тфу ты..."Всё растёт! Всё развивается!" конечно же!