ЦБ четвёртый раз подряд повысил ключевую ставку — до 15% годовых Статьи редакции
Это на два процентных пункта больше предыдущего значения.
- Регулятор объяснил, что инфляционное давление «значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ». Рост внутреннего спроса на товары и услуги превышает «возможность расширения производства», темпы кредитования и проинфляционные риски остаются высокими.
- По словам ЦБ, текущие экономические условия требуют ужесточения денежно-кредитной политики — чтобы стабилизировать инфляцию «вблизи 4%» в 2024 году и далее. Инфляционный прогноз на 2023 год обновили: теперь регулятор ожидает, что она по итогам года составит не 6-7%, а 7-7,5%.
- Следующее заседание, на котором ЦБ будет оценивать, надо ли дальше повышать ставку, запланировано на 15 декабря 2023 года.
- Курсы на Мосбирже на 13:32 мск: доллар — 92,90 рубля, евро — 98,18 рубля против утренних 94,12 рубля и 99,58 рубля соответственно.
- 27 из 30 опрошенных РБК аналитиков предполагали, что ЦБ повысит ставку на 100 базисных пунктов. О том же заявляли 16 из 18 экспертов, с которыми беседовали «Ведомости». Некоторые аналитики допускали, что она может составить 15%. На то, что потолок повышения не достигнут, намекал и сам регулятор.
- Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил октябрьское заседание совета директоров ЦБ с битвой при Ватерлоо: по его словам, оно «во многом определит судьбу финансового и банковского рынков России в оставшемся 2023-м и в 2024 году».
- Основной аргумент для увеличения ставки — инфляция. В сентябре она ускорилась до максимальных месячных значений с апреля 2022 года – до 0,87% месяц к месяцу, или 14,6% год к году с исключением сезонности. На неделе с 17 по 23 октября 2023 года она ускорилась с 0,15% до 0,24%. Прогноз ЦБ по инфляции на год составляет 6-7%, но нынешние данные указывают на то, что она может превысить этот интервал.
- Дорожают почти все категории товаров, кроме бензина, заметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. По его словам, цены, скорее всего, только продолжат расти — этому, помимо прочего, способствуют колебания рубля и сохранение низкой безработицы на фоне дефицита кадров (из-за этого темпы роста зарплат опережают производительность труда).
- Рассуждая о прогнозах на 2024 год, Васильев также озвучил и самый «рисковый» сценарий: если российская валюта будет слабеть в сторону 110 рублей за $1, а инфляция «[продолжит] разгоняться выше ожиданий», ставка может быть повышена до 17-20%. Среди других факторов, которые, по мнению аналитиков, могут влиять на решение регулятора, — это риски со стороны мягкой бюджетной политики и повышенные темпы роста кредитования.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года регулятор повысил её больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
- В апреле он начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%. А уже в июле 2023 года поднял ставку сначала до 8,5%, а затем до 12% и 13%.
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Все ключевые показатели экономики растут, особенно ставка. Ну, где теперь критики?
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Сейчас выборы пройдут и заживем...
ГОЙДА!
Вот это было очень смешно
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Заезженно, но всегда вызывают смешок эти "цитаты" Полиграфа Полиграфыча.
А сколько можно будет заработать? Рублей 100 хотя бы выйдет?
Я в 14 под 21 успел положить-) и снять, когда траст еще был жив
Спасибо Эльвире за растущие ставки по депозитам! С каждым днем у простого работяги рублей все больше и больше. Правда купить он может все меньше и меньше, но это уже частности.
Это всё проклятые бизнесмены цены задирают. Государство нам только хорошее делает, а все зло от буржуев.
Это называется "инфляция". И повышение ставки не провоцирует ее, а снижает. Не самый эффективный способ, но другого у _ЦБ_ под рукой нет. Работяга этого может и не знать, но завсегдатай бизнес-сайта, казалось бы, должен.
Можно ремонт сделать. В сортире 5к купюры поклеить, в спальне тысячи. Кухня 500-ки
Работяга не человек, будет сыт потребительской корзиной. Дело его работать, а не зарабатывать.
Главное, что рублей больше, так можно больше под подушкой хранить
Это не Эльвира, это Байден
если не покупать, то и нормально
Одной рукой повышаем процентные ставки и хотим снизить инфляцию — другой рукой увеличиваем денежную массу рубля на десятки процентов за 2 года, чтобы пустить её на сво)))
Великая экономика
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Приоритеты военного времени. Военная экономика сама по себе склонна к инфляции, т.к. государство направляет все больше ресурсов на военную машину, изымая их из реальных секторов. ЦБ в условиях военного времени действует так как может, чтобы рубль с банковской системой окончательно не загнулись, или хотя бы не так быстро.
