Деньги
Таня Боброва

ЦБ: количество россиян с тремя и более кредитами выросло на 2,2 млн за год — до 11,2 млн человек на июль 2023-го Статьи редакции

Клиентов с ипотекой — более 10 млн.

  • Общее количество заёмщиков банков и МФО с января по июль 2023 года выросло на 2,3 млн — до 46,7 млн клиентов, подсчитал ЦБ на основе данных бюро кредитных историй.
Источник: ЦБ
  • В основном растёт количество россиян, у которых три и более кредита: по данным регулятора, таких на июль — 11,2 млн. Два кредита у 10 млн россиян (против 9,4 млн годом ранее), один — у 21,3 млн (21 млн на 1 июля 2022 года).
В расчётах учитываются кредиты более 10 тысяч рублей / Источник: ЦБ
  • Клиентов с ипотекой уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит, выданный в первом полугодии 2023-го, — более чем на 25 лет. Более половины ипотечных кредитов во втором квартале приходится на заёмщиков моложе 40 лет.
  • При этом у восьми из десяти заёмщиков, взявших ипотеку во втором квартале, уже был один действующий кредит (годом ранее — у шести из десяти).
  • Около 6% заёмщиков во втором квартале до получения ипотеки брали потребкредит на сумму свыше 100 тысяч рублей — вероятно, их использовали как первоначальный взнос. Каждый четвёртый ипотечный заёмщик мог взять после сделки кредит на ремонт, полагает ЦБ.

#новость #кредиты #цб

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217 комментариев
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 Лёня Воронин
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Jeronimo
– В целом, – говорил Морковин, – происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит – в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда «Абсолют»…— Я понял, — перебил Татарский.
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3 комментария
Иван Серик
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1 комментарий
Echo

Жиза 😂

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Денис Демидов

Компании так постоянно делают, так как длинны денег не хватает.

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Вадим Д.

Вот он — небывалый рост!
Как же везёт россиянам, как же нам повезло, ух:

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Премудрый пискарь

Да! Выкусите мерзкие всёпропальщики! У нас всё растёт и...

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3 комментария
Л.О. Курновский (IT-миллионер)

На самом деле в росте потребительского кредитования нет ничего плохого. Эти деньги идут в экономику и оживляют её. Так что россияне ведут себя очень грамотно. Как настоящие рыночники.

Гораздо страшнее ситуация, когда люди начинают экономить, как китайцы. Тогда начинается съёживание экономики, выйти из которого можно только административными методами.

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5 комментариев
Pavel S

Учимся у лучших - уже по инерции

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12 комментариев
37th parallel

Ну хоть где-то наблюдается рост, уже хорошо))

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Дмитрий

Так это же Росстат, сами же говорите что ему нельзя верить) Или это другое?

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25 комментариев

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leo krich

Ядрёная война - и население планеты уменьшится в 5 раз за 5 лет.

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Иван Петров

А щас сколько? 146 миллионов или 136 или 126 или 116 или 106?

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Вася Пражкин

Есть тут люди с тремя кредитами? Каково оно?

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Komandor

Есть две ипотеки. Вообще все отлично. Живут квартиранты и гасят их, во имя моей повышенной пенсии.

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51 комментарий
Gorbun iz Notr Dama

У меня нет трёх кредитов, но могу ответить за людей, у которых есть: хуёво

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Ivan Susanin

Если потребы без переплат, кредитные карты и карты рассрочек считаются, то я

У меня такого добра штук пять или больше. Живется отлично

Доходит до того, что бесплатные деньги с кредитки кладу под процент - получаются деньги из воздуха

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10 комментариев
Егор Егоров

Ну....далеко не всегда кредиты берутся в отсутствии собственных средств. Иногда это действительно выгоднее, чем работать на свои. Думаю тут, среди нас, таких мало...но могут быть

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jonewayne

У меня 7 кредитов (автокредит, потребы, старая рассрочка, кредитная карта) + 2 ипотеки, в месяц около 500к уходит, живётся хорошо. По кредитам максимальный процент 12.9 (взят месяц назад, без страховок), доход в валюте, рад, что успел набрать)

