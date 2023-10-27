Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка выросла до 204,8 млрд рублей, скорректированная прибыль снизилась на 33% год к году Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2023 года.
- Выручка компании за третий квартал 2023 года выросла на 54% год к году и составила 204,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) равняется 26,5 млрд рублей.
- Скорректированная чистая прибыль снизилась на 33% год к году, до 3,4 млрд рублей. «Яндекс» объяснил снижение «амортизацией, курсовой разницей и выплатами по долговым обязательствам».
- Количество сотрудников выросло на 29% год к году — до 25,7 тысячи на конец сентября.
- Выручка «Поиска и портала» (включает поиск, геосервисы, «Погоду» и некоторые другие сервисы в России, Беларуси и Казахстане) выросла на 48% год к году и составила 90,4 млрд рублей. Рост выручки обусловлен «сильными результатами основного поискового бизнеса и рекламной сети» компании. Скорректированный EBITDA — 47 млрд рублей.
- Общая поисковая доля «Яндекса» — 62,6% (во втором квартале было 63,6%), доля на Android — 62,5% (против 63,4% во втором), на iOS — 49,8% (на 0,1% больше, чем в прошлом). Доля мобильной выручки — 62,9% от поисковой (против 61,5% во втором квартале).
- «Плюс и развлекательные сервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Букмейт») принёсли на 123% больше выручки год к году — 17,4 млрд рублей против 15,5 млрд во втором квартале. Прибыль сегмента по скорректированному EBITDA — 1 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» — 25,8 млн человек, что на 63% больше.
- «Яндекс Афиша» продала на 95% больше билетов, чем в третьем квартале годом ранее, — 3,5 млн штук. Оборот прямых продаж сервиса составил 4,3 млрд рублей — это на 133% больше год к году. Партнёры продали билетов на сумму 1,5 млрд рублей, что на 71% больше. Денежные показатели раскрывают впервые.
- Выручка сегмента «Мобилити» (такси, каршеринг, аренда самокатов) выросла на 46% год к году, а доходы партнёров «Такси» на 52% — до 262 млрд рублей. Доля поездок на международных рынках такси достигла 37% по сравнению с 29% годом ранее, а вот приток новых водителей сократился на 15%.
- Товарооборот (GMV) сегмента электронной торговли («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде» и «Маркет Деливери») составил 121,2 млрд рублей против 110,5 млрд во втором квартале. Юнит-экономика (оценка прибыльности продукта) «Маркета» стала «положительной» в сентябре. Положительную юнит-экономику «на уровне двухзначных процентов от GMV» сохраняет и «Лавка», рассказали в компании.
- Ассортимент «Маркета» равнялся 58,5 млн наименований. Количество активных продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) выросло на 95% год к году, до 68,4 тысячи, а покупателей — на 40%, до 17,6 млн человек. Общее число заказов удвоилось и достигло 23,4 млн.
- GMV O2О-сегмента («Яндекс Доставка», доставка из ресторанов в «Еде» и «Маркет Деливери», «Заправки», «Лавка» в Израиле, а также несколько «экспериментальных сервисов») вырос на 79% и составил 84 млрд рублей. Почасовой доход курьеров вырос на 30% благодаря росту плотности заказов и улучшению технологий маршрутизации. «Бизнес доставки перешагнул порог в 700 тысяч доставок в день», также говорится в отчёте.
Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») выросла на 111% год к году и составила 7,1 млрд рублей. Рост объясняют в первую очередь «высокими результатами "Авто.ру"», которых удалось добиться в том числе благодаря расширению базы автодилеров, увеличению предложения и улучшению монетизации.
- Сегмент «Прочих бизнес-юнитов и инициатив» (разработки беспилотных автомобилей Yandex SDG, Yandex Cloud, «360», «Образование», «Устройства и "Алиса"», Yandex Pay, «Яндекс ID и другое) принёс на 68% больше год к году — 18,8 млрд. Убыток по скорректированному EBITDA составил 17,7 млрд. Рост убытков связывают с инвестициями в рост Yandex Cloud и Yandex SDG, а также «переносом нераспределённых корпоративных расходов, не относящихся к сегментам напрямую».
- Компания также рассказала, что с момента старта продаж в конце 2018 года продала почти 8 млн «Яндекс Станций». Выручка сегмента «Алисы» и устройств в третьем квартале выросла до 7,2 млрд рублей — это на 94% больше, чем годом ранее.
- «Яндекс» упомянул в отчёте и готовящуюся реструктуризацию. Владельцы акций класса А одобрили присоединение нескольких «дочек» к головной Yandex N.V., а правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями дала разрешение на внутреннюю реструктуризацию.
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Из всех пунктов больше всего удивило:Количество сотрудников выросло на 29% год к году
Да, учитывая текучку кадров, и правда интересно:)
При их темпе расширения вообще не удивительно
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Берем бабло с Директа и сжигаем на убыточные проекты. Ничего нового.
Молодец Яша. Не сжигают, а проверяют ниши, в такси Ситимобил со Сбером таки слился, так что норм практика. Маркет тоже вот ещё дышит)
ну это база для любого бизнеса
Выглядит сомнительно, это двузначный процент от активных пользователей интернета в РФ 18-45 лет. Мб люди пользуют бесплатный период, каждый раз заводя новый аккаунт?
Да вроде очень много людей в этом сегменте реально им пользуются
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Скорее всего считают с подписками Мульти, которые сразу на четырёх человек
Лично в моем окружении почти все пользуются
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Не удивительно, что где только они свои промокоды на 60-90 дней не раздают
Не могёт Яндекс в заработок баблишка
Могет, просто сейчас все деньги выводятся за границу "тратами", из-за чего прибыль и не растет ))
Яндекс жил на госпроектах.. а когда Волож в предатели заделался, то и проекты подрезали
Все нормально у Яндекса было бы с заработком, если бы не жрущие деньги "любимые стартапы израильского предпринимателя казахского происхождения" и прочие инвестиции в бездонную зарубежную дыру, но это у Яндекса хроническое
С таким ростом пользователей мы от этого говна не скоро избавимся.
Конкуренция меньше, незанятых ниш больше. Всё логично!
Очень интересно посмотреть третий и четвёртый квартал 23г., как изменится сегмент Яндекс Такси внутренний рынок.
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Яндекс вы бы операторов уважали, а кто людей будет возить и доставлять покушать после тяжёлой смены на заводе!!!?
Что Яндексу хорошо, то Адсенсу - смерть. Вот если бы Гугл вообще закрыли, тогда бы Яша развернулся по полной. Думаю, самое "интересное" ещё впереди...
Если где-то прибывает, то значит где-то убывает. ИМХО в основном любая централизация это плохо в перспективе. Только у людей с поверхностным мышлением это вызывает восторги!
Сделай лучше.
за этот год у Яндекса столько проектов и всевозможных вариантов продвижения и развития было , что не удивительно , что показатели высокие
Ой:
Простите, уважаемый vc.ru, а где в исходном отчете вы увидели про показатели Яндекс.Афиши?
Трижды перечитал полный отчет и не нашел.
Спасибо заранее