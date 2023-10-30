ЦБ: количество россиян с тремя и более кредитами выросло на 2,2 млн за год — до 11,2 млн человек на июль 2023-го Статьи редакции
Клиентов с ипотекой — более 10 млн.
- Общее количество заёмщиков банков и МФО с января по июль 2023 года выросло на 2,3 млн — до 46,7 млн клиентов, подсчитал ЦБ на основе данных бюро кредитных историй.
- В основном растёт количество россиян, у которых три и более кредита: по данным регулятора, таких на июль — 11,2 млн. Два кредита у 10 млн россиян (против 9,4 млн годом ранее), один — у 21,3 млн (21 млн на 1 июля 2022 года).
- Клиентов с ипотекой уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит, выданный в первом полугодии 2023-го, — более чем на 25 лет. Более половины ипотечных кредитов во втором квартале приходится на заёмщиков моложе 40 лет.
- При этом у восьми из десяти заёмщиков, взявших ипотеку во втором квартале, уже был один действующий кредит (годом ранее — у шести из десяти).
- Около 6% заёмщиков во втором квартале до получения ипотеки брали потребкредит на сумму свыше 100 тысяч рублей — вероятно, их использовали как первоначальный взнос. Каждый четвёртый ипотечный заёмщик мог взять после сделки кредит на ремонт, полагает ЦБ.
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Жиза 😂
Компании так постоянно делают, так как длинны денег не хватает.
Вот он — небывалый рост!
Как же везёт россиянам, как же нам повезло, ух:
Да! Выкусите мерзкие всёпропальщики! У нас всё растёт и...
На самом деле в росте потребительского кредитования нет ничего плохого. Эти деньги идут в экономику и оживляют её. Так что россияне ведут себя очень грамотно. Как настоящие рыночники.
Гораздо страшнее ситуация, когда люди начинают экономить, как китайцы. Тогда начинается съёживание экономики, выйти из которого можно только административными методами.
Учимся у лучших - уже по инерции
Ну хоть где-то наблюдается рост, уже хорошо))
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Так это же Росстат, сами же говорите что ему нельзя верить) Или это другое?
Комментарий удален модератором
Ядрёная война - и население планеты уменьшится в 5 раз за 5 лет.
А щас сколько? 146 миллионов или 136 или 126 или 116 или 106?
Есть тут люди с тремя кредитами? Каково оно?
Есть две ипотеки. Вообще все отлично. Живут квартиранты и гасят их, во имя моей повышенной пенсии.
У меня нет трёх кредитов, но могу ответить за людей, у которых есть: хуёво
Если потребы без переплат, кредитные карты и карты рассрочек считаются, то я
У меня такого добра штук пять или больше. Живется отлично
Доходит до того, что бесплатные деньги с кредитки кладу под процент - получаются деньги из воздуха
Ну....далеко не всегда кредиты берутся в отсутствии собственных средств. Иногда это действительно выгоднее, чем работать на свои. Думаю тут, среди нас, таких мало...но могут быть
У меня 7 кредитов (автокредит, потребы, старая рассрочка, кредитная карта) + 2 ипотеки, в месяц около 500к уходит, живётся хорошо. По кредитам максимальный процент 12.9 (взят месяц назад, без страховок), доход в валюте, рад, что успел набрать)
Есть кредит и 3 кредитные карты. Кредит мог бы погасить досрочно, но у него ставка 11,9%, поэтому не вижу смысла, кредитками активно пользуюсь (живу на них пока свои деньги на накопительном счете немного подрабатывают), гашу в конце грейса. Плюс у каждой кредитки свой кеш бек, в сумме при тратах около 100 килорублей на них зарабатываю около 12 тысяч (кешбек + проценты по НС) и еще тысяч 5-6 баллов Я Плюс, бонусов Спасибо и МТС кешбек (ими связь+ проводной интернет оплачиваю).
Могу рассказать, каково без кредитов и кредитных карт. Нормально.
У меня три кредитных карты, это считается?