США тоже печатают деньги когда нужно, вот только спихивают инфляцию на весь мир а не только на себя ))
Ты уже релоцировался?
Картинка великой экономики из треда про ФРС :D
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Целиком и полностью поддерживаю данное решение. Давно напрашивалось.
Глядишь, рынок недвижимости немного охладеет. Осталось еще убрать все льготные ипотеки, материнские капиталы и различные субсидии.
как он сможет охладеть? большинство строек идет на заемные средства - а они подорожают, так же подорожают стройматериалы и тд. Но недвижка все равно должна подешеветь. Л - логика. Единственный вариант когда она сможет подешеветь - это когда по цепочке схлопнутся сначала строительные компании, потом потянут за собой банки и кучу смежников. Правда эта дешевая недвижимость вряд ли кому-то будет нужна
В РФ очень низкие издержки владения простаивающей недвижимостью - налог, коммуналка без счетчиков и услуги ТСЖ. Поэтому при падении цен с рынка уходит предложение и цены стабилизируются или снова растут. Люди просто не хотят продавать в минус и могут легко себе это позволить, особенно если начинают жилье сдавать. Поэтому не все от гос политики зависит.
Убрать льготные ипотеки - мечты :(
Силуанов тут цифру в 90% озвучил. Не очень понятно, о проданных единицах он говорил или о деньгах, но в любом случае выглядит так себе.
Так пока платят космические деньги учатстникам сво ничего не охладеет
Вся экономика немного охладеет, но для выборов ничего не жалко, потом отпустят курс и ставку вернут в разумное русло.
С учетом процента экономики и занятых в строительстве прямо и косвенно - не хилый социальный удар будет
Люди пойдут брать ипотеку, а то завтра еще выше процент будет. Мне кажется можно хоть 146% ипотеку делать, народ все равно будет брать, а то вдруг завтра 157% будет
Угу. Дело же вовсе не в зарплатах контрактников, не под них же рубли печатаются.
А льготы можно не убирать — просто медицину и образование секвестировать еще. Бюджет же только в первом чтении приняли, второе — обычно как раз время разворота на 360°. И инфраструктурный платеж и добровольный™ windfall tax взять не с маркетплейсов и крупного бизнеса, а со всех.
Главное, Сечина не трогать.
Больше % по кредиту -> меньше стройки -> меньше предложения на рынке -> больше стоимость
Надо загородку развивать, были новости что курс теперь на ИЖС, человейники в городах всех заебали.
там не такие деньги чтобы на что-то серьезно влиять в макроэкономике. А на демографию может хоть на полпроцентика и повлияет, особенно в регионах
Каждый раз ржомба
Не первый год замечаю, что если кто-то что-то такое скажет, то всё будет строго наоборот.
Но официальная инфляция в этом году 6%. Верим, не бухтим!
К 2030 будет 4%.
Представь сколько денег надо если пенсионерам пенсию на 15% поднимать надо будет, так и опять возраст переносить придется
Это каждый месяц в течении года, просто никто не уточнял
Я так понял, мы тут в России все терпилы...
Символично - автобус на заднем плане: кредит 15.4
и еще дальше купол цирка))) нарочно так не сделать!)
А вы из какой страны в Россию приехали?
Грустно быть тобой :(
Реальная инфляция все равно 22%-26%. Делать ключевую ставку ниже инфляции нет смысла.
Почему не 23-27% или 21-24%?
Это уже агония? Неужели других способов поднять экономику с колен не осталось? Хотя этой ставкой её, скорее, добивают...
После люстраций на низкой базе будет охценный рост. Главное дожить
Это всё продлится до марта, чтобы ядерный электорат не злить трёхзначным числом.
Можно просто издать указ о том, что экономика выросла на 10%, а инфляция в районе 3%.
Или приказать самой экономике расти. Раньше ведь никто так не делал. А Россия-страна возможностей.
это как из анекдота:
—Товарищ прапорщик, остановите поезд!
— Поезд-СТОЙ! Раз-два.
Ещё не Турция. Просто госкапитализм
Ну, есть ещё один способ.
Эльвире нужно научиться трансформироваться в десептикона и тогда, на следующем совещании с великим кормчем, она сможет решить проблему падающего рубля "правильно".
Есть, но искать их никто не хочет.
Есть другие способы? ФРС, например, 11 раз за 1,5 года поднял ставку.