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16 комментариев
Андрей Мельник

Есть кредит и 3 кредитные карты. Кредит мог бы погасить досрочно, но у него ставка 11,9%, поэтому не вижу смысла, кредитками активно пользуюсь (живу на них пока свои деньги на накопительном счете немного подрабатывают), гашу в конце грейса. Плюс у каждой кредитки свой кеш бек, в сумме при тратах около 100 килорублей на них зарабатываю около 12 тысяч (кешбек + проценты по НС) и еще тысяч 5-6 баллов Я Плюс, бонусов Спасибо и МТС кешбек (ими связь+ проводной интернет оплачиваю).

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Император Нолимоций

Могу рассказать, каково без кредитов и кредитных карт. Нормально.

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3 комментария
NotFop

У меня три кредитных карты, это считается?

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2 комментария
Иван Петров

Хуёво но держимся, две ипотеки на 12 лимонов, два кеш кредита на 3 лимона и 3 кредитки на пол-лимона. Пока просрочек нет

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Piu-piu

У приятеля году в 2015 были точки мфо по франшизе (типа 1000% годовых на неделю) в Ленинградской области, интереснейшие люди ими пользуется и истории как потом эти долги собирают, когда пол-города работают на одном предприятие. И смех, и грех

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2 комментария
НаряднаяШайга

Есть банкротство, уже как два года. Без кредитов живётся отлично😁

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1 комментарий
Варя Исаева

Конечно есть. Кредиты бывают разные, у меня вот три и я выплачиваю спокойно. А есть те, кто набирают, а потом вылезти никак не могут из ямы

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Zamir Saidov

Кредитка, небольшой потреб на тысяч 400 на 2 года (половина прошла) и ипотека на 30 лет. Обычно живётся, спокойно. Имхо, так может быть у многих.

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1 комментарий
Tok Allen

Хуёво

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Mikhail

Хуево

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Олег Волк

Есть и с большим количеством

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Артём Андреев

Люди берут кредиты в других странах:
- это хорошо, значит уверены в своем будущем
Люди берут кредиты в РФ:
- грустно, вот он «рост», экономика рухнет

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Michael

Так все просто - когда ставки стабильные и будущее предсказуемо, люди берут кредиты и это хорошо. Когда ставка постоянно растет и будущее неопределенное, а люди берут кредиты - это плохо. Если экономика стабильная, то это не проблема, если экономика нестабильная, то уже проблема. В Европе и США тоже со ставками и кредитами все грустно, но не настолько, как у нас

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Андрей Иванов

И правда, 5% кредит и в 15 - это прям одно и то же.

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2 комментария
Император Нолимоций

Ставочки и допнички от банчиков удобненько оставляем за скобочками.

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Император Нолимоций

ЦБ: https://vc.ru/money/897333-cb-zaprosit-polnomochiya-vvodit-ogranichenie-na-vydachu-ipoteki

ЦБ запросит полномочия вводить ограничение на…
Чтобы снизить «системные риски» и уменьшить нагрузку на закредитованных заёмщиков.
vc.ru
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Имя любимое мое

В России нет финансовой грамотности, которая есть в развитых странах. Поэтому берут по 3 кредита без возможности из обеспечить, а банки и рады

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Георгий Козырев

Вы не понимаете, там экологичные, демократичные и честные кредиты, а у нас ужасные, авторитарные займы 😅😅

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Sergei

Обмазались этодругином и сидят :-)

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Константин

Грустно, на самом деле, но таковы реалии. У меня большинство знакомых имеют кредиты, при том что просто хотят нормально жить, комфортно
Ничего сверхъестественного вроде

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Ddd

в Росси чтобы нормально жить нужно либо иметь кредиты (желательно под низкую ставку), либо всю ЗП за вычетом продуктов и коммуналки вкладывать в наличный доллар

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Добрый и наивный

Ребят, вообще ничего удивительного
Дальше больше!

