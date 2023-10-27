ЦБ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году — его изменят только с одной стороны Статьи редакции
Предыдущий вариант раскритиковали православные активисты за изображение купола без креста.
- ЦБ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в следующем году, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора Эльвира Набиуллина.
- По словам главы Банка России, лицевая сторона банкноты останется прежней, изменения будут только там, где в прошлом варианте был купол без креста. «В будущем облик банкнот будет обсуждаться публично», — добавила Набиуллина.
- ЦБ представил обновлённые купюры номиналом 1000 рублей 16 октября 2023 года. На лицевой стороне показали башню нижегородского Кремля и стадион «Нижний Новгород». На оборотной — Жигулёвские горы, Волгу, башню Сююмбике в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе, а также Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей дворцовой церкви.
- В тот же день дизайн банкноты раскритиковали православные активисты за изображение купола без креста, а башни Сююмбике при этом — с полумесяцем.
- 18 октября ЦБ заявил, что приостановит выпуск банкноты и доработает дизайн.
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Дорисуют крест у храма!
Это не храм, а музей
Что в этой ситуации самое смешное - на этом здании и так нет креста )
На доработку будет потрачено 100500 миллионов рублей
Не. Скорее всего другая картинка будет.
Пророк!
Ну куда ж без креста..
Делают новый храм
Ох, ЦБ, ЦБ... Не надо никаких крестов и полумесяцев:
интереснее всего что там делает виноград
Так он умер всё таки? На купюрах ведь мертвые президенты по традиции
А эти активисты вообще ничего без крестов себе представить не могут?
Под каждого фана отдельные деньги делать?
Идея на стартап, рубли от Газпрома, от Роснефти, а это казанские...
подожди, как бы набиулиной не пришлось извиняться перед царьком за соседство креста с полумесяцем - полугодие.
Активисты это один из признаков гражданского общества. Иди америкосам скажи, что надо убрать in god we trust с купюр.
Очень много натур с тонким чувством защиты личного объявилось. Вам вон не нравится, что православным на храмах кресты нужны. Да и деньги, как я понимаю, вы бы только на свой фан выделили.
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Это такой пласт населения огромный, явно не один фан
Дизайн занимательный, множество неочевидных смыслов прикопано. Мне лично зашел этот железный дровосек, ну или страж галактики.
Все равно это круче
Хочу чтобы был припаркован крузак. А то меня это задевает, да и вообще не скрепно как то
Общество свидетелей крузаков уважаемо и имеет давние традиции. Выступите с заявлением там, где власть вас услышит, а не в камментах на VC. Не сомневаюсь, вас ждёт успех.
Ждем 10 тыс(100 баксов), а не 1000 жалкую
Ой, да не будут они этим заниматься. У них идея фикс с 1000 до 10 рублёв сделать новый дисигн и всё тут
"Православные активисты возмутились!"
Да ты что...?!🤦🏻♂️
А не чё, что Казань и Татарстан, это преимущественно мусульманская республика...!?🤦🏻♂️
Правильно ли я понимаю, что допустимо на купюрах рисовать мечеть без полумесяца?
Значит размести только мечети со полумесяцами
Только не очень понимаю что там ТАК долго можно переделывать.
Искать того студента и исходники, которые он в прошлый раз за косарь делал
Комментарий удален модератором
Это традиция такая. Слоган тоже порой придумывают за пять минут, но клиенту отдают через пару месяцев. Иначе не ценят.
Скрепно
Вот теперь заживем
Такой маразм если честно
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В стране нет других проблем
А в 2050 только половину одной стороны
Теперь активисты могут спать спокойно
Прогнулись получается
Нахрен этот крест