Иссякли идеи просто
Представляю лица вкладчиков под щедрые 9% (весной)
А какой сейчас смысл делать долгосрочный вклад? Бегло смотрел-обычно условно за 3 мес дают ставку 11%, а за 12 мес -12.
Проще перекладываться постоянно из коротких.
лица под "щедрые" 13.5 альфы без капитализации на 3 года заморозившие, вряд-ли улыбаются
Рост внутреннего спроса на товары и услуги превышает «возможность расширения производства»
Какая-то диссонансая фраза. Это вроде бы значит дефицит товаров - и это инфляция спроса. Значит наоборот, нужно залит производителей дешевыми деньгами, чтобы спрос-предложение выровнять.
с этого отдельно поржал)))
Это значит, что слишком много кредитных денег разгоняют повышенный спрос в сферах, в которых предложение так же быстро не растёт. Недвига, например. Не такой уж и фуллстек, походу))
Хотите узнать что будет дальше с рублем ?) Спросите у Лукашенко.... Он уже раза 4 проворачивал девальвацию и деноминацию
А почему не у Эрдогана, который постоянно поднимает ключевую ставку?
страна производит электроэнергию - цены на энергию растут
страна производит нефть - цены на бензин растут
страна производит удобрения - цены на продукты растут
Та самая русская цивилизация?
Недавно подняли тарифы, и теперь я плачу примерно 2 рубля за кВт/ч (дневной тариф больше, ночной меньше). Летом работает 4 кондёра и куча техники, за "свет" плачу около $15 по текущему курсу, чтобы было удобно сравнивать.страна производит нефть - цены на бензин растут
95-й вырос за 2 года вырос на 4 рубля с 49.30 до 53.40
Меня такая цивилизация устраивает
НУ вот расскажи как тогда без запретительных мер регулировать свободно рыночные потоки между странами.? Что бы это не сказывалось на цене внутри? Или вы против свободного рынка и в этом случае запретительные меры "это другое"?
Вы плохо прочитали материал, там пишут что бензин не дорожает!
Дорожают почти все категории товаров, кроме бензина, заметил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
Какая-то из черепашек говорит то, чего нет.
Да ладно, в 21 году бензин почти доллар стоил, сейчас центов 60.
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Лицо экономики представлять ненужно
и самое смешное, что рисуют именно её
За потерянные резервы с нее когда уже спросят наконец?
А почему не с него?
Да она небось о начале сво из пуша медузы узнала.
Вряд ли с ней советовались
Никогда, потому что тогда людям повыше придется признать, что они не позаботились о самом главном: обеспечить запас денег на черные времена.
С неё устанешь спрашивать, столько "эффективных" решений было...
Не по адресу...
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Какой же la cringe происходит в комментах. У нас в стране ЦБ - единственный регулятор, которому не пофигу на обесценивающийся рубль, он хоть что-то пытается делать. А народ все равно, даже за логичные шаги, закидывает его помидорами.
Остальные органы власти, от которых как бы больше зависит состояние нашей экономики (а следовательно и покупательная способность нашей валюты) уже давно просто заявили, что не видят проблемы в падающем рубле.
Не если, а когда
тинёк и дальше на позорных 7 сидеть будем при подписке? @Тинькофф
Если повысим ставку по накопительному счету, расскажем в наших новостях.
Вопрос экономистам, с учётом принятых бюджетов и роста числа выплат военным по инвалидности и не инвалидности. До каких значений могут поднять ключевую ставку? До 17 или 20 может быть? Денег то придется много печатать
Ключевая ставка тут мало на что влияет, по моему мнению.
Расходу растут, доходы падают. Спрос на валюту тоже растет, а самой валюты больше не становится.
Если не ошибаюсь, реальный эффект дала продажа валютной выручки. Что кстати тоже имеет побочки.
Вероятно, после выборов Путина, отпускать курс начнут. И до 2025 увидим 150-200 за доллар.
https://lenta.ru/news/2023/06/16/min/
Опять бояре подвели.
Новость от 16 июня
А где посмотреть на "рост внутреннего спроса на товары и услуги"? Визуально что-то не видно - ТЦ полупустые, человейники нераспроданы, у автодилеров кисло, в ИЖС свежего недостроя как говна за баней. Может, конечно все в инторнетах усиленно тарятся и тратят деньги на ноготочки и барберов. Единственное, что заметил, что продуктовый чек с начала года вырос процентов на 20, а нормальную технику и мебель впору брать в ипотеку. Это что ли "рост спроса"? Разъяснительная бригада, помоги!
Вам же сказали 6% инфляция и все хорошо, зачем визуально оцениваете? Просто верьте
По телевизеру посмотреть...больше негде...