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nochnoy.ru

США:
Total household debt, Q2 2023 - $17.06 trillion

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Тоже хочу

Потом это все рухнет?

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НаряднаяШайга

Нет, фантики можно печатать ещё долго

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4 комментария
Артемий С.

Интересно, почему же так получилось, хм хм..

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Колян

Санкции на пользу идут

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nochnoy.ru

А вот госдолг США - 136,62% от ВВП. Как же так вышло мммм?
И что же они будут с этим делать интересненько? :)

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7 комментариев
Суздальский огурец
В расчётах учитываются кредиты более 10 тысяч рублей

Получается что их еще больше, просто не все пока по отметке более 10к

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Иван Петров

Учитывать надо тысяч от 50ти. Что такое 10к? Раз пожрать купить

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Tok Allen

Больше, весь этот шик, машины ипотеки если убрать, то будет пшик

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Sanya

Я бы сказал это закономерный процесс когда у нас фактически эволюционировала «новая рассрочка», когда у каждого сплит, долями и прочие сервисы дающие покупку частями

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Василий Дейков

Что-то подсказывает, что сплит долями тут не учтен

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Отстой Петрович

И число банкротств увеличилось, вот это год

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Tok Allen

Будем банкротить папу и маму понабрали кредитов, с пенсии выгребают, я с этой инфляцией уже давно не вытягиваю помощь пенсионерам

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Tok Allen

У меня 4 кредита на 1,3 ляма и да, я не знаю когда я его выплачу. Отсюда и экономия на всём, отсюда и падение экономики, у людей нет денег покупать больше товаров. Зарплаты не успевают за реальной инфляцией. Банкиры жируют.

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NoForkPlease

Смотри на это с другой стороны. Банкирам придется оплачивать разницу на то, на что не смог позволить себе ты

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1 комментарий
--

ЦБ наоборот сейчас делает всё, чтобы люди перестали покупать больше товаров. Потому что своего производится мало, много товаров ввозится за валюту. Валюты от продажи нефтегаза стало меньше. Поэтому если народ перестанет покупать айфоны, машины, холодильники и стиралки, то в принципе потребность в валюте уменьшится и курс не улетит в космос.

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1 комментарий
Sergei

Кредитная карта и кредит - автоматическая запись в бки о двух кредитах:-) не все пропало в нашем лагере, господа всепропальщикигисснимальщики

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Tok Allen

Кредитная карта = кредитный договор

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2 комментария

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Егор Давыдов

Главное - выгодно вложить 😁

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Солнечный человек

Цены на фисташки треш конечно

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Андрей Матросов

У меня 4 кредита, живется нормально

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nochnoy.ru

У меня длинный кредит и ещё с кредитки потратил 10тыр - почти три кредита! Значит я почти попал в эту статистику, а значит я умирающий от голода россиянин!

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1 комментарий
Иван Петров

Поцоны новость дня, оказывается в Германии при продаже квартиры с торгов по суду банк получает помимо долга и штрафных процентов по договору ещё и 20% от цены недвижимости сверху типа за риск и беспокойство. В итоге владелец квартиры не получает ничего. Супер что в России такой храни нету.

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--

Почему нету? Квартиру (первичку) купленную за 10 лямов в ипотеку никто не купит за 10 лямов на торгах. Потому что в цену квартиры уже заложен "риск и беспокойство" банка. Сейчас все цены у застройщиков пишутся сразу под ипотечников. Людей с кэшем никто даже не рассматривает, они среди покупателей недвиги сейчас как динозавра в лесу встретить.

Продадут ее также дай бог с дисконтом в 20%. И хорошо если человек при этом в 0 выйдет, а не останется должен банку.

Я знаю пару случаев, когда люди так взяли, пару лет поплатили, потом не потянули и в итоге оказалось, что просто пару лет бесплатно поработали для банка.

