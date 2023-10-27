Деньги
Маша Цепелева

ЦБ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году — его изменят только с одной стороны Статьи редакции

Предыдущий вариант раскритиковали православные активисты за изображение купола без креста.

Дизайн банкнот номиналов в 1000 рублей, представленный 16 октября 2023 года
  • ЦБ представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в следующем году, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора Эльвира Набиуллина.
  • По словам главы Банка России, лицевая сторона банкноты останется прежней, изменения будут только там, где в прошлом варианте был купол без креста. «В будущем облик банкнот будет обсуждаться публично», — добавила Набиуллина.
  • ЦБ представил обновлённые купюры номиналом 1000 рублей 16 октября 2023 года. На лицевой стороне показали башню нижегородского Кремля и стадион «Нижний Новгород». На оборотной — Жигулёвские горы, Волгу, башню Сююмбике в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе, а также Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей дворцовой церкви.
  • В тот же день дизайн банкноты раскритиковали православные активисты за изображение купола без креста, а башни Сююмбике при этом — с полумесяцем.
  • 18 октября ЦБ заявил, что приостановит выпуск банкноты и доработает дизайн.

#новость #цб

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77 комментариев
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 Иван Серик

Дорисуют крест у храма!

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Vernon Roche

Это не храм, а музей

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1 комментарий
Антон Большаков

Что в этой ситуации самое смешное - на этом здании и так нет креста )

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1 комментарий
Хэппи милф

На доработку будет потрачено 100500 миллионов рублей

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Kiss1nger

Не. Скорее всего другая картинка будет.

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1 комментарий
Dima Alexeev

Пророк!

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Бугаева Анна

Ну куда ж без креста..

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Ovechkin

Делают новый храм

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fullstackoff
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Not Botox Did

Ох, ЦБ, ЦБ... Не надо никаких крестов и полумесяцев:

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Дмитрий Куприянов

интереснее всего что там делает виноград

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1 комментарий
Pavel Loginov

Так он умер всё таки? На купюрах ведь мертвые президенты по традиции

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1 комментарий
Вадим Д.

А эти активисты вообще ничего без крестов себе представить не могут?
Под каждого фана отдельные деньги делать?

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Денис Демидов

Идея на стартап, рубли от Газпрома, от Роснефти, а это казанские...

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3 комментария
Некто

подожди, как бы набиулиной не пришлось извиняться перед царьком за соседство креста с полумесяцем - полугодие.

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Специальный динозавр

Активисты это один из признаков гражданского общества. Иди америкосам скажи, что надо убрать in god we trust с купюр.

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1 комментарий
Forgotten Games

Очень много натур с тонким чувством защиты личного объявилось. Вам вон не нравится, что православным на храмах кресты нужны. Да и деньги, как я понимаю, вы бы только на свой фан выделили.

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lakoros

#

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Бременский музыкант

Это такой пласт населения огромный, явно не один фан

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LOGOFABRIKA

Дизайн занимательный, множество неочевидных смыслов прикопано. Мне лично зашел этот железный дровосек, ну или страж галактики.

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Чай поставьте

Все равно это круче

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Защекан Системы

Хочу чтобы был припаркован крузак. А то меня это задевает, да и вообще не скрепно как то

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Forgotten Games

Общество свидетелей крузаков уважаемо и имеет давние традиции. Выступите с заявлением там, где власть вас услышит, а не в камментах на VC. Не сомневаюсь, вас ждёт успех.

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Pavel Chernev

Ждем 10 тыс(100 баксов), а не 1000 жалкую

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Александр Сырыгин

Ой, да не будут они этим заниматься. У них идея фикс с 1000 до 10 рублёв сделать новый дисигн и всё тут

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1 комментарий
Amet-Han 45

"Православные активисты возмутились!"
Да ты что...?!🤦🏻‍♂️
А не чё, что Казань и Татарстан, это преимущественно мусульманская республика...!?🤦🏻‍♂️

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Dima Alexeev

Правильно ли я понимаю, что допустимо на купюрах рисовать мечеть без полумесяца?

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5 комментариев
Кузя

Значит размести только мечети со полумесяцами

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2 комментария
Андрей

Только не очень понимаю что там ТАК долго можно переделывать.

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Хэппи милф

Искать того студента и исходники, которые он в прошлый раз за косарь делал

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Штуки из труб

Это традиция такая. Слоган тоже порой придумывают за пять минут, но клиенту отдают через пару месяцев. Иначе не ценят.

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Никита Щербин

Скрепно

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Aleksei M

Вот теперь заживем

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Анна Борзыч

Такой маразм если честно

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Aleksey
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Aleksey
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debil
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Тоже хочу

В стране нет других проблем

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Дмитрий Куприянов
его изменят только с одной стороны

А в 2050 только половину одной стороны

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Дон Дракон

Теперь активисты могут спать спокойно

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Морковкин

Прогнулись получается

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Мировой Разум

Нахрен этот крест

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Дмитрий
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74 комментария
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