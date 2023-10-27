Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») выросла на 111% год к году и составила 7,1 млрд рублей. Рост объясняют в первую очередь «высокими результатами "Авто.ру"», которых удалось добиться в том числе благодаря расширению базы автодилеров, увеличению предложения и улучшению монетизации.