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Aleksei M

Будет, разбег между вторичкой и первичкой компенсировать надо

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Иван Петров

Кредиты на недвижимость в России в 20 % выгоднее кредитов на недвижимость в Германии в 5% ибо чем выше ставка тем ниже цена и сопутствующие расходы при покупке

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Alex Nosov
ибо чем выше ставка тем ниже цена и сопутствующие расходы при покупке

Смешная шутка

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ИмФам2

А че будет, если все возьмут кредиты и не будут отдавать? Режим падет или все всем простит?

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Tok Allen

Устроят великую депрессию 2

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Ilya Klincovskiy

Наверное от хорошей жизни люди берут несколько кредитов

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Pavel Nenashev

Если кредитные карты входят в это количество, то это даже мало

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Андрей Мельник

А они точно входят, запись в БКИ ведь есть

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Tok Allen

Нет, кредитные карты не считаются кредитом пока ежемесячно оплачиваешь, в учёте это что то вроде овердрафт.

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C. Steel

Это хорошо или плохо?

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Иван Петров

Если я за год взял 10 кредитов суммарно на 17 миллионов рублей как я исказил статистику? Причем 3 лимона на радостях пропил а остальные в дело пущены

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Tok Allen

3 ляма пропить это кристалл сосать?

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1 комментарий
Иван Петров

немцы в Германии бросают платить по кредитам , денег нет

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Tok Allen

Немцы переездают в россию, бегут

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Иван Петров

Цены на квартире в Берлине упали на 30% за год, ожидается ещё падение в два раза

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Иван Петров

В Германии чистые проценты по кредиту за квартиру без доли погашения долга сравнялись с ставкой аренды за квартиру. для простоты расчёта взял как пример квартиру 100 кв метров в доме в котором раньше жил и запросил условия по кредитованию у банков.
цена квартиры на иммоскауте 300.000 евро, нужно учесть своих 40.000 евро расходов при покупке.
Ставка сейчас 4,94 фактически 5% годовых фиксация ставки на 15 лет, срок кредита 25 лет, платёж 1700 евро в месяц, из которых 1200 в месяц это проценты и 500 погашение основного долга, через 25 лет остаток долга будет около 100.000 - 150.000 евро
А сдаётся эта квартира за 1250 евро, и если рассчитать цену квартиры по платежу аренды, то её цена 200.000 евро.
Так что для падения ещё вниз падать и падать.
Процентов 30 упадёт в ближайшие пару лет, уверен.

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Иван Петров

Русскоязычные немцы в Германии понабрали кредитов и начинают банкротится, а это 4 миллиона семей между прочим

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Иван Петров

США:
Total household debt, Q2 2023 - $17.06 trillion
Госдолг американцев 33 триллиона долларов.
Долги россиян 33 триллиона рублей.
Совпадение? Не думаю

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Иван Петров

Вот тут себе кредит запросил , аренда хаты 1200 евро, а в кредит будет 2000 евро из которых 1200 это проценты , 500 это тело, 300 это управляющей кампании, плюс добавить свет, отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора, ремонты и страховки

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Tok Allen

Везде швах

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Роман Вячеславович

@Стерлядка Вяленая врать - не мешки ворочать ?
вот еще соседняя новость
ЦБ запросит полномочия вводить ограничение на выдачу ипотеки
Чтобы снизить «системные риски» и уменьшить нагрузку на закредитованных заёмщиков.

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Рамиль Сагатдинов

Помню, брал большой кредит дядя мой перед распадом СССР. Умер СССР, умер и его кредит. Никто не пришел и ничего не потребовал.

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Ytureo

Только сейчас осознал что у меня есть 3 кредита. Но я отношусь к тем кто их вообще не чувствует. 1 кредитка от сбера с низкой процентной ставкой, которой не пользуюсь. 2 кредитка альфы с беспроцентным периодом год и ипотека под 7,5 % на небольшой остаток. По 2 кредитке и ипотеке суммы погашения лежат на вкладах и ждут свой час.
В общем таких как я наверно много

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Arc

Лучший способ погасить кредит - служить в армии 😀😀😀

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