Вполне логичный и правильный шаг, нужно было такую ставку еще полгода назад делать
Чтобы быстрее уничтожать экономику
Не нарываюсь на комплименты, но мы говорили https://vc.ru/893302
Ура! Доллар растёт, ставка растёт, зарплаты тоже растут опережающими темпами у 0,7% населения! Это ли не благодать!
Где доллар-то растёт? Как регулятор начал подвижки так и держится в промежутке 90-100₽. Выше 100₽ - недовольство граждан, ниже 90₽ - недовольство импортеров. До выборов точно не дадут уйти за 100₽.
Зарплаты действительно растут. Если вы выбрали фиговую профессию/работодателя - это ваш косяк, а не центробанка. Даже на заводах растёт ЗП. (Есть друзья на заводе, слесари, ЗП повысили с того года и уже почти такая же как у меня, мидла ИТшника)
Повышение ставки - единственный инструмент ЦБ, которым он может регулировать стоимость рубля. Все остальные инструменты у других регуляторов (Президент, Минфин и т.д.). Спасибо, что хоть ЦБ не пофиг, что покупательная способность рубля катится в тар тарары
Когда же ее сменят уже наконец
В смысле Путина?
Голосуй за Гиркина на выборах. Он хотел её уволить, если станет президентом.
Ага на Глазьева!
Теперь спрос накроется) подняли даже больше, чем я ожидал. После указа о продаже выручки подъем сразу на 200 б.п. удивляет. Но это давно уже надо было сделать. Всё ждали пока инфляция раскрутится, и вот теперь впопыхах пытаются потушить пожар. Раньше надо было действовать, а они очнулись только когда бакс к сотке подошел. Вероятно еще позже поднимут до 16%.
Чет мне кажется они так еще больше инфляцию разгонят, она же была не от избытка денег в экономике
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250 комментов за час, быстро однако
Так процентная ставка выросла!
Комментарий удален модератором
Пока не будет существенного товарооборота с расчетом на рубль, доллар будет расти, соотвественно и инфляция вместе с ним.
Чтоб такой товар был - должно быть произведство. Чтоб производство было - не нужно каждый 3 - 4 года страну в полный ад отправлять
Когда же уже будет новость про понижение чего-то, ну пожалуйста
продакт-менеджерам понизили зарплату
Такое подойдёт?
https://www.interfax.ru/business/927379
@igotosochi
What was I talking about?
I knew it! 15%
Вспоминается 30-летнее "отпустили цены".
Себестоимость строительства многоквартирного дома в 2023 составляет 50-55 тысяч за квадратный метр
Всё остальное - прибыль строительной компании
Москва - себестоимость у того же пика порядка 62-65к за метр квадратный
Калуга - себестоимость составляет порядка 54-56к за метр квадратный
Краснодар - себестоимость составляет порядка 55-58к за квадратный метр
откуда вы взяли эти цифры? А выкуп земли туда входит? А маркетинг? А взятки чиновникам?
Мы не англосаксы! Нажива, это не наш путь! - Кричали они!
Слепой аналитик что-ли? Пешком ходит?
Сегодня утром местный Сергей Я говорил, что 95-тый по 50 рублей и всё откатилось обратно (смех). Но не знаю, где, диалог удалён.
Наверное, тоже там работает.
А если без смеха, "аналитика" возит водитель. Вот и всё(
На самокате...
Быстрее, выше, сильнее!
Вот с этим разобраться и будет хорошо
«Речь идет действительно о достаточно внушительном контракте. И поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя подобные решения», — объяснил Песков резкий рост числа контрактников в российской армии «цитата РБК).
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Так держать!
Отпевание началось...
"Регулятор объяснил, что инфляционное давление «значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ»."
— Да что вы! О сколько чудных открытий еще предстоит.
А впрочем ничего нового
Четвертый раз подряд 🫣
Зачем именно это делается? Чтобы народ перестал брать кредиты как дурной? 🤔
ГОЙДА!
Поднимать ставку мы не бросим, 8 800 ...
Это рывок или прорыв?
Они специально новость к пятнице готовили?
Грустная попытка поднять экономику с колен
Спорим что до конца года понизят
Ахахахха
всё пропало
особенно для диванных экномистов на виси
Вы подождите, они сейчас ещё и валюту начнут покупать согласно бюджетным правилам.
Так уже покупают юань. Заменили шило на мало.
Скажите честно, это всё ретроградный коридор затмений или как его там
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Ой! Тфу ты..."Всё растёт! Всё развивается!" конечно же!