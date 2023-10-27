«Райффайзенбанк» ограничил количество стран, куда можно переводить больше €30 тысяч в месяц Статьи редакции
Ограничения связаны с «требованиями банков-корреспондентов».
- С ноября 2023 года клиенты «Райффайзенбанка» смогут перевести больше €30 тысяч только получателям в определённых странах. В список попали Германия, Турция, Люксембург, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Австрия, Сербия, Великобритания, Польша, Франция, Ирландия, Кипр, Чехия, Португалия, Латвия, Венгрия, Болгария, Монако, Словакия, Финляндия, Греция, Дания, Хорватия, Эстония, Исландия, Черногория, Словения, Мальта, Лихтенштейн, Литва, Румыния, Андорра, Норвегия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сан-Марино и Швеция.
- В другие страны можно перевести до €30 тысяч в течение календарного месяца, но минимальная сумма перевода — €20 тысяч. Это общий лимит, вне зависимости от количества стран для перевода.
- В июне 2023 года «Райффайзенбанк» ограничил исходящие переводы в евро в банки Армении, Беларуси, Грузии и некоторых других стран. А в июле приостановил приём и покупку наличных долларов и евро в кассах у физлиц.
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Спасибо райфу, что дал возможность вывести деньги за недвижимость рф летом 2022 без всяких проблем по отличному курсу. Держался дольше всех, очень многим уехавшим дал возможность выйти из российских активов в 2022, сейчас бы раза в 1,5-2 меньше получили бы. Не забуду двух бессонных ночей пока шел свифт из рф
Райффайзен супер. Лучший желтый банк
Спасибо путину что курс тогда сделал удобным для скидывается российских активов и ты могу так выгодно все вывести
Я вообще удивлен что переводы в евро куда-то еще ходят
Ничего личного, просто бизнес
И «откуда» и «куда» - ходят. И в долларах ходят. Вы не забывайте, что активы многих иностранцев заблокированы в РФ, те же акции. Дивидендами они вроде могут распоряжаться (поправьте меня, если я не прав). А как их вывести? - только через покупку валюты на бирже и далее свифт.
Ну так вы меньше комментаторов всепропальщкиков на VC читайте, и больше по сторонам смотрите в реальности.
А вы не считаете, что все пропало?
У вас наверное есть позитивные новости?
Надо же, РФ в список не попала, чудеса, не иначе.
внезапно, когда у нас запрещены внутренние переводы в валюте.
А кроме Райфа есть ещё банки РФ, где валюту можно перевести в Европу?
Райф на данный момент единственный , и то после нг и его может не быть
Попробуй посмотреть ОТП Банк, вроде он еще отправляет.
Демонстрации за хамас по 100тыс в Лондоне, а деньги нельзя переводить русским, которые не имеют и не хотят иметь отношения.
Причем некоторым все-таки можно, и не 30тыс. И гражданство можно, и жить можно в недружественных странах.
А вам нельзя переводить собственные деньги, кровно заработанные, в место, куда вы едете не на пособие и не демонстрировать.
Стандарты такие стандарты. Двойные.
На основании чего такой список стран выбрали?