Хуёво но держимся, две ипотеки на 12 лимонов, два кеш кредита на 3 лимона и 3 кредитки на пол-лимона. Пока просрочек нет
У приятеля году в 2015 были точки мфо по франшизе (типа 1000% годовых на неделю) в Ленинградской области, интереснейшие люди ими пользуется и истории как потом эти долги собирают, когда пол-города работают на одном предприятие. И смех, и грех
Есть банкротство, уже как два года. Без кредитов живётся отлично😁
Конечно есть. Кредиты бывают разные, у меня вот три и я выплачиваю спокойно. А есть те, кто набирают, а потом вылезти никак не могут из ямы
Кредитка, небольшой потреб на тысяч 400 на 2 года (половина прошла) и ипотека на 30 лет. Обычно живётся, спокойно. Имхо, так может быть у многих.
Хуёво
Хуево
Есть и с большим количеством
Люди берут кредиты в других странах:
- это хорошо, значит уверены в своем будущем
Люди берут кредиты в РФ:
- грустно, вот он «рост», экономика рухнет
Так все просто - когда ставки стабильные и будущее предсказуемо, люди берут кредиты и это хорошо. Когда ставка постоянно растет и будущее неопределенное, а люди берут кредиты - это плохо. Если экономика стабильная, то это не проблема, если экономика нестабильная, то уже проблема. В Европе и США тоже со ставками и кредитами все грустно, но не настолько, как у нас
И правда, 5% кредит и в 15 - это прям одно и то же.
Ставочки и допнички от банчиков удобненько оставляем за скобочками.
ЦБ: https://vc.ru/money/897333-cb-zaprosit-polnomochiya-vvodit-ogranichenie-na-vydachu-ipoteki
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В России нет финансовой грамотности, которая есть в развитых странах. Поэтому берут по 3 кредита без возможности из обеспечить, а банки и рады
Вы не понимаете, там экологичные, демократичные и честные кредиты, а у нас ужасные, авторитарные займы 😅😅
Обмазались этодругином и сидят :-)
Грустно, на самом деле, но таковы реалии. У меня большинство знакомых имеют кредиты, при том что просто хотят нормально жить, комфортно
Ничего сверхъестественного вроде
в Росси чтобы нормально жить нужно либо иметь кредиты (желательно под низкую ставку), либо всю ЗП за вычетом продуктов и коммуналки вкладывать в наличный доллар
Ребят, вообще ничего удивительного
Дальше больше!
США:
Total household debt, Q2 2023 - $17.06 trillion
Потом это все рухнет?
Нет, фантики можно печатать ещё долго
Интересно, почему же так получилось, хм хм..
Санкции на пользу идут
А вот госдолг США - 136,62% от ВВП. Как же так вышло мммм?
И что же они будут с этим делать интересненько? :)
Получается что их еще больше, просто не все пока по отметке более 10к
Учитывать надо тысяч от 50ти. Что такое 10к? Раз пожрать купить
Больше, весь этот шик, машины ипотеки если убрать, то будет пшик
Я бы сказал это закономерный процесс когда у нас фактически эволюционировала «новая рассрочка», когда у каждого сплит, долями и прочие сервисы дающие покупку частями
Что-то подсказывает, что сплит долями тут не учтен
И число банкротств увеличилось, вот это год
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Будем банкротить папу и маму понабрали кредитов, с пенсии выгребают, я с этой инфляцией уже давно не вытягиваю помощь пенсионерам
У меня 4 кредита на 1,3 ляма и да, я не знаю когда я его выплачу. Отсюда и экономия на всём, отсюда и падение экономики, у людей нет денег покупать больше товаров. Зарплаты не успевают за реальной инфляцией. Банкиры жируют.
Смотри на это с другой стороны. Банкирам придется оплачивать разницу на то, на что не смог позволить себе ты
ЦБ наоборот сейчас делает всё, чтобы люди перестали покупать больше товаров. Потому что своего производится мало, много товаров ввозится за валюту. Валюты от продажи нефтегаза стало меньше. Поэтому если народ перестанет покупать айфоны, машины, холодильники и стиралки, то в принципе потребность в валюте уменьшится и курс не улетит в космос.
Кредитная карта и кредит - автоматическая запись в бки о двух кредитах:-) не все пропало в нашем лагере, господа всепропальщикигисснимальщики
Кредитная карта = кредитный договор
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Главное - выгодно вложить 😁
Цены на фисташки треш конечно
У меня 4 кредита, живется нормально
У меня длинный кредит и ещё с кредитки потратил 10тыр - почти три кредита! Значит я почти попал в эту статистику, а значит я умирающий от голода россиянин!
Поцоны новость дня, оказывается в Германии при продаже квартиры с торгов по суду банк получает помимо долга и штрафных процентов по договору ещё и 20% от цены недвижимости сверху типа за риск и беспокойство. В итоге владелец квартиры не получает ничего. Супер что в России такой храни нету.
Почему нету? Квартиру (первичку) купленную за 10 лямов в ипотеку никто не купит за 10 лямов на торгах. Потому что в цену квартиры уже заложен "риск и беспокойство" банка. Сейчас все цены у застройщиков пишутся сразу под ипотечников. Людей с кэшем никто даже не рассматривает, они среди покупателей недвиги сейчас как динозавра в лесу встретить.
Продадут ее также дай бог с дисконтом в 20%. И хорошо если человек при этом в 0 выйдет, а не останется должен банку.
Я знаю пару случаев, когда люди так взяли, пару лет поплатили, потом не потянули и в итоге оказалось, что просто пару лет бесплатно поработали для банка.
Будет, разбег между вторичкой и первичкой компенсировать надо
Кредиты на недвижимость в России в 20 % выгоднее кредитов на недвижимость в Германии в 5% ибо чем выше ставка тем ниже цена и сопутствующие расходы при покупке
Смешная шутка
А че будет, если все возьмут кредиты и не будут отдавать? Режим падет или все всем простит?
Устроят великую депрессию 2
Наверное от хорошей жизни люди берут несколько кредитов
Если кредитные карты входят в это количество, то это даже мало
А они точно входят, запись в БКИ ведь есть
Нет, кредитные карты не считаются кредитом пока ежемесячно оплачиваешь, в учёте это что то вроде овердрафт.
Это хорошо или плохо?
Если я за год взял 10 кредитов суммарно на 17 миллионов рублей как я исказил статистику? Причем 3 лимона на радостях пропил а остальные в дело пущены
3 ляма пропить это кристалл сосать?
немцы в Германии бросают платить по кредитам , денег нет
Немцы переездают в россию, бегут
Цены на квартире в Берлине упали на 30% за год, ожидается ещё падение в два раза
В Германии чистые проценты по кредиту за квартиру без доли погашения долга сравнялись с ставкой аренды за квартиру. для простоты расчёта взял как пример квартиру 100 кв метров в доме в котором раньше жил и запросил условия по кредитованию у банков.
цена квартиры на иммоскауте 300.000 евро, нужно учесть своих 40.000 евро расходов при покупке.
Ставка сейчас 4,94 фактически 5% годовых фиксация ставки на 15 лет, срок кредита 25 лет, платёж 1700 евро в месяц, из которых 1200 в месяц это проценты и 500 погашение основного долга, через 25 лет остаток долга будет около 100.000 - 150.000 евро
А сдаётся эта квартира за 1250 евро, и если рассчитать цену квартиры по платежу аренды, то её цена 200.000 евро.
Так что для падения ещё вниз падать и падать.
Процентов 30 упадёт в ближайшие пару лет, уверен.
Русскоязычные немцы в Германии понабрали кредитов и начинают банкротится, а это 4 миллиона семей между прочим
США:
Total household debt, Q2 2023 - $17.06 trillion
Госдолг американцев 33 триллиона долларов.
Долги россиян 33 триллиона рублей.
Совпадение? Не думаю
Вот тут себе кредит запросил , аренда хаты 1200 евро, а в кредит будет 2000 евро из которых 1200 это проценты , 500 это тело, 300 это управляющей кампании, плюс добавить свет, отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора, ремонты и страховки
Везде швах
@Стерлядка Вяленая врать - не мешки ворочать ?
вот еще соседняя новость
ЦБ запросит полномочия вводить ограничение на выдачу ипотеки
Чтобы снизить «системные риски» и уменьшить нагрузку на закредитованных заёмщиков.
Помню, брал большой кредит дядя мой перед распадом СССР. Умер СССР, умер и его кредит. Никто не пришел и ничего не потребовал.
Только сейчас осознал что у меня есть 3 кредита. Но я отношусь к тем кто их вообще не чувствует. 1 кредитка от сбера с низкой процентной ставкой, которой не пользуюсь. 2 кредитка альфы с беспроцентным периодом год и ипотека под 7,5 % на небольшой остаток. По 2 кредитке и ипотеке суммы погашения лежат на вкладах и ждут свой час.
В общем таких как я наверно много
Лучший способ погасить кредит - служить в армии 😀😀😀